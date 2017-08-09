Патриарх Филарет: "Господь может простить Путина, если тот покается"

Ольга БЕСПЕРСТОВА «ФАКТИ», 28 липня 2017

Накануне Дня крещения Киевской Руси-Украины предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата в интервью «ФАКТАМ» рассказал, почему, по его мнению, Бог допустил войну на Донбассе и чем она закончится

Михаил Антонович Денисенко (имя патриарха в миру) родился 29 января 1929 года в селе Благодатное Амвросиевского района Донецкой области, которое сейчас временно контролируют боевики так называемой «ДНР». Его дед умер во время Голодомора, а отец (он был шахтером) погиб в годы Второй мировой войны.

1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет. Был ректором Киевской духовной семинарии и Московской духовной академии и семинарии (имеет ученую степень доктора богословия), управляющим делами Украинского экзархата, настоятелем подворья Русской православной церкви при Александрийском патриархате, епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии, епископом Венским и Австрийским, епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, экзархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким, постоянным членом Священного синода.

После смерти патриарха Пимена 3 мая 1990 года Священный синод Русской православной церкви тайным голосованием избрал митрополита Филарета местоблюстителем на Московский патриарший престол.

После распада Советского Союза по инициативе митрополита Филарета Украинской православной церкви предоставили самостоятельность и независимость в управлении, а он был единогласно избран предстоятелем Украинской православной церкви с титулами митрополит Киевский и всея Украины и Блаженнейший. Дальше последовали серьезные распри, в результате которых в 1992 году Русская православная церковь лишила митрополита сана, а в 1997 году отлучила от церкви (он был предан анафеме). Филарет отлучения не признал, поскольку, с его точки зрения, оно было совершено по политическим мотивам.

В октябре 1995 года на Всеукраинском поместном соборе митрополита Филарета избрали патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Он много лет борется за создание в Украине Поместной православной церкви Киевского патриархата.

«Теперь многие жители Донбасса осознают, что они имели и что потеряли»

— Ваша святость, мы беседуем в преддверии Дня крещения Киевской Руси-Украины. Каких очередных сюрпризов стоит ожидать сейчас от России, ведущей циничную и наглую информационную войну? В прошлом году они «приватизировали», если можно так выразиться, Владимира Крестителя, в этом — Анну Ярославну…

— Я не знаю, что еще придумают в Кремле. Каждому здравомыслящему человеку известно, что Москва появилась в 1147 году, а князь Владимир крестился в 988-м. Так какое отношение Москва имеет к этому событию?

— Никакого.

— Конечно. То, что они сейчас говорят, — неправда. Но ведь мы живем в независимом государстве, где средства массовой информации и церковь должны говорить правду. А правда в том, что Москва к крещению князя Владимира не причастна.

Что касается княгини Анны Ярославны, дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого, то она тоже не имеет к Москве абсолютно никакого отношения. Анна Ярославна стала женой французского короля Генриха I. Она имела большое влияние на французское королевство, поскольку, в отличие от своего неграмотного мужа, была образованной и сознательной христианкой.

Так что претензии Кремля свидетельствуют о том, что Россия всегда захватывала и чужие территории, и культуру, и историю себе присваивала.

Вот теперь мы можем написать правдивую историю нашего независимого государства и нашего народа — не такую, какую придумала Москва, откуда идет чудовищная ложь. Что бы они ни выдумали в дальнейшем, оно не приживется. Мы их неправду опровергнем.

— Несколько дней назад вы обратились к священникам Московского патриархата. Цитирую вас: «В Донецкой и Луганской областях никакая не гражданская война, на востоке Украины — война, развязанная Россией, агрессивным государством. Они решили вмешаться в наши внутренние дела, временно оккупировали Крым, и это при том, что российская сторона — гарант того, что украинская территория будет неприкосновенной». Дальше вы продолжаете: «И мы руководству Московского патриархата говорим: „Не говорите неправду!“ Ибо церкви неприлично говорить неправду. Если не можете сказать правду — молчите лучше, но не говорите, что это гражданская война».

— Они поставили своей целью подчинить Украину России, то есть ввести нашу страну в состав новой Российской империи. Россия на протяжении всей своей истории всегда завоевывала чужие территории. Однако слово «завоевать» несет негатив, агрессию. Поэтому там придумали термин «собирание русских земель». И тут они тоже говорят неправду. Например, Кавказ является русской землей? А Эстония, Латвия, Литва, Средняя Азия? Они не имеют никакого отношения ни к Руси, ни к России.

К тому же Россия, согласно Будапештскому меморандуму, — гарант независимости, суверенитета и неприкосновенности украинских границ. И этот гарант отнимает у нас Крым, солгав, что крымчане сами попросились присоединить полуостров к России. Потом россияне настроили сепаратистов Донбасса, чтобы те все начали, а Россия пригнала туда войска, наемников и современную технику. Там не украинские сепаратисты командуют, а фактически российские генералы, ФСБ и тот же Путин. Он же сознался в документальном фильме (речь о фильме «Крым. Путь на Родину». — Авт.), что руководил захватом полуострова. Если это так, то Путин руководит и агрессией по отношению к Донбассу. Но для того, чтобы сохранить лицо перед всем миром, утверждает, что там идет гражданская война.

Если бы не российское присутствие, никакой войны на Донбассе не было бы. Украина легко навела бы там порядок. И люди не страдали бы так, как страдают сейчас. Теперь многие жители Донбасса осознают, что они имели и что потеряли.

— Вы сказали, что население Донбасса должно искупить свою вину (речь об участии в «референдуме») кровью. Поясните, пожалуйста, этот тезис.

— Если углубиться в события на востоке Украины, возникает вопрос: почему Бог, который управляет (а мы верим в это) всем миром, всеми народами и каждой отдельной личностью, допустил войну и страдания? Ответ может быть один: для того, чтобы жители Донбасса обратились к нему. Храмов там построили много, но они не наполнены верой, потому что многие жители Донбасса безразлично относятся к Богу, к религии и к церкви. И, будучи крещеными христианами, христианской верой не живут.

Это испытание Господь дал для того, чтобы они зажили по-христиански, имели в своих сердцах Бога, ценили его, а не богатство, не благополучие земное. Ведь человек обращается к Всевышнему тогда, когда страдает. Возьмем, например, Евангелие. К Христу обратилась хананеянка, то есть язычница, у которой дочь была бесноватой. Женщина не могла исцелить ее. Она слышала, что Иисус Христос изгоняет бесов, и поверила, что он — Сын Божий. Если бы ее дочь не была бесноватой, обратилась бы она к Христу? Нет.

Другой пример. У римского сотника (он военный человек, язычник, римский гражданин) заболел слуга. Врачи ему не помогли. Сотник, услышав о чудесах Иисуса Христа, уверовал, что он Бог. И обратился к нему не как к человеку, а как к Богу: «Скажи слово, и слуга мой выздоровеет».

То есть в страданиях человек, не имея помощи от людей, обращается к Господу.

До Второй мировой войны население СССР было повально безбожным. Храмы разрушили, духовенство расстреляли или в Сибирь отправили, о Боге нигде не говорили. Когда началась война, когда почти в каждую семью приносили похоронки, все обратились к Богу. Что интересно, коммунисты-генералы зашивали крестики в гимнастерки. Для чего вы, безбожники, это делали? Потому что верили, что Господь есть и может защитить вас от смерти. В тот период миллионы людей обращались к Всевышнему.

Нынешние страдания приведут к лучшему.

— Что будет лучше?

— Украина как государство укрепится. Донбасс останется в составе Украины. Его население обратится к Богу и будет молиться ему. И станет любить не себя, а ближних — так, как сейчас любят их. Ведь вся страна (и не только Украина, но и Европа, Америка, Канада, другие государства) помогает страдающим жителям Донбасса. И люди, видя эту помощь и любовь, должны так же любить своих благодетелей. Вот что будет результатом этой войны. А то, что победа будет за Украиной, в этом не надо иметь никакого сомнения. Потому что не может неправда победить правду, не может зло победить добро. Там, где добро, где правда, там Бог. Зло не может победить Бога.

— Мы же свою землю отстаиваем.

— Вот в этом и заключается наша правда. Доказательством, что Донбасс — украинская земля, являются села. Они там практически все украинские.

И не население Донбасса напало на Россию, а российские войска вошли туда. Весь мир видит, что это агрессивная и несправедливая война. За неправду Бог в свое время накажет.

— Только жаль тех, кто гибнет за нашу правду.

— Жалко. Потому что они уходят. Мы все пойдем в вечную жизнь. Рано или поздно. Они пошли раньше нас. И своей жертвенностью проявили любовь. Потому что Христос сказал: «Никто не имеет больше любви, как тот, кто душу свою (то есть жизнь свою) отдает за друзей своих». Где любящий человек должен быть? В аду или в Царстве Небесном, в царстве любви? Они заслужили Царство Небесное по милости Божией. А не отдали бы свою жизнь, неизвестно, какой была бы их участь в вечной жизни.

— Бог призывает нас прощать друг друга. Получается, что нужно простить Путина?

— Разбойник, который висел на кресте, заслужил прощения у Бога? Он же убивал, грабил, говорил неправду, ничего доброго в своей жизни не сделал. Однако перед смертью покаялся и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в свое Царство».

Господь может простить Путина, если тот покается. От самого Путина зависит, простит ли ему Бог его грехи, агрессию, неправду, которую он сознательно сеет по всему миру.

— Террористов тоже простит?

— Это относится и к ним, и к каждому человеку, который, если не покается, Царствие Божие не получит. С чего начал Иоанн Креститель свою проповедь? «Покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие». Иисус Христос после крещения в Иордани приступил к служению призывом «Покайтесь!».

Покаяние имеет большое значение. Это ведь и исправление своей жизни. Например, гонитель христиан и Иисуса Христа Савва покаялся и стал апостолом. Произошла перемена его мировоззрения и его деятельности. А блудница, которая омыла своими слезами ноги Спасителя, мазала их миром и вытирала своими волосами, изменилась после того, как покаялась, и Господь простил ей грехи… Так и каждый грешник (не только правители, как Путин, Гитлер и прочие агрессоры и беззаконники) получит прощение, если покается.

— Они такое натворили… Хочется верить, что образумятся когда-нибудь.

— Не хочется, а надо верить. Потому что так Христос говорит. Это не наши слова. Христос сказал, что он есть истина. Доказательством является его воскресение из мертвых, что мог сделать только Бог. Если Бог сказал: «Так», — значит, это так. Иначе не может быть. И мы должны твердо верить в это.

«Война, допущенная Богом, приведет к лучшему, а не к худшему»

— Перейдем к другой теме. Нередко украинские политики манипулируют религией ради своих рейтингов и личных целей. Как верующему человеку не стать жертвой таких манипуляций?

— Надо иметь чистый ум и отличать обманщика от честного человека. Если ты голосуешь за обманщика, потому что он тебе что-то пообещал или дал килограмм гречневой крупы, то ты продал свою честь за этот килограмм, руководствовался не интересами государства и народа, а личными интересами. Поэтому не надо жаловаться, что депутаты не такие, какими мы хотели бы их видеть. Сами избрали таких.

Вот, например, кто участвует сейчас в разных демонстрациях и акциях? Тот, кому заплатили 200, 500 гривен в зависимости от возможностей и потребностей. Если ты за деньги идешь на демонстрацию, ты правду защищаешь? Нет. Но хочешь, чтобы с тобой поступили справедливо. А Господь ясно сказал: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Вы обманываете, и вас будут обманывать. Поэтому не жалуйтесь ни на кого, сами виноваты.

— Сейчас в обществе кризис авторитетов и кризис веры… Как нам из него выйти?

— Если ты хочешь быть депутатом, министром, мэром или кем угодно, то есть стремишься к власти ради того, чтобы служить людям, то будет и авторитет. А когда тебя избрали, а ты служишь собственным интересам, и люди это видят, авторитета никогда не будет. Надо быть честным и иметь веру.

— Какими грехами, на ваш взгляд, сейчас обременено наше общество?

— Социальным грехом весь мир признает коррупцию. Он очень распространен. Созданную коррупционную систему победить очень трудно. Но не значит, что невозможно. Просто надо приложить много усилий, и не одному человеку. Всем следует взяться за борьбу с этим явлением. А коррупционеры должны покаяться. Если в душах людей произойдет изменение, тогда освободимся от этого греха.

Те же олигархи должны поступать честно — не обманывать ни людей, ни государство. Если у тебя есть ум и ты можешь свой бизнес развивать, будь миллиардером, в этом греха нет. Авраам, многострадальный Иов были богаты. Но состояние свое они употребляли для людей, не для своих удовольствий. Спаситель сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное».

— Война изменила наше общество, сейчас действительно формируется нация. Вы замечаете эти перемены?

— Да. Во-первых, у нас, как говорится, где два украинца, там три гетмана. Это недостаток. Но сейчас, когда идет война, мы объединяемся вокруг защиты своего государства и своей земли, становимся единым целым. Хотим или не хотим, а защищаемся. Одни с оружием в руках, другие — помогая нуждающимся гуманитарно.

Во-вторых, люди становятся добрее друг к другу, сейчас проявляются их лучшие качества. Весь мир видит, какое мощное в Украине волонтерское движение. Сострадание — это и есть проявление любви к ближнему.

С точки зрения христианства, если человек не имеет возможности ничего дать другому, а только в своей душе сострадает, Господь и это ценит как великую добродетель. Он не случайно обратил внимание учеников на вдову, которая положила две лепты на нужды храма. Иисус Христос тогда сказал: «Посмотрите, она положила больше всех». Потому что женщина отдала все, что имела.

Так что эта война, допущенная Богом, приведет к лучшему, а не к худшему.

— Как воспитывать патриотов? Как исправить ошибки, которые мы в этом допустили?

— Что такое патриотизм? Это любовь к Отечеству. Надо воспитывать детей и взрослых в любви. К своим родителям, к своей жене или мужу, к своим детям, своим друзьям. Любовь к семье распространится на свой народ и на другие народы. Но если у тебя в сердце любви нет, какой ты патриот? Ты лицемер.

Подытоживая, скажу, что правда и добро непобедимы. А за нами — правда.