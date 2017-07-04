УПЦ/РПЦ и казаки, воевавшие против Украины, провели в Севастополе форум по казачьему единству, охране границ России и т.д.

С 20 по 26 июня 2017 года по благословению Патриарха Кирилла, главы РПЦ, в аннексированном Россией Севастополе прошел II Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство". Докладчики уделили особое внимание участию казачества в формировании экономики России, охране ее государственных границ, представили опыт международного сотрудничества российского казачества, провели мастер-класс по "защите информационных рубежей страны" и т.д., сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт РПЦ.

Организаторами мероприятия выступили Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством РПЦ, Симферопольская епархия (на сайте Севастопольского благочиния УПЦ (МП) она названа "Симферопольской и Крымской митрополией"), оккупационное правительство Севастополя, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ) при поддержке Совета при Президенте РФ по делам казачества, Министерства образования и науки РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы.

Работу форума возглавил председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

В мероприятии приняли участие гости из Крыма, а также российских городов и регионов -- Москвы, Ставропольского края, Краснодарского края, Калининградской, Ростовской, Ульяновской, Свердловской, Иркутской, Омской областей, а также Республики Казахстан.

Целью форума был обозначен обмен опытом работы молодежных казачьих организаций, объединений, дружин; обсуждение вопросов воцерковления молодежи, катехизаторской деятельности, социальной работы, волонтерского движения, военно-спортивной деятельности, направлений государственной службы, в которых заняты молодые казаки.

В Севастополь прибыли молодые представители 11 войсковых казачьих обществ (ВКО) России и общественных объединений Казахстана, а также войсковой священник ВКО "Всевеликое войско Донское" протоиерей Сергей Маштанов, войсковой священник ВКО "Енисейское казачье войско" протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник ВКО "Сибирское казачье войско" протоиерей Игорь Скобеев, руководители и сотрудники епархиальных подразделений по взаимодействию с казачеством, духовники казачьих обществ различного уровня, окормляющие казачество, руководители и студенты пяти региональных институтов МГУТУ.

Следует ометить, что казаки "Всевеликого Войска Донского" принимали участие в силовых операциях против Украины на территории Крыма и продолжают оказывать помощь сепаратистам Донбасса.

На форуме работала группа сотрудников Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ: ответственный секретарь иерей Тимофей Чайкин, руководитель учебно-методического отдела И.А. Котина, руководитель пресс-службы Н.А. Селиванова, руководитель отдела по взаимодействию с казачьими обществами и общественными объединениями казачества М.В. Павленко, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями и органами государственной власти иерей Иоанн Малков, руководитель отдела делопроизводства Д.Б. Ананьев, главный бухгалтер И.Н. Матеева.

По благословению митрополита Ставропольского Кирилла походным атаманом форума стал депутат Думы г. Михайловска Ставропольского края, подъесаул Андрей Воронцов, который с 2012 года является атаманом Михайловского станичного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского ВКО.

Торжественное открытие форума состоялось 21 июня в "Доме офицеров Черноморского флота Российской Федерации".

22 июня, в День памяти и скорби, митрополит Кирилл, духовенство Московской, Ставропольской, Симферопольской, Красноярской, Омской, Мелекесской и других епархий, представители казачьих обществ России и СНГ приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Затем участники форума посетили мемориальный комплекс "Штурм Сапун-горы".

В рамках форума его участники также посетили Инкерманский Климентовский монастырь УПЦ (МП). В обители для участников форума была организована экскурсия.

Далее молодые казаки и окормляющее их духовенство побывали в военно-морском музее "Балаклава".

Также группа казаков во главе с митрополитом Кириллом посетила гвардейский ракетный крейсер "Москва", головной корабль проекта 1164 "Атлант". Капитан 1-го ранга, заместитель командира 30-й дивизии по работе с личным составом С.А. Ракаускас познакомил гостей с историей и устройством корабля. По завершении экскурсии состоялась встреча владыки Кирилла с временно исполняющим обязанности командующего Черноморский флотом РФ вице-адмиралом В.В. Куликовым. Архиерей поблагодарил руководство и моряков Черноморского флота РФ за добрый прием и оставил запись в книге почетных гостей корабля.

В ходе форума состоялись беседы с духовником, были организованы лекции по основам православной культуры и викторины по истории и культуре казачества, творческий вечер народного артиста РФ, режиссера, председателя Фонда культуры казаков России Н.П. Бурляева. Группа научных сотрудников МГУТУ подготовила и провела мастер-класс "Казачьи кибердружины: защита информационных рубежей страны". Участники обсудили вопросы: противостояния деятельности "групп смерти" и экстремистских организаций в социальных сетях; защиты от киберпреступности и мошенничества в Интернете; защиты от программных уязвимостей и вирусных программ; создания позитивного интернет-контента; формирования единого инфо-коммуникационного пояса казачьих и православных веб-ресурсов и т.д.

Молодые казаки приняли участие в работе круглых столов на темы "Казачество на страже интересов государства", "Казачество на страже традиционных ценностей", "Казачество на страже религиозного и культурно-исторического наследия". Докладчики уделили особое внимание участию казачества в формировании экономики страны, охране государственных границ России. Также был представлен опыт международного сотрудничества российского казачества, организаций казаков государств-участников СНГ и дальнего зарубежья.

24 июня участники форума "Казачье единство 2017" посетили Бахчисарайский Успенский монастырь и Свято-Троицкий монастырь УПЦ (МП) в Симферополе.

В сослужении духовенства Симферопольской, Московской, Омской, Красноярской, Мелекесской и других епархий митрополит Кирилл совершил молебен у мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, в Свято-Троицком монастыре УПЦ (МП).

За богослужением молились участники форума, в том числе помощник полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Г.А. Бурцев, Н.П. Бурляев, сотрудники Синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ.

Состоялась встреча митрополита Ставропольского Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца), управляющего местной епархией и членом Священного Синода УПЦ (МП). Участники встречи поделились впечатлениями о ходе молодежного форума, обсудили вопросы епархиальной жизни. В сопровождении владыки Лазаря председатель Синодального комитета РПЦ осмотрел строящийся в Симферополе собор святого благоверного князя Александра Невского.

25 июня, накануне Дня молодежи России, митрополит Кирилл совершил литургию во Владимирском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Севастополе.

Ему сослужили: благочинный Севастопольского округа Симферопольской епархии УПЦ (МП), настоятель Владимирского собора протоиерей Сергий Халюта; ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ иерей Тимофей Чайкин; войсковой священник ВКО "Всевеликое войско Донское" протоиерей Сергей Маштанов; войсковой священник ВКО "Енисейское казачье войско" протоиерей Андрей Казанцев; войсковой священник ВКО "Сибирское казачье войско" протоиерей Игорь Скобеев; руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством Московской областной епархии протоиерей Марк Ермолаев; заместитель руководителя Отдела по взаимодействию с казачеством Митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан иерей Евгений Козлов; духовенство, окормляющее казачество, из Хабаровской, Читинской, Нижнетагильской, Ставропольской, Новороссийской, Калининградской епархий.

За богослужением молились все участники II Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство 2017", в том числе помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Г.А. Бурцев, главный федеральный инспектор РФ по г. Севастополю А.П. Антонцев, атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья (СКВРиЗ) В.П. Водолацкий, казаки СКВРиЗ, Крымского окружного казачьего общества, ОКО "Севастопольский казачий округ", сотрудники Синодального комитета РПЦ.

По окончании богослужения митрополит Кирилл поблагодарил за радушный прием митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюту и духовенство благочиния.

Протоиерей Сергий Халюта поблагодарил митрополита Кирилла за молитвы и преподнес ему от митрополита Лазаря на молитвенную память о посещении Крыма образ святого равноапостольного князя Владимира.

После литургии в Свято-Владимирском соборе УПЦ (МП) состоялось освящение знамен Крымского и Севастопольского региональных управлений Союза казаков-воинов России и Зарубежья. Освятил знамена председатель Синодального отдела по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. После освящения каждый казак по традиции приложился к знаменам, после чего они были переданы руководителям региональных отделений Крыма и Севастополя.

В ходе церемонии закрытия II Евразийского форума казачьей молодежи, состоявшей на территории храма, глава Синодального комитета РПЦ выразил сердечную признательность за соработничество Совету при Президенте РФ по делам казачества и его председателю А.Д. Беглову, Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и его руководителю В.И.Сучкову, а также аппарату Полномочного представителя Президента РФ в Севастополе и Южном Федеральном округе и всем казакам и священникам, помогавшим в работе форума.

"Я удовлетворен энтузиазмом и интересом наших молодых казаков к духовным ценностям, православным святыням Крыма и Севастополя. Ради вас, нашего будущего, последние недели и месяцы полнокровно трудились представители власти, Церкви, войсковых казачьих обществ. Но придется еще много поработать и самим молодым казакам – с усердием вникать в учебу, овладевать профессией, изучать историю России, казачьи традиции и следовать им, становиться полноценными, ответственными, образованными и благочестивыми членами современного общества. Процесс воспитания, духовного возрастания не заканчивается с окончанием школы или вуза. Он продолжается всю жизнь. Как говорил святитель Феофан Затворник, "...не одно у тебя должно быть доброе дело, а вся жизнь твоя должна быть непрерывною цепью добрых дел". Служите всем сердцем родному Отечеству, матери-Церкви, славному казачеству, никогда не падайте духом, включайтесь в общие для всей нации созидательные процессы, не забывая при этом помогать близким и любить тех, кто воспитал вас, хранит на протяжении лет и благословляет на добрые дела. Люди должны оставлять после себя плоды полезной, благодатной деятельности, достойную память, а также стараться преумножить все ценное, что оставили после себя наши предки. Божией помощи всем вам, дорогие мои", – напутствовал молодых казаков митрополит Кирилл.

В завершение церемонии перед собравшимися выступил лауреат Всемирного фольклорного фестиваля, международных фестивалей, ансамбль "Русь" под руководством Петра Савченкова.

По итогам форума телекомпания "Град Креста" выпустит документальный фильм.

III Евразийский форум казачьей молодежи "Казачье единство 2018" пройдет в Москве (первый подобный форум состоялся в июле 2016 года в Санкт-Петербурге).