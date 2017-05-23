Левко Лук'яненко: Церква, яка називає себе українською, не може підпорядковуватися Москві

У РПЦ знищено таїнство сповіді, а сама вона перетворилася на церкву донощиків, заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" український дисидент, політик, громадський діяч, перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Левко Лук'яненко.

В Україні має бути заборонена діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Таку думку виданню "ГОРДОН" висловив український дисидент, політик, громадський діяч, перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Левко Лук'яненко, коментуючи "релігійні" законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді.

"Я виступаю за повну заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) і Московського патріархату. Українська православна церква нечесна вже тим, що називає себе просто УПЦ, без уточнення, що саме Московського патріархату. Церква, яка називає себе українською, не може підпорядковуватися Москві. Україна повинна очищатися від російських імперських слідів і від російського імперського впливу", – зазначив Лук'яненко.

Він акцентував на тому, що священики Російської православної церкви співпрацюють із державними органами РФ.

"Російська православна церква – це не релігійна, а політична організація. Ви знаєте, що вищий орган керівництва РПЦ – Священний синод – зобов'язав священиків, якщо їм стане відомо щось важливе під час сповіді парафіян, повідомляти держорганам? Тобто у РПЦ знищено таїнство сповіді, а сама вона перетворилася на церкву донощиків. Саме тому представництво РПЦ в Україні – Українську православну церкву Московського патріархату – треба заборонити. Це теж не релігійна, а політична організація, яка прикривається християнськими проповідями", – підкреслив співрозмовник.

На його думку, заборона УПЦ МП в Україні не викличе серйозних протистоянь у суспільстві.

"Не думаю, що заборона викличе протистояння всередині України. Я живу в селі, років п'ять–сім тому у нас побудували нову церкву, люди туди ходять. Вона називається просто – Українська православна церква. І ніде не вказано, що це саме церква Московського патріархату. Коли сформувалася українська громада УПЦ Київського патріархату, почалася дискусія і з'ясувалося: старенькі бабусі навіть не знали, що ходили в Московський патріархат. Їм просто важливо ходити саме в християнську церкву, тож не перебільшуйте можливих негативних наслідків від заборони УПЦ МП в Україні. Нема чого боятися міфічного бунту, це бунт старих людей", – резюмував Лук'янченко.

Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроекти №4511 "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором" та №4128 "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості).

Патріарх Російської православної церкви Кирило звернувся до європейських лідерів і папи римського через майбутній розгляд Верховною Радою "релігійних" законопроектів.

"У разі ухвалення цих проектів буде узаконена нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України", – уважають у РПЦ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав неприпустимими дії, що порушують інтереси РПЦ в Україні.