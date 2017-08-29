Казаки-разбойники: ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 1. Запорожская епархия

Исчерпывающее и лаконичное доказательство связи УПЦ МП с террористами

Примечание редакции. То, что отдельные священники и епископы УПЦ Московского патриархата глубоко и деятельно симпатизируют террористам «Новороссии» — секрет Полишинеля. Однако на прямые в этом обвинения из уст спикеров и защитников МП обычно звучит рефрен покойного Чуркина «доказательств, что мы там есть, нет». Хорошо. Пока наши коллеги из InformNapalm публикуют доказательства наличия на Донбассе российских войск, мы посвятим немного времени освещению свидетельств связи УПЦ МП с террористами, а также набора ими собственных «силовых крыльев». И начнём с Запорожской епархии.

Татьяна Деркач

Несколько лет назад в околоцерковных кругах поползли зловещие слухи: в УПЦ МП при каждой епархии и почти при каждом храме спешно создаются казачьи боевые дружины. Якобы это мероприятие происходит централизованно на основании неких циркуляров из Киевской митрополии — юридического руководящего центра УПЦ МП. И якобы официальной целью этих организаций заявлена защита храмов канонической Церкви от рейдерских захватов со стороны распоясавшихся «правосеков» и раскольников. И поскольку относительно неофициальных целей бродили самые мрачные предположения (например, что УПЦ МП фактически собирает под своё крыло всякого рода «титушек» для участия в дестабилизации Украины по первому зелёному свистку), возникло непреодолимое желание разобраться, что на самом деле происходит.

Ничего не могу сказать насчёт наличия или отсутствия циркуляра из Киевской митрополии — чего не видела, того не видела. Но то, что всё не выглядит как случайность или совпадение — это точно.

Начнём с Запорожской епархии УПЦ МП. Выбор на неё пал не случайно. Руководитель этого подразделения УПЦ митрополит Лука (Коваленко) с марта 2013 года носит гордый титул председатель Синодального отдела УПЦ МП по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодёжи (ранее он возглавлял очень экзотический отдел по взаимодействию с промышленными предприятиями и организациями Донецкой епархии). Короче, главный по опеке казачества. Надо сказать, что казачьи организации в Украине — это отдельная тема для расследования, и, даст Бог, мы этим расследованием рано или поздно займёмся. А пока вернёмся к Запорожской епархии УПЦ МП и её правящему архиерею. Расследование проводилось методом OSINT и на основании открытых данных Минюста.

Митрополит Лука — «владыка Новороссии»

Митрополит Лука — личность весьма занимательная и колоритная. Оригинальный богослов (автор утверждения «за неотпетых усопших молиться нельзя, иначе священник и его дети будут болеть»), любитель дорогих часов и автомобилей, этот уроженец г. Харцызска Донецкой области время от времени становится ньюзмейкером. Впрочем, одно событие из его богомольной жизни почему-то проскочило мимо внимания публики. Хотя и не было чем-то тайным.

Небольшое нотабене. Как известно, с самого начала российско-украинской войны УПЦ МП всячески отвергает любые обвинения в своей причастности — прямой или косвенной — к разжиганию этой войны. Оружие? Нет, не храним. Сепаратисты? Нет, мы их не прячем. Моральная поддержка террористов? Нет, это не мы (варианты: это гнусная клевета, это не террористы, это не поддержка, это под дулами автоматов). Дело понятное: никому в УПЦ МП не хочется фигурировать в качестве сообщников на Гаагском процессе. Но в данном случае справедливо утверждение «Скажи, кто твои друзья — и я скажу, кто ты».

Вернёмся к председателю Синотдела по опеке казачества митрополиту Луке. В мае 2017 года он с группой паломников посещает Сербию. Официальная информация об этом визите в монастырь Стари-Язак есть на сайте Запорожской епархии УПЦ МП.

Там же опубликовано и общее фото украинско-сербских богомольцев.

В центре на фото — владыка Лука. А кто это крайний слева? А это некто Саша Вуйич, именуемый «атаманом Воеводины, казачьим есаулом Посольской станицы в Сербии». Чтобы не было сомнений, что появление этих двух людей на общем фото не случайность, есть фотографии, где владыка с Сашей фигурируют в более тесном кругу.

Ну и что, скажет читатель, митрополит опекает казачество, в Сербии встречался с местными казаками, делов-то. Чисто профессиональный интерес, разве нет? Ну, если эта встреча произошла в рамках профессиональных полномочий украинского епископа, то выбор визави весьма странен. Не будем повторять всё, что разузнали об этом человеке запорожские журналисты. Это яростный путиноид и адепт войны на Донбассе.

Согласно расследованию «Радио Свобода», «Посольская станица "Светосавская"» (г. Нови-Сад), есаулом которой является Вуйич, организована в Сербии в 2011 году «по приказу атамана военного казачьего общества "Центральное казачье войско" Валерия Налимова».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что ЦКВ побывало на Донбассе, и что его представители там явно не ромашки нюхали.

И вот этот Саша Вуйич так разошёлся, что на своей странице в Facebook назвал митрополита «владыкой Новороссии».

Сложно сказать, есть ли на самом деле такие амбиции у самого Луки Коваленко. Но, по логике, если приличного человека в публичном пространстве награждают каким-то весьма одиозным титулом, то приличный человек считает себя обязанным этот титул публично же дезавуировать. В идеале — даже отгородиться от тех, кто его подставил. В данном случае ничего подобного митрополитом Лукой сделано не было, посему будем считать, что он не против.

Из всего вышесказанного вполне резонно сделать вывод: митрополит УПЦ МП, ответственный за опеку казачества украинского, за рубежом вполне осознанно поддерживает отношения с представителями прокремлёвских казачьих организаций, принимающих участие в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов.

А что же в Украине?

«Радомир» — силовое крыло УПЦ МП

Тут возвращаемся к вопросу, заявленному в качестве объекта исследования этой статьи. Поиски выводят прямиком на ГО «Союз православный "Радомир"». Это гражданское объединение (но не в виде казачьей организации) вполне обоснованно считается основным боевым крылом Запорожской епархии УПЦ МП.

Для начала немного сухой юридической информации, подтверждающей неразрывную связь епархии с «Радомиром». Согласно бесплатным данным с сайта Минюста, ГО «Союз православный "Радомир"», идентификационный код юрлица 39824725, зарегистрирован в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей 8 июня 2015 года по адресу: 69027, Запорожская обл., г. Запорожье, ул. Столярная, д. 30. Учредители: Тимофеева Наталия Владимировна, Середич Максим Владимирович, Колодка Константин Александрович, Литвин Алексей Владимирович. Руководитель ГО с 17 октября 2016 года с правом подписи документов — Кабанец Андрей Юрьевич.

Поиск информации об учредителях даёт такие результаты. Дама с аналогичными данными — Тимофеева Наталья Владимировна — баллотировалась в 2015 году в горсовет Запорожья по спискам политической партии «Офицерский корпус» (да, это та самая партия, основателем которой является «генерал-полковник» Владимир Рубан, который занимается обменом пленных на Донбассе и, по данным СМИ, имеет отношение к «Украинскому выбору» Медведчука). Второй среди заявленных учредителей — руководитель одновременно нескольких предприятий (ООО «Науково-виробнича компанія "Нафтогазінжінірінг"», код 35803188; ООО «МАЖПРОМ», код 25478381) и очень похож на обычного зиц-председателя, за вознаграждение входящего в состав учредителей или руководителей различных юрлиц. Информации об Алексее Литвине найти не удалось. А вот кто такой Константин Колодка — известно. Согласно данным официального сайта Запорожской епархии УПЦ МП, протоиерей Константин Колодка является действующим клириком этой епархии и подвизается в храме в честь Святого Духа г. Запорожья.

Этот протоиерей совершенно не скрывает своих политических убеждений и неофициально считается духовным наставником «Беркута», расформированного после Майдана. Один только скандал с его участием в боксёрском турнире «памяти погибшего в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году Сергея Цвигуна» чего стоит. После этого мероприятия заместитель председателя Нацполиции в Запорожской области Андрей Долинный был лишён должности. Видео этого турнира опубликовано на YouTube-канале Запорожской епархии УПЦ МП, что говорит о многом.

Сам митрополит Лука регулярно присутствует на мероприятиях с участием «Радомира».

Охрана без лицензии?

Но «Радомир» интересен не только фактом непосредственной причастности Запорожской епархии УПЦ МП к его созданию, но и своей деятельностью. Эта организация регулярно мелькает в качестве охранника общественного порядка на различных мероприятиях. Во-первых, это охрана так называемых «крестных ходов» УПЦ МП с политическим оттенком. Во-вторых, это охрана акций под кодовым названием «Бессмертный полк». О том, что представляет собой «Бессмертный полк», написано достаточно. Это организация с разветвлённой структурой военно-патриотического толка, созданная под патронатом президента Российской Федерации, имеющая отделения в различных странах (в том числе и в Украине) и действующая по принципу франшизы.

Как сказано на официальном сайте МИПОД «Бессмертный полк», «При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведённого Национальным благотворительным фондом.

В соответствии с Законом РФ "О персональных данных" все персональные данные сайта moypolk.ru хранятся на серверах на территории РФ. Услуги предоставляются на основании соответствующих договоров. Оплата провайдера производится за счёт средств выделенных грантов (грантодателей РФ)».

Не будем ставить сейчас целью описание работы «Бессмертного полка», зарегистрированного в Харькове (равно как и его запорожского клона — ГО «Полк победы») — это тоже заслуживает отдельного материала. Назовём только две фамилии координаторов этой организации в Украине: по Запорожью — Мамросенко Константин Константинович, по Мелитополю — Уманец Еатерина Леонидовна. Первый отличился участием в попытке захвата Харьковской ОГА в 2014 году, вместе с присной памяти террористом Моторолой, а также различной антиукраинской деятельностью; вторая сбежала в Россию и давно числится в базе «Миротворца», рассказывая на российском ТВ, что нищие украинцы в маршрутках расплачиваются солью.

Об основателях украинского «Бессмертного полка», чьи акции охраняет ГО «Радомир», можно почитать здесь. Представители ГО «Бессмертный полк» в частных беседах не скрывают, что ездят на неподконтрольную Украине территорию Донбасса поддерживать террористов. Кстати, один из организаторов акции «Бессмертный полк» в Киеве — Артур Журбенко — был замечен на акции протеста УПЦ МП против так называемых «антицерковных» законопроектов 17 мая 2017 года.

В общем, можно сказать, что между «Радомиром» и пророссийскими организациями в Украине существует полное взаимопонимание. Прямо «свій до свого по своє». И все дороги, как ни крути, ведут в Москву. Сплошная контрреволюция, как и было сказано. И всё бы ничего, но возникает вопрос: а на каком основании «Радомир» участвует в охранных мероприятиях?

Согласно справке Минюста, «Радомир» зарегистрировал код деятельности по КВЭД — 94.99 «Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.». В этой же справке указаны данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности — 1.

Согласно Распределению видов экономической деятельности по классам профессионального риска производства (Приложение к Порядку определения класса профессионального риска производства по видам экономической деятельности, утверждённого постановлением КМУ от 8 февраля 2012 года № 237) к классу 1 профессионального риска относятся такие КВЭДы:

«84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.

94.91 Діяльність релігійних організацій.

94.99 Діяльність інших громадських організацій, не віднесена до інших угруповань».

Кроме того, существует ещё код КВЭД 80.10 «Діяльність приватних охоронних служб» (22-й класс риска).

Исходя из справки Минюста, присвоенный ГО «Радомир» код деятельности 94.99 не даёт права на занятие охранной деятельностью — как частной собственности, так и охраной общественного порядка и безопасности. Кроме этого, охранная деятельность в Украине подлежит лицензированию, условия которого достаточно строги (например, нужно доказать лицензионному центру, что предприятие обладает нужным профессиональным штатом и материальной базой). На данный момент информации о наличии у ГО «Радомир» лицензий на осуществление охранной деятельности ни в Лицензионном реестре на осуществление охранной деятельности на сайте Нацполиции, ни в базе публичных охранных предприятий найти не удалось.

Поэтому очень бы хотелось узнать, на каких законодательных основаниях ГО «Радомир» занимается охраной правопорядка на прокремлёвских акциях? Также было бы интересно узнать, есть ли между «Радомиром» и ГО «Бессмертный полк» гражданско-правовые договоры об осуществлении охранных мероприятий? Платное это или бесплатное удовольствие (иными словами, получает ли «Радомир» финансирование из государства-агрессора через ГО «Бессмертный полк» и другие структуры под видом оплаты охраны общественного порядка)? Это всё вопросы, конечно же, к нашим правоохранительным органам и налоговой службе. И было бы неплохо получить исчерпывающий юридический комментарий от самой Запорожской епархии УПЦ МП.

На «Радомире» история отношений Запорожской епархии УПЦ МП не замыкается. В этом регионе зарегистрировано достаточно казачьих организаций, входящих в союз «Казачество Запорожское». Кстати, сайт «Новоросс.инфо» весьма комплиментарно отозвался о назначении митрополита Луки на должность председателя Синодального отдела по опеке казачества, упомянув при этом сотрудничество иерарха с Союзом казаков Украины «Войско Запорожское». Эта организация абсолютно пророссийского направления, интегрированная в общую структуру российского казачества. Бывший атаман этой организации Александр Панченко известен тем, что в 2009 году вместе с предшественником митрополита Луки в составе украинской делегации ездил на выборы Патриарха Московского, а также тем, что в январе 2014 года разгонял в Запорожье местный Евромайдан, за что потом был торжественно посажен в мусорный бак проукраинскими активистами. Не исключено, что именно после конфликта с этой организацией прежний глава Синодального отдела по опеке казачества лишился своей должности в пользу митрополита Луки. Хотя знающие люди утверждают, что эта должность по умолчанию прилагается к главе Запорожской епархии УПЦ МП, кем бы этот глава ни был. Однако повторим, анализ деятельности сети казачьих организаций в Украине — тема для отдельного расследования.

Вместо постскриптума. Запорожская епархия УПЦ МП не единственная, что обзавелась собственными ручными «титушками». Например, очень интересная картина вырисовывается в Сумской епархии этой же юрисдикции. Но это уже совсем другая история.

АПД. Уже после публикации статьи нам удалось уточнить личность одного из основателей "Радомира" - Алексея Литвина. Кто бы мог подумать - он также протоиерей Запорожской епархии УПЦ МП. А вот и видео с ним - смотреть с 19:40.

Продолжение следует.