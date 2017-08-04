«Украина еще не потеряна». Телеканал РПЦ рассказал о духовно-политическом значении крестного хода УПЦ

Официальный телеканал Русской Православной Церкви ''Спас'' 27 июля выпустил часовую телепрограмму, посвященную Дню крещения Руси и крестному ходу УПЦ (МП) в Киеве. На запись были приглашены участники, которые больше говорили не о празднике, а о "нацизме" в Украине и крестном ходе УПЦ как ''демонстрации мощи русского православия''.

Вслед за православным телеканалом "Царьград", который освещает события в РПЦ и УПЦ с откровенно украинофобских позиций, официальный телеканал РПЦ "Спас" продолжил традицию приглашать на свои передачи участников, которые не воспринимают Украину и украинцев как страну и народ, бросают в их адрес обидные "шпильки" и надеются, что украинцы опомнятся и возвратятся в орбиту "русского мира".

Вначале ведущий открытого эфира "Спаса" представил участников программы — Игоря Шишкина, замдиректора Института стран СНГ (российская общественная организация); Галину Запорожцеву, руководителя "Союза матерей Украины" (организация защищает бывших военнослужащих «Беркута», разгонявших Евромайдан, и выступает против мобилизации молодежи в армию Украины); Антона Коробкова-Землянского, редактора российского информагентства "Молния"; Аркадия Мамонтова, российского журналиста, участника телепроектов РПЦ, автора телефильмов о православной горе Афон; Александра Чаленко, редактора интернет-издания Украина.ру, знаменитого также тем, что называет себя «православным атеистом» и утверждает, что "никакой «Украины» и «украинской нации» не существует".

Все участники мероприятия известны критическим отношением к евроинтеграции Украины и ее руководству, а двое из участников программы, Галина Запорожцева и Александр Чаленко, являются политэмигрантами — после Евромайдана они покинули Украину и регулярно выступают с ожесточенной критикой украинских властей. Во время трансляции программы А. Чаленко даже отметил, что на него в Украине заведено уголовное дело.

Открывая программу рассказом о крестном ходе УПЦ, ведущий, в частности, сказал: "Это событие некоторые пытаются назвать украинским. Нет, это наш общий праздник". Молебен на Владимирской горке он противопоставил "Майдану, на котором была ненависть". Особый акцент ведущий делал на многочисленности и "мощи" крестного хода, превосходящей, по его словам, все другие мероприятия УПЦ и даже Евромайдан (по разным оценкам, мероприятие УПЦ собрало от 15 до 100 тис. человек).



"Здесь демонстрация любви, веры и главное надежды — надежды на наше общее, я подчеркиваю, общее будущем, и никто не разделит наш единый народ. Сегодня это было явлено в Киеве, а завтра будет подчеркнуто в Москве", — заявил ведущий, определив в ходе программы, что "киевская власть официально борется" со "славянским русским миром", русским языком и РПЦ.



Участники поддержали ведущего и сошлись на том, что "Украина еще не потеряна" для России и РПЦ, что "с такими людьми мы победим" (Игорь Шишкин), что УПЦ является "удерживающей силой", которую боятся украинские политики.



Александр Чаленко назвал УПЦ "единственной легальной силой, которая противостоит этому всему мракобесию бандеровскому", "легальным оплотом русского народа" в Украине. Ранее Александр Чаленко в своем блоге писал, что "для нас, как и в начале 90-х, так и сейчас, было и есть очень важным, что эта церковь не просто КАНОНИЧЕСКАЯ, но и то, что она РУССКАЯ! Потому что мы – РУССКИЕ! Поэтому считаем, что наш Бог – это РУССКИЙ Бог, наша Вера – это РУССКАЯ Вера, родной язык нашего Спасителя – это РУССКИЙ язык".



Другая политэмигрантка — глава "Союза матерей Украины", член Координационного совета "Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины" — дала свою интерпретацию старого названия Украины. По ее мнению, "Малороссия" происходит от греческого "малое стадо", которое крестил князь Владимир, "и вот с этого малого стада пошла Малороссия, а потом она вышла в Великую Русь". Нынешние времена Галина Запорожцева назвала испытанием и вспомнила, как перед свом отъездом из Украины в Киево-Печерской лавре пели молитву "Матушка Русь, просыпайся!". Вместе с тем она считает: то, что делает УПЦ, "осталось единственным средством, которое может скрепить Украину, не даст ей расползтись на кусочки".



Аркадий Мамонтов сравнил войну в Украине с войной в Югославии и заявил, что Украина — это "большое Косово". В частности, по его сведениям, в лагере "Азова" (отряд спецназначения Нацгвардии Украины) детей учат убивать, якобы им "говорят, что цель твоей жизни будущей — это убийства, ты должен убивать москалей и всех врагов Украины, и они учат этому". Далее он рассказал, что сами "азовцы" поклоняются дохристианскому божеству Перуну, при этом Александр Чаленко добавил, что даже "устраивали человеческие жертвы". Мамонтов назвал всё это явление "жуткого языческого нацизма, причем детского, подросткового, а до этого агрессивного и жестокого".



Говоря о переходе украинцев с русского на украинский язык, Аркадий Мамонтов заявил, что "это же ведь русские люди, которые отказались от своей самости", "происходит слом себя", а происходящее с украинцами объяснил так: "Предатель всегда жесток". На вопрос ведущего о его фильмах про Афон, где рассказывалось о совместном служении украинских и русских монахов, Мамонтов отметил: "Это были не украинцы, это были православные".



Игорь Шишкин продолжал тему в том ключе, что президент Украины Петр Порошенко "делает все от него зависящее, чтобы разрушить РПЦ на Украине", "все захваты храмов, которые происходят, происходят по его прямому науськиванию или прямому указанию", а в парламенте Украины лежат два законопроекта, которые "ставят вне закона УПЦ Московского Патриархата". Однако он пожурил российские телеканалы за то, что они слишком рьяно взялись очернять Украину, "приводят бандеровцев откровенных" (на свои съемки — ред.) и показывают якобы "лицо всей Украины". Это приводит к тому, что народы РФ и Украины "расходятся" еще больше. Поэтому Шишкин высказался за пропаганду тех ценностей, которые объединяют — по его мнению, это "ценности русского мира".



Меньше всех говорил Антон Коробков-Землянский, редактор некоего российского информагентства "Молния", но больше внимания он уделял зловещей пропаганде Запада на умы русских, в смысле украинцев.

Подводя итог обсуждению крестного хода УПЦ, ведущий удовлетворенно констатировал, что в Киеве "русские одержали победу духа". Игорь Шишкин отметил желание определенных слоев украинской молодежи бить "бандеровскую сволочь". "И сегодняшний крестный ход показывает, что у нас есть все шансы победить, потому что мы один народ и бросать своих людей мы там просто не имеем права", — сказал замдиректора Института стран СНГ.



С ним согласилась Галина Запорожцева. "Исторически ни один концлагерь самостоятельно еще не освобождался!", — заявила она об Украине под одобрительные возгласы присутствующих, которые уповали на усиление участия России в украинских событиях. При этом она традиционно высказалась против мобилизации молодежи в украинскую армию, которая воюет на Донбассе. По ее словам, призывников зомбируют в военкоматах, после чего многих из них "надо даже лечить", ведь они воюют против "ополченцев", а не каких-то бандитов и террористов. Зато люди на крестном ходе УПЦ, по словам Запорожцевой, "идут как будто в атаку".



Последнее слово было предоставлено Игорю Шишкину. Он сравнил крестный ход УПЦ с боями под Москвой в 1941 году и закончил программу словами: "Как показал этот крестный ход, в чем я никогда не сомневался, наше дело правое и победа будет за нами — Украина была, есть и будет частью русского мира!".



"И русский народ, надеюсь, никогда больше не будет разделенным", — поставил последнюю точку ведущий.



В то время как на телеканале "Спас" говорили о ''демонстрации мощи русского православия'' в Киеве, глава РПЦ патриарх Кирилл отмечал День крещения Руси в Санкт-Петербурге. 28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, в Александро-Невской лавре он обратился к верующим с речью, в которой, в частности, сказал: "Мы молились сугубо об Украине, о прекращении междоусобной брани, о том, чтобы злоба, ненависть ушли из жизни благочестивого украинского народа, о том, чтобы восстановились связи между членами единой семьи народов, вышедших из киевской купели Крещения. И то, что наша сугубая молитва об исторической Руси – о России, Украине, Белоруссии и других странах – совершалась сегодня перед ковчегом святителя и чудотворца Николая, тоже исполнено глубочайших смыслов".



В этот же день другой сотрудник Института стран СНГ — Кирилл Фролов, являвшийся связующим звеном между сотрудниками Московской Патриархии и "ополченцами "Л/ДНР", призвал преодолеть "ересь украинства''. По его словам, "украинство"- это "раскрещивание Руси", расчленение, превращение в докрещенское состояние созданного Православием единого русского народа".



Следует отметить, что хотя спикеры крестного хода УПЦ 2016 года публично признавали его политическую составляющую, в этом году подобных комментариев, во всяком случае громких, от них не наблюдалось. За них это сделал официальный телеканал РПЦ.