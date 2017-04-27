Скільки Москва заплатила за руйнування пам’ятника УПА в польському селі Грушовичі?

26 квітня 2017 р. у польському селі Грушовичі було зруйновано пам’ятник воїнам УПА. Фотографії зруйнованого монумента на своїй сторінці у Facebook розмістив співробітник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд, також фото з’явилися на польських сайтах.

Два роки тому невідомі зірвали з монумента табличку, що стало формальною причиною вважати пам’ятник аварійним.

Втім, цей монумент давно був під прицілом польських націоналістів, які вважали його нелегально встановленим, і тому хотіли знести, але українські організації наполягали на тому, що це надгробний знак.

Попри спроби польських націоналістичних кіл самоствердитися шляхом зносу монументу, він продовжував стояти на кладовищі недалеко від польсько-українського кордону. Але після анексії Криму та початку гібридної російсько-української війни, Москва активізувала свої зусилля, організувавши низку провокацій як на польській, так і на українській території.

Завдяки матеріалам, які ексклюзивно передали волонтерам InformNapalm хактивісти Українського кіберальянсу про Олександра Усовського, вдалося дізнатися, що за акціями біля пам’ятника в Грушовичах стоїть Москва. Осквернення цього монумента у серпні 2014 р. було одним з епзодів російських провокацій у Польщі, на які Кремль виділив близько 100 тисяч євро.

Завдяки зламу листування Усовського, вдалося встановити, що на початку 2017 року він знову планував зустріч зі своїми польськими «партнерами» для організації нових провокацій. Щоб зірвати ці провокації, активісти UCA і волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm превентивно виклали у відкритий доступ листування Усовського з польськими націоналістими з обговоренням акцій біля пам’ятника в Грушовичах. Викриті факти мали широкий інформаційний резонанс в українській та польській пресі, що зірвало чи відтермінувало низку провокацій Москви.

Слід зазначити, що провокації в Польщі планувалися людьми з оточення помічника президента РФ Владислава Суркова і керівника Інституту країн СНД, депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, чия діяльність щедро оплачується «Газпромом». Після розкриття Усовського Москва не відмовилася від своїх планів внесення розбрату в українсько-польські стосунки.

Провокації продовжуються як на українській, так і на польській території. Один з останніх інцидентів – обстріл Генконсульства Польщі в Луцьку. Тепер у Польщі зруйнували пам’ятник у Грушовичах.

Судячи із заяви польських націоналістів, хтось із польської служби безпеки ABW просив утриматися від проведення таких акцій, але, мабуть, картинка для Кремля була важливіша за думку місцевих силовиків (або за знесення уже було заплачено так багато, що назад дороги не було?)

Дивно бачити, як вкотре польські націоналісти грають на руку Кремлю, але листування Усовського продемонструвало, що у всього є своя ціна. Росія-СРСР уже «ділила» Польщу. Можуть повторити? Можуть. Якщо впаде Україна, то наступною буде Польща. І це мають розуміти польські любителі ситуативної дружби з Кремлем, продаючи своє майбутнє і майбутнє своїх дітей за гроші російського «Газпрому».

Тільки спільними зусиллями польського та українського суспільства, консолідованою та мудрою позицією дипломатів, журналістів активістів і патріотів можна вистояти проти російської гібридної агресії, метою якої є не тільки Україна, а й Польща, країни Балтії та інші держави, які потрапляють в орбіту інтересів РФ.