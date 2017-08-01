Параллельные реальности

1 серпня 2017, 13:56 | Суспільство-дайджест | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ірина Шевченко

LIGA.net, 29 липня 2017

Два крестных хода, один Киевского, другой Московского патриархатов, прошли очень по-разному - и иначе быть не могло, считает журналист Ирина Шевченко

Киевский и Московский патриархат отпраздновали день крещения Киевской Руси. У того, кто прошелся с двумя крестными ходами, вполне могло сложиться впечатление, что он побывал в двух разных странах, не выезжая из Киева.

Представители Московского патриархата прятались друг от друга за забором, толкались и молились за мир вместе с пророссийскими политиками из Оппозиционного блока. Представители Киевского без заборов и политиков, в сопровождении военных и капелланов, молились за победу над агрессором.

Московский патриархат традиционно отмечает день крещения накануне дня равноапостольного князя Владимира. Пройти к улице Трехсвятительской с Крещатика, Михайловской площади или Грушевского можно было через рамки и фейс-контроль. Такие меры безопасности не лишние, учитывая, что в стране война, а московская церковь лояльна к агрессору.

Но заборов и рамок Нацполиции празднующим было недостаточно. На Владимирскую горку, к месту молебна, пропускали только священников, политиков, небольшую светскую массовку и журналистов по специальной аккредитации. Все остальные должны были стоять за забором, установленным церковной охраной.

"Пропустите! У нас там дети!" - кричали охране женщины в православном дресс-коде. Перед этим к месту молебна провели группу детей в вышиванках с сине-желтыми шариками. "У нас тут правила", - отрезал охранник. Возле памятника князю Владимиру были только "свои", священники, казаки, оппоблоковцы Александр Вилкул, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Михаил Добкин. Ну, и дети, очевидно, как символ светлого будущего Украины, в свете русского мира.

Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры также проходил под усиленной охраной. Под офис ОУН на улице Мазепы даже подогнали два широкоформатных автозака. Оуновцы проигнорировали шествие. Но без праздничной драки не обошлось. В самой лавре вход в Успенский собор, где должен был проходить еще один молебен, тоже оградили забором.

За забор пропускали духовенство, депутатов Оппозиционного блока и 12 чудотворных икон. Когда миряне попробовали пройти за иконами, охрана их стала грубо выталкивать за забор. Миряне напирали. После нескольких стычек миряне успокоились и покорно разбрелись по территории лавры.

В это время в одной из комнат собора начался брифинг для журналистов. Войти в комнату можно было не с центрального входа, а сбоку. На дверях висела давно забытая украинскими журналистами табличка "входа нет". Одна из парафиянок, попробовала войти за журналистами. "Вы что, читать не умеете?", - остановил ее священник на входе. "Я помолиться", - пояснила она. "На улице молитесь!" - благословил священник.

Молились о здоровье патриарха Кирила, и о том, чтобы в Украине настал мир. Почему мира нет сейчас, и кто тому причиной, священники предпочитали не распространяться. А миряне охотно делились своими версиями. "Мы с русскими братские народы! Нас евреи рассорили!" - поясняла солидного возраста дама с иконой в руках молодому человеку. "Так вы же несете портрет еврея!" - попытался тот вернуть ее в реальность. "Нееет, это - Господь!" - просветленно улыбаясь ответила она.

На следующий день на молебен Киевского патриархата во Владимирский собор мог зайти любой желающий. Да, не все могли физически вместиться. Но, кто-то выходил, кто-то заходил. Никаких других ограничений, кроме размера зала не было. Уже на подходах к собору было видно: в церкви знают, что в стране война.

Капелланы, военные, матери погибших бойцов с портретами своих детей, боевые знамена рядом с церковными хоругвями. Они, а не политики шли за патриархом Филаретом от Владимирского собора до Владимирской горки. Никаких рамок. Никаких заборов. Миряне были рядом со священниками своих приходов.


Крестный ход УПЦ Киевского Патриархата

Чудотворные иконы, которые использовал в своем шествии Московский патриархат остались в лавре. Перед шествием Киевского патриархата несли "военную икону", которую после праздника отправят в зону АТО. Не было заборов и на Владимирской горке, где должен был пройти еще один молебен.

Распорядители в рясах просто просили мирян стать за священниками и военными. Детей пропускали вперед с родителями. Не для того, чтобы они символизировали светлое будущее, а просто чтобы им было видно. Людей собралось примерно столько же, сколько и на предыдущем молебне. Но все без заборов и потасовок поместились на Владимирской горке и никто никому не помешал.

"Вчера тоже был крестный ход. И тоже молились равноапостольному князю Владимиру. Молились за Соборную Украину, за мир. И мы молимся за Соборную Украину, за мир. Что же нас разъединяет? Почему мы не вместе? Мы говорим не о том мире, о котором говорят они. Мы говорим о мире в демократическом независимом государстве. А они хотят мира в составе Российской империи. Мы за справедливый мир. А они за мир в неволе. Нам нужна свобода, демократия, правда. А им нужно рабство, они к нему привыкли. В этом разница между нами", - сказал патриарх Филарет после молебна на Владимирской горке.

Тот, кто был только на шествии Киевского патриархата, мог поверить Филарету на слово. Тот, кто был на двух акциях, мог убедиться в том, что это действительно два разных мира, две параллельных реальности.

Одна реальность это Оппозиционный блок, патриарх Кирилл, забор.

Другая - Украина, вера, победа.

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теги до статті:Хресна хода у Києві
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