Догналіти у Городку? Ситуація контрольована – сепаратизм не пройде

У суботу, 17 червня, громадськість сколихнула новина про те, що храм у Городку на Львівщині захопили прихильники секти Догнала. Ті, які у 2015 році звертались до Путіна з проханням ввести війська в Україну. Тоді спецслужби спрацювали – видворили з України керівників секти, які були з-за кордону та, здавалося б, припинили діяльність структури. Та, мабуть, не до кінця. Виявляється, осередки організації досі існують та й, очевидно, шукають шляхи для дестабілізації ситуації.

Наскільки події, які сталися в Городку небезпечні для міжконфесійного співжиття в області та наскільки влада контролює ситуацію, – у розмові з керівником відділу релігій та національностей ЛОДА п. Тарасом Гринчишином.

– Які витоки ситуації з храмом Святого Духа у Городку

– Конфлікт навколо цієї парафії триває вже більше трьох років і останнім часом тут спостерігалось відносне затишшя. Зараз на цій парафії діють дві громади: одна канонічна, яка править у капличці, а друга та, яка не підпорядкована єпархії. Кількість віруючих розділена приблизно пів на пів.

У храмі служить власне о. Зеновій Бенсь, якому офіційно заборонено священнослужіння.

За о. Зеновієм стоїть близько половини парафії – це приблизно 70 родин. Можливо, ще хтось впливовіший, але про це нічого не відомо. Однозначно зрозуміло, що з такою кількістю парафіян, ще й будучи відстороненим від офіційних церковних інституцій важко нормально існувати без якоїсь додаткової підтримки.

– Що стало приводом для конфлікту?

В середовищі прихильників отця Зеновія вже давніше існувало озлоблення на єпархію і ходили чутки про імовірний перехід в іншу конфесію.

І от на храмовий празник він запросив т. зв. єпископа Теодозія Івашківа, разом з яким відслужив літургію.

Теодозій Івашків у храмі Святого Духа в Городку, 5 червня 2017 року. Фото: facebook.com/apostolmiki

Після цього отець Зеновій тяжко захворів. І у неділю був ще інший священик, який відправив службу – о. Петро, у якого також незрозумілі стосунки з канонічною церквою.

Цієї неділі ситуація в околицях храму була спокійною. Правоохоронці контролювали події.

– Яка ситуація з догналітами зараз?

– Близько двох років тому СБУ видворило з України іноземців, які були членами секти Догнала. А ті, що були українцями залишились тут і час до часу проявляють активність. Вони не є забороненою сектою, вони просто ніде не зареєстровані і діють не легально. У нас є закон про свободу совісті і просто заборонити їх до того часу, поки вони не почнуть вчинять протизаконних діянь ми не можемо. Їхні осередки й досі існують у Брюховичах, Дрогобичі, деяких селах біля Львова. Але їх не більше десятка. Про них відомо і, очевидно, вони перебувають під пильним контролем правоохоронців.

– Чи не виглядають події у Городку, як створення чергового осередку догналітів на Львівщині і чи не є це протиправним діянням?

– Поки що однозначно так стверджувати немає підстав. Якщо би у цю неділю вони проявили якусь активність, тоді вірогідність певної спланованої акції була б вищою. Але нічого такого не було. Або їх вчасно напоумили, або був жорсткий силовий контроль. Цілком вірогідно, що з догналітами провели правильну роботу і дали їм зрозуміти, що не варто роздмухувати конфлікт. І, гадаю, варто почекати того, як будуть розвиватися події.

Це разова акція чи у них є плани подальшої співпраці, а тим більше створення тут осередку догналітів – не відомо.

– В такому випадку позиція єпархії УГКЦ є зрозумілою.

– На мою думку, повідомлення єпархії було надто гучним щодо даної ситуації.

Зараз виглядає не те, що о. Зиновій готується передати церкву наступнику. А тут, з одного боку, цю ситуацію розуміють у єпархії, а, з іншого, він сам, закликавши скандальних догналітів, спровокував ескалацію конфлікту.

– Якими можуть бути варіанти розвитку подій

– В області є близько десятка подібних осередків церковних конфліктів, які тривають і поки не вирішені. Влада не може втручатися у них, адже це може спричинити озлоблення людей, а також формування образу мученика в цього священика, за яким стоїть певна група людей. Тобто силовими методами цю ситуацію не залагодиш, тому найбільш очевидним є те, що конфлікт триватиме й надалі.

Або буде поступове переконання людей і ситуація схилиться на користь канонічної громади.

Ситуацію може змінити і той факт, що всі релігійні громади до кінця року мали б перереєструвати свої статути, інакше вони втратять статус неприбутковості. А для цього слід мати завірені у єпископаті документи. І релігійні громади для того, щоби і далі не платити податків, будуть змушені звертатись до свого церковного начальства.

Однозначно, не варто робити різких рухів, а проводити спокійну роз’яснювальну роботу, яка в перспективі розв’яже конфлікт.

Нагадаємо 16 червня єпархія УГКЦ оприлюднила офіційну заяву про те, що що храм Святого Духа м. Городок Городоцького деканату Стрийської єпархії протиправно захопила група осіб, які імітують відправлення греко-католицьких богослужінь. Незаконні дії очолює колишній священик Теодозій Івашків, який належить до «групи Догнала».

Це повідомлення спричинило значний резонанс в Україні. Відреагували на нього й у Городку. Священики та віруючі УГКЦ зайняли активну позицію щодо недопущення вкорінення антиукраїнської секти у їхньому місті. Вже цієї неділі у всіх храмах було проголошено проповідь та поінформовано про те, хто такі догналіти і як вони шкодять державі. Вірні Церкви налаштовані рішуче – їхню думку висловив парох городоцького храму Благовіщення о Михайло Греділь:

«Сепаратисти. Думаю, правоохоронні органи самі з цим розберуться. Бо інакше втрутиться громадськість!».