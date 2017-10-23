Казаки-разбойники: ЧВК на службу у УПЦ МП? Часть 8. Белоцерковская епархия

Сколько епархий УПЦ МП — столько и историй о пророссийских ЧВК. Особенность такая. Сегодня, кстати, уже 8-я часть — Белоцерковская епархия

Белоцерковская епархия УПЦ МП — вотчина главы военного синодального отдела митрополита Августина (Маркевича). До него ею руководил митрополит Митрофан (Юрчук), нынешний глава Луганской и Алчевской епархии (тесное сотрудничество которой с марионеточной властью Плотницкого уже ни для кого не секрет) и по совместительству отдела внешних церковных сношений УПЦ МП (занимающегося пропагандой темы «гонений» на УПЦ в международных инстанциях). Но и владыка Августин не промах. Сам он известен тем, что на синоде РПЦ ещё до войны на Донбассе утверждал: «Мы — ваш засадный полк, который сидит на Украине. Мы — ваши лояльные люди», — а брат его, Стефан Маркевич, благочинный Новоград-Волынского округа Житомирской епархии УПЦ МП, регулярно водил хороводы с «Верным казачеством» Алексея Селиванова (ныне боевик «ЛНР») и местной ячейкой «Союза русского народа», о чём мы писали тут. Поэтому было весьма любопытно понять, что происходит в этом самом что ни на есть тихом омуте — в Киевской области, в самом центре страны. А омут этот, как оказалось, весьма славен своими жителями.

Крашеные лисы Партии регионов

Митрополиту Августину от предшественника остались белоцерковские меценаты, а они там люди весьма солидные, тяготеющие к казачьей романтике. Чаще всего белоцерковский епархиальный сайт и местные СМИ пишут о Международной общественной организации «Белоцерковская сечь» (код 36969812). Её бессменный учредитель и глава — Андрей Григорьевич Дрофа. Он же — руководитель двух крупных предприятий: ООО «КП Белоцерковский ДБК» (код 13724521) и его «дочки» — ООО «Белоцерковский домостроительный комбинат» (код 35784967). Кстати, и «Белоцерковская сечь» у него тоже не одна — есть ещё общественная организация «Белоцерковская сечь им. Семёна Палия» (код 26427339).

А ещё Андрей Дрофа — бывший член Партии регионов (выдвигался в 2010 году) и доверенное лицо кандидата в президенты – 2004 В. Ф. Януковича. Поэтому нет ничего удивительного, что во времена оные он считал главу своей партии самым успешным президентом Украины: «Найголовнішим здобутком сьогоднішньої правлячої політичної еліти на чолі з Президентом Віктором Федоровичем Януковичем є консолідація влади, вироблення нової стратегії зовнішньої і внутрішньої політики, уміння і бажання втілювати її в життя. Влада стає міцною і відповідальною».

Все мы помним, к чему привела эта самая «консолидация власти» Виктором Фёдоровичем Януковичем. Но Андрей Дрофа не стал разделять с патроном его «успех», и на местных выборах 2015 года решил зайти в Белоцерковский горсовет под знамёнами Партии экономического возрождения Украины, которую якобы поддерживает Евросоюз. Кстати, по словам главы партии, бывшего мера Белой Церкви Василия Савчука, власть Януковича была авторитарной, а белоцерковский майдан —просто попытка расшатать эту власть. Это чтобы читатель понимал, какую кашу в голове люди иногда совмещают с депутатским мандатом. Удивительно, но Андрей Дрофа таки стал депутатом от этой экзотической партии в белоцерковском горсовете.

Белая Церковь — городок маленький, это вам не Мехико, Токио или Лондон, и даже не Киев. Тут все всех знают, поэтому все уважаемые люди города — они же не последние люди в «Белоцерковской сечи». Финансовый костяк «Белоцерковской сечи» также составляют генерал-хорунжий Иван Шилов (глава правления КП «Білоцерківхлібопродукт») и генерал-хорунжий Петр Мороз (ООО «СП Укрінтерм»). В Белой Церкви есть ещё один серьёзный церковный меценат — Людмила Дрыгало, владелица предприятия по производству мороженых полуфабрикатов (ТМ «Дрыгало»), но она держится особняком: на её руках Свято-Воскресенский Теплодарский женский монастырь в Одесской области (Дрыгало — уроженка Балты Одесской области). В Белой Церкви на средства Дрыгало построен храм святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при 1-й горбольнице (настоятель — о. Владимир Фадеев).

Храм Ильи Муромца

«Спонсорских» храмов в Белоцерковской епархии много, но интересна история одного из них — храма Ильи Муромца, находящегося на территории Белоцерковского военного госпиталя. На его классическом примере и продемонстрируем, что представляет собой военно-коммерческо-церковный союз в Белой Церкви и окрестностях. И этот союз, увы, вполне успешно освоил патриотическую ниву, в целях собственного выживания перекрасившись в жёлто-синий биколор. Собственно, перекрашивание, мимикрия под «щирий патріотизм» старых советских военных кадров и позднесоветских комсомольцев, равно как и прожжённых церковных «русмировцев» — их стандартная практика, позволяющая избежать любых последствий и ответственности.

Как сказано в многочисленных пост-релизах освящения храма Ильи Муромца, инициатива строительства этого культового сооружения принадлежит членам клуба офицеров «Честь». К этой идее примкнул регионал Валерий Бондик. Он же в числе прочих меценатов-жертвователей присутствовал и на освящении сооружения. Третий «соучастник» строительства храма — «Союз ДВВПУ», четвёртый — упомянутая выше МГО «Белоцерковская сечь».

Настоятель храма, о. Димитрий Марандюк, теперь часто ездит в зону АТО. Как с гуманитарными целями, так и ради выполнения главного пастырского долга — раздачи иконок среди военнослужащих, окропления их святой водой и духовной поддержки.

Свою миссию о. Димитрий видит в полнейшей деполитизации душепопечения: «С солдатами, которые служат в зоне АТО, нельзя говорить о политике. Вообще!».

Почему вдруг такая политическая воздержанность — непонятно. До войны в этом храме преспокойно литургически отмечали 23 февраля — «день защитника отечества» с участием военных отставников и ветеранов Афганистана.

Клуб офицеров «Честь»

Клуб офицеров «Честь» (код 26001422) — ещё одна близкая к Белоцерковской епархии структура, где интересы военного характера тесно переплелись с коммерческими способностями её членов.

Руководитель клуба — полковник, кадровый офицер Валерий Шулимович Забарский. Он отец Владислава Забарского — во всех отношениях уникальной личности. Забарский-сын — бывший, на минуточку, и.о. министра Кабинета Министров, лицо, приближённое к одиозной регионалке Елене Лукаш. Проявил недюжинную гражданскую патриотическую позицию во время Революции достоинства.

«В январе 2014 г. Забарский В.В. … был одним из авторов и лоббистов постановления КМУ №13 от 22.01.14 "О внесении изменений в пункт 12 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка", которое дало возможность органам МВД Украины противоправно использовать их против участников массовых протестов в течение января-февраля 2014 года.

Более того, Владислав Забарский, превышая служебные полномочия, проставил визу (свою подпись) на проекте указанного постановления, которая позволяет публикацию в средствах массовой информации, без подписи бывшего премьер-министра Украины Н. Азарова (последний сразу же после заседания КМУ улетел в Давос).

Также по инициативе и при активном участии Забарского В. В., Кабинетом Министров Украины было принято постановление №14 от 22.01.14 года "О внесении изменений в пункт 16 Правил применения специальных средств при охране общественного порядка", согласно которому фактически разрешалось применение водомётов по людям при температуре ниже 0°С. Указанное постановление было принято с аналогичными нарушениями, без согласования заинтересованных министерств и благодаря Забарскому В. В. обнародовано без подписи Н. Азарова». (Источник: «ЯКорреспондент».)

Помните ещё, как к парламентским выборам – 2012 на видеокамеры для избирательных участков был выделен 1 млрд грн.? А потом камеры куда-то испарились. Так вот, это тоже гениальная инициатива Забарского-джуниора.

А помните эпичную драку регионалов по случаю принятия языкового закона Колесниченко-Кивалова? Там тоже не обошлось без г-на Забарского (а также одиозного Олега Царёва, Эльбруса Тедеева и иже с ними). Вот такие они, лесные олени меценаты Белоцерковской епархии УПЦ МП. Явно ребята не лыком шиты.

Ещё один деятель офицерской «Чести» — генерал-полковник Дмитрий Рудковский, «генерал Дима», сделавший себе неплохую карьеру на аферах с квартирами Минобороны. В идейном плане — полнейшее перекати-поле по всему левому флангу украинского имитационно-демагогического политикума. В 2002 году впервые попал в Верховную Раду Украины как мажоритарщик, потом пристроился к блоку «За ЕдУ!», потом был в «Трудовой Украине – НДП», оттуда ушёл к «Промышленникам и предпринимателям – Воле народа», и, наконец, осел в СПУ Александра Мороза. Бывший замминистра обороны Украины. Является меценатом Белоцерковской епархии УПЦ МП. Учредитель ряда предприятий: ООО «Интерагро» (код 24216130), ООО «Укрполімерконструкція» (код 19252307), ООО «Контракт 61» (код 32456444), ООО «Білоцерківський центр скла» (код 36484716), ЧП «Ікорний дім Бестер» (код 39006995), ЧП «НВСП "БЕСТЕР"» (код 35471381), ООО «Бюро інвестиційних проектів — проектний менеджмент» (код 31059394), ООО «Срібна хвиля» (код 02797468), ООО «Оксамит сервіс» (код 30042715), ООО «НВП А.В. Нові технології» (код 25409227). Общая сумма корпоративных прав в собственности — более 15 млн грн. Был учредителем (конечным бенефициаром) благотворительного фонда «Ржищівський край» (код 39507196), основной вид деятельности: «84.22 Діяльність у сфері оборони» (деятельность прекращена). Соучредителями ООО «Оксамит сервіс» также являются известные все лица: бизнесмены братья Буряки, владелец «АвтоЗАЗа» Тариел Васадзе, бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук (он же — член клуба офицеров «Честь»), нардеп Виталий Хомутынник. Предприятие, по информации СМИ, обладает обширными охотничьими угодьями (что соответствует коду деятельности по КВЭД).

Общий объём собственности пенсионера Рудковского (дома, квартиры, земельные участки, корпоративные права, гараж, конюшня и прочее) можно оценить по этой декларации.

Офицерский клуб «Честь» имеет и награды: почётная грамота и знак Кабинета Министров Украины (постановление КМУ от 20.02.2014 г. №25247); орден Ильи Муромца III степени (указ предстоятеля УПЦ).

Кадетское содружество

Вот как экзотично на первый взгляд выглядит структура Белоцерковского военно-гимназического корпуса, созданного в рамках клуба офицеров «Честь».

Клуб офицеров «Честь» планомерно реализовывал план развития общей российско-украинской кадетской сети «Кадетское содружество». О том, что она должна была собой представлять, можно узнать из публикаций их издания — «Кадетского журнала»: «Роль, место и задания Кадетского движения — в содействии созданию и развитию единой системы средних общеобразовательных заведений закрытого типа с раздельным (раздельно-параллельным) обучением, допрофессиональной подготовкой, профессиональной направленностью обучения и воспитания, которые формируют у молодёжи готовность к государственной службе как военного, так и гражданского направлений, а также в военно-патриотическом воспитании молодёжи и формировании организационно-духовных основ кадетского движения Украины». Сейчас «Кадетское содружество», естественно, декларирует свои проукраинские взгляды, но почему-то поверить в них очень сложно. Достаточно сравнить две обложки «Кадетского журнала» — первую и последнюю.

Да и девиз этого движения, декларируемый до сих пор — «Жизнь — Отечеству, честь — никому», навевает смутные подозрения: а не часть ли это известного девиза русских офицеров Российской империи?

В общем, к кадетскому движению в Украине много вопросов. Например, к сотрудничеству во времена оные Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» и «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине» с «Общевоинским союзом Украины» одиозного (ныне покойного) Олега Калашникова.

«Безусловным достижением клуба было создание в 2004 году на базе Белоцерковской гимназии №2 кадетского класса, а в 2013 году — Белоцерковского военно-гимназического корпуса в рамках Клуба офицеров "Честь". В корпус входят: рота гимназии №2 (170 кадетов), г. Белая Церковь, и авиационный взвод гимназии г. Узина Белоцерковского района (30 кадетов)».

У белоцерковских кадетов была своя база. Сборы воспитанников кадетских классов Белоцерковськой городской гимназии №2, организованные Забарским, проводились на полигоне 72-й механизированной бригады, дислоцировавшейся в Белой Церкви. Кстати, владыка Августин (Маркевич) частенько приезжал туда с визитами.

Вот как отозвался о сборах 2011 года Валерий Забарский:

«Незабаром до нас в гості збираються приїхати кадети з Брянська. Ми обов’язково привеземо їх на військовий полігон, де вони разом з нашими кадетами зможуть постріляти з бойової зброї».

А вот что сказано в отчёте главы оборонного комитета Верховной Рады Украины Сергея Пашинского: «Параллельно (в феврале 2014 года. — Т.Д.) мы подняли 72-ю бригаду города Белой Церкви по боевой тревоге. 90% техники не покинули парков. Не завелись физически, не было аккумуляторов». Как говорится, разводим руками: чудеса, да и только.

Кадеты Узинской гимназии могли практиковаться в аэроклубе «Пилот».

Как видим, патриотическое воспитание молодёжи Белой Церкви было поставлено на широкую ногу. Другой вопрос — насколько украинским по духу является такое кадетство, продолжающее традиции суворовских и нахимовских учебных заведений. Между прочим, бывшее Киевское суворовское училище (ныне военный лицей им. Ивана Богуна) тоже находилось под навязчивой опекой главы Белоцерковской епархии митрополита Августина.

Там даже успели соорудить временный храм. Причём, с точки зрения его настоятеля о. Вячеслава Липатова (бывшего выпускника этого же училища 1982 года), храм существует, в том числе и чтобы «укреплять любовь к собственному государству». Оказывается, нет ничего невозможного при наличии цели и мотивации.

Правда, с приходом «хунты» и «националистов» желание «укреплять любовь к собственному государству» в УПЦ МП резко остыло (государство не то?). А у храма при лицее начали возникать вполне естественные проблемы. Хочется надеяться, что руководство лицея проявит последовательную принципиальность и доведёт дело до логического конца.

Бондикиана и «Союз ДВВПУ»

Что представляет собой семейство Бондиков — помнят многие. Старший брат Виктор Бондик — член «Семьи» Виктора Януковича и друг детства Януковичей-младших. Младший Валерий (наш фигурант-меценат) был председателем подкомитета формирования судейского корпуса Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия (2006–2007 гг.) и первым заместителем министра юстиции Украины (февраль – ноябрь 2007 г.). Силовую поддержку их бурной финансовой деятельности обеспечивал ныне беглый Виталий Захарченко, бывший глава МВД Украины и очень верное чадо УПЦ МП. СМИ утверждают, что часть средств, которые Бондики выводили через тендеры на подставные фирмы «Укрхимтрансаммиака» (ежегодно 300–700 млн грн) в конце 2013 – начале 2014 годов шла на финансирование Антимайдана.

Кстати, именно Бондик-младший, скорее всего, привлёк к строительству храма Ильи Муромца некий «Союз ДВВПУ». Вот он его, к примеру, рекламирует в интервью Оксане Шкоде, впоследствии яростной стороннице «Новороссии». Здесь же Бондик-меценат храма заявляет, что ДВВПУ, которое он закончил, занимается также и военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Патриотизм г-н Бондик понимает весьма своеобразно. На вопрос Шкоды, что его, советского офицера, остановило от принятия присяги Украине, меценат УПЦ МП Валерий Бондик ответил: «Я, советский офицер, давал клятву верности стране, называвшейся Советский Союз. И я от этой клятвы не отрёкся!». На посошок Бондик пожелал всем киевлянам помнить свою присягу и быть достойными своей Родины. Вряд ли программы патриотического воспитания молодёжи под руководством этого человека предполагали хоть какой-то пиетет к независимой Украине.

А «ДВВПУ», на минуточку — это Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В этом году в Донецке торжественно отмечали 50-летие со дня основания этого училища, порвали три баяна. Сепаратистенфюрер Александр Захарченко поблагодарил выпускников учебного заведения за то, что они первыми пришли защищать Донбасс (от «укрохунты» — от кого же ещё?).

А в прошлом году «руководство ДВВПУ за значительный вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой Народной Республики вручило офицерам и бойцам ополчения памятные знаки и грамоты. Награды получили около 50 военнослужащих». В свою очередь «Союз ДВВПУ» — общественная организация, созданная для объединения выпускников, преподавателей, командного и политического состава ДВВПУ всех лет и их сторонников.

Интересно, молится ли настоятель храма Ильи Муромца в Белой Церкви за своих меценатов из «Союза ДВВПУ» и рассказывает ли о них нашим бойцам в АТО. Или это та самая «политика», о которой клирики УПЦ МП не говорят на войне? Но ведь ещё при предыдущем главе Белоцерковской епархии Митрофане (Юрчуке) было принято решение фамилии всех жертвователей отчеканить в храме. Также им были вручены грамоты с печатью и подписью архиепископа. Так что наверняка следы остались. Хорошие такие следы.

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