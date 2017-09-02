Лавра с "Плейбоем" и стройками. Кому выгодны скандалы вокруг заповедника

Перед выборами нового гендиректора комплекса руководству Киево-Печерского заповедника "вспомнили все"

Вокруг заповедника Киево-Печерская Лавра активизировались политические и антикоррупционные скандалы. Пятого сентября заканчивается контракт гендиректора Любомира Михайлины, после чего впервые состоится конкурс на эту должность - раньше руководителя назначал Минкульт. Интересно, что в числе прочих возглавить заповедник повторно хочет не только сам Михайлина, который проработал гендиректором пять лет, но и экс-директор Сергей Кролевец (1995-2010), который был уволен спустя 15 лет работы за... несоответствие должности.

В конкурсную комиссию, которая назначит директора, войдут по три представителя от самого заповедника, Минкульта и общественных организаций в сфере культуры. Претендовать на должность может любой гражданин Украины с опытом работы на руководящих должностях в сфере культуры от трех лет. Кандидат должен представить комиссии программу развития заповедника.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник - крупнейший музейный комплекс в стране. Впрочем, на музеях в Украине, к сожалению, много не заработаешь. Между тем, Лавра долгие годы остается лакомым куском. УПЦ (МП) не скрывает своих намерений заполучить часть Лавры, где расположены музеи - войну за "возвращение имущества" священнослужители ведут со времен независимости. Однако и в самом заповеднике не раз разгорались скандалы вовсе не музейного характера. Так, в свое время при попустительстве правительства помещения заповедника сдавали в аренду, причем сколько на этом зарабатывал заповедник и куда шли эти деньги - тайна, покрытая мраком. В Лавре можно было организовать даже свадьбу с дискотекой - были бы деньги. Руководство заповедника обвиняли в начислении излишне высоких зарплат, махинациях с поступлениями от продажи билетов, нецелевом использовании бюджетных средств. Но самые громкие скандалы, которые сотрясали заповедник, - сомнительные застройки. Именно эти истории и всплыли на свет аккурат к дате проведения конкурса на место гендиректора заповедника.

"ДС" вспомнила, кто руководил заповедником в последние годы, и какие скандалы бушевали в стенах музейного комплекса.

"Плейбой", сын Азарова и взятка министру

До нынешнего руководителя Любомира Михайлины довольно недолго, зато громко, музей возглавляла Виктория Лесничая. До того, как прийти на работу в заповедник, у Виктории был разнообразный опыт работы: она работала в НМУ им. Богомольца, также входила в партию "Единый центр" Виктора Балоги.

Лесничую назначили на должность 23 января 2012 года, и уже 9 августа уволили со скандалом за "грубые нарушения действующего трудового законодательства и условий контракта между ней и Министерством, в том числе за незаконные увольнения работников и назначение себе премии в размере среднемесячной заработной платы".

Одной из причин отставки стали сомнительной прозрачности назначения заместителей, в числе которых оказалась модель Влада Прокаева. Кроме Прокаевой, во время "правления" Лесничей были сперва назначены, а потом по-тихому уволены прямо из отпусков и больничных еще несколько сотрудников. Однако именно с моделью связаны наиболее скандальные упоминания о заповеднике в прессе. Так, после того, как Лесничая объявила Прокаевой выговор, последняя прямо заявила, что купила себе должность (по слухам, не без помощи сына Николая Азарова) за $50 тыс. Деньги, по словам Влады, должны были передать лично министру культуры Михаилу Кулиняку.

Лесничая, в свою очередь, заявила, что подчиненные Прокаевой обвинили ее в жестоком обращении: модель якобы угрожала им физической расправой. Позже в интервью Влада отрицала и факт взятки, и факт угроз, попутно обвинив "1+1" в монтаже сюжета.

Шумное увольнение Лесничей на ее карьеру негативно не повлияло: всего через год после отставки Виктория стала вице-президентом Европейской экономической палаты торговли, коммерции и промышленности в Украине. Также она занимается общественной деятельностью: является вице-президентом международной ассоциации "Биомедицинская инженерия" и членом ученого совета Национального института им. Н. М. Амосова.

У Прокаевой тоже до сих пор все неплохо с карьерой: сейчас она возглавляет модельное агентство Karin Model Management Group и благотворительный фонд "Обдаровані діти - майбутнє України". Также она является лицом пяти торговых марок. Каким образом Прокаева попала на работу в заповедник, до сих пор остается загадкой.

Мансарда и перестроенные ворота

После истории с моделью и взятками в 2012 году возглавить Лавру поручили профессору истории Любомиру Михайлине, которого считают спасителем историко-культурного заповедника "Хотинская крепость". Несмотря на то, что Михайлину связывали с экс-министром культуры Кулиняком, он сумел понизить градус скандалов вокруг Лавры и наконец занялся реставрацией заповедника. Последние пару-тройку лет руководство заповедника в основном занималось просветительской работой и выставками, всячески стараясь избегать политики. Между тем, несколько лет назад в самом заповеднике разгорелся конфликт из-за того, что руководство комплекса взяло на работу человека с яркой "украинофобской позицией".

Однако не так давно проект "Схемы" (Радио Свобода) рассказал о 16 точках незаконной застройки в буферной зоне Лавры. В Минкульте заявили, что история отдает нафталином - объекты, о которых идет речь, появились минимум 10 лет назад.

Между тем, журналисты утверждают, что памятники, о которых идет речь, изменены в 2013-2017 годах. То есть, при нынешнем руководстве.

В список попали памятники архитектуры местного значения Северные ворота (перестроен в 2014-2015 годах), Дом гостинный и контора (в 2014-м году в нем достроили мансардный этаж), Ворота на территории Ближних пещер (в 2015-м были разобраны и построены новые ворота).

В 2015-м также перестроили Вход в галерею от Ближних к Дальним пещерам, в 2016-2017 годах - Больницу с церковью.

Сообщили журналисты и о трех новостройках на территории заповедника: овощехранилище (2013 год), новом двухэтажном корпусе и экономическом корпусе. Проектно-разрешительной документации по проведенным работам нет. Главный архитектор Киево-Печерского заповедника Яков Дихтяр признает нарушения, но списывает их на особые причины: например, возведение купола на здании церковной больницы не остановили, поскольку достраивали его в нерабочие дни представители лаврского монастыря.

Примечательно, что среди источников информации журналисты "Схем" называют экс-директора заповедника Сергея Кролевца. Который сам не прочь вернуться в кресло руководителя комплекса.

Годы застоя и прогул аттестации

Музеевед Кролевец возглавлял заповедник 15 лет - с 1995-го по 2010-й. Будучи инженером-строителем по специальности, качественно процесс реставрации Лавры он так и не запустил. За время работы Кролевца, по информации прессы, столичное КРУ обнаружило целый ряд нарушений финансовой дисциплины и ведения бухучета, в числе которых - необоснованная выплата премий сотрудникам, нарушение при начислении надбавок, нецелевое использование бюджетных средств на оплату учебных отпусков, больничных, ну и традиционно - завышенные сметы при ремонтных работах. Также инвентаризация выявила недостачу восьми объектов (балансовая стоимость - более 200 тыс. грн), были проблемы и с возвращением в кассу наличности и оплатой аренды.

Между тем директор дважды провалил переаттестацию у комиссии Минкульта (в 2008-м и 2010-м), причем в 2009-м он просто не пришел на нее, заявив, что заболел. В 2012-м Кролевца освободили от должности в связи с несоответствием. Сам Кролевец причиной своего увольнения называл интриги в Минкульте.

Проблемное строительство на территории Лавры велось как раз во времена руководства заповедником Сергеем Кролевцом. В 2007-м он даже обратился к властям с письмом, в котором требовал немедленно остановить все строительные работы на территории заповедника. Кролевец тогда отметил, что 25% Киево-Печерской Лавры представлены имплантантами - бутафорными сооружениями. Тогда же он рассказал, что за последние 10 лет в Киево-Печерской Лавре разрушено 10 исторических объектов. Причина - активные действия УПЦ (МП). Так, к примеру, в один прекрасный день от ворот и ограды при въезде к Нижним пещерам Киево-Печерской Лавры осталась груда руин. Руководство церкви утверждало, что было вынуждено разобрать сооружение, поскольку из-за бездействия заповедника ворота могли упасть прямо на прохожих. В свою очередь в заповеднике заявили, что причиной разрушения ворот стали строительные работы, которые непрерывно вела УПЦ (МП) в своей части Лавры.

Однако несмотря на постоянные уверения Кролевца в том, что Лавру вот-вот исключат из списка ЮНЕСКО из-за строительных скандалов, статус заповедника до сих пор не изменился. При этом за 15 лет работы Кролевец так и не смог оформить право заповедника на землю, а также разработать и утвердить геплан. Кроме того, при его руководстве ОО "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" получило в бесплатную аренду с правом субаренды корпус №19 (около 3 тыс кв м) - помещение при этом сдавалось различным, в том числе, коммерческим структурам. Иск о прекращении договора на бесплатную аренду был подан только в прошлом году.

Пять человек на место директора

За последние пять лет Лавра, хоть и не избавилась от незаконных строек, все же немного улучшила свое состояние. Так, в Большой Лаврской колокольне был установлен восьмитонный колокол - до этого он больше 10 лет просто валялся на земле. Реконструируют и проводят аварийные работы и в церкви Спаса на Берестове, за которую в свое время заповеднику пришлось повоевать с УПЦ (МП). После начала АТО работы стали идти медленнее - руководству заповедника поневоле приходилось выступать буфером между церковью и радикальными организациями, которые требуют выгнать УПЦ (МП) из Лавры.

Сегодня на место гендиректора заповденика претендуют пятеро человек. Кроме Любомира Михайлины и Сергея Кролевца, это - Виктор Игнатенко (как отмечают активисты. в мотивационном письме отметил необходимость тесного сотрудничества с УПЦ (МП)), Анна Звиряка (с 2012 по 2015-й - и.о. директора НИИ памяткоохранных исследований) и Алла Виноградная (по утверждению активистов, не имеющая необходимого опыта работы). Примечательно, что и.о. главы ОО "Общественная люстрация" Александр Куликовский утверждает: фамилия кандидата, который займет место гендиректора, уже известна. И конкурс - лишь формальность. Так что тихое музейное болотце уже в скором времени может сотрясти еще один скандал.