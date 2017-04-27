«Кликушеский собор» на Буковине

Ілля Бей, магістр богослов'я petrimazepa.com, 23 квітня 2017

Примечание редакции. Тема специфическая, но материал важный. В современном православии назревает всё большая поляризация между условно либеральным и ультраконсервативными крыльями. Это у нас патриарха Московского считают одной из колонн Кремля, и небезосновательно. Но есть люди, которые клянут его за излишний либерализм и дёргаются от одного упоминания того, что он-де с Папой Римским обнимался. От низложенного даже в РПЦ епископа Диомида и вытолканного со всех постов протоиерея Чаплина до насельников Почаевской Лавры на Тернопольщине и упомянутого в статье епископа Лонгина — есть люди с такими скрепами, что можно теплоходы швартовать. О том, что такие люди пытаются устраивать у нас, и пойдёт речь.

Группа представителей духовенства неопределенного канонического статуса, называющая себя «Международной коалицией противников экуменизма и глобализма», объявила о проведении летом сего года в Банченском монастыре в Черновицкой области (монастырь находится в юрисдикции Украинской православной церкви) «всеправославного антиэкуменического собора». На этом мероприятии предполагается предание анафеме ряда предстоятелей православных церквей, в том числе патриархов Константинопольского Варфоломея и Московского Кирилла.

О проведении «собора» было заявлено на «Фессалоникийском межправославном Синаксисе», состоявшемся 4 апреля в Греции. Вопреки прямому запрету официального священноначалия ряда поместных церквей, в «синаксисе» приняли участие более тысячи мирян, клириков и монашествующих Элладской, Румынской и Русской православных церквей.

Участники «синаксиса» заявили: «мы прерываем общение с Патриархом Константинопольским Варфоломеем как главным вдохновителем Собора, представителем и проповедником всеереси экуменизма и со всеми епископами, принимающими Критский Собор как православный».

Герой Украины, заблудившийся в сослужителях

Единственным архиереем, который передал свое благословение собравшимся, стал епископ Банченский Лонгин (Жар), викарий Черновицкой епархии УПЦ. Этот епископ в настоящий момент находится в весьма интересном каноническом положении. Он заявил о том, что прекращает поминать патриарха Московского Кирилла, предстоятеля РПЦ (в состав которой на правах самоуправления входит УПЦ), обвинив последнего в ереси. При этом епископ Лонгин находит для себя возможным совершать евхаристию вместе с митрополитом Киевским Онуфрием, который, в свою очередь, позволяет себе сослужить обоим: обвиняемому в ереси и его обвинителю. Таким образом, создан странный прецедент, когда обвиняющий и обвиняемый состоят в опосредованном общении. Более того, несмотря на прекращение поминания патриарха Кирилла (ещё в марте прошлого года), епископ Лонгин не заявлял о выходе из состава РПЦ (или УПЦ). А официальной реакции как Москвы, так и Киева на этот казус нет до сих пор.

Можно предположить, что Виктор Ющенко, награждая в 2008 году за социальное служение будущего бунтовщика званием Героя Украины, что-то знал. Ведь Лонгин уже тогда не скрывал своей симпатии к главному оппоненту Ющенко Виктору Януковичу, которого епископ не постеснялся назвать «родным отцом» опекаемых епископом детей-сирот, «уважаемым и очень хорошим человеком». Впрочем, первый кирпич в фундамент одной из колоколен монастыря закладывал в 2004-м именного тогдашний премьер-министр Украины Янукович.

Впрочем, от нынешнего украинского правительства епископ Лонгин вряд ли дождётся наград. В сентябре 2014 г. этот Герой Украины заявил: «Я никогда не буду поминать на Божественной литургии этих проклятых руководителей нашей страны, этих неверующих, не имеющих страха Божия, которые сидят в креслах и раздают приказы об убийствах. Осталась только одна молитва: Господи, если Ты ещё можешь, просвети их, ибо их объяли тьма и преисподняя. Им не нужно ничего, кроме кровопролития, и в этом они находят удовольствие».

В феврале 2015 г. на внеочередной конференции Черновицкой областной организации Союза журналистов Украины делегаты предложили лишить епископа Лонгина почетного звания Героя Украины. Голосование по этому вопросу было практически единодушным. Из более чем пятидесяти делегатов лишь несколько человек не поддержали эту инициативу. Впрочем, официальной реакции на это не последовало. (Согласно Закону «О государственных наградах Украины», лишение государственных наград может быть проведено Президентом только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом. — Прим. ред.)

Ангельская ПВО Рафаила (Берестова)

На «Фессалоникийском межправославном Синаксисе» 4 апреля 2017 года присутствовал клирик РПЦ, бывший афонский насельник, иеросхимонах Рафаил (Берестов). Отца Рафаила сопровождали и 18 членов его общины. Иеросхимонах заявил перед собравшимися: «Сам ересиарх-патриарх Кирилл участвовал в этой оргии (на экуменических собраниях — И.Б.), будучи епископом, вместе с язычниками подымал большого чёрного каменного идола».

Рафаил делает и более жесткое заявление: «Я с 60-х годов жил в Свято Троице-Сергиевой Лавре и знал нескольких яростных экуменистов — митрополитов. Таковыми были митрополит Никодим (Ротов), митрополит Белорусский Филарет, нынешний лжепатриарх — епископ Кирилл (Гундяев). Меня удивляло, почему такие образованные люди, которые закончили семинарию и академию, стали еретиками. Мне однажды один паломник рассказал, как они зашли с другом в масонскую ложу и к своему удивлению увидел там митрополита их города в монашеской форме, в белом клобуке, и с ним стояли два протоиерея». Жаль, иеросхимонах забыл рассказать, как именно паломник смог зайти в масонскую ложу, и в какое именно паломничество тот отправлялся.

Дальше ещё хлеще. Рафаил предлагает: «Вместо низложенных еретиков назначим местоблюстителей Патриарших престолов». Особое внимание уделяется православному грядущему царю-самодержцу, который наведёт порядок везде, освободит Константинополь, Святую Софию и православные земли Византии, Триединую Русь от жидовского ига, Косово и поможет Сербии.

Рафаил также предсказывает будущую войну, но раскрывает, как именно будет устроена система ПВО: «Ангелы Божии будут сбивать вражьи ракеты и посылать их обратно к врагам».

Следует отметить, что свое выступление Рафаил начал с девиза «Православные всех стран, соединяйтесь». И, как кажется, этот девиз является ключом для надлежащего восприятия заявления целиком.

Движение «непоминающих»

Согласно закону распределения Гаусса, в любой достаточно большой группе людей, где статистика доминирует над межличностными отношениями, находится определенное количество представителей, оказывающихся на обочине, краю (по-латински — margo) основного костяка группы — маргиналы. В этом слове нет ничего уничижительного или оскорбительного, ведь мы помним, что в первые века и христиане были маргиналами языческого общества. Также маргиналом в свое время являлся и преп. Максим Исповедник, едва ли не единственный православный на весь христианский Восток, охваченный ересями.

Маргиналы есть и в современном православии. Опять-таки, упомянутый закон предполагает две группы маргиналов, придерживающихся абсолютно противоположных взглядов. Такими полярными группами являются, с одной стороны, носители крайне либеральных взглядов (например, сторонники женского священства или женатого епископата), с другой, крайние консерваторы. Хотя зачастую люди, мнящие себя консерваторами, являются на деле предельными модернистами, сами того не осознавая.

Например, на ряде сайтов, распространяющих материалы Рафаила (Берестова), в то же время серьезно ставится вопрос о праздновании особой, «антиэкуменической» Пасхи 23 апреля сего года, ведь, оказывается, все остальные высчитывают этот день неправильно. Аргументация проста: «В этом году астрономическая Пасха выпадает на 16 апреля, и всё, казалось бы, верно, кроме экуменического аспекта — католики в этом году тоже празднуют 16 апреля, а у иудеев в самом разгаре идет Песах. Поэтому с точки зрения благочестия, ревности о вере и пасхального целомудрия — Православную Пасху следует перенести на 23 апреля». И хотя у христиан действительно есть канон, который прямо запрещает праздновать Пасху в один день с иудеями, его авторы не допускали мысли о расхождении юлианского календаря с астрономическими явлениями. С другой стороны, должны ли мы переносить празднование Воскресения Христова, если иудеи вдруг захотят отмечать свою Пасху по православной пасхалии?

Как бы то ни было, крайних антиэкуменистов оказывается ненулевое количество. По данным самих антиэкументистов среди клириков и монахов, это:

а) на Афоне насельники примерно пятидесяти келий, прекративших поминать патриарха Константинопольского Варфоломея, в чьей непосредственной юрисдикции находится Святая Гора;

б) в Румынии около тридцати священников из всех областей страны прекратили поминовение своих иерархов, увещевая и верующих определиться в своей позиции к собору (при этом Синод Румынской ПЦ в декабре прошлого года в своем обращении заявил: «со скорбью в наших душах мы отмечаем, что в фанатичной и разрушительной манере некоторые смутьяны ввели в заблуждение клириков и верующих, неправдиво и клеветнически заявляя, будто Собор на Крите объявил экуменизм догматом веры, и что некоторые клирики, поверив этому обману, неканонично прервали литургическое поминовение своих епископов, тем самым нарушая мир и единство Церкви своей раскольнической позицией»)

в) в рамках Московского Патриархата речь идёт о ряде клириков Молдавско-Кишинёвской митрополии, насельниках Банченского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ во главе с епископом Лонгиным, иеросхимонахе Рафаиле (Берестове) с группой сочувствующих, а также разрозненных священниках преимущественно сельских храмов, в большинстве своём оказавшиеся под запретом служения после отказа поминать патриарха Кирилла.

Примерно так выглядит инициативная группа по проведению «всеправославного антиэкуменического собора».

В прочих поместных церквах «непоминающие» пока незамечены. Впрочем, там своих маргиналов достаточно. Например, в Болгарии на 28 апреля — 1 мая в г. Велики Преслав намечено проведение собора богомилов, где организаторы ожидают представителей из шести стран. Идеологи движения заявляют: «Богомильство — мост между христианством и исламом. Мы не религиозные, мы верующие. Религии разделяют людей».

Взгляд из-за поребрика

Передислоцировавшийся в Россию секретарь Одесской епархии УПЦ протоиерей Андрей Новиков в интервью российской «Независимой газете» заявил: «Священноначалие УПЦ МП, конечно, не позволит проведения этого сборища в Украине. Но на владыку Лонгина могут надавить украинские власти. А то, что они надавят, это безусловно». Новиков высоко оценивает работу СБУ: «Отказ епископа поминать патриарха Кирилла был следствием какой-то провокации спецслужб Украины».

В той же газете приводятся слова некоего политолога, лидера общественной организации «Русская община Украины» (само столь откровенное название организации прямо подчеркивает «незаангажированность» персонажа): «Но я могу обозначить тех, кто заинтересован в том, чтобы это собрание состоялось, и именно в Банченском монастыре. Это, на мой взгляд, греко-католики и Киевский патриархат. Подключатся также силы внутри и вокруг УПЦ МП, которые выступают против митрополита Онуфрия и патриарха Кирилла».

Собор кликуш на Буковине

Очевидно, что время проведения будущего «собора» определено «в пику» Критскому Собору — ровно через год (впрочем, точная дата буковинского ещё неизвестна). А «синаксис», назначивший проведение «собора», имеет две ключевые характеристики, которые позволяют сделать все необходимые выводы:

1) полное отсутствие архиереев — даже еп. Лонгин не посетил это мероприятие лично;

2) «синаксис» был организован церковными маргиналами, которые готовы не просто слушать заявления об «ангельском ПВО», но и продолжать приглашать Рафаила на дальнейшие подобные мероприятия. Это свидетельствует о богословском и вообще интеллектуальном уровне всех прочих участников.

Альтернативное мнение озвучил архиепископ Евстратий (УПЦ-КП): «Не стоит забывать, что именно в Почаевском монастыре подогреваются духовные настроения, характерные в целом для "старообрядцев-никониан" в РПЦ — антиэкуменизм, москволатрия, кодоборчество и прочее. Банчены с их настоятелем — лишь клон Почаевского монастыря. Именно поэтому Синод Московского патриархата в Украине так либерально относится к выходкам епископа Лонгина — ведь у того на языке то, что у синодалов на уме. Поэтому попытка представить возможный "банченский собор" провокацией СБУ или инспирацией УПЦ КП — не более чем плод искривленного сознания, в котором всё плохое всегда приписывают оппоненту».

Конечно, с той стороны границы виднее, но лично мне сложно представить, что к заявленному на Буковине «собору» украинские власти отнесутся сколько-нибудь серьёзно. Напротив, я полагаю, что из-за вмешательства СБУ на это мероприятие не попадут как раз наиболее одиозные личности — их просто остановят на границе. А интерес УГКЦ и УПЦ-КП ко всему этому, скорее всего, просто зрительский: вряд ли они заинтересованы в умножении расколов, если «отвалившуюся» часть нельзя будет «подобрать». Впрочем, в буковинском «соборе» можно найти и положительный момент: подобное мероприятие позволит выявить всех фриков скопом.