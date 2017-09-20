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Московське «папство»?
20 вересня 2017, 19:01 | Суспільство-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Архиєпископ Євстратій (Зоря)
19/09 шеф московської церковної дипломатії митрополит Іларіон Алфєєв відвідував Вселенського Патріарха Варфоломія у його резиденції на Фанарі. За повідомленням грецьких джерел під час візиту він передав запрошення Російського Патріарха Кирила завітати у грудні до Москви на святкування 100-ліття Помісного Собору 1917-18 рр. та відновлення в РПЦ Патріаршества. Також сторони докладно обговорили питання Великого Собору на Криті та «інші двосторонні та міжправославні» питання.
Натомість офіційний сайт дипломатичного відомства МП нічого не повідомляє ані про запрошення до Москви, ані про зміст переговорів.
Що може означати одне - сторони не домовилися.
Побіжно це підтверджують і грецькі джерела, вказуючи на те, що питання візиту має обговорити Синод.
Що ж насправді ховається за цими небагатьма фактами?
1. Москва надалі торгується через Критський Собор. Розуміючи його виняткову важливість для Вселенського Патріарха (як Предстоятеля і як особи, бо це фактично головна справа його патріаршества), МП прагне виторгувати собі найважливіше: в обмін на приєднання до рішень Собору отримати гарантію невизнання автокефалії Церкви в Україні. Фанар навпаки – намагається досягти визнання рішень Собору без зв’язування рук в «українському питанні». Адже такий сценарій вже був у 2008-2016 рр., і завершився він обманом з боку Москви, спробою зірвати Собор та невизнанням його рішень. Тому у Фанара немає жодних підстав довіряти МП зараз.
2. Якби сторони домовилися, уклавши «велику угоду» «Україна в обмін на Собор», то було б вже повідомлено про візит Патріарха Варфоломія до Росії. Тож домовленості немає, чим і пояснюється скупість повідомлення з боку МП.
3. І найважливіше. Очевидно, що Патріарх Кирил грою навколо визнання рішень Собору фактично намагається поставити себе в роль «московського папи». Адже відомо, що в західній традиції тлумачення соборних механізмів вважається, що саме санкція Римського понтифіка надає рішенням Соборів остаточну легітимність. Так хоче вчинити і Кирил - якщо і погодитися на рішення Великого Собору 2016 р., то разом з цим показати, що без санкції Москви соборні рішення не можуть стати чинними. Тобто по факту він хоче утвердити за собою ту першість, яка історично належить Константинополю. Сподіваюсь, що на Фанарі розуміють, якого «троянського коня» хоче їм подарувати МП.
4. Ну і сам красивий привід для візиту (100-ліття відновлення Патріаршества) має нагадати на Фанарі інший «красивий привід» – 500-ліття автокефалії РПЦ та спробу Сталіна і МП під цю дату в 1948 р. провести в Москві власний «Вселенський Собор». А те, що Патріарх Кирил готує свій «Всеправославний Собор» – для мене цілком очевидно.
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