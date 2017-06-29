Інтригуючий детектив: чому релігійні громади не можуть "втекти" від Московського патріархату

Сергій Гальченко "ТСН.ua", 25 червня 2017 року

У російської церкви є агенти в Україні, які відповідають за стримання переходів громад до Київського патріархату.

Ідеологічна війна в Україні не закінчиться доти, поки працює тут Російська православна церква. Так буквально заявив відомий російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров. "Оскільки це, - каже він, - пропагандистська організація, яка висмоктує в України гроші й на ці ж гроші з нею ж воює".

Увага до Московського патріархату з боку держави переростає вже у щось дієве. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Щонеділі сім'я Волинських з села Кінахівці на Тернопільщині збирається до церкви. Але цього ранку все інакше - в місцевій церкві сьогодні вперше почують слово Боже українською.

"Громада нашого села вирішила змінити підпорядкування з Московського патріархату на Київський. Люди хочуть більш доступнішу мову. Старослов'янська важка мова. Тоді б, на мою думку, більше б молодь ходила, вони б розуміли, про що йдеться. Хочеться в Україні українського", - говорить жителька села Кінахівці Ірина Волинська.

Кілька місяців тому в селі відбулося зібрання з таємним голосування. Із двохсот жителів Кінахівців 165 виявили бажання перейти до Київського патріархату, шість утрималися, п'ять висловились проти. У цей момент в село заїхала група охоронців з Києва. Її найняв, згідно з документом, священик Московського патріархату.

"Не знаю, за який кошт її наймали. Мабуть, за кошт громади. Храм охороняли від нас. Вони людей все лякають, що то "Правий сектор" вас звозить, але ж то не правда. Ми з власної волі", - каже Ірина Волинська.

Після такого нахабства священика село, не вагаючись, обрало дорогу до Київського патріархату.

"Мої діти були учасниками Майдану, а оці "святі отці" навіть служити не хотіли за упокій загиблих", - нарікає житель села Кінахівці Олександр Рамський.

Кінахівці - один з рідкісних прикладів безболісного переходу. Бо, як правило, в громаді розгорається велетенський конфлікт, з бійками, тітушками, анафемами і ситуація заходить у безвихідь. Причина не духовна, а юридична. І полягає в недолугому законодавстві, до якого у парламенту досі не дійшли руки. Але справа не тільки в депутатах, а й у тих, хто не хоче змін.

Нещодавно в Києві під Верховною Радою відбувся мітинг. Українська православна церква Московського патріархату звезла під парламент паству, аби не допустити прийняття двох законів. Перший - стосується саме права громади мирно вирішувати, до якої церкви належати. І Московський патріархат побачив тут загрозу відтоку своїх вірників. Бо служителів Московської церкви цілком влаштовують старі правила.

"Зараз просто абсурдні ситуації, коли майже 90% громади виявляють бажання перейти, але юридично це зробити фактично неможливо, тому що нинішнє законодавство декларує можливість переходу, але не має жодного механізму щодо реалізації такого переходу", - говорить релігієзнавець Олександр Саган.

Другий законопроект - дуже загадковий. Він виник нізвідки і дуже схожий на сплановану провокацію, бо йшов у пакеті з першим. Назва така "Про особливий статус церков, керівні центри, яких знаходяться в державі-агресорі". Утім усі добре зрозуміли, про яку конкретну церкву йдеться. Зокрема, в ньому сказано, що призначення єпископів має погоджувати держава. І тут навіть юрист-двієчник скаже, що це є втручання у справи церкви, і прямо заборонено Конституцією. Тож його поява, швидше, спроба провалити правильний закон щодо переходів.

"Не можу стверджувати: ні так, ні ні. Але за фактом це так, тому що цей закон викликав несприйняття і певне обурення навіть закордонних дипломатичних центрів", - каже релігієзнавець Олександр Саган.

У Московського патріархату позиція зрозуміла. Він захищає свої інтереси. Ототожнює два різні законопроекти - про переходи та скандальний про особливий статус церков. Настоятель УПЦ МП Онуфрій каже, що законопроекти призведуть до релігійної ворожнечі.

"Українська православна церква неодноразово наголошувала на небезпеці цих законопроектів, прийняття яких призведе до релігійної ворожнечі, дискримінації та порушення свободи совісті та віросповідання. Реалізація цих законопроектів відкриє двері для релігійної війни та покладе негативний відбиток на Україну на міжнародній арені", - ідеться в заяві Онуфрія.

Та от тільки релігійна ворожнеча триває саме зараз, коли вірники УПЦ МП не можуть спокійно змінити конфесію - без бійок і сутичок. І законопроект про переходи це змінить.

Тож, чи то під впливом вулиці, чи то через усю абсурдність законопроекту про релігійні центри, але тоді на голосування не винесли жодного - Московський патріархат зітхнув з полегшенням. Але вірники в Україні мали прямо протилежне відчуття.

На Закарпатті фактично все православ'я контролює Московський патріархат. Житель села Верхні Ворота Іван Грига мріє про те, аби служба відбувалася рідною українською мовою. І вже навіть збори готові провести, але чекають від Верховної Ради прийнятого закону, який полегшить їм переходи. І поки в парламенті триває велика політична гра, громади залишені сам на сам з бажанням вийти з Московського патріархату. Людям доводиться витримувати тиск з боку єпископату, часом, з погрозами і прокльонами. Для селян, де церква дуже вагомий шматок суспільного життя, - це серйозна проблема.

На Рівненщині ж Московський патріархат запровадив ноу-хау. Церква придумала і створила спеціальну посаду агента щодо протидії міжконфесійним переходам. Одним із таких спецагентів, що отримав карт-бланш на вирішення кризових ситуацій на Рівненщині, став священик і постійний гість російського телебачення Віктор Земляний. Немає точних даних, як він справився зі своїм завданням, скільки і які силові акції вчинив. Але очевидно за цю роботу добре платять. Ще півтора роки тому на ділянці під Рівним нічого не було, а нині красується великий двоповерховий будинок. Та це не єдине досягнення служителя Господа в рясі, бо за цей час він купив квартиру в елітному будинку Рівного і переписав її на сестру, вчительської зарплати якої не вистачило б і на балкон цієї елітки. І річ навіть не в тому, що отримати це добро він міг тільки з людської десятини і пожертв. Бо він не один такий любитель комфорту. Гарний будинок має і Варфоломій - очільник Рівненської і Острозької єпархії. Річ у тому, що заробляв він тим, що позбавляв людей права молитися у тій церкві, якій вони довіряють. До речі, саме Земляний особисто відповідав за приїзд протестувальників від Рівненщини під Верховну Раду минулого тижня.

Уже рік, як депутати не можуть прийняти інший законопроект, який змусить УПЦ МП показувати в своїй назві приналежність до Москви. Зараз офіційно вони мають назву Українська православна церква. Після прийняття люди знатимуть, де вони моляться. Вже рік Україна не може прийняти законопроект, який дозволить людям легко і безболісно змінити конфесію. Держава не має втручатися в справи церкви, але має зробити все, аби українці змогли самі обирати, де їм молитися.