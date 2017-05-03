Інтерв'ю з владикою Борисом (Ґудзяком) про проблему самогубств

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| Краєзнавство-дайджест | Втрачений Ужгород: грецька церква Ужгород був багатонаціональним у всі часи. Це ми вам доведемо, розказавши історію про досить велику грецьку і сербську громади, які об'єднали зусилля задля будівництва першої у місті православної церкви. Як з'явилися у нас греки, та куди зникли – читайте далі.