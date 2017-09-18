Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 4. Житомирская епархия

Житомирщина ещё с начала 2000-х годов стала пристанищем уймы всяких черносотенных кружков. Не все они дожили до нынешних дней, но пока они существовали — поддерживали тесную связь с местной епархией УПЦ МП. Их духовный центр находится не в Житомире, а в Новоград-Волынском. Началась эта весёлая история ещё при прежнем епископе — Гурии (Кузьменко). Сначала он, как водится, благословил всякие крестные ходы, организованные казачками, потом казачки начали втягивать священноначалие в свои игрища.

В Новограде-Волынском до недавних пор существовало отделение Международной общественной организации «Верное казачество». В этот пул входили также Житомирская областная общественная организация «Русское содружество», Новоград-Волынская городская общественная организация «Русский культурный центр» и местное отделение Всемирного русского народного собора.

Руководил всем этим осиным гнездом богоугодным делом благочинный Новоград-Волынского округа Житомирской епархии протоиерей Стефан (Маркевич). Маркевич — родной брат архиепископа Августина (Маркевича), председателя Синодального отдела УПЦ МП по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими воинскими формированиями Украины. Да, того самого Августина, который при каждом удобном случае кричит об ущемлении его конфессии, которую не допускают к военнослужащим ВСУ, чем нарушают все их конституционные права.

Ой, всё забываю вам рассказать: нарушение конституционных прав защитников Украины от «русской весны» произошло не сразу. А в самом начале клирики УПЦ МП очень были недовольны и даже жаловались, что их ЗАСТАВЛЯЮТ ездить в украинские военные части, тогда как война эта братоубийственная, и на стороне хунты они не хотят быть, даже если это нарушает чьи-то конституционные права. Но это так, небольшая ремарочка.

Сейчас-то братья архиепископа Августина (Стефан и Михаил, оба благочинные) принимают самое активное участие в ритуальном окормлении военнослужащих Украины. Как говорится, одной рукой крестимся, другой трусы снимаем. Однако вся эта псевдопатриотическая мимика братьев Маркевичей не способна удержать собственную паству от оттока.

Кстати, сам о.Стефан Маркевич в Житомирской епархии носит такой же титул, как и его брат — руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и другими военными формированиями. Он же — настоятель Спасо-Преображенского храма г.Новоград-Волынский.

Войсковой казачий храм Иоанна Русского

Это очень интересный храм. Как сообщал в своё время официальный сайт УПЦ МП, «по благословению архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Гурия, Новоград-Волынское казачье товарищество МОО «Верное Казачество» совместно с Русским культурным центром Житомирщины приступили к возведению Войскового казачьего храма Святого Праведного Иоанна Русского в городе Новоград-Волынском Житомирской области.

На подворье храма разместятся: штаб казачьего товарищества, сестричество милосердия во имя святой праведной Матроны Московской, православные воскресные классы, воскресные кадетские классы, Русский культурный центр Житомирщины (в ближайшее время РКЦ Ж будет реорганизован в Житомирскую областную организацию соотечественников «Русский Дом»)».

Строительство храма сопровождалось протестами общественности, но УПЦ МП на эти протесты культурно наплевала и торжественно отчиталась перед «старшими товарищами» об очередной победе канонического православия над совестью.

По данным Минюста, религиозная организация «Парафия святого Иоанна Русского Украинской православной церкви», код 37273853, зарегистрирована 14.12.2010 г. учредители: Лукьянец Сергей Васильевич, Маркевич Степан Иванович. С Маркевичем понятно — это тот самый благочинный, брат Августина Маркевича. А вот Лукьянец — прелюбопытный тип.

Он был учредителем: житомирского отделения всеукраинской общественной организации «Руський рух України», код 33063900 (деятельность прекращена в 2012 году), Новоград-Волынской городской общественной организации «Руський культурний центр», код 34066719 (деятельность прекращена в июне 2017 года), Новоград-Волынской городской общественной организации «ВРНС», код 38006606 (деятельность прекращена в мае 2017 года).

«За чей счет весь этот банкет?» — может задать логичный вопрос читатель. В поисках ответа я наткнулась на новость следующего содержания:

Это сообщение наводит на предположение, что финансирование пророссийских организаций подобного толка могло происходить через фонд «Русский мир», возглавляемый внуком Молотова, Вячеславом Никоновым.

Однако в конечном итоге после стольких лет верного служения Великому Отечеству с господином Лукьянцом случилась пренеприятная история. В 2014 году он был вынужден бежать из Украины в Россию в связи с неподдельным интересом СБУ к его бурной деятельности на ниве укрепления украино-российской дружбы. Приехал в Московскую область, где через некоторое время ему популярно объяснили, что Москва и область закрыты для таких «соотечественников», как он. Россия своих не бросает, бла-бла. Мол, будь добр, мил человек, за 101-й километр, там для таких как ты, черта оседлости. Обиженный таким вероломством Лукьянец пишет письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, где выражает неподдельное возмущение: «К сожалению, я не понимаю отношение своей страны к своим гражданам. Те же граждане Украины, бегущие от войны, от гонений со стороны националистов из Украины, имеют больше прав в России, чем мы, граждане этой страны, вынужденные покинуть государство, в котором нас преследуют именно как Русских, как граждан России». Из этой пламенной речи можно сделать вывод, что у господина Лукьянца таки был второй паспорт — российский.

Лукьянец пытался построить ещё один храм на улице Рокоссовского «в месте компактного проживания русскоязычного населения города», по тому же адресу, по которому находился тогда офис ОО «Русский культурный центр Житомирщины». По словам Лукьянца, для строительства храма проводились переговоры «с российской стороной». Строительство включало и возведение стелы маршалу Рокоссовскому. Полный набор российского патриота.

«Верное казачество» Селиванова

Через год после создания общины при храме открывается второй казачий кадетский класс. В сообщении указывается, что открытие состоялось снова-таки благодаря МОО «Верное Казачество», при содействии Новоград-Волынской организации соотечественников «Русский культурный центр». «Основными предметами, которые предстоит изучать кадетам, являются история Православия; история Отечества; рукопашный бой; тактика и стратегия. А так же все традиционные виды казачьего боевого мастерства, казачьей культуры».

Поэтому хотим-не хотим, а вспомним, что же собой представляет эта самая МОО «Верное казачество». Его создал и возглавил Алексей Селиванов, который сейчас является боевиком в «ЛНР».

Верное чадо УПЦ МП и воспитанник Ионинского монастыря в Киеве, этот человек наплодил бесчисленное множество ячеек своей агрессивной пророссийской организации. Будучи секретарем Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине, он принимал участие в самых разных встречах и визитах. В частности, его имя значится в качестве участника мероприятия, в казачьих кругах названного «Первым визитом первого казачьего митрополита на Украину». Речь идет о поездке в Украину в августе 2012 года казачьего «смотрящего» председателя Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

В Новоград-Волынском делегацию РПЦ встречал уже известный нам Стефан Маркевич, брат того самого Августина Маркевича…ах, да, мы уже это упоминали.

На фото: Стефан Маркевич и Алексей Селиванов. Источник здесь.

Новоград-волынское отделение «Верного казачества» само себя презентует как филиал Всемирного русского Собора (ВРНС), представляющий русский культурный центр. На открытие в казачьем храме Иоанна Русского одноименного русского же культурного центра дал благословение непосредственно «смотрящий» от РПЦ — митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Под руководством этого митрополита проходят казачьи форумы, в которых принимают участие и те организации, чьи представители засветились на юго-востоке Украины.

Руководил и филиалом ВРНС, и Новоград-волынским отделением «Верного казачества» некто атаман Владимир Дрибас.

«25 декабря 2011 года зарегистрировано и приступило к работе новое Отделение ВРНС на Украине — Новоград-Волынское Отделение Всемирного Русского Народного Собора.

Руководителем Отделения назначен руководитель организации соотечественников «Русский культурный центр Житомирщины», заместитель старосты прихода Святого Иоанна Русского УПЦ Лукьянец Сергей Васильевич.

Заместителем руководителя назначен атаман Новоград-Волынского казачьего товарищества МОО «Верное Казачество», депутат Городского Совета Дрибас Владимир Иванович».

Источник

Вот они оба, братья по разуму Дрибас (слева) и Лукьянец (справа):

Дрибас и Селиванов. Из профиля Дрибаса в «Одноклассниках»

Вот Дрибасовская контора представлена на сайте фонда «Русский мир».

Дрибас — ярый путинофил.

Организации, возглавляемые и Дрибасом, и Лукьянцом, внесены в Реестр организаций российских соотечественников — участников системы Координационных Советов организаций российских соотечественников (КСОРС). Кстати, отличный список для СБУ, рекомендую.

И куда же без православных граждан?

На этом тесные отношения Житомирской епархии УПЦ МП с российскими сепаратистами не исчерпываются. Уже много лет УПЦ МП в своих невротических отношениях с украинским государством опирается на многочисленные союзы православных граждан (самый громкий из которых функционировал в Одессе под руководством ныне беглого Валерия Каурова). В Житомирской епархии это было «Объединение православных граждан города Житомира», код 35627163, учредитель (руководитель) — Кравченко Святослав Николаевич.

По какому-то удивительному совпадению Кравченко Святослав Николаевич числился главой Житомирского отдела «Союза Русского народа» (расформирован в 2012 году).

Объединение православных граждан вкупе с местным Союзом русского народа (в лице господина Кравченко) тоже принимали активное участие в крестных ходах по благословению тамошнего правящего архиерея, а также подписывали многочисленные петиции против «электронного рабства».

Второй фигурант — зампредседателя Житомирского отдела Союза Русского народа Андрей Овсянников после событий на Майдане занял вполне логичную для себя позицию (фото со страницы Овсянникова в соцсети «Вконтакте», где он, естественно, постит все «антимайданные» ресурсы и страницы с тегом «Новороссия»).

Правда, постит он их уже не из Украины: как сообщает сайт «Русидея», господин Овсянников «с 2014 года в связи с госпереворотом на Украине и угроз со стороны украинских националистов вынужден искать убежища в Швейцарии».

В общем, Житомирская епархия УПЦ МП — отличный пример, как священники этой конфессии умеют переобуваться в воздухе. Только недавно они водили самые дружеские хороводы с местной ячейкой Союза Русского народа и Всемирного русского народного собора под чутким руководством из Москвы и «по благословению Святейшего патриарха Кирилла», а сегодня это страшно сказать какие патриоты. Но эта резкая смена ориентации произошла, видимо, только потому, что большинство из черносотенцев, крутившихся вокруг епархии, бежало. За что можем похвалить местное отделение СБУ.

Да, и как обычно: продолжение следует. Информация получена методом OSINT из открытых источников и бесплатной базы Минюста Украины.

С первой, второй и третьей частями материала можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.