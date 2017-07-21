«Я і мій чоловік просимо пробачення за те, що не відчинили дверей у церкві перед загиблим воїном…»

Священик УПЦ Московського патріархату і його дружина називають інцидент у Жовкві прикрим непорозумінням. Громадські активісти – системою.

Старовинне містечко Жовква на Львівщині живе у неспокої. Збурення місцевих жителів викликала відверта зневага, яку виявив настоятель храму Святих апостолів Петра і Павла (Українська православна церква Московського патріархату) протоієрей Степан Хомин до їхнього земляка – загиблого у зоні АТО 27-річного воїна Володимира Турчина. Коли напередодні вночі сумний кортеж з тілом героя в’їжджав на територію району, у всіх селах люди зустрічали його навколішки, із запаленими лампадками. Траурну процесію, яка йшла на цвинтар, очолювали священики всіх жовківських храмів – за винятком представника УПЦ МП. Віддаючи останню шану убієнному, всі місцеві церкви відчинили перед ним свої брами, на всіх дзвіницях жалібно лунали дзвони. Лише ворота Свято-Петропавлівського храму були на замку…

Поведінку очільника релігійної громади УПЦ МП у Жовкві вважають не тільки грубим порушенням християнських канонів, а й демонстрацією антидержавної позиції, підігруванням російським агресорам. У місті лунають заклики заборонити діяльність цієї конфесії через те, що вона, мовляв, підтримує політику окупанта, прославляє друга Путіна – московського патріарха Кирила, який благословив війну на сході України. Священика і парафіян називають “сепаратистами”, “агентами Москви”, “ворогами України”.

Аби запобігти соціальному вибуху, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка звернувся з відкритим листом до єпископа Львівського і Галицького УПЦ (МП) Філарета з проханням “прийняти зважені рішення щодо спільного вшанування українських героїв”. Зробив це, попри те, що, за Конституцією, Церква відділена від держави. Ситуація змушувала… Цікава деталь: в облдержадміністрації директором департаменту освіти і науки працює донька протоієрея Степана – Любомира Мандзій…

Як тепер ця чиновниця дивитиметься у вічі школярам, чимало батьків яких боронять Україну на Донбасі? Як, знаючи про скандальний вчинок батька, закликатиме учнів палко любити і поважати рідну країну, її героїв?..

Єпископ Філарет визнав, що у Жовкві на скорботній церемонії сталося неприпустиме. Та саботаж з боку свого підлеглого назвав “прикрою помилкою”, яку було зроблено “ненавмисно”. Зі слів владики, ця “НП” викликала глибоке занепокоєння у керівництва єпархії. Пообіцяв, що буде вжито всіх необхідних заходів, “щоб залагодити конфлікт та відновити спокій і міжконфесійний мир у місті”. Аби пом’якшити негативний резонанс, єпископ Філарет повідомив, що у згаданому вище храмі було відслужено дві панахиди за новопредставленим воїном Володимиром Турчином. Запевнив, що парафіяни Свято-Петропавлівського храму не тільки моляться за мир в Україні, а й надають посильну допомогу її Збройним силам: купували воїнам бронежилети, іншу амуніцію, передавали на передову продукти харчування, провідували у Львівському госпіталі поранених, забезпечували їх медикаментами. А ще – капелани єпархії “звершують душпастирську опіку наших воїнів у багатьох військових частинах області”. Владика Філарет повідомив, що вірні його єпархії “захищають Україну від зовнішнього агресора”.

Насамкінець єпископ УПЦ МП попросив пробачення у рідних, військових побратимів загиблого учасника АТО Володимира Турчина – від себе, протоієрея Степана Хомина та всіх парафіян. Та чи приймуть це прощення у Жовкві? Місцеві жителі кажуть, що вияв зневаги з боку настоятеля місцевого храму УПЦ МП був невипадковим. І непоодиноким.

Отець Степан Хомин не мав змоги прокоментувати для “ВЗ” події, про які йдеться, його не було вдома. Замість нього слово взяла дружина Надія.

Коментарі для «ВЗ»

Більше такого не повториться!

Надія ХОМИН, дружина священика Степана Хомина

Тієї суботи, коли ховали воїна Володимира Турчина, у нашій церкві зранку, о 8-й годині, була Служба Божа. Ми – отець Степан, отець Маркіян, були й інші люди – помолилися за новопредставленого раба Божого Володимира. Після цього пішли додому. Ми не знали, нас ніхто не повідомив, коли йтиме похоронна процесія. Якби сказали – були б вийшли…

Співчуваю горю мами, тата Володимира, його нареченій – бо втратили молоду людину. Я і мій чоловік хочемо принести вибачення за те, що не відчинили у церкві дверей. Бо не знали… Декілька років тому у Жовкві було перезахоронення, отця Степана кликали туди, і він пішов. А тут ніхто не сказав, і він не пішов. Отцеві вже 72 роки…

Ще раз перепрошую. Більше такого не повториться. Ми молимося за новопредставленого воїна Володимира. Молимося за здоров’я. Бажаємо всім воїнам, щоб скоріше повернулися додому. Щоб війна та клята якнайскоріше закінчилася, щоб був мир і спокій у нашій державі. Щоб хлопці молоді не гинули даремно. Завжди збираємо гроші для військових. Багато хлопців з нашої парафії на фронті. Ніякі ми не вороги України! Ми – люди, ми – українці, молимося за Україну, може, більше, ніж хтось. Але ми – у законній церкві… І неправда, що ми у своїх відправах згадуємо патріарха московського Кирила…

Отець Степан благословляв керівника району від Януковича

Богдан ЮРДИГА, депутат Жовківської райради, у 2014 р. — голова Жовківської райдержадміністрації

Антиукраїнську поведінку представників УПЦ МП жителі Жовкви спостерігають не вперше, такі випадки трапляються систематично. Коли щороку у місті відбувається Хресна хода, біля кожної церкви є стація – там зупиняється громада, йде молитва. У цій події беруть участь представники УГКЦ, УАПЦ, УПЦ Київського патріархату, Римо-католицької церкви. У церкві Московського патріархату на той момент завжди двері зачинені, і сам священик до цієї події ніколи не долучається. Він ігнорує усі спільні заходи, які стосуються національної пам’яті. Коли у місті відбувалося вшанування загиблих у Другій світовій війні, під час спільної міжконфесійної панахиди отець Степан стояв збоку і жодного разу не перехрестився. Особисто це бачив… Напевно, така позиція опирається на позицію УПЦ Московського патріархату.

Під час релігійних конфліктів у Жовкві у 90-х роках, коли українська Церква виходила з підпілля, утверджувалася, отець Степан був активним учасником цих протистоянь. Та й до УАПЦ, УПЦ Київського патріархату ставлення у нього було ледь не як до єретиків…

Був випадок, коли один з підлеглих отця Степана, священик УПЦ МП зі села Віднова, відмовлявся давати молодятам шлюб, бо один із представників майбутнього подружжя відвідує храм начебто “розкольницького” Київського патріархату.

З боку представників УПЦ МП йде системна антиукраїнська робота. Випадок під час похорону бійця АТО – не випадкове непорозуміння, а свідоме діяння. Коли у мене з парафіянами цієї церкви заходила мова про антидержавну позицію УПЦ МП, було видно, що вони цього не розуміють, що ними маніпулюють. Моє відчуття: йдеться про антиукраїнський осередок. Можливо, не на рівні самих парафіян, громади, а на рівні настоятеля.

А ще згадується 2010 рік, прихід до влади президента Віктора Януковича. Тоді отець Степан Хомин благословляв новопризначеного голову Жовківської РДА, представника Партії регіонів – на його ж запрошення. Вже тоді було видно політичну орієнтацію цього священика…

А тим часом…

У с. Громівці Новотроїцького району Херсонської області контужений учасник АТО наклав на себе руки – після того, як пішов висповідатися до місцевого священика, представника УПЦ МП, який раніше допускав сепаратистські вислови. Місцеві жителі підозрюють, що замість того, щоб заспокоїти воїна, батюшка міг вивести його з рівноваги. Обурення селян викликало те, що священик розпорядився поховати покійного на краю цвинтаря – як самогубцю.

P. S. Міністерство культури України зробило заяву про співпрацю вищого духівництва Луганської єпархії УПЦ Московського патріархату з керівництвом сепаратистської організації “ЛНР”. Про це свідчить інтерв’ю очільника так званого “комітету у справах релігії та духовності” цього незаконного утворення Ліцоєва. Він заявив, що призначенням його на цю посаду особисто опікувався владика Митрофан, митрополит Луганський та Алчевський, постійний член Священного синоду УПЦ МП. Міністерство культури закликало очільників УПЦ МП публічно засудити військову агресію Російської Федерації проти України, “припинити співпрацю з терористами”, дати оцінку антиукраїнським висловлюванням окремих представників кліру та вищого духовенства, “які зайняли відверто колабораціоністську позицію, морально виправдовуючи й духовно підтримуючи російських окупантів”. Мінкульт попросив правоохоронні органи належно зреагувати на антиукраїнські заяви і дії деяких представників УПЦ МП.