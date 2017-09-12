Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 3. Одесская епархия

Продолжаем прослеживать связь между ЧВК и УПЦ МП. Сегодня у нас одесская епархия во главе с сепаратистом митрополитом Агафангелом (Саввиным)

Жемчужине у моря повезло во всех смыслах: и с климатом, и с жителями. Но вот с УПЦ МП и её представителями повезло гораздо меньше.

Об Одесской епархии можно сказать в самом прямом смысле слова: каков поп — таков и приход. То, что там происходит — прямое следствие личных политических взглядов правящего архиерея епархии, митрополита Агафангела (Саввина).

Митрополит Агафангел: «Путин — вождь и подвижник»

О митрополите Агафангеле можно писать бесконечно. Более того, очень проблематично составить краткий цитатник основных его «перлов» — слишком их уж много. Но мы попробуем.

«…Благодарная Россия всегда видела и видит в Вашем лице вождя, подвижнические труды которого по значению в её судьбе сопоставимы с деяниями Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 400-летие подвига которых все мы молитвенно чтим в этом году. Ваша всесторонне одарённая личность государственного масштаба гармонично сочетает в себе великий ум, глубокую государственную мудрость, подлинное благородство, высокую духовность, дипломатический талант, самоотверженную смелость, мужество и бесстрашие, способность увидеть и определить главные вызовы современной эпохи и своевременно и достойно ответить на них. Ваше сердце вмещает в себя…» (простите, дальше это невозможно читать без мата слёз умиления, но если кому-то надо — насладитесь поздравительным адресом президенту Путину по случаю его 60-летия).

«Львов — это наша Чечня», «даже если вся Церковь будет за то, чтобы стать самостоятельной, я буду против — даже если Собор решит», «наша общая родина — СССР», «"За кого голосовал? За Ющенко?" — ушёл без благословения. Скажи спасибо, что не прокляну» (из частного общения с Алексеем Венедиктовым, интервью см. здесь).

«Виктор Янукович — самый достойный претендент на пост президента Украины, за него голосуют люди со здравым смыслом» (из предвыборной агитации во время выборов президента Украины – 2010).

Владыка — номинант нескольких российских наград: в 2003 году — орден Дружбы (из рук Путина), в 2008 году — орден Почёта (из рук Медведева), в 2013 году — почётная грамота «за заслуги в укреплении духовных связей народов России и Украины» (опять из рук Путина).

Но в церковной среде митрополит прославился во время болезни митрополита Владимира (Сабодана) тем, что попытался отстранить тогдашнего предстоятеля УПЦ МП от должности и узурпировать высшую церковную власть на том основании, что он старейший по хиротонии архиерей.

«Владычные полки» — идея патриарха Кирилла

Именно благодаря изучению ситуации в Одесской епархии стало понятно, откуда растут ноги у всего этого околоцерковного казачества.

Итак, 4 декабря 2012 года патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (Гундяев) встречается с атаманами реестровых казачьих войск России, Украины и Беларуси. В своей приветственной речи патриарх заявляет:

«Хотел бы ещё обратить ваше внимание на необходимость взаимодействия казаков России, Украины и Белоруссии. Казачество всей исторической Руси, всей Святой Руси — а это и запорожские, и донские, и кубанские и все другие казаки — это единая общность людей, которая органически связана с нашим общим духовным, культурным наследием. И как Церковь сегодня служит духовному единству трёх братских народов, так и казачество должно служить этому единству и не поддаваться ни на какие провокации, ни на какое психологическое воздействие, ни на какое шельмование. Мы служим святой цели. Мы не боремся с суверенитетами стран и уважаем эти суверенитеты. Мы поддерживаем развитие каждой из братских стран и желаем им успеха. Но наша задача заключается в том, чтобы сохранять духовное и культурное единство на всём пространстве Святой Руси».

К числу мероприятий по охране общего культурного пространства патриарх относит и охрану храмов: «Я хотел бы особенно подчеркнуть роль казаков и поблагодарить их за то, что сегодня они охраняют наши святыни, храмы, крупные церковные собрания. Много опасных и кощунственных деяний удалось предотвратить благодаря бдительности казаков. Я просил бы вас и впредь защищать Церковь, ведь душевный мир и благочестие также относятся к правам каждого человека».

И поскольку 2012 год у патриарха Кирилла не удался с самого начала («нанопыль», исчезающие часы марки Breguet, панк-молебен Pussy Riot в храме Христа Спасителя), он уже давно задумывался о создании личной гвардии (что и закончилось созданием скандальных «Сорока сороков»). Казакам же предназначалась роль храмовых вышибал, но явление приобрело гораздо более обширные масштабы. Даже более того — когда патриарх Кирилл призывал казаков защищать святыни и Церковь, работа по созданию так называемых «владычных полков» уже кипела вовсю. К вопросу подключились Российское монархическое общество и так называемые национально-патриотические сообщества России. Но Украина в плане осведомлённости не только отставала, но и вообще на тот момент уже пребывала в полной боевой готовности. «Вопрос о создании казачьей сотни для охраны православных святынь за последние 8–12 месяцев неоднократно поднимался на заседаниях Координационного совета казацких организаций при Одесской епархии. На это благое дело мы просим благословения митрополита Одесского и Измаильского Агафангела» — это прямая речь Олега Дрямина, атамана Войска верных казаков черноморских имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Вырисовывается следующая картина. Под крылом Одесской епархии уже сформировалось несколько казачьих организаций (всего их около 12, о двух самых колоритных пойдёт речь ниже), а для их эффективной деятельности создан Координационный совет казацких организаций. Аналогичный орган управления этим сбродом есть и в Крыму (что можно считать целесообразным, учитывая врождённую склочность и драчливость этого сословия). Сами прицерковные атаманы в конечном итоге тоже объединены в координационный совет, который сотрудничает с Киевской митрополией УПЦ МП через главу специального синодального отдела — сейчас это митрополит Лука (Коваленко).

В данной статье мы не будем рассматривать все пророссийские организации, созданные в Одессе и получавшие благословение одесского архиерея, ибо им несть числа. Обойдёмся пока только самыми яркими казачьими структурами.

Дрямин и «верные казаки»

Фаворитом одесского митрополита, наверное, можно считать ОО «Військо вірних козаків чорноморських імені гетьмана Богдана Хмельницького», код 26275562. Согласно данным Минюста, учредителями этой общественной организации, зарегистрированной 27 декабря 2005 года, являются 30 человек, но конечным бенефициаром, руководителем и подписантом указан Дрямин Олег Иосифович. Эта общественная организация — завсегдатай «русских маршей» в Одессе, которые были ежегодно приурочены ко «дню народного единства» русского народа 4 ноября.

Дрямин в 2013 году.

Дрямин — категорический сторонник Триединой Руси и объединения России, Украины и Беларуси в одно государство, и такой же категорический противник автокефалии УПЦ, считает себя частью «многомиллионного общества российских соотечественников».

Участник Антимайдана в Одессе, за что был якобы объявлен в розыск СБУ по подозрению в участии в деятельности незаконных вооружённых формирований, призывам к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны и т.д.

Непонятно его участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда сгорел Дом профсоюзов. Сам Дрямин утверждал, что там погиб один из его казаков.

Это подтверждено на странице Дрямина в «Одноклассниках».

С трудом удалось раздобыть информацию об этом человеке, но она ещё есть в сети: Дмитрий Никитюк, инвалид с детства (ДЦП), работал в кукольном театре. На свою голову примкнул к православным казачкам. 2 мая зачем-то пошёл на Куликово поле с иконой и вместе другими антимайдановцами был загнан в здание Дома профсоюзов, где и погиб от отравления газом. Хочется спросить у Дрямина, как он мог отправить в такую заваруху инвалида с ДЦП, куда не всякий здоровый мужчина сунется, а потом пиариться на его гибели. Но, подозреваю, мне никто не ответит: настоящие казаки сломанных ими жизней не считают. Хотя Дрямин, как следует из репортажей, был там, на Куликовом поле, но в сторонке.

Причастным к разжиганию противостояния в Одессе 2 мая называют и митрополита Агафангела. В частности, звучали обвинения в том, что накануне в одном из одесских храмов священник вначале промыл прихожанам мозги проповедью о борьбе за святую триединую Русь, а потом раздавал оружие.

Дрямин принимал участие в акциях «Блока Наталии Витренко», который сегодня уже изрядно изъеден мышами.

Дрямин очень осторожен в соцсетях (у него есть профиль в «Одноклассниках»), но его политические пристрастия выдают такие лайки.

Или такие.

Или такие.

Собственно, странно ожидать других пристрастий от организатора «русских маршей» в Одессе. Дрямин является членом Регионального совета уполномоченных представителей общественных объединений ветеранов Одесской области. Что собой представляет это сепаратистское кубло — можно узнать здесь.

Кроме того, Дрямин — соучредитель «Русского совета Одесской области» (РССО), организации, сплетённой с местными ветеранами Афганистана.

Тесно связан с приднестровскими казаками (Черноморское казачье войско), по благословению митрополита Агафангела его организация участвует в различных крестных ходах «в память о погибших казаках, защищавших Приднестровье».

Верные казаки имени Суворова

Общественная организация «Союз військо вірних козаків чорноморських імені Олександра Суворова», код 36111328, учредители Гергележиу Игорь Анатольевич, Олейник Виктор Иванович (он же руководитель), Томачинский Денис Владимирович.

Структурно эта организация инкорпорирована в российское казачество и является подразделением Черноморского казачьего войска (Приднестровье), о котором упоминалось выше.

«Войска верных казаков черноморских имени А. В. Суворова.

На территории нынешней Украины Войско объединяет в себя ряд куреней Новороссии, городов Бердянска, Херсона, Николаева, Доманевки, Луганска, Краматорска, Константиновки, Геническа, Керчи, Одессы, Измаила, Стожковки, Чигирина, Москвы и др. Входит в состав Приднестровского черноморского казачьего войска в виде Бердянского округа. А также находится в союзном объединении с Кубанским войсковым подразделением г. Доброполья и Бахмутским полком Войска Донского им. императора Николая Второго. ВВКЧ входит также в состав Союза Кказаков России и Союза русского народа.

Доминирующей идеологией ВВКЧ является идея возрождения Святой Руси, православной монархии и сопротивление надвигающейся с Запада апостасии антихристианского мира. Главный девиз: "За Веру, Царя и Отечество!"».

Организация активно занимается «патриотическим воспитанием молодёжи», заманивая подростков в недорогие лагеря, где те получают не только промывку мозгов, но и боевые навыки. Достигших 16-летнего возраста заставляли принимать присягу во время некоего «обряда посвящения».

Поиски по Олейнику дали такие результаты. Он был главой Совета ветеранов в силовых структурах города Одесса, председателем первичной партийной организации Партии регионов «Мелитопольская» и членом политсовета Партии регионов в Суворовском районе Одессы, а в прошлом — начальником МЧС Суворовского района Одессы. В связи с его избиением защитники Олейника заявляли, что «на свои благие дела казачий атаман получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела».

Кроме того, Олейник — один из руководителей одесского Антимайдана и авантюрист. Ему удалось, после всех подвигов на ниве единения с Россией, попасть в зону АТО (Луганская обл., с. Счастье) с батальоном «Золотые ворота» (позывной — Сташик), в результате чего батальон начал нести странные потери. Бойцы выяснили, что потери связаны с Олейником, и выгнали его. После этого от Олейника начали поступать жалобы в МВД и Генпрокуратуру о том, что в батальоне торгуют органами и контрабандой. Проверки ничего не дали, но Олейник не успокоился, и подключил к наездам на батальон… народного депутата козака Гаврилюка.

Олейник, Чмырь и Дрямин

Неплохо отличилось войско верных казаков черноморских имени А. В. Суворова в событиях на юго-востоке Украины. Атаман Бердянского куреня этой организации Сергей Бабанин вместе со своими двумя сыновьями встали на сторону «ополченцев» Славянска в 2014 году. Это следует из опубликованных списков славянского «ополчения».

Сергей Бабанин участвовал во многих кремлёвских проектах Бердянска и Одессы: «Союз русского народа», «Единое отечество», общественное формирование по охране порядка «Казачья дружина "Есаул"». Кстати, бердянскую ячейку «Союза русского народа» расформировали из-за излишне пропутинской позиции Бабанина.

А вот ещё один интересный факт о Бабанине: по данным СМИ, он в 1979 году в возрасте 17 лет был осуждён по статьям 117 и 118 УК УССР (изнасилование и удовлетворение половой страсти извращённым способом).

Ещё один казачок, воевавший со Стрелковым-Гиркиным в Славянске — Андреев Юрий Владимирович, подхорунжий Бердянского куреня Войска верных казаков черноморских им. А. Суворова, в 2009–2012 годах, секретарь Бердянской ячейки «Союза русского народа».

О том, что казачки готовились к боевым действиям задолго до Майдана, тоже есть свидетельства.

Вот, к примеру, в 2011 году Бердянский курень проводит военно-полевые учения на тему «Выживание в бою на открытой местности».

Мои личные выводы изо всей этой истории таковы. По большому счёту, одесское казачество, связанное больше с приднестровскими сепаратистами, не выглядит ни личной гвардией митрополита Агафангела, ни охранной структурой на крестных ходах, как в других епархиях. Где-где, а в Одессе митрополит чувствует себя защищённым на каждом шагу. Но чтобы понять его роль в связи с деятельностью казачьих организаций, нужно вспомнить громкий скандал под кодовым названием FrolovLeaks, без упоминания которого наше расследование по Одесской епархии будет неполным. Во вскрытой переписке Кирилла Фролова дана такая характеристика митрополиту Агафангелу: «Ещё раз передаю содержание звонка митрополита Одесского Агафангела Новикову в начале ноября сего года. Митрополит Агафангел звонил с чешского номера и сказал следующее: "Доведи до Путина, что я и вся Одесская епархия ждём решительных действий по Одессе. Епархия меня поддерживает и готова к бою. Я готов духовно и идейно возглавить восстание"».

Слава Богу, решительных действий по Одессе у Путина пока не случилось, но черноморско-приднестровский «бронепоезд» митрополита Агафангела до сих пор стоит на запасном пути в ожидании часа Ч. И об этом всегда следует помнить.

P.S. Как обычно, данное исследование проведено методом OSINT и на основании бесплатных данных Минюста.

С первой и второй частями материала можно ознакомиться здесь и здесь.