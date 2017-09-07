Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 2. Сумская епархия

А мы продолжаем расследование наличия/отсутствия ЧВК при каждой епархии УПЦ МП

Продолжаем наше расследование наличия/отсутствия ЧВК при каждой епархии УПЦ МП. Поиски произведены методом OSINT и основываются на бесплатных данных Минюста Украины. Мы только собираем публично известные факты и связываем их в единую цепь. Выводы пусть делает читатель.

В предыдущей части мы писали о Запорожской епархии. Сегодня пришло время подробно рассмотреть, что происходит в Сумской епархии. В чём-то её история похожа на то, что происходит в Запорожье, в чём-то изобилует массой индивидуальных нюансов.

Владыка Евлогий: пастушок, кричащий «Волки, волки!»

По традиции начнём наше повествование с краткой характеристики правящего архиерея. Архиепископ Евлогий Гутченко – типичный птенец гнезда Агафангелова (митрополит Агафангел Саввин – глава Одесской епархии УПЦ МП), но к числу «блистательных одесситов» его не относят.

Известен своим официальным обращением к президенту РФ Путину 2014 года с требованием «остановить эскалацию военных приготовлений» и «катастрофу братоубийственной войны у самого края». Что ж, поступок очень смелый и заслуживает всяческого уважения. Но только этот поступок.

Видимо, епископу быстро объяснили, что он может себе позволить, а что не может в рамках иерархического подчинения, поскольку после того обращения вся его публичная деятельность свелась к привлечению внимания встревоженной мировой общественности к безосновательным нападкам на его епархию всяческих националистов и раскольников. Причём все заявления Гутченко о гонениях на каноническое православие тут же подхватывались московскими церковными СМИ.

Было даже обвинение епископа в том, что в 2014-м в кафедральном соборе собирались сепаратисты и хранилось оружие. Но доблестный владыка на раз отбил эти голословные наветы: «Інформація про те, що нібито у Спасо-Преображенському кафедральному соборі (м. Суми, вул. Соборна, 31) перебувають особи, причетні до сепаратизму, не відповідає дійсності. Немає жодних достовірних відомостей про те, що така інформація правдива». В общем, нет в Сумской епархии никаких сепаратистов.

Но так ли травоядна Сумская епархия?

Кто кому учредитель

При ближайшем рассмотрении Сумская епархия выглядит как церковный придаток многочисленных казачьих организаций. В непосредственной близости к владыке Евлогию находится Сумская городская общественная организация «Сумской отдельный Спасо-Преображенский казацкий полк». Минюст даёт такие данные об этой организации: зарегистрирована 01.09.2009 г.; идентификационный код – 36550364; код вида деятельности по КВЭД 91.33.0 – «діяльність громадських організацій, н. В. І. Г.»; учредители – Бавыкин Юрий Михайлович, Борисенко Анатолий Павлович, Погребицкий Александр Николаевич; руководитель с правом подписи – Борисенко Анатолий Павлович.

Поиск по учредителям дал следующие результаты. Юрий Бавыкин и Анатолий Борисенко также являются учредителями религиозной организации «Cпасо-Преображенська громада Української Православної Церкви» (код ЕГРПОУ 22597429), зарегистрированной по адресу г. Сумы, ул. Соборная, 31. По этому же адресу находится и Свято-Преображенский кафедральный собор – резиденция Евлогия Гутченко, где он является и настоятелем. Что касается Погребицкого Александра, то человек с аналогичными данными числится диаконом храма Св. муч. Валентины Сумской же епархии УПЦ МП.

Как видим, учредители общины при главном кафедральном соборе Сумской епархии УПЦ МП одновременно являются учредителями и Спасо-Преображенского казацкого полка. Но, как понимаете, это далеко не всё. Пристегните ремни, сейчас начнутся такие гонения на Церковь по пересечённой местности, что не всякая психика выдержит.

Бавыкин же Юрий Михайлович вкупе с неким Довгополом Егором Егоровичем являются ещё и … учредителями Сумской епархии УПЦ! Нет, я не шучу. По адресу регистрации в общедоступной базе жителей Украины Егора Довгопола числится и Михаил Егорович Довгопол, 05.08.1981 г. р. На странице Спасо-Преображенского казачьего полка в соцсети «ВКонтакте» есть поздравление от 5 августа с днём рождения хорунжего этого полка Михаила Довгопола. Значит, сын учредителя Сумской епархии УПЦ МП – тоже казак этого же полка!

Дело пахнет керосином и выглядит как маразм: всё имущество Сумской епархии УПЦ МП юридически является собственностью двух граждан Украины – Бавыкина и Довгопола, при этом Бавыкин является основателем казачьей организации, а Довгопол – отец её хорунжего. Судя по справке Минюста, органы управления этого юрлица – общее собрание. Хочется спросить, конечно, собрание кого тут имеется в виду, но подозреваю, что Гутченко, Бавыкин и Довгопол юридически имеют полное право соображать на троих, не привлекая к участию по управлению епархией никаких третьих лиц в виде епархиального собрания. А потом свои решения заполировать формулировкой «ибо Господу и епархиальному архиерею так было угодно». Хотя в уставе Сумской епархии может быть прописано что угодно.

То есть в отношении всего, что будет сказано ниже, совершить молниеносный марш-бросок в кусты с криком «Их там нет!», «Это-не-знаю-кто-такие!» у сумского епископа уже вряд ли получится. Будем считать, что всё, что сделали и делают эти люди, сделано по поручению епископа и во благо Сумской епархии от её имени.

Ну, тогда поехали.

Собор раздора

Эта глава – небольшое отступление от повествования, которая, тем не менее, нужна. Ибо благодаря скандалу со Спасо-Преображенским собором в далёком 2008 году мы находим много полезной для нашего расследования информации.

Надо сказать, что сумские казаки – ребята палец в рот не клади. И тоже способны конфликтовать с правящим архиереем, как и в Запорожье. Как-то задумал предшественник владыки Евлогия владыка Иларий перевести кафедральный собор (да, тот самый по улице Соборной, 31) в собственность епархии. По этому поводу разгорелся страшный скандал, действующими лицами и участниками которого стали: протоиерей Георгий Бавыкин, тогдашний настоятель собора (мы эту фамилию уже где-то встречали, или я ошибаюсь?), староста собора Анатолий Борисенко (он же соучредитель и общины, владеющей собором, и казачьего полка), а также представители местного казачества. Само собой разумеется, что в УПЦ МП максимально скрыли тот факт, что сумской епископ пытался совершить рейдерский захват собора у религиозной общины собственной же епархии. Это ж внутренняя склока, а не гонение на каноническую церковь от униатов и раскольников. Дело дошло до того, что тогдашний епископ владыка Иларий заперся в своём кабинете под охраной милиции, утверждая, что есть угроза его жизни. Владыка проиграл эту битву, впоследствии был заменён нынешним епископом – Евлогием Гутченко, а Сумская епархия приобрела тот юридический вид, о котором мы уже знаем: даже если храм из общины им. Бавыкина передадут на баланс епархии, храм останется в собственности Бавыкина. По крайней мере, это следует из справок Минюста.

В этой истории всплывают две новые казачьи структуры – Сумская паланка «Казачества Запорожского» и Сумской полк слободского казачества Герасима Кондратьева.

Спасо-Преображенский казацкий полк и другие

На самом деле никто ничего и не думал скрывать. На епархиальном сайте Сумской епархии открыто перечислены все казачьи организации, с которыми сотрудничает епархия.

Приведём прямую цитату с сайта:

«В настоящее время в г. Сумы православное казачество представлено пятью организациями:

Сумской полк слободского казачества Герасима Кондратьева. Атаман Кондратенко С. Н. Сумской отдельный Спасо-Преображенский казацкий полк. Атаман Борисенко А. П. (в.и.о. атамана Губин А. А.) Сумской гусарский полк. Командир полка Гончук Д. Ф. Сумской отдельный казачий округ – левобережный («Сокол»). Атаман Покутный Н. Н. Сумская паланка Международной общественной организации «Войско Запорожское». Атаман Лях В. В.

В 2016 году казаки четырёх казацких организаций (объединившихся в 2015 году в ассоциацию, а именно: сумского отдельного Спасо-Преображенского казацкого полка, сумского полка слободского казачества Герасима Кондратьева, Сумского отдельного казачьего округа – левобережного («Сокол») и сумского гусарского полка, а также Сумской паланки Международной общественной организации «Войско Запорожское») принимали участие в следующих мероприятиях:

– охрана правопорядка во время проведения крестных ходов на праздники Богоявления, Корсунской иконы Божией Матери, а также обеспечения безопасности во время богослужений вне храмов;

– защита православных храмов от захвата радикально настроенными раскольниками;

– подготовка и проведение общественных мероприятий патриотического характера;

– участие в благоустройстве территорий храмов;

– проведение встреч, семинаров, экскурсий, лекций для учащихся с целью популяризации казачьего движения и нравственно-патриотического воспитания молодёжи и др.». Скрин с сайта.

Чтобы вы понимали, ни один крестный ход в Сумах и области не обходится без казаков. Это такой аналог «Сорока сороков» патриарха Кирилла.

В 2012 году личные казаки Гутченко ходили с такими крестными ходами (с участием представителей Всевеликого войска Донского, впоследствии воевавшего на Лугащине).

Вот Сумской отдельный казачий округ Левобережный крестным ходом в церкви Сумской епархии отмечает день народного единства 4 ноября 2013 года. Погодите, какое такое народное единство в этот день? А, ну да, конечно: день освобождения Московии от «польских интервентов», приурочен ко дню Казанской иконы Божьей Матери. Вот вам и праздник, и крестный ход сумских казаков. О каком Отечестве молились тогда казаки вкупе с батюшкой – можно только догадываться.

Спасо-Преображенский полк регулярно наведывается в с. Запселье, в Свято-Троицкий храм. Вот, например, как красочно выглядит их крестный ход вместе с настоятелем этого храма о. Ярославом (в репортажах почему-то указывается, что о. Ярослав «по происхождению цыганской крови»). Это, чтобы вы понимали, 17 июля 2014 года. Война с Россией в самом разгаре.

А вот здесь утверждается, что в 2016 году (в 2016-м, Карл!!!) в этом храме состоялась присяга казаков этого полка на верность российскому императору.

А вот в каком интересном крестном ходе 4 ноября 2013 года в Киеве под стенами Киево-Печерской Лавры принимали участие ещё две сумские организации – «Сумской полк слободского казачества Герасима Кондратьева» и ГО «Сумское морское собрание».

За морское собрание сумских активистов (код 33525576) можете уже не переживать: их подводная лодка в степях Украины находится в состоянии прекращения деятельности с 12 апреля 2012 года. Но не за сепаратизм. А по решению Сумского окружного административного суда № 2а-1551/10/1870 от 16 февраля 2010 года «за непредставление в течение года органам государственной налоговой службы налоговых деклараций, документов финансовой отчётности в соответствии с законом». Что, как видите, совершенно не мешало им собираться на марши в поддержку «русского мира, веры, царя и Отечества».

Ну и плоды «нравственно-патриотического воспитания молодёжи» казачьих организаций под чутким руководством Сумской епархии УПЦ МП. Знакомьтесь, Михаил Отрощенко, казак той самой личной гвардии архиепископа Евлогия, Спасо-Преображенского казацкого полка.

Вот он мелькает в ролике, загруженном на YouTube в 2014 году, под названием «Козацькі розваги Сумського Спасо-Преображенського полку». Обратите внимание, как он там по ходу этой дешёвой пьесы ловко жонглирует саблей. Просто красавец мужчина.

А вот он же. Но уже на сайте «Миротворец». Вот незадача, как неловко получается.

Вот ещё фотофакты оттуда же, со страницы, посвящённой участнику Антимайдана-2014 и пещерному украинофобу Отрощенко.

Вообще регулярное мелькание на казачьих ивентах монархического флага с гербом Российской Империи не случайно. Об этом – следующая глава нашего расследования.

«Союз русского народа» под крылом УПЦ МП

Переходим к Сумскому полку слободского казачества Герасима Кондратьева (атаман Кондратенко С. Н.). Согласно бесплатной справке Минюста, это сумская общественная организация; код 24020622; учредители – Кондратенко Сергей Николаевич, Красножон Владимир Михайлович, Федорко Николай Николаевич; руководитель с правом подписи – Кондратенко Сергей Николаевич. Именно Кондратенко нам и нужен.

Кондратенко – правнук Романа Исидоровича Кондратенко, участника обороны Порт-Артура в русско-японскую войну. Видимо, это и предопределило его дальнейшую жизнь и политические взгляды. В Сумах он известен как черносотенец, что подтверждается информацией из открытых источников. Так, на сайте «Союза русского народа» сумская группа в структуре СРН представлена таким образом:

Старший: Кондратенко Сергей Николаевич

тел. +38(0542)25-32-53, +38(099)716-10-85,+38(097)831-09-98

s-kondratenko@mail.ru.

Секретарь: Гребенник Алексей Викторович

тел. +38(050)407-69-15, +38(097)705-70-16

grebenik@i.ua

И далее следуют описания подвигов этой сумской группы.

Как видим, представители черносотенных монархических организаций вовсю используют церковные крестные ходы, паломничества и гастроли церковных реликвий в качестве прикрытия своей подрывной деятельности. Это отработанная и безотказная технология «вежливого эскорта», достаточно вспомнить участие Игоря Стрелкова-Гиркина в привозе Даров Волхвов в Киев в январе 2013 года и пояса Богородицы в Крым.

В Украине, по данным Минюста, числится только одна организация «Союза русского народа», зарегистрированная в Севастополе и руководимая известным сепаратистом Алексеем Добычиным. И до сих пор не снята с регистрации. Значит, сумское отделение СРН действует без статуса юрлица, либо зарегистрировано в завуалированной форме.

Сумские журналисты в своих репортажах упоминают активность целого выводка пророссийских организаций: Благотворительный фонд «Вечный огонь», «Союз русского народа», «Русский культурный центр», «Организация юных разведчиков Сумщины», «Помни имя своё», исторический клуб им. Булатовича и др. И всё это кубло получает благословение клириков Сумской епархии УПЦ МП, начиная с её правящего архиерея. Не знаю, нравится ли владыке весь этот движ, но чисто по-человечески очень хочется надеяться, что Евлогий в этой истории не столько главарь казаков, сколько их покорный заложник, фактически марионетка.

«Вечный огонь»

Завершим наше небольшое расследование (поверьте, это далеко не всё, что есть в интернете о деятельности сумских околоцерковных казачков) коротеньким рассказом о вечном. Точнее, «Вечном огне». Если в Запорожье местная епархия сотрудничает с «Бессмертным полком», то Сумская епархия УПЦ МП слилась в идейном экстазе с благотворительным фондом «Вечный огонь» и движением «Помни имя своё» – постоянными участниками и крестных ходов, и акций на 9 мая.

По данным Минюста, Сумской городской благотворительный фонд «Вечный огонь», код 38602115, зарегистрирован в 2013 году. Среди учредителей назовём нескольких лиц: Перепека Игорь Александрович, Перепека Юрий Александрович, Бобырев Сергей Леонидович, Кондратенко Сергей Николаевич. С Кондратенко мы уже знакомы. Братья Перепеки – тоже не последние лица в Сумах: Юрий – депутат сумского горсовета от Партии регионов, Игорь был главой сумской региональной ячейки Партии регионов.

Самый колоритный из этой компании – Сергей Бобырев. Он одновременно является ещё и учредителем сумской скаутской организации юных разведчиков Сумщины (код 23055127) и председатель совета Сумской областной общественной организации «Русский культурный центр». Фигурант базы «Миротворца» и сторонник объединения с Россией: «Вся земля наша просит, чтобы Силы Небесные помогли нам, как когда-то они помогли гетману Хмельницкому, объединиться с Россией».

Организатор православных детских лагерей под эгидой Сумской епархии. В связи с организацией «патриотического» детского лагеря в Буймеровке в 2016 году влип в большой скандал. Здесь же утверждается, что «центр ОЮРС и "Русского культурного центра" размещаются прямо в центре Сум – на ул. Соборной, 29а. Здесь расположено епархиальное управление Украинской православной церкви (Московского патриархата), которое и приютило на втором этаже обе организации».

Бобырев награждён благодарственной грамотой от Всеукраинской конференции организаций российских соотечественников «в ознаменование Дня народного единства и пятилетия зачинания Движения российских соотечественников в знак признания общественных трудов на пользу Отечества и русского народа». Кстати, там достаточно большой списочек деятелей, можете взглянуть.

***

«Где же СБУ, куда она смотрит?» – воскликнет чувствительный читатель. «Don’t worry, be happy. У нас всё под контролем», – эхом отвечает ему сумское подразделение СБУ. Мол, ведём наблюдение, проводим разъяснительную работу. Но пока сумские украинофобы не переступили грань между своими вегетарианскими взглядами и совершением конкретных преступлений, их трогать не за что. Вот так.

Уж коль мы зацепили движение российских соотечественников, то дальше расследование, видимо, приведёт в Одесскую епархию УПЦ МП.