Церква політичного піару на «Інтері» та пророк її Вадим Новинський

Ярослав Зубченко MediaSapiens, 30 травня 2017

18 травня у Верховній Раді повинно було відбутися голосування за два закони, що регулюють діяльність церков представників держави-агресора в Україні. Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» мали б дозволити пастві самостійно обирати приналежність своєї церкви (та її майна) до певного патріархату. Законопроект «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі-агресорі» мав би запровадити особливі норми реєстрації відповідних храмів: вони підписували б зобов’язання не вести антиукраїнську пропаганду й мусили б погоджувати своїх керівників із українською владою.

Аргументів «за» і «проти» цих ініціатив чимало: одні називають це втручанням у справи церкви, інші - заходом, який давно слід було вжити для захисту національних інтересів. Проте «Інтер» та «Україна» мають з цього приводу однозначну позицію. Позицію Вадима Новинського.

«Будут созданы бригады, которые будут летучими по всей стране, в камуфляже, в масках, в балаклавах, бригады бандитов, которые будут ездить по всей стране, созывать сборы приходов и переводить церкви уже на законном основании в Киевский патриархат. Все будет сделано под прикрытием властей. Это разжигание гражданской войны на религиозной почве», - не стримується у висловах Вадим Новинський, депутат від «Опозиційного блоку», 16 травня у «Подробностях». Іншої інформації про законопроект чи коментарів з приводу нього немає, крім самого факту, що община зможе обирати підпорядкування церкви певному патріархату.

Варто зазначити, що законопроекти справді розмито регулюють процес такого переходу, тому й викликають побоювання. От тільки, замість того, аби розібратися в усьому й запитати в ініціаторів документу про ймовірні ризики, «Інтер» обмежився анонсом релігійних воєн, яких не було в Європі з XVII сторіччя.

18 травня у «Подробностях» тему порушили знову. Нагадаємо, що в цей день депутати якраз мали проголосувати за відповідні ініціативи, а під Радою відбувся мітинг прихильників УПЦ МП.

«В повестке дня два документа связанных с деятельностью религиозных организаций. Авторство нардепов "Народного фронта". Один из них позволяет общине самой определять подчинение храма патриархату. Против таких инициатив сегодня вышли сотни верующих и провели молебен возле парламента», - розповідає кореспондентка Анна Каменєва. По-перше, це відверта брехня. Адже серед ініціаторів законопроекту про перепідпорядкування храмів є представники і «БПП», і «Самопомочі», і «Радикальної партії» та позафракційного Сергія Тарути. По-друге, цікаво, що «Інтер» , як і за день до цього, взагалі не згадує про зміст другого документу, немовби, хвилює журналістів лише майно московського патріархату.

Щодо тематичних коментарів, то «Подробности» все ж надають слово представникам майже усіх партій (крім «Народного фронту» та «Радикалів», звісно). От тільки, поки представники більшості сил коментують лише те, будуть чи не будуть вони голосувати за закон, нардепи «Опозиційного блоку» обговорюють зміст документу. Себто, формальний баланс тут присутній, але по суті, його немає, оскільки зміст законопроекту коментує лише одна сорона. Юрій Бойко, наприклад, заявляє, що «Церква повинна діяти відокремлено від держави. Це було завжди, і навіть при Радянському Союзі не було такого, що пропонується в цих законах. Коли керівник якоїсь єпархії затверджується центральним органом влади. На жаль, такі пропозиції є в рамках закону. Ми не будемо підтримувати такий закон». Хоча, він неправий, адже подібна практика існує, наприклад, у сьогоднішній Франції.

Коментар Вадима Новинського (у всіх партій був один спікер, в «Опозиційного блоку» - два) більш радикальний: «Хрупкий межконфессиональный мир, который соблюдается сейчас, будет нарушен. Свобода совести и вероисповедания - один из базовых принципов демократии. Зачем его нарушать? Хотят церковь поставить под полный контроль государства. Это запрещено конституцией». Яким чином узгодження керівників порушує свободу віросповідання, пан Новинський не пояснює. З ініціаторами законопроекту «Інтер» теж не говорить, а вони, до речі, втручання у свободу вірян спростовують.

Лише аналогічним коментарем Новинського та фактом церковного мітингу обмежилося повідомлення 18 травня на телеканалі «Україна».

У п’ятничному, підсумкову випуску новин на «Інтері» 19 травня церковне питання згадується у ретроспективі. Тут відбувається друге пришестя того ж коментаря Вадима Новинського про антиукраїнськість законів і подаються повтори синхронів тих політиків, що 18 травня виступили проти документу. Заслуговує уваги і сам бекграунд від кореспондентки Катерини Лисенко: «К парламенту вышли сотни верующих, опасаясь инициатив все того же Народного Фронта. В повестке дня было сразу два законопроекта, которые могли бы серьезно изменить правила церковной жизни. Но документы оказались настолько скандальными, что их решили от греха подальше - отложить».

У результаті депутати та журналісти на «Інтері», які звинувачують інших у розколі держави, самі його спричиняють: недомовками, ілюзією загрози, нагнітанням агресії. Але навіть не це найцікавіше в згаданих сюжетах.

Пам’ятаємо, що головною причиною впровадження згаданих законів (принаймні, офіційною) є захист національних інтересів від втручання держави-агресора. Так от, на «Інтері» жодного разу про це не згадали. Не лише слів «Росія» чи «держава-агресор». Не згадали причини для впровадження законів узагалі. Вдумайтеся, що заявляє «Інтер» 18 травня: «Закон позволяет общине самой определять подчинение храма патриархату. Против таких инициатив сегодня вышли сотни верующих». Навіщо віруючим протестувати проти права, що їм надають? Чому це спричинить братовбивчі війни, про які заявляє Новинський? Адже, насправді, протестували там не «віруючі» як такі - представники УПЦ УП підтримують закон: проти виступає лише Московський патріархат. Але причетність Росії «Інтер» вкотре замовчує.

Що ж до коментарів Вадима Новинського в цій історії, то, по-перше, журналістам давно варто знайти хоча б ще одного постійного коментатора церковної тематики серед законодавців. Адже цей представник «Опоблоку» коментує ледь не всі релігійні події в державі від Різдва до Пасхи. Але особливе занепокоєння викликає його особистий інтерес у цьому питані: деякі джерела свідчать, що він є головним лобістом московського патріархату в Україні і просто вагомою фігурою в рядах російської церкви. І коли на «Інтері» поєднуються постійні критичні коментарі такої особи, замовчування аргументів за «церковні закони» та повне ігнорування мотивації подібних змін - дуже важко повірити в збіг чи звичайну журналістську недбалість.