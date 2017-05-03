Інтерв'ю з владикою Борисом (Ґудзяком) про проблему самогубств

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Останні новини
На Рівненщині розшукують злодіїв, які обікрали храм | 3 травня 2017, 16:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
УГКЦ застерігає від неправдивих «об’явлень» монахині Марії Баран | 3 травня 2017, 15:43 | УГКЦ |
Книгу «Твіти з Богом» презентували в Ужгороді, на черзі Львів та Київ | 3 травня 2017, 14:56 | Релігія та культура |
У ДТП на Київщині загинув священик УПЦ КП | 3 травня 2017, 14:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
В Україну приїхав автор популярної католицької енциклопедії | 3 травня 2017, 13:21 | Анонси
Ексклюзив
1 травня 2017, 22:01 | Репортажі
Велопробіг за участю єпископа, вервиця вагою 70 кілограмів, 600 художників-призерів – 10-й фестиваль «Вгору серця» в Івано-Франківську
Цьогоріч у рамках фестивалю Христового міста «Вгору серця» в Івано-Франківську відбулося чимало цікавих заходів – презентація фільму про Патріарха Йосипа Сліпого «Справа Рифи», музичного фортепіанного альбому диякона Романа Коляди, концерти на центральних площах Івано-Франківська, велопробіг та вервиця вулицями міста.
29 квітня 2017, 17:37 | Репортажі |
Лікувати рани людства: В УКУ науковці обговорювали, як Церква може долати конфлікти і відновити суспільну довіру
Як здолати релігійні бар’єри, фундаменталізм та «гібридні» війни, - про це дискутували учасники під час відкриття ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє», яка проводилася в УКУ 28-29 квітня.
26 квітня 2017, 16:19 | Калейдоскоп |
Історичними місцями протестантської Реформації на Волині
Соцініани, голєндри, меноніти, кальвіністи, лютерани та баптисти – виявляється, історія Волині, і без того строката, має багато цікавих сторінок, пов’язаних із протестантськими рухами.
24 квітня 2017, 11:44 | Події та люди |
У Львові відкрили музей відомого історика Івана Крип’якевича
У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.
19 квітня 2017, 12:52 | Репортажі |
Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі
На одній з головних вулиць міста - Дерибасівській - 15 квітня, напередодні Світлого Воскресіння, зібралося близько 2,5 тис. людей, щоб побачити постановку останніх годин життя Спасителя Ісуса Христа.
Точка зору
3 травня 2017, 09:41 | Інтерв'ю |
Це втручання Боже: о. Микола Лесюк про зародження парафії УПЦ КП у Відні
Як виникла і чим живе громада Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП у столиці Австрії Відні — розповідає її настоятель о. Микола Лесюк
14 квітня 2017, 15:48 | Коментарі
“Паску треба їсти, ковбаску різати і тішитися, що Христос воскрес”, - о. Юрій Щурко про символи великодньої трапези
Нашою Пасхою, нашим Агнцем, який взяв на себе гріхи світу, є Ісус Христос
Релігієзнавчі студії
25 квітня 2017, 11:06 | Релігієзнавчі студії |
Братський рух та його роль у розвитку богословської думки
У кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. в українських та білоруських містах при православних створюються братські організації. Братства виникали як традиційні інституції мирян, що мали на меті допомогти утримувати православні храми.
21 квітня 2017, 14:42 | Релігієзнавчі студії |
Численні і малознані тепер зв’язки із Закарпаттям та закарпатськими українцями підтримував митрополит і Патріарх Йосиф Сліпий, починаючи ще зі своєї молодості, продовжуючи періодом ув’язнення і завершуючи життям на вимушеному вигнанні з рідної землі.
Календар
3 травня
Релігійне краєзнавство
2 травня 2017, 08:29 | Миколаїв |
Миколаїв: святині міста з душею моряка
Від самого початку Миколаїв був повністю підпорядкований інтересам кораблебудування і військового флоту. На потреби суднобудування та військового флоту працювали майже всі верстви міського населення, що вирізнялося етнічної різноманітністю. Перелічити усі народи, які мешкали у Миколаєві та брали участь у його розбудові, неможливо.
19 березня 2017, 16:33 | Релігійне краєзнавство |
Храм єзуїтів, сонячний годинник та «канонічний ряд» на мапі Ужгорода
Старовинні міста дихають часом. І чим давніше місто, тим більше в ньому куточків, будинків і вулиць, які пережили не одне століття... В таких містах перетинаються час, долі, релігії, в таких містах, при певному на них ракурсі, оживає історія.
Краєзнавство-дайджест
1 травня 2017, 08:41 | Краєзнавство-дайджест
В Україні є власні піраміди: у найбільшій із них облаштовано храм
Думаєте, піраміди можна побачити лише в Єгипті? А от і ні! Дві з них розташовані в Україні, на Полтавщині. Більша -- в селі Комендантівка. Зафіксована ця споруда тільки в одному реєстрі -- переліку архітектурних пам’яток
27 квітня 2017, 08:56 | Краєзнавство-дайджест |
Втрачений Ужгород: грецька церква
Ужгород був багатонаціональним у всі часи. Це ми вам доведемо, розказавши історію про досить велику грецьку і сербську громади, які об'єднали зусилля задля будівництва першої у місті православної церкви. Як з'явилися у нас греки, та куди зникли – читайте далі.
12 березня 2017, 23:22 | Краєзнавство-дайджест |
Львів та околиці у давніх записах мандрівника Ульріха фон Вердума
«Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670-1672 через Королівство Польське…» – так називаються записки німецького мандрівника Ульріха фон Вердума. У них він навів описи багатьох міст і сіл України, подав цікаві дані про історичну географію Холмщини, Галичини та Поділля, про дипломатію Яна ІІІ Собеського, його відносини з гетьманом Петром Дорошенком і татарами в ході осінньої кампанії 1671 року.
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Інтерв'ю з владикою Борисом (Ґудзяком) про проблему самогубств
3 травня 2017, 16:06 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Ігор Посоленик
Самогубство в Україні є серйозною соціальною проблемою. Суїциди - одна з причин смерті українських солдатів. Працівники департаменту кіберполіції України виявили у 2017 році 434 групи "самогубств" у соціальних мережах. Що це? Чому люди так чинять і які ліки від цього у відвертій розмові з владикою Борисом Ґудзяком.
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Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
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