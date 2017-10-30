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«Работа на себя» не должна становиться работой «против себя» — мнение служителя
30 жовтня 2017, 12:59 | Суспільство-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Денис Гореньков, лидер движения «Миссия в профессии» дал советы работающим христианам.
Служитель рассказал о том, как христианину не уйти с головой в карьеризм, позволительно ли ему быть трудоголиком, а также об опасностях трудовой миграции, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.
Служитель отметил, что реальность рынка труда требует от профессионала очень серьезно относиться к работе. Частями профессиональной субкультуры стали ненормированный рабочий день и постоянная вовлеченность в процессы.
«Работа в условиях больших городов также стала накладывать свой отпечаток на график работающего человека, заставляя его рано утром выходить из дома и поздно вечером возвращаться в «спальные» районы, — подчеркнул Денис Гореньков. — Очевидным является и то, что на смену выражению «работать на себя», пришла и проблема работы «против себя». Симптомами этой проблемы стали трудоголизм, выгорание, консюмеризм, распад семей, радикальное изменение образа жизни, алкоголизм. Те, кто научился «работать на себя» начали настолько глубоко погружаться в собственное дело, что перестали отвлекаться на все остальные сферы жизни и в итоге разрушали эту жизнь, работая уже «против себя»».
По словам служителя, главный вопрос здесь заключается в том, как может выглядеть своевременное переключение от работы к другим жизненным приоритетам и полноценный отдых.
«В конечном итоге, стоит выделить два ключевых момента. Первый: человек, работающий «на себя», будь он собственником бизнеса, или нанятым сотрудником, посвященно и ответственно относящимся к работе, способен достигать больших результатов и создавать крепкий каркас эффективной команды профессионалов. Именно такой подход к работе является действительно продуктивным и современным, — отметил лидер служения «Миссия в профессии». — Второй момент: профессионал, работающий «на себя», рискует начать работать «против себя», если не сумеет выстроить сбалансированного отношения не только к работе, но и ко всей жизни. Именно такой баланс, если он будет найден, сделает профессионала эффективным долгосрочно, тем, кого называют «бегуном на длинные дистанции»».
Служитель подчеркнул, что цикл «рабочей недели» Бога, описанный в Бытии, очень напоминает рабочую неделю человека. Шесть дней Бог работает, седьмой день — отдыхает.
«Мы можем говорить о «дисциплине» субботы, применение которой делает работу человека эффективной, а жизнь в целом сбалансированной. Суббота учит нас дисциплине отдыха, переключения. Такое переключение, только на значительно меньший отрезок времени, на несколько часов, должно иметь место и в каждый день рабочей недели, — резюмировал Денис Гореньков. — На самом деле, соблюдение дня покоя, смелость полноценно переключаться от работы к другим сферам жизни, указывает на степень нашего доверия Богу».
Лидер движения «Миссия в профессии» отметил, что проблема чрезмерного увлечения человека работой заключается в том, что он был создан не для этого.
«Ценность человека должны формировать другие факторы. Правильное понимание труда и его результатов необходимо нам в том числе и для того, чтобы иметь возможность балансировать свою жизнь и становиться целостной личностью», — подчеркнул он.
Говоря о трудовой миграции, служитель процитировал пастора из Луцка, Павла Миронюка: «Проблема трудовой миграции — проблема нашего мировоззрения. Важно понимать, что Бог в Библии никогда не запрещает людям мигрировать ради труда и благосостояния. Куда бы мы ни поехали, где бы мы не жили и не работали, Бог будет с нами. Это стоит осознавать, принимая решение о трудовой миграции. Однако, кроме присутствия Бога, нужно думать также как минимум о двух моментах: Божьей воле и последствиях наших решений».
По его словам, часто человек, надеясь на материальное благополучие, мигрируя теряет гораздо важнее для своей жизни вещи. Отношения, духовность, взаимопонимания в семье, служение. Пастор отметил, что христианам нужно понять, что именно наличие христианских жертвенных и высоконравственных ценностей может стать шансом для развития страны.
«Второе добавлю от себя: будьте осторожны. Трудовая миграция, даже если она оправдана для вас сложившейся ситуацией и вашим пониманием воли Божьей для вас, несет в себе ряд рисков», — отметил Денис Гореньков.
Основной риск заключается в том, чтобы не стать жертвой торговли людьми, не попасть в трудовое рабство, сексуальную эксплуатацию.
«Поверьте, такое может случиться не только с героями фильмов, или новостных сюжетов. Жертвой торговли людьми можете стать вы сами и риск здесь достаточно высок. Поэтому, принимая решение о трудовой миграции, внимательно изучите все документы, все условия контракта, который вам предлагается. Если документов нет совсем, либо они вызывают вопросы – отказывайтесь. Есть хорошее правило: «Не уверен, воздерживайся». Обязательно узнайте максимум информации о тех, кто вас приглашает, почитайте отзывы и все возможные источники. Если информации нет вовсе – это «красный сигнал», — подчеркнул служитель. — Ни в коем случае не отдавайте вашим потенциальным работодателям и другим лицам ваш паспорт. Предупредите ваших знакомых и родных о том, куда и к кому вы планируете ехать. Запишите, а лучше запомните контакты представительства вашей страны в той стране, куда направляетесь, а также контакты организаций, которые помогают жертвам торговли людьми. Советую посмотреть хороший сюжет на эту тему. Если вы взвесили все «за» и «против», но понимаете, что в вашей ситуации нормально и приемлемо выехать за границу на работу, люди, которым вы доверяете, вас поддерживают, Бог и совесть не осуждают – готовьтесь к поездке, ищите работу, соблюдайте меры безопасности. И помните о том, что Господь объемлет вас».
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