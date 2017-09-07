Порочащие духовные связи. Когда Аваков выгонит из Нацгвардии прихожан УПЦ МП

Катерина Щоткіна "ДС", 21 серпня 2017 року

Что же делать с УПЦ МП? Делать-то что-то надо. Ведь под сенью УПЦ МП окопался сепаратизм, а на оккупированных территориях - коллаборационизм...

Замком Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар рассказал в интервью, что священники УПЦ МП не допускаются к капелланской службе в Нацгвардии. Генерал сослался на приказ министра МВД, который содержит запрет на допуск в ряды капелланов священников, принадлежащих к "церкви, чей центр находится на территории страны-агрессора".

Приказ такой действительно есть - №205 от 24 марта 2016 г. "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України", - и он не впервые становится "местом страсти".

Становится совершенно заслуженно. Потому что этот приказ противоречит одновременно и Конституции, и здравому смыслу. Он, судя по всему, и написан был только ради демонстрации и скандала - потому что никакой практической пользы от него нет и не может быть.

Кстати, любопытно, что, по словам генерала Сподара, это решение было одобрено другими ведомствами - в частности, Министерством культуры, в структуре которого находится департамент по делам религий, а также Министерством юстиции. То, что в украинском законодательном поле отсутствует категория "церкви с центром в государстве-агрессоре" никого не смущает точно так же, как факт противоречия Конституции, гарантирующей всем религиям равенство и всем верующим равное право свободно исповедовать и практиковать.

Вопрос о статусе "церкви с центром в стране-агрессоре" в данное время обсуждается. В ВР зарегистрирован - а в московско-церковных кругах уже и скандализирован - соответствующий законопроект. Пока этого закона нет - а его, может, и вовсе не будет, - не может быть и "церкви с центром в стране-агрессоре" в официальных документах. Приказ министра МВД, таким образом, можно истолковать как чистую дискриминацию прихожан УПЦ МП, служащих в Нацгвардии, потому что только им оказывается недоступно удовлетворение духовных потребностей. Учитывая же тот факт, что доктрины УПЦ МП не позволяют принимать таинства из рук священников ни УПЦ КП, ни УГКЦ, этот приказ лишает бойцов - прихожан МП возможности удовлетворять свои духовные потребности.

Можно возмущаться доктринами УПЦ МП, оспаривать их запреты и т. д., считать их политическими, мракобесными и какими угодно еще - но они есть. И если бойцы Нацгвардии могут свободно поклоняться Перуну, то, думаю, они должны иметь такое же право следовать доктринам и канонам своей церкви. Даже если эти каноны и эта церковь не нравятся руководству МВД и нам с вами.

Сама природа церкви делает ее почти идеальным орудием гибридной войны: вопрос в том, что такое "церковь" и как с ней бороться, упирается в двойственность понятия.

Когда в МВД принимают решение "не пущать" священников УПЦ МП в капелланы, под УПЦ МП понимают епископат и клир. "С центром в Москве". Тем не менее "церковь" -это не только митрополит Онуфрий с патриархом Кириллом. В первую очередь это прихожане, в том числе бойцы Нацгвардии. И тут мы оглянуться не успеем, как нас засосет бессмыслица.

Например, в интервью замкома по работе с личным составом одним из основных мотивов запрета названа невозможность допуска священников из "церкви с центром в стране-агрессоре" на военные объекты. То есть эти священники заведомо рассматриваются как потенциальные агенты? Выведают все военные тайны и передадут в свой "зарубежный центр"? Но по такой логике "на объекты" нельзя допускать не только священников, но и прихожан, - они ведь тоже принадлежат к "неблагонадежной" церкви. Им оружия в руки давать нельзя - учитывая пагубное влияние московских проповедей на их сознание. И военная тайна опять-таки: пойдет в увольнении в церковь - удовлетворить духовные потребности после долгого вынужденного воздержания - и выболтает на исповеди военную тайну. Ну а московский поп, само собой, немедленно доложит в ставку главномолящегося.

Это, конечно, абсурдная идея, но так обычно и случается: когда в правовом поле образуется разрыв, через него открывается вид или на абсурд (в лучшем случае), или на тиранию (в худшем).

Дело, конечно, не в военных тайнах и даже не в благонадежности. И не в том, что Москва может коварным образом внедрить своих агентов в рясах в Нацгвардию для разложения морального духа и другой подрывной деятельности. Если ФСБ это будет действительно нужно, она внедрит своих агентов - в любом костюме, включая рясу, и это может оказаться как священник УПЦ МП, так и священник УПЦ КП и или УГКЦ. А что касается военных объектов, то ситуация высмеивается тем фактом, что не Нацгвардией единой - в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вполне достаточно капелланов - священников УПЦ МП.

Дело в том, что капеллан, священник в армии - это факт сотрудничества церкви и государства. Приказом о недопуске священников УПЦ МП на капелланскую службу министр Аваков по собственному желанию (хоть и со ссылкой на Минкульт и Минюст) демонстрирует УПЦ МП, что не хочет иметь с ними дело. Вот не хочет - и все. И никакая Конституция его не остановит. Хотя бы потому, что на его стороне "поддержка и энтузиазм миллионов". Рискну предположить, что если бы соцопросы не демонстрировали стабильное падения симпатий избирателей к Московскому патриархату, политики не спешили бы вычеркивать "московских попов" из числа "рукопожатных".

Но что же делать с УПЦ МП? Делать-то что-то надо. Ведь под сенью УПЦ МП окопался сепаратизм, а на оккупированных территориях - коллаборационизм. А Киевская митрополия (и не она одна) в гибридной войне Москвы против Киева - на стороне Москвы. И не только в гибридной - на Донбассе именно в церквях и в монастырях УПЦ МП сепаратисты и "ихтамнеты" находят поддержку, опору, крышу над головой и склады для оружия. А в тылу священники и епископы занимаются пропагандой "русского мира", призывают уклоняться от мобилизации, отказывают в христианском похоронном обряде погибшим в АТО, "по благословению" и даже с грифами официальных институций УПЦ МП выходит антиукраинская информационная и издательская продукция. Да, священники в УПЦ МП есть не только антиукраинские, но и проукраинские - и от этого все только хуже, потому что "нельзя всех под одну гребенку", и ведь действительно нельзя...

Вопрос "что делать" одновременно сложный и простой, и отвечать на него, честно говоря, уже надоело. Существующих законов вполне достаточно, чтобы преследовать каждого гражданина Украины - поп он или не поп, епископ или рядовой монах - за сепаратизм, враждебную пропаганду, поддержку агрессора, подрывную деятельность, экстремизм, шпионаж, участие в боевых действиях и т. д. Причем преследовать можно (и нужно) как каждого попа в отдельности, так и целые институции - монастыри, издательства, синодальные отделы - если их действия или официальные высказывания противозаконны. С институциями по-своему даже проще - арест счетов и изъятие компьютеров иногда решает проблему надолго, а в том, что для наших силовиков сделать это ничего не стоит, я (как, наверное, любой журналист, работавший хоть раз в жизни в независимом СМИ) знаю не понаслышке.

Можно сделать так, чтобы у руководства УПЦ МП земля горела под ногами. Можно даже вообще запретить все, что связано с МП в Украине, - приравняв к шпионажу или саботажу, экстремизму или к госизмене. При известной изобретательности можно придумать и провести в жизнь что угодно, особенно учитывая "поддержку и энтузиазм" - в России, например, чего только не напридумывали и не провели. Все, что нужно, - принять решение, определиться, выбрать какую-то стратегию и придерживаться ее. О том, как лучше, о мере личной и институциональной ответственности в случае церкви, о пределах прав и свобод в условиях войны вообще и гибридной в частности - обо всем можно спорить, но, с вашего позволения не здесь и не сейчас.

Сейчас важно одно - отсутствие стратегии, четкого плана действий в отношении "церковной угрозы". Статус "церкви с центром в стране-агрессоре" - это не решение, это отговорка. Это изобретение не внесет ясность в общую неразбериху, напротив, только увеличит ее.

Потому что в Киевской митрополии представят - уже представили - документы, согласно которым УПЦ МП - самоуправляемая церковь, ее "руководящий центр" находится в Киеве, а с Москвой связи у нее только духовные и исторические. А за "духовное и историческое" попробуй поймай. При очень глубоком и скрупулезном изучении Устава УПЦ МП, конечно, можно найти пару зацепок, но, думаю, их при необходимости можно и подчистить. А ссылка на Устав РПЦ - по которому можно проследить административные связи между РПЦ и Московской патриархией - может не сработать, поскольку это устав другой церкви.

Может, именно поэтому в ВР - те депутаты, которые кое-что понимают в церковных вопросах, - не спешат напрягать Конституцию. Во-первых, преимущества от закона о церкви с центром в стране-агрессоре сомнительны, во-вторых, принятие любого закона, откровенно вступающего в противоречие с Конституцией - тревожный прецедент. В статусе законопроекта от этого документа пользы значительно больше - он висит над головой священноначалия УПЦ МП как дамоклов меч. Вот и пускай повисит - как гарантия от излишне резких движений.

Но он не сможет висеть там вечно. В этом мече был бы смысл, если бы, выиграв немного времени и пространства для маневра, власть взялась бы за выполнение какой-то четкой стратегии религиозной политики. Я не говорю "создания Единой поместной церкви" - я не в "Окнах РОСТа" работаю. Но пока в обществе - в том числе церковном - доминируют антимосковские настроения, можно было бы подготовить грунт для бархатной церковной революции, осуществляемой или путем массового перехода приходов, или путем договора с Вселенским патриархом об открытии приходов его церкви на территории Украины, или осуществив какие-то другие шаги по демосковизации украинского православия.

Наша беда в том, что никакой четкой религиозной политики у нашей власти нет.

Свидетельство тому - приказ министра внутренних дел о недопуске священников УПЦ МП в ряды капелланов для Нацгвардии при наличии таких священников среди капелланов в Вооруженных силах. Какая там "политика" и "стратегия" - в церковном вопросе у нашего государства правая рука плохо знает, что делает левая. И все только оттого, что в отношениях между государством и церквями отсутствуют четкие правила игры.

Их нет не потому, что некому создать стратегии, - есть специалисты, в том числе во власти. Нет, как говорится, политической воли. Желания. В мутной воде тлеющей религиозной склоки политики ловят свою скромную рыбку. Удобнее кормить электорат вечным завтраком Единой поместной церкви, "признанием со стороны Константинополя" и зловредными "московскими попами", которых опасно допускать на военные объекты, чем выстраивать сугубо деловые отношения между всеми участниками церковно-государственного диалога. Удобно спускать пар в московско-филаретовские хейтспичи. Удобно демонстрировать свою идеологическую ориентацию появлением на одном крестном ходу и игнором другого.

"Московские попы" отлично переключают внимание публики. Взять хотя бы интервью генерала Сподара. Все, кто только мог, процитировали его слова про капелланство и священников УПЦ МП - новость, которой уже полтора года, - но "не заметили" других, более радикальных. Комментируя особенности идеологии батальона "Азов", генерал отметил: "Возможно, у них (азовцев. - авт.) - другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии - это тоже нормально". Генерал Нацгвардии "не видит ничего такого" в том, что его бойцы - приверженцы нацизма. Это, надо думать, "мелочь". Вроде поклонения статуям Перуна - "детская игра", на которую можно закрыть глаза. Лишь бы воевали как следует. Замкома по личному составу можно понять: он ничего не может сделать с идеологическими предпочтениями бойцов вчерашних добробатов. Но вместо того чтобы замять разговор, ограничиться Перуном - в самом деле, в свободной стране можно поклоняться кому и чему угодно, хоть дуршлагу с макаронами, - генерал идет в атаку, смешивая в одну кучу нацизм, национализм и патриотизм, и преподносит этот коктейль в качестве "любви к родине".

Надо сказать, на таком риторическом фоне равнодушие руководства МВД к правовому статусу своих приказов выглядит почти провокационно. Нет, это, конечно, не "хунта" - для этого у наших имитаторов "черных полковников" слишком много в западных банках и слишком мало в плечах (к счастью). Но им, кажется, нравится эта игра. Им, кажется, льстит, когда российская пропаганда называет их "хунтой", ставя в один ряд с великими - пускай и кровавыми - диктаторами.