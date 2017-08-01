Хода нарізно: чому Київському і Московському патріархатам не по дорозі?

Цього тижня у Києві відбуваються заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі. На хресну ходу у четвер зібрались віряни Московського патріархату Української православної церкви, а завтра її проведуть очільники Київського патріархату УПЦ зі своїми прихожанами. Також цього року до них приєднається колона ветеранів АТО, з якими будуть іти військові священики. УПЦ КП була створена у 1992 році, внаслідок об’єднання двох церковних груп, що обстоювали незалежність від Російської православної церкви. З того часу прибічники двох патріархатів святкують річницю хрещення Русі окремо.

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​Хресну ходу до річниці хрещення Русі спершу почав проводити Київський патріархат з метою об’єднати людей і створити єдину українську церкву, каже священик УПЦ КП отець Сергій. На його думку, не варто проводити хресну ходу окремо, а приєднуватися до тієї, яку започаткував Київський патріархат, адже це передусім хода українців без релігійного чи політичного підтексту. За словами священика, навіть при наявності у прихильників двох різних патріархатів бажання об’єднатися, залежить це винятково від їхніх очільників.

З боку Київського патріархату ви не почуєте релігійної зневаги. Звинувачення можна почути тільки одне – це участь у війні на сході на стороні російської армії

«Перспектива давно назріла в самих людях, люди знизу хочуть об’єднуватись. Але Московська церква постійно звинувачує Київський патріархат, що це ряжені люди, вони нічого не мають спільного із християнством, – нарікає священнослужитель. – Тобто керівництво Московської церкви налаштоване зробити все, щоб цього не сталося. З боку Київського патріархату ви сьогодні не почуєте такої релігійної зневаги. Звинувачення можна почути тільки одне – це участь у війні на сході на стороні російської армії».

Натомість речник відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич переконує, що джерелом агресії у відносинах між двома патріархати виступає саме Київський:

Про який діалог можна говорити, якщо в нас захоплюють храми, наших віруючих силою викидають з храмів?

«Про який діалог можна говорити, якщо в нас захоплюють храми, наших віруючих силою викидають з храмів? – запитує він і переконує, що прихожан силоміць підштовхують до зміни конфесії: «Ці «добровільні переходи» закінчувалися тим, що в захоплених храмах стоїть 10-15 чоловік, а в пристосованих приміщеннях наша громада нараховує 100-150 чоловік».

Представник Московського патріархату не проти ідеї об’єднання в єдину Українську православну церкву, але вбачає проблему в тому, що сам Київський патріархат – неканонічне утворення.

«Київський патріархат виник у 1992 році як нова конфесія, не визнана жодною церквою. Це відбулося з грубим порушенням канонів», – каже представник УПЦ МП.

Архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря заперечує: українську автокефальну церкву було утворено ще на соборі в листопаді 1991 року, де за це рішення проголосували всі учасники.

«Стоять підписи всіх делегатів собору, включно з нинішнім митрополитом церкви Московського патріархату в Україні Онуфрієм. Але російські спецслужби вчинили розкол в українській церкві, зібравши так званий Харківський собор і розділивши з 1992 року українську церкву абсолютно неканонічно», – стверджує він.

Євстратій Зоря згадує, що Київський патріархат неодноразово пропонував об’єднання в єдину українську православну церкву.

«У 2009-му році ми почали діалог. Початок був покладений дуже добрий, але Москва, злякавшись успіху цієї справи, відкликала ключову особу від Московського патріархату – архімандрита Кирила Говоруна, зірвавши тим подальший поступ. На початку 2014 року були зроблені певні кроки, але з обранням новим керівником УПЦ МП митрополита Онуфрія, який є прихильником єдності саме з Москвою, ці намагання залишилися безплідними».

Архієпископ впевнений, що єдина форма об’єднання, яка влаштувала б духовенство УПЦ МП – це повна ліквідація Київського патріархату та об’єднання української православної церкви навколо Московського.

Євстратій Зоря відкидає звинувачення в тому, що представники Київського патріархату захоплюють храми, що належать УПЦ МП. За його твердженням, віряни свідомо й добровільно змінюють конфесію.

Більшість в усіх цих випадках на боці Київського патріархату, і щоб не говорили з боку Московського патріархату, це є лише частина пропагандистської кампанії

«Більшість в усіх цих випадках на боці Київського патріархату, і щоб не говорили з боку Московського патріархату, це є лише частина пропагандистської кампанії, яка ведеться вже 25 років», – впевнений він.

Професор Інституту філософії НАН України та релігієзнавець Олександр Саган також вважає, що наразі перспектив об’єднання парафіян різних патріархатів Української православної церкви (Московського патріархату) немає, передусім через брак інформаційної діяльності з боку церкви та громадських організацій.

На жаль, більшість людей, які підтримують Московський патріархат, не мають об’єктивної інформації стосовно цієї структур

«На жаль, більшість людей, які сьогодні підтримують Московський патріархат, не мають об’єктивної інформації стосовно цієї структури. Тому у найближчий рік-два це фактично неможливо», – переконаний експерт.

Олександр Саган зазначає, що очільники Московського патріархату порушують соціальну доктрину церкви та підтримують російську сторону.

Всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту – це політична маніпуляція

«УПЦ МП ігнорує свою соціальну доктрину, в якій чітко написано, що православний християнин повинен захищати свою батьківщину і ця батьківщина має територіальний вимір. А всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту – це політична маніпуляція», – каже він.

Миколай Данилевич заперечує, що його церква мусить бути з обох сторін конфлікту: «Наші священники залишилися на місцях свого служіння разом із народом України в зоні бойових дій. В зоні АТО в нас близько тисячі парафій, п’ять єпархій, близько трьохсот ченців. Наскільки це можливо, ми допомагаємо у визволенні полонених – більше 15 солдат було звільнено, тому що наша церква залишилася єдиною ланкою, яка поєднує ці території, адже ніхто з українських чиновників не може туди поїхати. Є випадки, коли в священника дві парафії – одна на окупованих територіях, інша – на підконтрольних».

Данилевич стверджує, що УПЦ МП не захоплювала храми інших конфесій на окупованих територіях, і переконує, що церква має бути поза політикою.

«Автокефалія може бути, але не може бути проти когось, адже росіяни, як і інші канонічні православні церкви, є нашими братами. І не потрібно робити автокефалію знаменом революції», – каже Миколай Данилевич і додає: «Віруючі, православні росіяни не ведуть війну. Її ведуть політики, армія».

Євстратій Зоря не вірить у таку аполітичність УПЦ МП. За його словами, духовенство Московського патріархату співпрацює з окупаційною владою не тільки на Донбасі, а й в Криму.

«Були численні факти нагородження духовенства церкви, яка називає себе Українською православною церквою тут і Московським патріархатом – у Криму, з боку окупаційної влади, за сприяння окупації, також були неодноразові намагання і на окупованій території Донбасу відібрати наші нечисленні парафії, – стверджує він. – Навряд чи це та єдність, якої потребує Україна».