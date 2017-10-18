Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 7. Днепропетровская епархия

Продолжаем знакомить вас с удивительным миром «воцерковленного» казачества, ярых защитников «русского мира». Сегодня — Днепропетровская епархия.

Днепропетровская область в 2014 году стала форпостом защиты от «русского мира», хотя стратеги развала Украины возлагали очень много надежд именно на этот промышленно развитый регион. Не срослось. Однако усилий в русификацию области было вложено немало.

В церковном плане эта область разделена между Днепропетровской, Криворожской и Днепродзержинской епархиями УПЦ МП. Несмотря на декоммунизацию названий областей, церковные единицы не спешат переименовывать епархии и титулы её правящих архиереев.

Днепропетровскую епархию издавна возглавляет митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний). Он и дал старт многим русмировским тенденциям в епархии.

Как и в других преимущественно русскоязычных областях, в Днепропетровской расцвели пышным цветом десятки пророссийских организаций, как то:

Днепропетровская областная общественная организация «Союз России, Украины, Белоруссии» (СРУБ) (председатель — Лашкарева Надежда Витальевна);

Днепропетровская областная общественная организация «Русское содружество» (председатель — Мосяков Игорь Вячеславович);

Русская община «Союз соотечественников «Русское единство» г. Днепропетровска (председатель — Литвинов Геннадий Николаевич);

Община «Русское поле» г. Днепропетровска (председатель — Шеремета Владимир Соловеевич);

Днепропетровское общество «Русь» (председатель Е.Яковлев).

Все эти организации работали в тесном контакте с казачками, которые, в свою очередь, действовали под крылом местной епархии УПЦ МП. Не стоит забывать, что владыка Ириней (Середний) — один из тех иерархов УПЦ МП, кому «посчастливилось» получить награду Российской Федерации. «За большой вклад в развитие двухстороннего сотрудничества Российской Федерации и Украины» указом №515 от 07.05.2009 г. президент РФ Дмитрий Медведев наградил управляющего Днепропетровской епархией УПЦ митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея орденом Дружбы. В свое время в Днепре при участии УПЦ МП и городского руководства был открыт центр фонда «Русский мир», причем открывать его приезжал непосредственно глава фонда Вячеслав Никонов (внук Молотова). По сему случаю А.Вилкулу был вручен Орден Святого Великомученика Георгия Победоносца «За заслуги перед Украинской Православной Церковью».

По благословению главы Днепропетровской епархии во времена оные происходили самые разные пророссийские сабантуи с участием тех же Константина Затулина, Владимира Корнилова и Кирилла Фролова («Институт стран СНГ»).

Кирилл Фролов и епископ Новомосковский Евлогий

Владыка Ириней находился в самых тесных отношениях с семейством Вилкулов, а также с Олегом Царёвым, неудачливым главой «парламента Новороссии»

Что могло получиться из этого бэкграунда в 2014-м?

Чумак на оба ваших дома

Самой колоритной казачьей организацией в области было днепропетровское областное общественное объединение «Об'єднанний козацький союз «Катеринославський козацький округ» (код 35808706). Возглавляет эту контору некто Чумак Геннадий Иванович. «Возрождение» екатеринославского казачества произошло в далеком 2006 г. при непосредственном участии церковников, возле Спасо-Преображенского кафедрального собора, где правящий архиерей митрополит Ириней был торжественно объявлен духовником этой организации, после чего ему вручили жезл и орден св. Екатерины.

Впоследствии митрополит не отказывал этим казачкам в духовной поддержке. Так, в 2007 г. в том же Спасо-Преображенском кафедральном соборе казаки приняли присягу у новобранцев свежеиспеченного «Екатеринославского казацкого кадетского корпуса». Как сказано в отчёте об этом событии, «церемонию присяги возглавил духовный руководитель казаков Екатеринославского округа митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Он обратился к новобранцам с архипастырским назиданием и вручил каждому погоны казацкого кадета». После этого митрополит благословил создание уже международного союза казаков Екатеринославского казачества.

До событий-2014 околоцерковные казачки принимали участие в различных политических мероприятиях, типа форума «Единому славянскому казачеству — Единое Таможенное пространство» 2011 г., где наш знакомый Геннадий Иванович Чумак был избран председателем Национальной Рады Казаков Украины Днепропетровской области. Проходил этот форум под чутким руководством вице-президента Центра «Кремлёвская стратегия» Михаила Ямненко (он же атаман-президент «Международной академии казачества», он же — председатель Национального совета казаков Украины). На этом круглом столе присутствовал и незабвенный Сергей Глазьев, которому тут же дали звание «Героя казацкого народа». После этого события Чумак значился на сайте «Кремлевской стратегии» как «Руководитель Центра «Кремлёвская стратегия» в Днепропетровской области» (на данный момент этот сайт не работает по назначению).

Екатеринославские казачки тесно связаны с детективно-охранным предприятием ООО «СБ «Альянс-Гарант» (его руководитель Александр Лыщук был назначен наказным атаманом Синельниковской полусотни с вручением казацкой сабли, святой иконы Покровы и благословлением от протоиерея Александра Кашлюка).

Война на Донбассе вынудила Чумака сделать свой выбор. По ряду данных, он встречался с атаманом Всевеликого войска Донского Николаем Козицыным и сейчас скрывается на территории России, занимаясь военно-патриотическим воспитанием в клубе «Пластун» и председательствуя в благотворительном фонде «Помощь народу Юго-Востока Украины».

Казачеству Днепропетровской области покровительствовали Юрий Вилкул, председатель координационного совета по вопросам казачества, и Олег Царёв.

В 2013 г. в Днепре прошёл международный круглый стол «Историко-культурное наследие единого славянского народа» с участием казачьих организаций Украины и России, а также клириков Днепропетровской епархии УПЦ МП:

руководителя епархиального отдела Днепропетровской епархии по делам казачества и духовника Екатеринославского казачества протоиерея Василия Синюка;

протоиерея Александра Хилевича (г. Пятихатки Желтоводского благочиния Криворожской епархии), духовника Пятихатской казачьей сотни Екатеринославского казачества.

Фактически чумаковское казачество, поддерживаемое местной епархией УПЦ МП, должно было стать связующим звеном для многочисленных пророссийских элементов.

Скажи мне, кто твой друг…

Интеграция пророссийского казачества Украины в его российские структуры была задумана с самого начала, готовилась продуманно и тщательно. Так, ещё в 2009 г. было объявлено об учреждении нового института — казачьих посольских дворов «для сплочения и экономического взаимодействия братских казачьих народов, для поддержки и укрепления православной веры как в России, так и в Украине». Эта идея нашла поддержку Днепропетровской епархии и даже Приднепровской ассоциации делового партнёрства предпринимателей. Первым казачьим послом Украины назначили атамана казаков Тульской области (Россия) Геннадия Алексеевича Бахтина. Ради этой должности товарищ специально приехал в Днепропетровск на торжество закладки нового храма.

Туляки впоследствии не подвели: их казаки самозабвенно сражались на стороне «ДНР».

Екатеринославские казачки участвовали практически во всех пророссийских интеграционных проектах. Так, 20 декабря 2013 г. в Днепропетровске состоялось учредительное собрание, на котором было объявлено о создании регионального отделения МОД «ОКЕАН». МОД «ОКЕАН» (Международное общественное движение) ОКЕАН (Открытая Конфедерация Европейских и Азиатских Народов) пафосно заявляло о себе как об организации, направленной «на создание в ближайшие 10-15 лет на пространстве Евразии — от Тихого до Атлантического океана, единого интеграционного образования, включающего в себя все постсоветские республики и все европейские страны (как члены ЕС, так и не входящие в эту организацию)». Среди участников этого движения — много казачьих деятелей:

Вихарев Алексей — Казацкое войско, хорунжий;

Зинуков Сергей Александрович — атаман днепропетровской областной общественной организации «Казачье товарищество «Новая Сич», Союз казачьих войск России и зарубежья, представитель по Днепропетровской области;

Макеев Сергей Геннадиевич — Харьковский институт управления, Всевеликое войско Донское;

Николаенко Владимир Петрович — атаман Никопольской паланки ДКО;

Полоз Юрий Иванович — верховный атаман ВКГ КРК;

Хижняк Александр Петрович — зам. атамана полка Екатеринославского казачества;

Черноиванов Игорь Борисович — атаман Харьковского полка;

Чумак Антон Геннадиевич — наказной атаман полка Екатеринославского казачества;

Чумак Геннадий Иванович — казачий атаман Екатеринославской губернии.

Организаторы этого движения — Медведчук, Витренко, Союз советских офицеров и тому подобные мастодонты украинофобии.

Через несколько месяцев после этого сборища МОД «ОКЕАН» открыто поддержало аннексию Крыма, назвав Путина «собирателем земли русской».

Чумак с атаманом Кубанского казачьего войска генералом Николаем Долудой (он же — замгубернатора Краснодарского края), 2014 г. (фото из открытого доступа на странице Чумака в фейсбуке).

Долуда являлся активным участником аннексии Крыма и подозревается в организации похищений крымских татар.

Но вернёмся к Чумаку. Его связная деятельность обширна.

Здесь он к примеру, позирует рядом с Александром Притулой. Притула — президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас», одной из целей создания которой была «защита канонического православия». Тесно сотрудничал с «Верным казачеством» Алексея Селиванова (сейчас боевика «ЛНР»). О связях Притулы с российскими боевиками, воюющими на Донбассе, писалось достаточно (например, здесь). Под председательством Притулы проходили заседания с участием УПЦ МП, на которых пророссийские деятели пытались пропихнуть рассмотрение проекта Закона Украины «Про козацтво України», который легализовал бы эти парамилитарные организации. О тесном контакте УПЦ МП с федерацией «Спас» сказано на сайте Синодального отдела по делам пастырской опеки казачества Украины УПЦ МП.

Удивительно, что при таком послужном списке г-н Притула умудрился заявлять о себе как о человеке, который «занимается патриотической, физической, психологической моральной подготовкой солдат армии Украины: 23-й территориальный мотострелковый батальон, спецназ ВСП «Сармат», 37-й территориальный батальон, 55-я артиллерийская бригада и добровольческий батальон «Полк Азов», подразделение Национальной гвардии Украины, неоднократно участвовал в спецоперациях «План перехват» и «Дозор» на стратегических объектах Запорожской и Днепропетровской областей». Остается только удивляться неразборчивости тех армейских чинов, которые не удосужились копнуть биографию этого пропутинского деятеля.

Вместо выводов. Чем больше изучаешь историю украинского постсоветского казачества, тем больше убеждаешься в мысли, что его «возрождение» было задумано в Москве, а конечной целью ставилось создание единой разветвленной казачьей структуры, в которую должно было быть интегрировано украинское казачество. Духовная опека над всеми этими военно-патриотическими клубами, казачьими полками, спортивными федерациями и бойцовскими клубами (составляющими единую парамилитарную пророссийскую сеть) возлагалась на УПЦ МП как координирующий центр. И нет никакого оправдания тому, что церковники так и не понесли никакой ответственности за то, что все эти годы выполняли роль связных в грязной игре против Украины.