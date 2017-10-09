Казаки-разбойники: ЧВК на службе УПЦ МП? Часть 6. Харьковская епархия

В церковной табели о рангах Харьковская и Богодуховская епархия УПЦ МП считается одной из ключевых. Во-первых, именно харьковский викарный епископ Никодим (Руснак), ныне покойный, стал организатором Харьковского собора УПЦ МП в 1992 г., на котором незаконно, с точки зрения церковного канонического права, был смещён предстоятель УПЦ МП митрополит Филарет (Денисенко) — нынешний глава УПЦ КП. Итоги этого собора не были приняты всей полнотой УПЦ МП, что привело к глубочайшему церковному кризису в украинском православии, длящемуся и по сей день.

Во-вторых, географическая близость Харьковской области к границе с Российской Федерацией обусловила свою специфику межцерковных отношений с «головным предприятием» — РПЦ. Причём эта специфика имеет преемственный формат независимо от того, кто возглавляет Харьковскую кафедру. Как следствие, именно церковный Харьков вырвался в верхний эшелон по поддержке сепаратистов и боевиков, воюющих против Украины на Донбассе.

Для справки

Харьковская епархия УПЦ МП охватывает не всю территорию Харьковской области, а делит ее с ещё одной одиозной кафедрой — Изюмской. Тем не менее, пути-дороги этих двух канонических единиц УПЦ МП тесно переплетены. Но ещё теснее Харьковская епархия переплелась с боевиками-сепаратистами и российским криминалом, который в виде благочестивой отрыжки по традиции страдает приступами церковного меценатства. Ах да, и как же без казаков…

Харьковский антимайдан

Сепаратистские настроения в Харьковской области подогревались и финансировались ещё с начала 2000-х годов.

По словам одного из беглых сепаратистов харьковчанина Андрея Бородавки, финансирование сепаратизма в Харькове происходило по таким основным каналам:

Генконсульство России, Российский центр науки и культуры («Россотрудничество»);

пророссийские организации и «профессиональные русские»;

народные депутаты Украины;

УПЦ МП.

Соответственно, пророссийские организации и профессиональные русские в большинстве своём имели наитеснейшее общение с Харьковской епархией УПЦ МП. О многих из них мы узнали благодаря выложенному в сеть дампу переписки Кирилла Фролова. В его справке по Харькову фигурируют самые преданные делу общественники: «Русь Триединая», (председатель С.В.Моисеев), «Память Державы» (председатель В.С.Проскурин, он же — соучредитель многих юрлиц, входящих в концерн «Оплот» Евгения Жилина), фонды «Честь и Достоинство» (президент И.Е.Массалов), «Спаси и Сохрани» (президент В.И.Картавых).

Но их намного больше. Причем настолько больше, что только для перечисления всех союзов, ассоциаций, общественных организаций и фондов нужна отдельная статья. Перечислим НЕКОТОРЫЕ из них.

Околоцерковные организации: «Родительский комитет» (руководит иерей Александр Каневский), «Союз православных врачей», харьковское отделение ВОО «Православный выбор», «Русь триединая» (С.Моисеев), объединение «За культурно-языковое равноправие», «Русское Вече» (Г.Макаров).

Парамилитарные, военно-исторические и ветеранские: Союз советских офицеров; ветеранский клуб «Воинское братство», «Дети войны», «Оплот», десантно-спортивный клуб «Маргеловец», «Суть времени», «Трудовая Харьковщина», Союз рабочих, Фонд «Честь и Достоинство», Академия русистики, благотворительный фонд «Спаси и сохрани», «Россияне в Украине», Военно-историческое общество, «Дворянское собрание», Слобожанское казачество (объединённое), ХОО «Русское движение Украины», Совет ветеранов Харьковской области, Союз ветеранов-афганцев, ассоциация «Женщины в науке и образовании» и др.

Все они время от времени встречались друг с другом и с представителями Харьковской (а также Изюмской) епархии на различных пророссийских мероприятиях — от установки монумента Александру III в Спасовом скиту с участием Генконсула РФ в Харькове С.Семенова и консула-советника генконсульства В.Мокина до митинга «За государственный статус русского языка и славянское единство», празднования 9 мая или подписания петиций об установлении в Харькове памятного знака в честь единения Руси.

При митрополите Никодиме (Руснаке) всё это политправославное кубло процветало. Что касается нынешнего главы Харьковской епархии — митрополита Онуфрия (Легкого), то в сети встречается информация о том, что он далеко не во всём поддерживает всю эту пророссийскую активность, хотя недовольство проявляется только на уровне мимики. Например, Кирилл Фролов в справке об о.Александре Каневском (участнике сексуального скандала) упоминает: «Викарий Харьковской епархии Онуфрий иногда делает выговоры отцу Александру за убеждения, которые он отражает на полосах своих изданий». Покрыта мраком история с панихидой по погибшим в ходе столкновений в 2014 г. на ул.Рымарской пророссийским активистам. На официальном сайте епархии сказано, что панихиду провел протоиерей Николай Терновецкий «по благословению митрополита Онуфрия». Но харьковские активисты антимайдана утверждали, что сделал он это вопреки воле митрополита, даже «готовясь понести наказание за свой пастырский долг». При этом якобы многие священники Харькова отказались проводить эту панихиду.

Встретился ещё такой отзыв: «На Харьковщине с недавних времен существует две епархии. Причем епархия Харьковская и Богодуховская, возглавляемая архиепископом Онуфрием (Легким), теперь ведет «свою» линию, а паства, видящая себя в неразрывном единстве с Россией, сердцем тянется под окормление архиепископа Елисея (Иванова)».

Тем не менее, факт остается фактом: личная позиция харьковского митрополита ни в малейшей степени не повлияла на сепаратизм в его епархии. В УПЦ МП не принято выставлять напоказ своё неприятие пророссийских настроений, а за слишком усердную борьбу с «русским миром» в своей епархии можно и по митре получить от киевского начальства.

Казаки-разбойники

Казаки в этой истории — самое невинное звено. Казачьих организаций на Харьковщине — пруд пруди. Но большинство из них связано тесными узами с российским казачеством. Да, во многих случаях казачья структура — это способ занять ветеранов на пенсии ролевыми играми и военно-историческим косплеем. Харьковские казаки исторически разделились на «белых» и «красных», а потому серьёзной роли не играли. Перед самым Майданом-2014 их пытался привести к общему знаменателю митрополит Запорожский Лука, намекая, что только в единстве их сила. Однако через несколько месяцев началась война на Донбассе, и каждая казачья организация сделала свой выбор. Организовать единый антиукраинский казачий кулак у представителя УПЦ МП не получилось. Тем не менее, факт остаётся фактом: большинство пророссийских казачьих организаций в Украине приняли участие в войне на Донбассе на стороне сепаратистов, в то время как проукраинские казаки не отличились активностью на стороне Украины. Это связывают с тем, что в проукраинские казачьи структуры внедряли российскую агентуру, работавшую на демотивацию и развал.

Но вернёмся к Харькову. В контексте нашего исследования наиболее ярко себя проявил Харьковский Слобожанский полк им. Ивана Сирка. Структурно полк является отделением Всевеликого войска Донского, воевавшего на Донбассе на стороне террористов и сепаратистов. Участвует в охране крестных ходов, организованных Харьковской епархией УПЦ МП, и в мероприятиях, организованных пророссийскими организациями.

Атаман этой казачьей организации Игорь Черноиванов — активный участник харьковского Антимайдана вместе с «Оплотом». «Мы все до единого вышли на защиту нашего города бок о бок с «Оплотом». Прозвонил атаману великого войска донского — дали 10 тысяч казаков».

Начальник политотдела этого полка — фигурант базы «Миротворца»

Геннадий Макаров, координатор многочисленных пророссийских акций (он же — председатель координационного совета русских организаций Востока Украины «Русское Вече», он же — глава ОО «Культурно-языковое равноправие», он же делегат Союза советских офицеров). По утверждению самого Макарова, у него были хорошие отношения с руководством Харьковской епархии и лично с митрополитом Никодимом (Руснаком). «Именно при содействии Харьковской епархии нам было выделено помещение (2002 год) для нашей общественной организации».

Боевики-разбойники

Какие ассоциации возникают у большинства украинцев при слове «Харьков»? Допа и Гепа. Да, конечно, это главные украшения харьковского политического цветника. А ещё есть «Оплот» Евгения Жилина. «Побойтесь Бога!» — скривится благочестивый читатель. — «Причём тут «Оплот» к Харьковской епархии УПЦ МП?» Действительно, о близких отношениях Жилина и УПЦ МП публичной информации немного. Уже после его гибели о нём вспоминали как о человеке, который «строил церкви». Жилин себя декларировал как православного верующего и был сторонником переезда патриарха Московского Кирилла в Киев. Кстати, переезд патриарха Кирилла был одним из пунктов предвыборной программы Жилина в качестве кандидата в народные депутаты Украины в 2012 г. (не прошёл).

Вот Жилин принимает участие вместе с руководством Харькова и харьковским митрополитом Онуфрием в открытии памятника Святому апостолу Андрею Первозванному, при этом ему была вручена благодарность «за помощь в создании памятника».

Поэтому нет ничего удивительного, что руководимый им «Оплот» тусуется во всех пророссийских акциях, которые организовывали околоцерковные активисты, например, «Верное казачество» Алексея Селиванова, сейчас воюющего на Донбассе, или «Русь Триединая» Сергея Моисеева.

Что такое «Оплот», мы все знаем. Структурно это бизнес-империя («концерн»), в которую входили спортклуб, общественная организация, информационное агентство, федерация боёв без правил, юридическая компания, благотворительная организация, оздоровительный центр и даже ломбард.

Идеологически «Оплот» был нацелен на подготовку боевиков, титушек для Антимайдана и разгона проукраинских активистов. Из донецкого отделения «Оплота» вышел нынешний глава «ДНР» Александр Захарченко. Сам «Оплот» после начала войны на Донбассе разделился на батальон «Смерть» и «Русскую православную армию» (да, ту самую, от которой УПЦ МП теперь так открещивается). Согласно Википедии, «часть батальона вошла в 1-й АК НМ МО ДНР (по численности и составу вооружения достигнув мотострелковой бригады) под названием «2-я отдельная мотострелковая бригада народного ополчения». Впоследствии переименована в 5-ю омсбр. Часть батальона «Оплот», совместно с частью батальона «Восток», в начале 2015 года составили костяк Республиканской Гвардии ДНР».

Основатель донецкого осколка «Оплота» — «Русской православной армии», дугинец и баркашовец Дмитрий Бойцов — глава движения «Православный Донбасс».

Меценаты-аферисты

В Харькове в змеиный клубок переплелись церковники, налоговики, СБУшники, таможенники и бизнесмены-аферисты. Как известно, большинство олигархов постсоветского пространства — люди, которые могут отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. И то, что они все на свободе — не их заслуга, а чья-то очень сильная недоработка. Не в последнюю очередь это касается Павла Фукса, гражданина Украины и Российской Федерации, девелопера, основателя и председателя совета директоров девелоперской компании MosCityGroup, почетного гражданина г.Харькова, близкого друга Кернеса и — о-ля-ля, какая неожиданность! — крупного церковного мецената. Собственно, именно последний факт стал причиной упоминания г-на Фукса в нашем расследовании.

Об аферах Фукса и его «университетах» в 90-е годы написано много. Конечно, Павлу Яковлевичу с его 270 млн долларов пока далековато до миллиардера Новинского, но деньги у него водятся: в сети можно найти достаточно информации о том, в каких строительных аферах он принимал участие («Москва-сити» — «Eurasia Tower», «Sky House»). Нет ничего удивительного, что часть украденных средств перепала и Харьковской епархии УПЦ МП. В конце концов, что тут такого, и когда это в УПЦ было принято смотреть в зубы дарёным коням? Дают — бери, бьют — беги. Так Фукс стал спонсором постройки двух храмов: Святой Благоверной царицы Тамары в поселке Пятихатки и Святых Жен-Мироносиц в центре Харькова (у Зеркальной струи). Его подельником по благочестивой деятельности был бывший «малиновый пиджак» — Александр Шишкин. В связи с закладкой этих храмов возник скандальчик. Мол, церемония произошла не по канонам, а по масонским обрядам, а потому оба храма «безблагодатны».

На освящении уже построенного храма в Пятихатках присутствовал даже Патриарх Иерусалимский Феофил III.

Сложно сказать, смутился бы он, если б его загодя предупредили, с кем придётся позировать для фото. Слева — строительный аферист Фукс и наперсточник Кернес. Крайний справа — Александр Шишкин. Саша «Металлист» («Итальянец») в 1990-х был лидером крупнейшей в Сибири кемеровской ОПГ (входящей в солнцевскую группировку). Член Совета Федерации РФ, голосовавший за аннексию Крыма в 2014 г. Что не помешало ему стать почётным гражданином г.Харькова — причём уже после голосования за аннексию.

Лишить его этого звания удалось только по решению суда, и только в 2017 году, после страшного скандала, в результате которого была попытка даже досрочно распустить Харьковский горсовет. И Фукса, и Шишкина в почётные граждане выдвинула именно Харьковская епархия УПЦ МП. А представление на горсовет писал лично митрополит Онуфрий. Шишкин внесен в санкционный список лиц, которым запрещён въезд в Украину и чьи активы в Украине должны быть заблокированы.

О суммах, вложенных этими деятелями в Харьковскую епархию УПЦ, можно догадываться только по прямой речи Кернеса: «Павел Яковлевич Фукс и Александр Геннадьевич Шишкин являются меценатами для Харькова, они вкладывают большие деньги, которые исчисляются миллионами, не гривен, а в твердой валюте».

Фукс тоже парень что надо. Ему приписывают участие в организации неудавшегося съезда сепаратистов в Харькове, намеченного на 22.02.2014 г., где планировалось устами Виктора Федоровича Януковича, президента-лузера, объявить о создании Новороссии (Юго-восточной украинской республики). Дело не выгорело, но осадочек-то остался. Как и очередное жирное пятно на репутации епархии.

Ещё один спонсор Харьковской епархии УПЦ МП — Александр Доровской, гендиректор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», которую контролирует вышеупомянутый россиянин Шишкин. Бизнесмен широкого профиля. Обладатель ордена «Святого равноапостольного Великого князя Владимира» за поддержку украинской православной церкви и возрождение духовности 2015 г. (за спонсирование скандальной стройки храма Святых Жен-Мироносиц).

Доровской на открытии храма Святых Жен-Мироносиц

Судя по бесплатной справке Минюста, он же (на пару с Жоравовичем Дмитрием Алексеевичем, своим коллегой по благотворительному фонду «Здоровье») является руководителем религиозной общины Святых Жен-Мироносиц (код 38877839). Доровской и его сын Виктор — фигуранты так называемого «трамадольного скандала», разразившегося в сентябре 2014 г., когда «Здоровье» обвинили в том, что там производится «чёрный» неучтенный трамадол, который бесконтрольно расходится по харьковским наркопритонам. Тогда Доровскому удалось отмазаться, но СМИ продолжают уличать его в производстве альтернативных трамадолу брендов аптечных наркотиков (препаратов кодеиновой группы), в том числе безрецептурных («Кодетерп», «Кодефемол®», «Пентасед»). Доходит до обвинений в организации наркотрафика с помощью группы компаний «Здоровье». Не будем утверждать, что Харьковская епархия УПЦ МП имеет свою долю в этом весёлом бизнесе в виде отступных на молитвы, но факт остаётся фактом: репутация её спонсоров слишком стрёмная.

А ещё Доровской известен тем, что отказался продавать по себестоимости анальгетики и кровоостанавливающие препараты для зоны АТО. Не помогло даже давление депутатов Харьковского областного совета. После скандала была попытка очистить свой имидж с помощью пиара на благотворительности медикаментами в зону АТО, однако волонтёров это не впечатлило.

Сын Доровского Виктор — сотрудник СБУ. СМИ вменяют ему финансовую поддержку боевиков Донбасса (в том числе закупку обмундирования и вооружения) и слив оперативной информации о планах и позициях украинских военных.

У «Оплота», харьковского Антимайдана и УПЦ МП был ещё один общий источник финансирования — депутат Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, достаточно мутный тип с аферистскими наклонностями, о чьей бурной деятельности написано немало. За спонсирование УПЦ МП отмечен орденом «За веру и службу» II степени. Он является прихожанином и благотворителем храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

В общем, Харьковская епархия финансово не бедствует, если твердо придерживаться принципа «деньги не пахнут». Да и защитников у неё в случае чего хватит. Странно, как при том положении дел, которое сложилось в Харькове в 2014 г., там не возникло «Харьковской народной республики». Похоже, к этому исходу все силовые ведомства города были очень даже готовы — и финансово, и идеологически. Харьковская епархия, наверное, даже бы и не почувствовала смены государственных флагов — настолько она была интегрирована в чиновничье-силовой блок. И то, что Харьков устоял — милость Божия и огромные усилия проукраинских активистов, которым за это низкий поклон.

Вся информация, использованная в данной статье, получена методом OSINT из открытых источников и бесплатной базы Минюста.