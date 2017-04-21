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"Куля в лоб": Священик з шоу Голос країни прокоментував свої скандальні записи в Facebook
21 квітня 2017, 11:24 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Отець Олександр заявив, що його скандальні пости були реакцією на виступ одного з політиків
Учасник пісенного телешоу Голосі країни священик Олександр Клименко прокоментував свої скандальні записи в Facebook, в яких він називав героїв Небесної сотні "божевільними", жартував над хресною ходою віруючих УПЦ КП і публікував повідомлення проросійського та російського духовенства. Про це повідомляє сайт ТСН.ua.
Зокрема, отець Олександр зауважив, що журналісти не звернули увагу на те, що "повідомлення про Майдані було створено за два тижні до масових розстрілів", коли "усталеного виразу "герої Майдану" або "герої Небесної Сотні" ще й не було".
За словами священнослужителя, його скандальний текст був реакцією на виступ "одного з політиків". "Він сказав, жахливу і безвідповідальну фразу: "Куля в лоб - то куля в лоб". Так звучить псевдогероика, коли мовець не збирається підставляти свій лоб. А цією фразою підігріває кров у тих, хто вірить в ту чи іншу ідею. Мене дуже обурило це покликання до самопожертви", - сказав отець Олександр.
"Не звик рекламувати себе, але далі в моїй стрічці можна побачити, як я брав участь у концертах, присвячених збору коштів на підтримку воїнів АТО. Як ми освячували автомобілі для гуманітарних цілей і відспівували трьох наших загиблих воїнів", - додав він.
За словами фіналіста Голосу країни, Крим і Донбас - це дуже болюча тема для нього. "Коли почалися ті події, ми зрозуміли, що повинні підтримати наших хлопців, чим можемо. Не зброєю, звичайно, тому що ми християни. Наш прихід стабільно збирав і передавав ікони, молитовники, хрестики, теплі речі, медикаменти. Ще хтось банку сала, а хтось банку смальцю. Хтось якісь домашні запаси, горіхи. Але це не тема для реклами. Це не по-християнськи", - резюмував Клименко.
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