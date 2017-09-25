Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 5. Винницкая епархия

А мы дальше шагаем по Украине, вскрывая нарывы «русского мира» в епархиях УПЦ МП. Теперь очередь Винницкой

Винницкая и Барская (до 2013 года — Винницкая и Могилёв-Подольская) епархия слывёт одной из самых патриотичных и проавтокефальных в УПЦ МП, а её правящий архиерей Симеон (Шостацкий), один из кандидатов на пост предстоятеля УПЦ МП в 2014 году — едва ли не самым проукраински настроенным (наряду с митрополитом Черкасским Софронием). Эти достоинства не обошли вниманием даже наше государство, на днях наградив митрополита Симеона благодарственной грамотой «за значительный вклад в укрепление обороноспособности Вооружённых сил Украины, неравнодушие, проявленный патриотизм, искреннюю заботу и активную гражданскую позицию в поддержке гражданского населения Донецкой и Луганской областей».

По всем правилам после такой индульгенции придираться к Винницкой епархии УПЦ МП было бы даже как-то неприлично. Однако всё же эта епархия попала в мой чёрный список пособников сепаратизма. Мне жаль, но в этой главе будет очень много букв. То, о чём будет сказано ниже, многим прихожанам УПЦ МП будет читать больно и неприятно. Но пока существуют открытые источники в интернете и умение использовать метод OSINT и данные бесплатных реестров Минюста, нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Митрополит Симеон занял Винницкую кафедру 10 июня 2007 года. А 22 декабря 2007 года на Архиерейском соборе УПЦ МП было осуждено так называемое «политическое православие». Но складывается впечатление, что этот акт не воспринял никто всерьёз в самой УПЦ МП. Не в последнюю очередь это касается и Винницы. Справедливости ради надо сказать, что Винницкая епархия до владыки Симеона успела подвергнуться серьёзной русификации благодаря двум «столпам русского православия» — Агафангелу (Саввину), нынешнему руководителю Одесской епархии, и Ионафану (Елецких) — нынешнему главе Тульчинской и Брацлавской епархии, а также ныне покойному митрополиту Макарию (Свистуну) и, вероятно, епископу Ипполиту (Хилько). Поэтому их преемнику Симеону пришлось «принять на баланс» все те пророссийские организации сектантской направленности, которые уже были созданы по благословению его предшественников. Однако этот митрополит ничего не сделал, чтобы агитация «русского мира» пошла на спад. Он всё так же продолжал благословлять — и то, что уже существовало, и то, что было создано непосредственно в его архиерейскую каденцию. А создано было очень много. «Русский мир», наложенный на экзальтированное почитание Николая ІІ, дал свои стратегические плоды.

«Святой Георгий» и его драконы

В Виннице наиболее ярко себя проявила (и продолжает проявлять, так как на данный момент не находится в процессе прекращения деятельности) общественная организация «Руський православний центр по вивченню культури "Святий Георгій"», код 35599807. По данным Минюста, организация зарегистрирована 21 декабря 2007 года. Учредители — Ковалев Валерий Юрьевич, Пасюк Борис Анатольевич и Поздняков Николай Николаевич. Руководитель организации — Лаврененко Илья Анатольевич.

Хотя «Святой Георгий» официально оформился уже при Симеоне (Шостацком), благословение на его создание дал его предшественник — митрополит Макарий (Свистун). На сайте Винницкой епархии есть новость, посвящённая 10-летию деятельности георгиевцев. Там прямо сказано, чем занимались эти активисты все предыдущие 10 лет.

Вот как георгиевцы пропагандируют свои идеалы: «Мы приглашаем к работе всех желающих, кому дороги идеалы Святой Руси, кому небезразлично будущее и единство Русского Мира, задачи которого были очерчены Святейшим Патриархом Кириллом на III Ассамблее Русского Мира». Да-да, это всё вполне открыто находится на официальном сайте Винницкой епархии. На сайт Винницкой епархии эта заметка попала с сайта газеты «Одигитрия», где опубликована в 2010 году. Как сказано на сайте Винницкой епархии, газета издаётся по благословению владыки Симеона и распространяется в количестве 400 экземпляров бесплатно по храмам Винницкой и Тульчинской епархии. Главный редактор газеты — протоиерей Константин Иванченко, заместитель — протоиерей Алексий Иродов. Они ещё мелькнут в нашем расследовании, а пока сделаем для себя два промежуточных вывода. Первый: в Винницкой и Тульчинской епархии по благословению митрополита Симеона издавались и распространялись бесплатно газеты, в которых пропагандируются черносотенные имперские идеи. Второй: «Святой Георгий» существует как минимум с 2000 года неофициально, а только при митрополите Симеоне он вдруг официально стал работать.

В общем, после этого пост-релиза патриотичный и проавтокефальный образ Винницкой епархии лично в моих глазах начал тускнеть. Подозрения усилились после того, как подтянулась информация об учредителях «Святого Георгия». Скажу честно: для меня это не было открытием.

Валерий Ковалев одновременно является председателем винницкого отдела «Союза русского народа» (СРН). Поэтому нет ничего удивительного, что георгиевцы тесно сотрудничали с местной ячейкой СРН, проводя совместные акции, связанные в том числе с культом почитания императора Николая ІІ и его семьи. Акции эти начали проводиться практически сразу после создания общественной организации.

На этой фотографии — и о. Константин Иванченко (главный редактор газеты «Одигитрия», он же настоятель храма преп. Лаврентия Черниговского), и Ковалев, и второй соучредитель «Святого Георгия» иерей Борис Пасюк (он же — духовник георгиевцев). Заметьте характерный бейджик на груди у Бориса Пасюка — с имперским чёрно-жёлто-белым триколором.

«Союз русского народа» вполне открыто проводил свои имперские шествия, закамуфлированные под крестные ходы, по благословению владыки Симеона.

Вот как одно из таких шествий описано на сайте СРН:

«По благословению Архиепископа Винницкого и Могилёв-Подольского Симеона, организатором мероприятия выступил "Русский православный центр "Святой Георгий" при содействии Винницкого одела СРН.

Более тысячи православных верующих разных приходов города, во главе с духовенством и прихожанами кафедрального собора, проследовали от Свято-Преображенского собора по улицам Соборной, Пирогова, Келецкой до Крестовоздвиженского храма в микрорайоне Вишенка.

Во главе колонны несли чтимую городскую икону святого Царя-Мученика Николая и новую хоругвь центра «Святой Георгий» с изображением Небесного покровителя организации — Св. Георгия Победоносца. Вслед за священством развевались монархические и казачьи стяги.

В Крестовоздвиженском храме — конечном пункте молитвенного шествия — крестоходцев встречал Архиепископ Винницкий и Могилёв-Подольский Симеон. Здесь Владыка в сослужении духовенства совершил торжественный благодарственный молебен».

Правда, в 2012 году что-то пошло не так. СРН пожаловался, что епархиальное управление как организатор крестного хода запретило размахивать «любой патриотической символикой, в том числе большими имперскими флагами с символикой СРН». Но черносотенцы выкрутились, всучив участникам крестного хода «маленькие имперские флажки».

Это очень патриотично смотрится: украинские дети в украинской Виннице с имперскими флажками на крестном ходу в честь торжества Православия, организованном епархиальным управлением Винницкой епархии УПЦ МП по благословению владыки Симеона.

В лексиконе Ковалева украинцы, русские и беларусы фигурируют как «хохлы, кацапы, бульбаши».

В 2012 году в Харькове состоялось расширенное «совещание руководства и представителей южно-русских подразделений СРН», в котором принимал участие и Ковалев. Кстати, тогда в качестве духовника «Союза русского народа» в Украине был избран некий игумен Матфей (Решетняк), клирик Днепродзержинской епархии УПЦ МП и дистиллированный имперец (это чтобы снять вопрос, какое отношение УПЦ МП имеет к СРН).

Переходим ко второму соучредителю «Святого Георгия» — иерею Борису Пасюку. И, как мы уже знаем, духовнику этой организации. Однако клириком какого храма он является — информации найти не удалось. Здесь он свою пламенную речь подписывает в качестве иерея Свято-Николаевского Шаргородского монастыря, но на данный момент таких клириков в этом монастыре не числится.

Пасюк очень говорлив и любит комментировать под статьями, к примеру, на сайте «Русской народной линии». Вот как он всеми силами пытается поддержать автокефальный имидж своей епархии.

То есть, по мнению Пасюка, проавтокефальные архиереи идут на раскол, и рано или поздно они должны определиться. Видимо, это предупреждение относится к правящему архиерею Пасюка — владыке Симеону.

И патриотично-проукраинский дискурс своей епархии тоже не забыт.

Пасюк — сторонник восстановления не только Российской империи, но и монархии.

Как опытный борец с «оранжевой чумой», он точно знает, от каких действий православной общественности «колбасит» оранжевых.

А вот наш фигурант участвует в имперском «православно-патриотическом шествии», организованной ВОО «Православный выбор» (руководитель — известный имперец Юрий Егоров) на территории Киево-Печерской лавры (6 мая 2010 года).

Пасюк — один из подписантов обращения к силовым органам РФ в поддержку Константина Душенова, которого осудили за экстремизм и антисемитизм.

Третий соучредитель «Святого Георгия» — Поздняков Н. Н., встретится нам немного позже.

Наконец, формальный зиц-председатель «Святого Георгия» — клирик храма Иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» при доме престарелых иерей Илья Лаврененко.

В общем, команда под руководством господина Ковалева до Майдана и войны на Донбассе не скучала.

Вот ковалевский СРН вкупе с казаками Винницкого полка Архистратига Божия Михаила в 2012 году организовывает в центре Винницы день имперского флага.

Ковалев — подписант множества петиций в Киевскую митрополию УПЦ МП против всего плохого (автокефалия, аборты, ИНН, целование с раскольниками) и за всё хорошее.

Георгиевцы издавали журнал «Южно-русский вестник» (интересно бы выяснить, за чей счёт). Основным направлением их деятельности является «защита православных ценностей, сохранение единства в рамках Московского Патриархата, формирование положительного образа Русского Мира среди населения Украины».

Но красной нитью через все акции СРН и «Святого Георгия» проходит демонстрация культа Николая ІІ и его семьи.

Для справки

Царская семья Романовых была причислена РПЦ к лику святых новомучеников и исповедников российских в 2000 году, но вскоре её почитание начало заменяться иным культом. В этом культе смерть последнего российского императора считается ритуальным убийством и приравнена к искупительной жертве Иисуса Христа, соответственно, сам император стал называться Царем-Соискупителем. Появились различные чины покаяния русского народа перед Царём-Соискупителем. Адепты этого течения называются «царебожниками».

Священный Синод УПЦ МП в 2008 году (журнал заседаний № 93) осудил и это учение, и православные организации, его исповедующие.

В связи с «матильдобесием» в России этот культ должен быть объектом пристального внимания религиоведов и правоохранительных органов, поскольку исповедующие его «царебожники» — группа практически неконтролируемая, в том числе со стороны священноначалия. Священноначалие время от времени пытается с этим бороться, но результатов обычно нет. Доходит до казусов: в газете «Седмица», издаваемой по благословению владыки Симеона (главный редактор — Константин Иванченко, он же главред «Одигитрии»), публикуются статьи с критикой «царебожников». Тем не менее, в ритуальное исповедание этого культа втянуто очень много священников Винницкой епархии. Достаточно назвать те храмы, которые регулярно упоминаются на сайте СРН: храм свт. Луки Крымского, храм бл. Ксении Петербургской, Свято-Успенский храм при православном молодёжном духовно-просветительском центре Винницкой епархии, храм Св. Иоанна Кронштадтского, Воскресенский храм, Крестовоздвиженский собор и т.д.

Установка «покаянных» щитов в Виннице — тоже работа Ковалева. Впервые это было сделано в 2011 году.

Комментируя эту акцию, Ковалев заявил следующее: «На всех нас до сих пор висит проклятие за злодейское убийство большевиками царской семьи. Русский и украинский народ присягали на верность роду Романовых. Кто нарушает эту клятву — попадает под проклятие».

Увы, горожане порывов «Союза русского народа» не оценили и заляпали бигборд краской. Однако это не смутило Ковалева, и эксперимент над психикой винничан повторили в 2012 году, а в 2013-м задекларировали, что вскоре такими щитами будет охвачена вся Украина. Но с 2014 годом у монархистов уже не сложилось.

Кстати, бигборд с Николаем ІІ вывешивали на улице Келецкой. Это не случайность: на этой улице по какому-то невероятному совпадению зарегистрировано большинство контор, учредителем которых является некто Олег Петрович Кадочников. И его деятельность — важная глава в нашей повести.

Российские соотечественники в Виннице

ОО «Святой Георгий» входит в обширную сеть пророссийских организаций под крылом одиозного «Россотрудничества». Здесь мы выходим на того самого Олега Петровича Кадочникова. Нельзя не восхититься энтузиазмом и масштабом деятельности этого человека. Возглавляемая Кадочниковым ОО «Русско-украинский культурно-просветительский центр "Соотечественники"» (код 35111217, не находится в процессе прекращения деятельности) внесена в каталог фонда «Русский мир». Кроме того, «Соотечественники» являются членом «Международного совета российских соотечественников» (МСРС), «Всемирного координационного совета соотечественников» (при МИД России) и Международного фонда славянской письменности и культуры.

Кадочников и его подопечные конторы фигурируют в справочном издании «В помощь российскому соотечественнику за рубежом», изданному в 2007 году Институтом стран СНГ по заказу МИД РФ.

У г-на Кадочникова много научных регалий: кандидат филологических наук, в 2007 году окончил очную докторантуру Московского педагогического государственного университета, автор монографии «Правдоискательство в русской литературе ХХ века», заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин ВИ МАУП, автор более 75 научных работ, литератор, автор книг прозы и стихов, лауреат Подольской литературной премии и, наконец, член Союза писателей России.

Он является также учредителем или руководителем таких субъектов:

Винницкая ассоциация русских и русскоязычных писателей;

Винницкое областное отделение ассоциации учителей русского языка и литературы;

Винницкое областное отделение Всеукраинского культурно-просветительского общества «Русское собрание»;

Винницкое областное отделение Всеукраинской общественной организации «Русское движение Украины»;

Винницкое областное отделение Украинского общества русской культуры «Русь»;

Винницкое областное отделение Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

Кстати, в числе соруководителей «Соотечественников» и Винницкой ассоциации русских и русскоязычных писателей замечен Поздняков Н. Н. — да, тот самый третий соучредитель ОО «Святой Георгий». Он же — преподаватель Винницкого государственного педагогического университета им. Коцюбинского.

Кадочников вместе с Винницкой епархией и Винницким педагогическим университетом регулярно организовывал Кирилло-Мефодиевские чтения. Пропагандистское влияние через культуру и язык относится к так называемой «мягкой силе». В Винницкой области при активном участии местной епархии УПЦ МП это происходило в промышленных масштабах, с привлечением учителей школ и преподавателей вузов. Как тут не вспомнить афоризм, приписываемый Отто фон Бисмарку: «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники»? Объединение всех пропагандистов «русского мира» в «Ассоциацию православных педагогов» под крылом Кадочникова и Винницкой епархии было только делом времени.

Эта ассоциация базируется при Крестовоздвиженском храме Винницы. Винницкий Крестовоздвиженский храм в микрорайоне Вишенка регулярно становился одним из опорных пунктов имперских крестных ходов, организованных СРН и «Святым Георгием» Валерия Ковалева. Настоятель храма протоиерей Николай Давидовский (он же духовник «Ассоциации») принимал делегацию архиерейского хора Александро-Невской лавры РПЦ, чьи гастроли по Украине в 2013 году организовывали студия «Православное пение» и общественная организация «Русь Триединая» при поддержке представительства «Россотрудничества» в Украине и Генконсульства РФ в г. Харькове. Давыдовский в этом году получил орден Ярослава Мудрого из рук митрополита Киевского Онуфрия. Клирик храма Николай Пятак числился председателем профсоюза педагогов Винницкого района и зампредом «Ассоциации православных педагогов». Кстати, этот храм находится на улице Келецкой. Там зарегистрировано большинство контор Кадочникова, и там же висели бигборды с Николаем ІІ. Но это уже будем считать мистическим совпадением (исключив тесное сотрудничество Кадочникова с местной райадминистрацией, конечно).

A propos. «Союз православных медиков» при Винницкой епархии тоже есть, и его члены тоже сочувственно относились к идеям черносотенцев-царебожников — храм в честь Луки Крымского часто упоминается на сайте СРН.

Кадочников принимал участие в работе XIX Всемирного русского народного собора (секция и пленум Союза писателей России «Украина и Россия: исторические духовно-культурные связи»). За свои неусыпные труды по русификации винничан награждён: медалью Св. Кирилла и Мефодия (за укрепление славянской дружбы), медалью и почётной грамотой Кабинета Министров Украины, медалью имени русского философа Ивана Ильина (за развитие русской мысли), орденом Св. Владимира в честь 1020-летия крещения Руси (врученным лично архиепископом Симеоном).

Кадочников с клириками Винницкой епархии УПЦ МП на освящении барельефа Кириллу и Мефодию. На переднем плане слева — руководитель миссионерского отдела Винницкой епархии протоиерей Виталий Голоскевич.

И ещё один штришок к деятельности Кадочникова. Соучредителем вышеупомянутого отделения всеукраинской общественной организации «Руський рух України» у Вінницькій області», код 25513350, вместе с Кадочниковым является Пушилин Валерий Викторович. Он же — президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина – Россия». До 2014 года он засветился в лоббировании интересов российского капитала в скупке украинских банков. Но и в среду винницких майдановцев он был вхож каким-то удивительным образом. Как говорится, осёл, груженный золотом, открывает любую крепость. А деньги брать есть откуда: Пушилин прямо заявлял, что надеется на помощь Фонда поддержки и защиты прав соотечественников при МИД РФ.

Кто возит гуманитарную помощь на Донбасс

После всего, что теперь известно о Винницкой епархии УПЦ МП, очень сложно говорить о достижениях владыки Симеона в укреплении обороноспособности ВСУ, и как-то даже страшно заподозрить его в патриотизме. Остаётся та самая «гуманитарка», за которую владыка Симеон получил свою благодарственную грамоту, и именно активной социальной деятельностью в зоне АТО принято прикрывать Винницкую епархию от критики недоброжелателей и всяческих врагов канонической церкви. Кстати, сегодня никто не помнит, какова же была позиция владыки по Майдану. А епархиальный сайт сохранил для истории его обращение от 2014 года:

«Важко і сумно було спостерігати за подіями, які відбувалися на вулиці Грушевського у м. Києві, 19 січня. Мирний протест в один момент перетворився на силове протистояння, яке вийшло з-під контролю. Страшно було дивитися на те, як проливається людська кров, як з однієї, так і з іншої сторони конфлікту. Велика кількість учасників тих подій є християнами, але в той момент ними керували, на жаль, не слова Христа.

Протистояння продовжується і після 19 січня. Жодна сторона не хоче поступатися, але це не вихід з надзвичайно складної ситуації, у якій опинилося суспільство. Всі учасники конфлікту повинні знайти в собі мудрість, щоби спільними зусиллями вийти з кризової ситуації».

Всё, что я лично вижу в этих словах — это банальный страх, что что-то вышло из-под контроля. И полное непонимание, что теперь со всем этим делать.

После Майдана началась война, и теперь Винницкая епархия активно собирает и возит в зону «братоубийственной междоусобицы» гуманитарную помощь. Информацию об участниках этой акции в 2017 году можно найти здесь.

«Гуманитарную помощь в этот раз сопровождали пять священников Винницкой епархии, участвовавших в сборе этого гуманитарного груза: протоиерей Михаил Олейник, настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона, протоиерей Алексей Иродов, настоятель храма священномученика Владимира Киевского, протоиерей Алексей Навалихин, настоятель храма блаженной Ксении Петербургской, протоиерей Пётр Чаплинский, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского, иерей Виктор Парандюк, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

Основной сбор продуктов был организован при храме праведного Иоанна Кронштадтского, настоятелем которого является протоиерей Пётр Чаплинский».

Кто все эти люди? Да знакомые всё лица. Протоиерей Алексий Иродов, как мы помним, — замглавред «Одигитрии» и «Седмицы» вместе с черносотенцем Иванченко. Виктор Парандюк — бывший военный лётчик, подполковник ВВС Украины, в качестве священника служил в составе украинского миротворческого контингента в Конго (только о нём не удалось найти компрометирующей информации). Другие священники упомянуты в статье, посвящённой 10-летию работы ОО «Святой Георгий»: «Ядро Союза образовали винницкие священники — Виктор Кедысь (сейчас он клирик Выборгской епархии РПЦ – Т.Д.), Михаил Олейник, Пётр Чаплинский, Константин Иванченко, Сергий и Алексий Навалихины». Чаплинский — участник многих акций «Святого Георгия» и СРН, последователь культа Николая ІІ, проповедующий о «Жертве» (то есть, император — Царь-Соискупитель).

Вот и получается, что Винницкая епархия объективно вряд ли может претендовать на первое место среди епархий УПЦ МП по патриотизму. Да, русификация осуществлялась не на примитивном уровне, но до войны на Донбассе имперцы-черносотенцы там чувствовали себя вольготно. И они же теперь возят в зону АТО «гуманитарку». Можно ли это считать своеобразным катарсисом винницких имперцев-царебожников? Поживём — увидим.