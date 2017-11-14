Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 9. «Крымнаши» епархии

Незаметно подошли к самой «сакральной» части материала о ЧВК на службе у УПЦ МП. Крым

Строго формально Крым разделён на три епархии, относящиеся к УПЦ МП: Симферопольскую, Джанкойскую и Феодосийскую. Но мы будем рассматривать их как единое целое, тем более что чего-чего, а единства в некоторых вопросах им не занимать. В частности, к аннексии Крыма местные церковные филиалы московского разлива не только отнеслись с большим воодушевлением, но и принимали самое активное участие в её подготовке. Это тем более любопытно, что после аннексии эти епархии формально остались в подчинении митрополита Киевского, а не перешли под прямое управление патриарха Московского, чем УПЦ МП почему-то гордится как достижением. Ведь крымские епархии уже давно превратились в токсичный актив, обладание которым может стать одним из триггеров, запускающих механизм юридического дауншифтинга этой гордой, но двуличной юрисдикции. Пока УПЦ МП винит власть в организации против неё несправедливых гонений, украинский народ не менее настойчиво винит власть в бездействии в отношении религиозной организации, использовавшей свою иерархическую структуру для поддержки российского вторжения в Украину. Фактически в крымских епархиях ничего украинского уже не осталось от слова «совсем». Это подразделения Русской православной церкви, которые весьма тяготятся брендом «Украинская православная церковь», именуясь везде на местах просто Московским патриархатом. А ведь согласно п.2 раздела І Устава РПЦ ««Московский Патриархат» — другое официальное наименование Русской Православной Церкви». То есть «Украинская православная церковь Московского патриархата» и «Московский патриархат» — это юридически далеко не одно и то же. Очевидно, что перевод церковного «Крымнаша» под прямую юрисдикцию РПЦ — лишь вопрос времени. И это совершенно неудивительно.

Кто есть кто в «казачьем» Крыму

Если бы не трагическая аннексия Крыма 2014 года, мы бы и представления не имели, сколько там казачков. Казалось бы, откуда? Ведь Крыму казачество не было присуще ни идеологически, ни этнически, ни культурно, казачьих станиц в Крыму не было. Сейчас уже понятно, что казачество для России представляет вполне конкретный интерес — военный. И то, что в Крыму к 2014 году скопилось такое количество обученных и прошедших военную подготовку людей, которых все принимали за «безобидных ряженых» — не случайность. А отсутствие казачьих традиций в Крыму — прекрасный повод набрать в казачки лиц с самыми разными пятнами в биографии. За станицами тоже дело не станет — крымское правительство планирует выделить под компактные поселения псевдоказаков 86 самых депрессивных населённых пунктов полуострова, даже программа такая принята.

Ну, и как гласит известная казачья поговорка, «казак без веры — не казак!» Можно даже не спрашивать, кто занимался духовным окормлением крымского казачества. Конечно же, Вася УПЦ МП!

Итак, казаков в украинском Крыму оказалось столько, что их пришлось организовывать в союзы. Крупнейшими союзами казачества, действовавшими ещё при Украине, являются Совет атаманов Крыма, Объединение казаков Крыма (оба возглавляет Сергей Юрченко) и их главный конкурент Крымский казачий Союз, или ККС (верховный атаман с 2001 г. — бывший депутат Верховного Совета АРК Владимир Черкашин).

Ярким представителем крымского пророссийского казачества также является общественная организация «Феодосийский казачий полк» под руководством Юрия Миниха. Они принимали участие в различных провокациях задолго до аннексии (самая одиозная — защита поклонного креста под Феодосией в 2011 г., о которой расскажем ниже, или, к примеру, символическое сожжение гроба Бандеры), а также в «русской весне» 2014 г.

Немало проблем украинским властям в своё время создавала казачья община «Соболь» под руководством Виталия Храмова, причем его даже вынуждены были выслать с полуострова без права возвращения в течение 5 лет. Естественно, после аннексии этот тип вернулся.

Вообще казаки — люди темпераментные и склочные. А если речь заходит о государственном финансировании, все человеческие недостатки обычно только усиливаются. В 2012 году митрополит Лазарь (Швец), глава Симферопольской епархии, попытался взять казачьи структуры в Крыму под опеку УПЦ МП, предложив организовать координационный совет. Видимо, пришла такая разнарядка по всей УПЦ — пособирать все потенциальные парамилитарные организации под свой духовный контроль. Но вышел очередной скандал, ключевыми героями которого стали конкуренты Сергей Юрченко и Владимир Черкашин. Временно эту структуру возглавили представители «Русского единства», из-за чего в храме случилась драка. В конечном итоге битва пауков в банке закончилась тем, что митрополит Лазарь издал указ с прекрасной формулировкой: «…определением нашим благословляю: считать ранее данное благословение правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии на создание Координационного совета казачьих организаций при Симферопольской и Крымской епархии утратившим силу».

Но попытки скоординировать свою работу под надзором УПЦ МП не прекращаются до сих пор. Так, в Свято-Владимирском соборе Севастополя в 2017 г. прошёл казачий круг, на котором благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта благословил создание Севастопольского координационного Совета нескольких казачьих общин.

По мнению представителей Меджлиса, высказанному ещё в 2011 году, крымские казаки — проект российских спецслужб. Так ли это, сейчас разберёмся. Но поскольку информации очень много, остановимся только на самых ярках эпизодах.

Гиркин и «Дары волхвов»

Точкой отсчёта активной фазы операции «РПЦ и война против Украины», несомненно, является организация российским миллиардером и «церковным меценатом» (беру в кавычки, потому что такое меценатство больше похоже на сутенёрство) Константином Малофеевым привоза в Крым так называемых «Даров волхвов». Это весьма почитаемая в православном мире реликвия, хранящаяся на Афоне в монастыре св.Павла.

Под предлогом привоза святыни в Крым заехала серьезная российская делегация, в числе которой был и Игорь Гиркин (для благозвучия именуемый Стрелковым). Человек, сам себя называющий полковником ФСБ (правда, якобы в отставке с 31.03.2013 г.), утверждающий, что именно он согнал депутатов крымского Верховного совета в зал для голосования за референдум,

и именно он нажал на спусковой крючок войны на Донбассе,

занимался «охраной святыни» в январе 2014 г. в Киеве и Крыму. Вот здесь достаточно ёмкое расследование этих событий и роли РПЦ и УПЦ МП в операции прикрытия разведдеятельности российских спецслужб перед аннексией Крыма.

Вот здесь Гиркин прямо говорит, что активная фаза боевых действий на Донбассе началась с того, как его отряд добровольцев (отряд специального назначения «Крым») зашёл из Крыма в Славянск.

В этом отряде был и Сергей Журиков (позывной «Ромашка»), уроженец Крыма, которого называли внештатным пономарём Киево-Печерской Лавры. Ещё один участник — Дмитрий Жуков, киевлянин, руководитель ВОО «Православный выбор» (эта общественная организация тоже находится под патронатом УПЦ МП). В этой же компании оказался и Игорь Друзь, фигурант «Миротворца», глава ОО «Народный собор» под крылом УПЦ МП, в 2007-2011 гг. — советник представителя УПЦ МП в Верховной Раде Украины митрополита Августина (Маркевича), нынешнего председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими военными формированиями Украины (о его суперпатриотичной Белоцерковской епархии мы писали здесь).

До Крыма «Дары волхвов» в сопровождении Гиркина посещают Киев, где организуется к ним поклонение в Киево-Печерской лавре.

По большому счёту, после того как некоторые афонские монахи отдали в аренду свои реликвии для прикрытия операции ФСБ, к этим афонитам должен был возникнуть неподдельный интерес у украинских спецслужб. Но пока не возник.

В сети можно найти много информации о Константине Малофееве, его «фонде Святителя Василия Великого» и связях с «духовником Путина» Тихоном Шевкуновым. А также о связи с инвестиционным фондом «Franklin Temlton Investments» (через Евгения Юрьева), являющимся на данный момент одним из крупнейших кредиторов Украины.

Последнее — отдельная тема для отдельного расследования, здесь о «Темплтоне» упомянем лишь в качестве вишенки на торте. Чтобы было понятно, что денег интересного происхождения там в избытке, и никогда не знаешь, кто тебя финансирует. Правда, не хотелось бы, чтобы в один прекрасный момент «Темплтон» продал долги государства Украина российским кредиторам, но это уже совсем другая история.

Малофеев совершенно не скрывает ни своего участия в аннексии Крыма, ни роли крымских епархий УПЦ МП в этом событии. Одна цитата из его интервью «Ведомостям»:

О том, что именно во время приезда «Даров волхвов» в Севастополь проходили переговоры Малофеева и депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина с крымским руководством об отделении от Украины, подтверждает и Рустам Темиргалиев, бывший первый вице-премьер Крыма. На факт скороспешного привоза этой реликвии «впервые в истории Русской церкви» в начале января 2014 г. обратил внимание диакон Андрей Кураев, сделав вывод, что это всё не было случайностью, не связанной с политическими событиями в Киеве.

А вот что сказал монах Никодим, насельник монастыря святого Павла, сопровождавший реликвию: «С великой радостью мы прибыли на полуостров Крым. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал, чтобы в маршрут принесения обязательно были включены Крым: Симферополь и Севастополь». Поэтому есть все основания утверждать, что патриарх Московский был в курсе планируемой операции по аннексии.

Казачки и референдум-2014

Возникает логичный вопрос о роли пророссийского казачества вкупе с УПЦ МП в организации референдума-2014 в Крыму. Роль была самая непосредственная. Тот самый случай, когда «все как один». Или, выражаясь языком епархиального архиерея Белоцерковской епархии митрополита Августина, «мы — ваш засадный полк». И этот «засадный полк» в Крыму сработал просто на отлично.

Например, по данным СМИ, в храме Андрея Первозванного в Керчи прятали «вежливых человечков», которые приехали в Керчь в ночь на 28 февраля 2014 года. Это были и военные, и казаки, в том числе российские.

«Той ночью Керченскую переправу внезапно закрыли для пассажирского сообщения. Вместо этого паромы переправили из России в Керчь автобусы с казаками, а также людьми в камуфляже и штатском, которые разбили палатки во дворе храма Андрея Первозванного, расположенного в Комсомольском парке Керчи».

Настоятель храма протоиерей Николай Зиньков в интервью подтверждает, что на территории его храма с 27 февраля по 1 марта 2014 г. гостевали российские казаки Кубанского казачьего войска. Фактически этот храм служил одной из перевалочных баз для оккупантов, которые впоследствии рассредоточивались по крупным городам полуострова.

ККС под руководством Черкашина так презентовал собственную роль в аннексии: «Наши казаки первыми прорвали блокаду Верховного Совета Крыма и Совета министров Крыма утром 27 февраля 2014 года — одну из первых «блокад», организованную бесноватой «укро-хунтой». Казаки ККС передовой группой, совместно с подразделением севастопольского отряда МВД «Беркут», тогда же выступили на защиту полуострова к блок-постам Северного Крыма! В связи с этим Совет Атаманов благодарит личный состав ККС, все тех, кто с честью выполнил свой гражданский патриотический долг! Спасибо нашим ветеранам, нашим старейшинам и духовникам, за воспитание и направление нас в этом жизненном пути!»

Активное участие в «русской весне» принимали и севастопольские священники УПЦ МП — от влиятельных лиц вроде Халюты до самых мелких сошек. Наместник Свято-Климентовского Инкерманского монастыря УПЦ в Севастополе Орест Гоянюк с восторгом рассказывал, как он бегал на баррикады. Для него аннексия Крыма — это возвращение «домой, в Россию».

Собственно, не надо ждать ничего иного от тех, кто получил храмы, земельные участки под них и средства для стройки от Черноморского флота РФ. Кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Из членов ГКО «Станица Феодосийская» была составлена «Феодосийская Сводная рота 1-го Сводного Полка Народного Ополчения Республики Крым», которая блокировала батальон морской пехоты ВС Украины в районе городского стадиона «Кристалл» в Феодосии.

Вот эти казаки получают награды за участие в аннексии:

Вот они уже после аннексии принимают присягу в феодосийском храме во имя Архистратига Михаила и Всех Небесных Сил Бесплотных. Настоятель — иерей Александр Мешков, который «по благословению митрополита Лазаря» до аннексии окормлял Феодосийский казачий полк Таврического казачества имени Святого Георгия Победоносца, еще одного фигуранта «русской весны» в Крыму.

Могу предположить, что в стороне от этих событий февраля-марта 2014 г. не остался практически ни один храм УПЦ МП в Крыму, почти поголовно поддержав российское вторжение.

Запорожцы за Чонгаром

Но вернёмся к казакам. Отдельный раздел стоит посвятить главе Крымской паланки Войска Запорожского Низового Сергею Юрченко. Личность настолько разносторонняя, что на описание его бурной деятельности до аннексии Крыма уйдут десятки страниц. Кем он только не был: депутатом Бахчисарайского городского совета, атаманом Объединения казаков Крыма и Крымской паланки ВЗН. А ещё атаман Юрченко — военкор портала «Новороссия», и в этом качестве ездит на оккупированную территорию Донбасса. А ещё он фигурант базы «Миротворец», по данным которого Юрченко стал членом «Союза Добровольцев Донбасса» и воевал в Луганской области.

Юрченко задерживала СБУ в 2014 г., на него было открыто уголовное производство по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.294 УК (массовые беспорядки). Когда Юрченко внезапно исчез, за него вписались целых две епархии УПЦ МП — Симферопольская во главе с благочинным Севастопольского благочиния Сергеем Халютой, и Запорожская. Подключили омбудсмена (тогда — Нина Карпачёва), адвокатов и неизменного спонсора материковой части УПЦ МП Вадима Новинского — и вуаля: вместо 15 лет вкушения постной тюремной баланды Юрченко вышел на свободу «к жене и несовершеннолетним детям». Даже автомобиль со штраф-площадки вернули. Мимимишность этого хеппи-энда так зашкаливает, что прямо слёзы наворачиваются.

Крест раздора

Кстати, кто ещё помнит кровавые драки казаков с «Беркутом» в 2011 году, когда казаки установили поклонный крест под Феодосией? И установка, и драки – тоже дело рук Юрченко (а также Миниха). Судя по репортажам с места событий, это человек, напористо ищущий приключения себе на седалище. И что характерно: когда в 2011 году «Беркут» избивал казаков (пишут, крови было много), крымчане не устраивали в соцсетях флешмобы с поддержкой силовиков. Только через 3 года крымский «Беркут» стал объектом вселенской жалости противников Евромайдана (помните это слезливое «наши мальчики, наши птенчики, беркутята»?)

Поклонный крест раздора освящал настоятель Свято-Екатерининского храма отец Алексий (Свитанский). Для этого ему пришлось преодолеть «вето» своего епархиального архиерея (на тот момент это был митрополит Лазарь (Швец)), на что не решился другой священник, к которому обращались казаки, — настоятель феодосийского храма Всех Святых о.Михаил. В прессе так же утверждается, что крест освятил священник РПЦЗ, после чего все казаки якобы перешли в эту юрисдикцию.

«Это тот самый случай, когда местная православная община обошла пожелание Лазаря не ставить кресты, а строить храмы, — сообщил атаман Бахчисарайского казачьего куреня Сергей Юрченко. — Священники без благословления отказывались приезжать на освящение, люди поставили и настояли. Отец Алексий не смог идти против паствы». На самом деле батюшка тот был совсем не против поучаствовать в буче и, судя по всему, именно он (как отставной десантник) утешал избитых спецназовцами казаков, попутно общаясь с корреспондентом «Комсомольской правды в Украине» в таком ключе:

«Главное, — вдруг включился в разговор батюшка-десантник, — русский русского беречь должен. Мне в России историю про одного патрульного милиционера рассказывали. Убил он сгоряча прохожего. А на суде сказал — каюсь. Особенно больно, говорит, что убил русского, уж лучше бы я вместо него с десяток инородцев положил». Как говорится, тушите свет, приехали.

Нет, это не демотиватор. Это скрин из статьи о Свитанском.

Впоследствии сей достойный пастырь активно участвовал в «крымской весне» и даже «оставаясь в тени, давал российским десантникам ценные сведения о проНАТОвской войсковой части украинской морской пехоты, базировавшейся в Феодосии неподалёку от возглавляемого им храма. Он там бывал неоднократно раньше и знал изнутри многие детали, интересовавшие «вежливых людей». Ещё красноречивая цитата: «А после февральской и мартовской (2014 года) высадки в Феодосии «вежливых людей» — в преддверие судьбоносного Референдума — батюшка устраивал своим духовным чадам среди ночи боевые тревоги, давая им по 15 минут на то, чтобы добраться из дома до обители и принять круговую оборону церкви».

Увы, судьба о.Алексия (Свитанского) незавидна. После тех приснопамятных событий из состава Симферопольской епархии была выделена Феодосийская, руководить которой выписали из Аргентины митрополита Платона (Удовенко). Митрополит Платон и вышвырнул почтенного возраста батюшку-десантника на улицу, при этом его избили те же казаки (а конкретно — начальник службы безопасности «Станицы Феодосийской» Василий Омельченко). Суды не помогли священнику вернуть ни храм, ни должность.

Детские лагеря

Крупнейшим в Крыму лагерем по подготовке малолеток (мальчики 10-18 лет) к боям был (и остаётся) лагерь «Крым Сечь». Его проведение курировал тот же Сергей Юрченко, который хвастался, что за смену тренировал до 90 детей. Такие вот себе детишечки.

По описаниям организаторов, «детский лагерь «Крым Сечь» выглядит как палаточный городок, поделенный на три боевых отряда: «Морские пехотинцы», «Воздушные десантники» и «Пограничники». Каждый день воспитанники участвуют в утренних упражнениях, занятиях по рукопашному бою по методу Кадочникова, марш-бросках и ориентированию на местности дней и ночью, скалолазании, стрельбе на полевом тире и многом другом». Занимался Юрченко и совсем малышнёй — 7–9 лет, собирая их в отряды «Боевые гномы». В качестве инструкторов в лагерь привлекались спецы, прошедшие горячие точки в РФ и бывшем СССР. Условия пребывания в лагере — максимально приближённые к военным.

Общественность неоднократно пыталась обратить внимание СБУ на этот лагерь, но совершенно безуспешно. Нашли к кому обращаться. Ни СБУ, ни МВД не нашли в действиях организаторов лагеря состава преступления.

Судя по всему, наряду с муляжами в лагере применяли и настоящее оружие, которое при проверках тщательно прятали: «Приходили даже нас проверять, ну мы оружие аккуратно спаковали подальше».

С 2013 г. этот лагерь стал называться «Таврида Сечь» и получил благословение председателя Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки, о котором мы писали здесь. Юрченко настаивал на тесных взаимоотношениях с этим архиереем, и, хочется надеяться, что в нужном месте и в нужное время этот архиерей расскажет много интересных подробностей.

А в 2012 г. в окрестностях пос. Новоозёрное под носом у базы ВМС Украины Юрченко организовал молодёжный православный образовательный лагерь «Крым-АнтиНАТО-Донузлав-2012». Помогал ему в этом руководитель общественно-политического движения «Русское Вече» Константин Кнырик (да, тот самый Кнырик, руководитель крымского отделения «Евразийского союза молодежи», о котором упоминал Константин Затулин в разговоре с Сергеем Глазьевым в известной прослушке)

Благословил этот антиукраинский зашквар некий отец Димитрий: «По казачьей традиции начало работы лагеря благословил православный священник отец Дмитрий из Симферопольской и Крымской Епархии. Казаки ожидают также прибытия местного батюшки, который отслужит в лагере службу и напутствует его участников. Есть в лагере и своя уже постоянная икона, которую в прошлом году подарил казакам посетивший их священник». Можно предположить, что речь идёт о руководителе военного отдела Симферопольской и Крымской епархии, члене Общественного совета МВД России по Республике Крым протоиерее Димитрии Кроткове. Сейчас Кротков занимается беженцами Донбасса, ездит на оккупированную территорию и убеждён, что «это война не наша. Это война, навязанная проклятой Америкой вместе с ЕС — противниками могучей сплоченной единой Святой Руси». Вот за что можно любить УПЦ МП, так это за наличие логического мышления.

Все эти игрища под Донузлавом, не отработанные нашими спецслужбами и силовиками, как известно, закончились весьма печально: кому надо, найдёт в Википедии страницу под названием «Блокада украинского флота в Донузлаве».

Вот еще, кто забыл, хроника событий.

По воспоминаниям экс-командующего ВМС Украины, вице-адмирала Сергея Гайдука, «в Новоозёрном 2 марта появились четыре машины, приблизительно 120-150 вооружённых людей, без опознавательных знаков. Они целенаправленно подъехали к одному из зданий, которое находилось на окраине поселка. Здание не имело никаких коммуникаций, но в то же время оно было «законопачено»: в нем были окна, двери. Вооружённое формирование могло здесь оставаться. Самое главное, что они сразу вывесили российский «триколор». На этом этапе они не вступали в диалог, поэтому нельзя было узнать, кем являлись эти люди — казаками или российским спецназом». Во время штурма Новоозёрного «в первых рядах стоят женщины и дети, следом за ними представители самообороны Крыма, за ними шеренга из 60 солдат РФ». Как известно, костяк «Самообороны Крыма» состоял из пророссийского казачества. Так что нет никакой гарантии, что под видом «молодёжи и подростков» в предыдущие годы в Новоозёрное не приезжали будущие захватчики нашей военно-морской базы: слишком чёткими были их действия, слишком хорошо они ориентировались на местности.

А чего вы хотели, панове? Разведка проведена, полная потеря бдительности зафиксирована. «Сергей Юрченко отметил, что казаков удивил низкий уровень боеготовности украинской военно-морской базы в Донузлаве.

— База, которая должна вроде бы принимать десант НАТО, превратилась в какой-то курортный комплекс, — отмечает атаман. — На территории базы мы видим какие-то деревянные коттеджи, шашлычные, пластмассовые лежачки, купающихся и загорающих гражданских лиц, роскошные автомобили. Мне, как военному человеку, очень странно видеть такую воинскую часть, превратившуюся в курорт». Короче, бери не хочу.

Ну, и плюс эффект привыкания: за все эти годы казаки и люди в камуфляже так примелькались в Новоозёрном, что высадка российского спецназа просто ни у кого не вызвала ажиотажа. Ладно, как говорится, проехали тему.

В общем, Сергей Юрченко хорошо выполнил поставленную перед ним задачу и сумел обратить на себя внимание: в 2015 году «Донузлав» разросся до масштабного шабаша с участием крупных политических фигур России.

Тем более что финансировался лагерь непосредственно государством российским за счёт гранта, полученного на основании распоряжения президента РФ от 25.07.2014 № 243-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. Жизнь Юрченко удалась.

УПЦ МП и присяга на службу России

Но если вы думаете, что УПЦ МП осознала свою вину (меру, степень, глубину) и своё деструктивное влияние на Украину и покаялась, то не дождётесь. Сегодня УПЦ МП в Крыму, служа верой и правдой государству-агрессору, даже принимает у казаков присягу. Можете полюбоваться на эту православную масонщину.

На этом феерическом видео запечатлен архимандрит Марк, настоятель Кизилташского монастыря, и казаки Крымского Казачьего Войска «Станица Терская», в Свято-Покровском храме г.Судак. Вот вам немного веселых картинок.

Терское казачество при Украине имело в Крыму филиал, но знатно потрудилось на ниве помощи «вежливым человечкам» в аннексии Крыма.

Аналогичная церемония прошла в сентябре 2017 г. в уже упомянутом ранее феодосийском храме Архистратига Михаила, где казаки общества «Казачья Вольница» давали присягу на верность Отечеству.

В храме УПЦ МП принимали присягу Отечеству на Евангелии и казаки ХКО «Алуштинское».

В храме установлен и российский флаг, который присягающие целуют. И подобных роликов в сети великое множество.

По аналогичному обряду состоялось принятие присяги казаками Симферопольского района на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14.10.2017 г. в войсковом храме Всех Крымских Святых (пгт. Гвардейское под Симферополем, настоятель храма протоиерей Игорь Лесик).

Крымское священство вообще принимает активное участие в патриотическом захламлении мозгов воспитании крымчан. Не успел в феврале 2016 г. Архиерейский собор РПЦ принять решение об общецерковном прославлении ранее местночтимых иноков Пересвета и Осляби, как в Крыму бросились строить храм в их честь. Пересвет и Ослябя — личности настолько полумифические, что даже в российской прессе по их поводу мелькают сомнения. Но в РПЦ не принято разбрасываться святыми благоверными воинами, все должны быть канонизированы и приносить посмертную пользу Отечеству. Вот в храме в честь «благоверных иноков», построенном при Крымском соединении сил противовоздушной обороны г. Севастополя, благочинный Севастопольского благочиния протоиерей Сергей Халюта прочел проникновенную проповедь о защите Отечества, а настоятель храма иерей Александр Рева раздал молитвенникам в камуфляже так называемый «Молитвослов православного воина». Обычного такого российского воина.

Тёплые отношения с казаками у братии Бахчисарайского Свято-Успенского мужского монастыря, где неоднократно проводились казачьи круги. Охрана у монастыря, прославившегося своими стычками с татарами, тоже казачья. Короче, куда ни ткни пальцем — везде одно и то же.

Путин и Крымская УПЦ МП

Сам митрополит Лазарь, уроженец Волыни, теперь уже с большим благоговением принимает у себя в подшефных храмах президента РФ Путина.

Крымские клирики стоят навытяжку в сторонке, пока Путин зажигает огни цирка свечи в церкви.

Сложно представить, что переживут все эти люди, когда Крым вернётся под юрисдикцию Украины. А ведь рано или поздно это случится. И что делать со всеми этими присягами на верность России, которые УПЦ МП принимает на Евангелии? Ведь в христианстве клятвопреступление считается одним из самых тяжёлых грехов. И что нам здесь и сейчас делать с УПЦ МП, неотъемлемая часть которой сыграла серьёзнейшую роль в событиях 2014 г. на стороне агрессора, а сегодня находится в неразрывном симбиозе с оккупационной властью и парамилитарными организациями Крыма? Дать ответы на эти вопросы может только жизнь. И, хочется надеяться, закон.