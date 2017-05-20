Куда идут десятки миллионов?! Как известная секта одурманивает украинцев

Петро Сєрий "Обозреватель", 20 травня 2017

Издание "Обозреватель", как и другие СМИ, не раз уже публиковали тревожные материалы, посвященные так называемому Духовному центру "Возрождение". В данной статье мы приведем еще ряд вопиющих фактов и постараемся разобраться, почему эту якобы религиозную организацию с крайнее сомнительной деятельностью до сих пор не прикрыли.

АДЕПТЫ "ВОЗРОЖДЕНИЯ" ЛЕТОМ ЗАПОЛОНЯТ КИЕВ

Практически каждый год в мае и июне жители столицы наблюдают в Киеве толпы людей с горящими глазами, одетых в синие и желтые футболки с надписями "Гора Моисея", которые на протяжении месяца "оккупируют" Дворец спорта. Это – приверженцы Духовного центра "Возрождение" и пастора Владимира Мунтяна, приезжающие на обучение под названием "колледж "Гора Моисея".

Этот год тоже не станет исключением – с 19 июня по 14 июля адепты "Возрождения" вновь заполонят собой столицу, "чтобы пережить сверхъестественное Божье присутствие и стать свидетелями невероятных чудес".

"Ежегодный Библейский колледж, является одним из самых мощных и интенсивных христианских учебных заведений. Это время, когда наружу всплывают причины отсутствия успеха в той или иной сфере жизни. Время, когда Бог исцеляет от неизлечимых болезней и движется с невероятной силой. Так, что же такое колледж "Гора Моисея"? Это место встречи с Богом", - говорится в анонсе мероприятия на сайте ДЦ "Возрождение".

ДЕЛАЙТЕ ВЗНОС: "ИСЦЕЛИМ ОТ ОНКОЛОГИИ И ВИЧ, СНИМЕМ ПОРЧУ И ОТГОНИМ БЕСОВ"

Данное мероприятие весьма заинтересовало "Обозреватель", и мы решили поинтересоваться его подробностями. Для этого мы позвонили по номеру, указанному на сайте ДЦ "Возрождения". Представившись потенциальными "клиентами" мероприятия, мы испросили, сколько стоит возможность "стать свидетелем невероятных чудес", на что получили довольно подробный ответ, который нас, честно говоря, немного шокировал. Так, например, сектанты утверждают, что без проблем смогут исцелить вас от онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Как следует из нашего разговора, стоимость посещения "Горы Моисея" составляет 2700 гривен и обуславливается, по словам "церковников", дорогой арендой Дворца спорта. Во время обучения вас якобы избавят от родовых проклятий, прогонят бесов, привернут к вам успех и позволят "встретиться с Богом". Правда, как объяснила девушка из call-центра "Возрождения", подобного плана вопросы можно решить и индивидуально, подъехав в один из стационарных центров. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо также составить полный перечень своих личных данных и отправить фото.

По самым скромным подсчетам, учитывая предыдущие мероприятия, посещаемость колледжа "Гора Моисея" за почти месяц доходит до 30 тысяч человек, каждый из которых делает взнос, который чуть превышает $ 100. Путем нехитрых арифметических исчислений мы получаем сумму в $3 000 000. В гривневом выражении сумма составляет 78 900 000.

В этой связи "Обозреватель" решил поинтересоваться у администрации Дворца Спорта, сколько же стоит аренда большого зала на день для религиозных организаций. Менеджер назвала сумму в 200 000 гривен, при этом отметив, что при аренде зала не существует такого понятия, как "опт", то есть количество дней не влияет на сумму аренды.

Таким образом получается, что 26 дней пребывания в Дворце Спорта обойдутся секте в 5 200 000 гривен. Тут же возникает вполне логичный вопрос – куда деваются остальные 73 700 000 гривен? Даже если взять за основу число посетителей, которую в прошлом году назвал ДЦ "Возрождение" (10 000 человек), то получается, что в карманах сектантов оседает более 20 000 000 гривен с вычетом аренды.

Но это далеко не главный "доход" ДЦ "Возрождения", ибо каждый последователь "апостола" Мунтяна обязан жертвовать десятину от своих заработков, а также жертвовать свои кровные во время молитвы, когда по рядам ходят с темным ящиком или непрозрачным ведром. Боле того, существует в секте и так называемое партнерство с Богом, разбитое на сегменты "люкс", "голд", "премиум", "VIP", цены на которое варьируются от $10 до $500. Для людей состоятельных и с весомым положением в обществе предлагается "платинум партнерство с Богом", стоимость которого начинается от $50 000. За эти деньги ДЦ "Возрождение" обещает молиться об успехах в бизнесе своих благодетелей, а также отгонять бесов и снимать родовые проклятия…

ЗЕК, МОШЕННИК И ГИПНОТИЗЕР, ИЛИ "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ"?

Средства массовой информации, эксперты в области гипноза и пострадавшие "прихожане" уже неоднократно сообщали, что цель данной организации состоит в том, чтобы выудить средства у доверчивых граждан.

Во-первых, подобные подозрения появились из-за сомнительного прошлого главного пастора ДЦ "Возрождение" Владимира Мунтяна. Известно, что "тринадцатый Апостол", как сам себя именует уроженец Днепра Мунтян, отбывал 3 года срок наказания в 10-й спецколонии Кривого Рога за воровство и мошенничество.

Во-вторых, множество специалистов, анализировавших выступления пастора, указывают, что он применяет как классические приемы эриксоновского гипноза, так и нетрадиционные, где большую роль отыгрывают визуальные и звуковые эффекты, вводящие в транс доверчивую публику.

"И если вам могло показаться, что в футболках ходят на вид вполне адекватные люди (не одни пенсионеры, а вполне себе молодые симпатичные пацаны и девчата), остановитесь. Это – блаженные и перспективные пациенты Психиатрической больницы им. Павлова. Внутри стен Дворца Спорта в состоянии эйфории они бесновато и конвульсивно дергаются, орут, визжат, плачут, падают на пол и танцуют. Подобный эффект достигается либо тяжелыми наркотиками, либо же вполне себе реально существующим массовым гипнозом. Суггестивный, внушаемый разум жертв выворочен наизнанку умелым манипулированием. Это – измененное состояние сознания (ИСС), которое подлежит немедленному лечению", - написала еще в прошлом году на своей странице в Facebook блогер Катерина Кобко.

Духовный центр "Возрождение" начал свою историю в далеком 1997 году. Идея повелевать массами пришла в голову Мунтяну как раз во время отбывания наказания в тюрьме, где он имел достаточно времени овладеть принципами гипнозам и основами методов нейролингвистического программирования.. Оставалось дело за малым – необходимо было где-то научиться проповедовать. Для этого Мунтян вначале своей карьеры стал прихожанином христианской церкви пятидесятников. Кстати говоря, практически все протестантские церкви а также Церковь христиан веры евангельской Украины открещиваются от Мунтяна, считая его аферистом.

По словам одного из наиболее авторитетных евангельских лидеров в Украине Михаила Паночко, деятельность ДЦ "Возрождение" - "извращение и очередная финансовая пирамида".

"Мы сделали заявление, чтобы отмежеваться, потому что он позиционировал себя якобы он с нами. Мы такого не практикуем, мы такого не признаем, это не является библейской практикой. Мы четко заявили: это извращение, это сведение людей, это очередная финансовая пирамида, это то, чем занимался его предшественник Сандей — обманывал наших людей. Меня удивляет поведение нашей власти. Она должна реагировать", — убежден президент Всеукраинского союза церквей пятидесятников Михаил Паночко.

"Людей вводят в транс техническими средствами: громкой ритмичной музыкой, меняющейся цветовой гаммой, эффектом маятника, который бежит огоньками. В этом состоянии человек становится гипердоверчивым, верит всему, что говорят, поэтому все, что происходит в том локусе, человеком воспринимается за чистую монету", — утверждает известный психолог-криминалист Юрий Ирхин, который в 2007 году проводил экспертизу деятельности церкви Мунтяна, по результатам которой пастору запретили собирать людей на стадионе "Метеор" в Днепре.

"В тех экспертизах, которые мы делали в 2007-2009 годах, целая актерская группа, штатная, можно сказать, группа среди людей, которые выходят на сцену, рассказывают свои легенды. Нанимают людей. С точки зрения закона — это чистой воды мошенничество. Это сознательный обман, который там и происходит, и злоупотребление доверием", - рассказал Ирхин в сюжете программы "ТСН".

Несмотря на то, что многие люди отписывали секте квартиры и жертвовали практически все имущество, привлечь Мунятна к уголовной ответственности не так уж и легко, так как все "пожертвования" осуществлялись добровольно. Доказать, что на них воздействовали гипнозом, практически не представляется возможным.

В интернете гуляет много историй о том, как люди со временем прозревали, решались обратиться в полицию, но заявления у них там… не принимали. Были и совсем вопиющие случаи, когда люди копили средства на излечение онкологии, потом отдавали их в секту, а обещанное исцеление так и не наступало, но правоохранители и в этих случаях отказывались помогать пострадавшим.

Если бы у правоохранителей была воля привлечь Мунтяна к ответственности, то в уголовном кодексе найдется несколько статей, применимых к пастору, например, ст. 191 (мошенничество) или ст. 181 - посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или совершения религиозных обрядов. Кроме того, под запретом в Украине сеансы массового гипноза, а чтобы проводить так называемые "исцеления", необходима лицензия Минздрава, которой у секты также нет.

Поговаривают, что пастора не трогают в полиции лишь потому, что у него, Мунтяна – мощная политическая "крыша", а с блюстителями правопорядка всегда удается "порешать" вопросы благодаря несметным богатствам, которыми обладает "апостол".

Ведь ни для кого не секрет, что Мунтян живет в шикарных особняках с бассейнами и джакузи, а передвигается на суперкаре Ferrari 599, за которым следует охрана на элитных внедорожниках. Дети Мунтяна также ведут роскошный образ жизни, приглашая на свои праздники звезд первой величины, стоимость выступления которых начинается от $20 000. Учатся дети "тринадцатого апостола" исключительно в самых престижных ВУЗах Британии и США, что обходится пастору в десятки и сотни тысяч долларов США, которые ему неизменно жертвуют доверчивые последователи.

Свадьбу дочери пастора развлекал Монатик

Водить дружбу с "апостолом" очень выгодно для многих политических деятелей, ведь за Мунтяном стоят десятки тысяч его "зазомбированных" последователей, которые с большой вероятностью, если пастор скажет, проголосую за ту или иную партию, выйдут на митинг и пр. Такого рода электорат всегда в большой цене. Видимо, именно поэтому предыдущие мероприятия "Возрождения" посещали представители "Самопомощи": народный депутат Украины и заместитель главы парламента Оксана Сыроид, а также экс-кандидат в мэры Киева Серегей Гусовский.

"Апостол" Мунтян якобы обладает сверхчеловеческой силой, как Брюс Всемогущий, совершая массовые сеансы изгнания бесов и исцеления от неизлечимых болезней. У людей прямо приступы на сцене случаются, их трясет. Мистика? Отнюдь. Все действо - афера, от начала и до конца, благодаря нанятым актерам. Даже охранники на сцене иногда не сдерживаются и смеются над этим цирком", - написал в своем материале "Возрождение". Когда закроют контору чертовых сектантов?" блогер Алексей Минаков.

Тогда Минаков также предложил властям и СБУ обратить свое внимание на деятельность сомнительных "церковников", но судя по тому, что на ближайшие месяцы запланирован очередной колледж "Гора Моисея" - этого не произошло. Надеемся, что после нашего материала правоохранители присмотрятся к деятельности секты и хотя бы проведут проверку на предмет всего того, о чем мы написали.

Продолжение следует…