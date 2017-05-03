Інтерв'ю з владикою Борисом (Ґудзяком) про проблему самогубств

3 травня 2017, 16:06 | Суспільство-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ігор Посоленик

30 квітня 2017

Самогубство в Україні є серйозною соціальною проблемою. Суїциди - одна з причин смерті українських солдатів. Працівники департаменту кіберполіції України виявили у 2017 році 434 групи "самогубств" у соціальних мережах. Що це? Чому люди так чинять і які ліки від цього у відвертій розмові з владикою Борисом Ґудзяком.

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теги до статті:Борис (Ґудзяк),Суїцид
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Останні коментарі

  • Данислав Донец | 30 квітня 2017, 09:22

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

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