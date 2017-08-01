Параллельные реальности

Ірина Шевченко LIGA.net, 29 липня 2017

Два крестных хода, один Киевского, другой Московского патриархатов, прошли очень по-разному - и иначе быть не могло, считает журналист Ирина Шевченко

Киевский и Московский патриархат отпраздновали день крещения Киевской Руси. У того, кто прошелся с двумя крестными ходами, вполне могло сложиться впечатление, что он побывал в двух разных странах, не выезжая из Киева.



Представители Московского патриархата прятались друг от друга за забором, толкались и молились за мир вместе с пророссийскими политиками из Оппозиционного блока. Представители Киевского без заборов и политиков, в сопровождении военных и капелланов, молились за победу над агрессором.



Московский патриархат традиционно отмечает день крещения накануне дня равноапостольного князя Владимира. Пройти к улице Трехсвятительской с Крещатика, Михайловской площади или Грушевского можно было через рамки и фейс-контроль. Такие меры безопасности не лишние, учитывая, что в стране война, а московская церковь лояльна к агрессору.



Но заборов и рамок Нацполиции празднующим было недостаточно. На Владимирскую горку, к месту молебна, пропускали только священников, политиков, небольшую светскую массовку и журналистов по специальной аккредитации. Все остальные должны были стоять за забором, установленным церковной охраной.



"Пропустите! У нас там дети!" - кричали охране женщины в православном дресс-коде. Перед этим к месту молебна провели группу детей в вышиванках с сине-желтыми шариками. "У нас тут правила", - отрезал охранник. Возле памятника князю Владимиру были только "свои", священники, казаки, оппоблоковцы Александр Вилкул, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Михаил Добкин. Ну, и дети, очевидно, как символ светлого будущего Украины, в свете русского мира.



Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры также проходил под усиленной охраной. Под офис ОУН на улице Мазепы даже подогнали два широкоформатных автозака. Оуновцы проигнорировали шествие. Но без праздничной драки не обошлось. В самой лавре вход в Успенский собор, где должен был проходить еще один молебен, тоже оградили забором.



За забор пропускали духовенство, депутатов Оппозиционного блока и 12 чудотворных икон. Когда миряне попробовали пройти за иконами, охрана их стала грубо выталкивать за забор. Миряне напирали. После нескольких стычек миряне успокоились и покорно разбрелись по территории лавры.



В это время в одной из комнат собора начался брифинг для журналистов. Войти в комнату можно было не с центрального входа, а сбоку. На дверях висела давно забытая украинскими журналистами табличка "входа нет". Одна из парафиянок, попробовала войти за журналистами. "Вы что, читать не умеете?", - остановил ее священник на входе. "Я помолиться", - пояснила она. "На улице молитесь!" - благословил священник.



Молились о здоровье патриарха Кирила, и о том, чтобы в Украине настал мир. Почему мира нет сейчас, и кто тому причиной, священники предпочитали не распространяться. А миряне охотно делились своими версиями. "Мы с русскими братские народы! Нас евреи рассорили!" - поясняла солидного возраста дама с иконой в руках молодому человеку. "Так вы же несете портрет еврея!" - попытался тот вернуть ее в реальность. "Нееет, это - Господь!" - просветленно улыбаясь ответила она.



На следующий день на молебен Киевского патриархата во Владимирский собор мог зайти любой желающий. Да, не все могли физически вместиться. Но, кто-то выходил, кто-то заходил. Никаких других ограничений, кроме размера зала не было. Уже на подходах к собору было видно: в церкви знают, что в стране война.



Капелланы, военные, матери погибших бойцов с портретами своих детей, боевые знамена рядом с церковными хоругвями. Они, а не политики шли за патриархом Филаретом от Владимирского собора до Владимирской горки. Никаких рамок. Никаких заборов. Миряне были рядом со священниками своих приходов.







Чудотворные иконы, которые использовал в своем шествии Московский патриархат остались в лавре. Перед шествием Киевского патриархата несли "военную икону", которую после праздника отправят в зону АТО. Не было заборов и на Владимирской горке, где должен был пройти еще один молебен.



Распорядители в рясах просто просили мирян стать за священниками и военными. Детей пропускали вперед с родителями. Не для того, чтобы они символизировали светлое будущее, а просто чтобы им было видно. Людей собралось примерно столько же, сколько и на предыдущем молебне. Но все без заборов и потасовок поместились на Владимирской горке и никто никому не помешал.



"Вчера тоже был крестный ход. И тоже молились равноапостольному князю Владимиру. Молились за Соборную Украину, за мир. И мы молимся за Соборную Украину, за мир. Что же нас разъединяет? Почему мы не вместе? Мы говорим не о том мире, о котором говорят они. Мы говорим о мире в демократическом независимом государстве. А они хотят мира в составе Российской империи. Мы за справедливый мир. А они за мир в неволе. Нам нужна свобода, демократия, правда. А им нужно рабство, они к нему привыкли. В этом разница между нами", - сказал патриарх Филарет после молебна на Владимирской горке.



Тот, кто был только на шествии Киевского патриархата, мог поверить Филарету на слово. Тот, кто был на двух акциях, мог убедиться в том, что это действительно два разных мира, две параллельных реальности.



Одна реальность это Оппозиционный блок, патриарх Кирилл, забор.



Другая - Украина, вера, победа.