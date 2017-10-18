Фестиваль піару на «Інтері»: православ’я та фільми із окупованого Криму

Телеканал пропіарив на темі православного кінофестивалю двох своїх колишніх голів правління, одного екс-регіонала та фільм, знятий в окупованому Криму. Але так нічого і не розповів про жодного учасника конкурсу.

MediaSapiens вже неодноразово згадував про пристрасть телеканалу «Інтер» до релігійного піару. Головним чином, на цій темі просувають політика від «Опоблоку» Вадима Новинського, хоча інколи приділяють увагу й святам звичайних митрополитів. 8 жовтня «Подробности» розповіли про фестиваль православного кіно «Покров» в Києві та, між іншим, прорекламували стрічку, зняту в Криму у 2016 році.

Ведуча Катерина Лисенко розповідає: «Фестиваль православного кино завершился в Киеве. На эту ежегодную встречу кинематографистов, чьи работы связаны с религиозной тематикой, приехали сотни участников - из Украины и не только [...] Открылся фестиваль мировой премьерой фильма "Крещение Руси". Его высоко оценили участники и организаторы встречи».

Варто зазначити, що сам факт того, що телеканал «Інтер» розповідає про цей фестиваль, досить дивний. Адже на телеканалі не те щоб дуже цікавилися кінематографом, наприклад, про Одеський міжнародний кінофестиваль у 2017 році «Подробности» не згадували, хоча він, очевидно, значно вагоміший та відоміший за «Покров». Крім того, на сайті самого фестивалю, в розділі «ЗМІ про нас», «Інтер» вказаний як одне із лише двох медіа, що, взагалі, розповідали про захід. Інше ЗМІ - це «православний журнал «ФОМА» (головним редактором якого, до речі, певний час був нинішній головний редактор «Інтера» Антон Нікітін).

Розгадка ж, крім традиційного для телеканалу піару УПЦ МП, полягає в тому, що «Інтер» виступив одним із учасників події. Місцеві автори привезли на «Покров» дві роботи - «Бомбы, которые взорвали мир» (режисер – Ольга Лазебник, співпродюсер Антон Нікітін) та «Спасти и сохранить» (режисер Лусіне Колихаліна). Остання картина навіть отримала диплом «За актуальність теми». Ще одна річ, яка пов’язує «Подробности» та «Покров», - це Єгор Бенкендорф, голова журі православного фестивалю та голова правління «Інтера» із 2013 до 2016 року. Саме йому належить перший коментар у сюжеті: «...Эти работы, эти люди, которые делают эти работы, они помогают сохранить слова, помогают сохранить веру, помогают сохранить эмоции».

Що ж до художньо-документальної стрічки «Хрещення Русі», яку журналісти виділили ще в підводці, то й з нею «Інтер» має певний історичний зв’язок. Фільм був виготовлений компанією Star Media, генеральним продюсером та засновником якої є Влад Ряшин, голова правління «Інтера» із 2001 до 2006 року.

Жоден із вищевказаних фактів у матеріалі «Подробностей» не афішується, а от похвалі «Хрещення» журналісти виділяють ще один синхрон (він же другий і останній в сюжеті). Його озвучує президент фестивалю «Покров» Андрій Деркач, колишній «регіонал» («інтерівське» бінго!), теж активний мірянин УПЦ МП, який голосував за закони 16 січня, а у VIII скликанні Верховної Ради належав до групи «Воля народу».

Політик та президент фестивалю заявляє: «Меня впечатлила, конечно, работа "Крещение Руси" -фильм-открытие, поскольку за такой короткий промежуток времени,час двадцять, показать историю крещения в таком качественном и, главное, правдивом виде, я думаю, что такого правдивого фильма еще не было о крещение Руси».

І от із цим уже є деякі проблеми. Адже фільм знімався у 2016 році в Криму. Ось матеріал про це від російських ЗМІ, ось фото зі зйомок, ось відео.

Інша річ, яка непокоїть, це - ідеологічна складова фільму. Наразі ми не маємо можливості його переглянути, але можемо вказати на кілька тривожних фактів. У зарубіжному прокаті фільм називається «Народження нації» і невідомо, про яку націю йдеться. Разом із тим, знаючи ставлення російських істориків та влади до «правонаступності» Київської Русі, було б дивно, якби російська урядова газета анонсувала фільм про походження українців. Також у трейлері стрічки розповідають, що «На місці розрізнених земель була заснована нова держава. Держава, яка стане найбільшою у світі». У самому фільмі, фрагмент якого показав «Ранок», розповідають: «Слагали легенды о[...] великом правителе страны, называемой Русская земля». Насамкінець неоднозначну інформацію можна було почути й від авторів картини. В інтерв’ю «Эхо Москвы» вони обговорювали «Хрещення Русі» в контексті російської історії (більше того, у «День Росії»), а сам режисер Максим Беспалий погодився, що спеціалізується на «сучасному телебаченні про історію Росії». Також, із його слів, у створені стрічки брали участь російський Мінкульт, «Первый канал» та Російське історичне товариство.

Отже, виходить дуже камерний, майже сімейний сюжет. «Інтер» розповідає про конкурс, у якому сам бере участь і який судить його колишній голова правління. Компанія іншого екс-голови правління привезла туди стрічку, яку піарять журналісти та колишній регіонал. От тільки про саму картину, крім того, що вона «якісна» та «правдива», глядачі так нічого і не дізнаються. Як і про: переможців фестивалю (це, очевидно, не так і важливо), учасників фестивалю (крім країн їх походження), що там робив і що говорив Кшиштоф Зануссі (хоча його присутність у підводці анонсували), про що, взагалі, були стрічки на фестивалі (теми сучасного православного кіно?)

Загалом, і в цьому сюжеті помітно, що «Інтер» не надто цікавиться кінематографом, зате з піаром тут усе гаразд.

Детальніше про це та те, як тележурналісти ігнорували «розкол» в «Опоблоці», а Петро Порошенко витісняв із новин учасників Ігор нескорених, читайте в матеріалі Горіла Рада, диміла. Моніторинг теленовин за 2–8 жовтня 2017 року