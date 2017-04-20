Патриархов спалят Жаром

Артур ПРИЙМАК "НГ-релігії", 19 квітня 2017

Русской и Константинопольской церквам готовят монашеский майдан

Этим летом в жизни Буковинского региона Украины может произойти событие международного значения. В Банченском Свято-Вознесенском монастыре (Черновицкая область) должен собраться всеправославный антиэкуменический собор. Главная цель – осуждение ереси экуменизма, деяний прошедшего в июне 2016 года на Крите Святого и великого собора и анафематствование организатора Критского собора – патриарха Константинопольского Варфоломея. По информации СМИ Украины, к участию в буковинском синаксисе приглашены клирики, монашествующие и миряне из Элладской, Румынской, Русской (куда канонически относится Украинская православная церковь Московского патриархата, УПЦ МП) и других православных Церквей. Но у «антикритского» совещания будет еще и другая задача – анафематствование «впавшего в экуменизм» священноначалия РПЦ. Обитель, где антиэкуменисты намерены проводить собор, известна тем, что ее настоятель в прошлом году фактически «признал» еретиком патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Бунтовщики с Афона

О намеченном в Украине соборе было объявлено на прошедшем 4 апреля с.г. в греческих Фессалониках всеправославном собрании против экуменизма. Синаксис (собрание представителей Церквей) был созван по инициативе группы афонских монахов. В начале апреля эти монахи инициировали среди афонских насельников отказ поминать за богослужениями патриарха Варфоломея, которому Афон подчиняется канонически. Поводом для монашеского недовольства стал Критский собор. Участники собрания в Фессалониках повторили прозвучавшую в прошлом году в письме 60 афонских старцев формулировку, что Критский собор является «разбойничьим» (см. «НГР» от 18.07.16). Противники патриарха Варфоломея также обвинили его в том, что он взял курс на диалог с католическим и протестантским миром. По церковным правилам, отказ поминать правящего архиерея равнозначен призывам к выходу Афона из состава Константинопольского патриархата. На фоне такого сепаратизма на Святой горе произошел раскол. На что патриархат поспешил оперативно среагировать: как сообщают некоторые греческие СМИ, в первых числах апреля монахам-бунтовщикам было приказано покинуть Святую гору, но насельники отказались подчиниться. Ситуация на Святой горе накалилась до возможности реального проявления насилия.

Майдан в монашеской республике затронул Россию и Украину. 5 апреля наместник известного на весь мир русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (Руссикона) архимандрит Евлогий (Иванов) известил главу УПЦ МП митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), что Руссикон временно приостанавливает свою деятельность, вслед за чем последовало санкционированное Онуфрием закрытие подворья Руссикона в Киеве. «Антикритский» синаксис в Фессалониках состоялся за день до закрытия Руссикона – 4 апреля.

РПЦ (которая, как известно, в Критском соборе не участвовала) на синаксисе представляли маргинальные для Русской церкви личности. А именно бывший афонский насельник, иеросхимонах Рафаил (Берестов), родной брат известного игумена Анатолия (Берестова), и 18 членов общины Рафаила. В своем обращении к синаксису Берестов расширил тему повестки дня. В его понимании Критский собор – это одно из проявлений торжества в православном мире ереси экуменизма. «Ныне сатана через своих слуг, масонов в рясе, поднял ересь ересей – экуменизм, который открывает дверь ко всем ересям и к сатанинским религиям», – заявил Рафаил участникам синаксиса, добавив, что главным экуменистом – «пособником сатаны» в РПЦ является не кто иной, как патриарх Кирилл. «Я с 60-х годов жил в Свято-Троице-Сергиевой лавре и знал нескольких яростных экуменистов, – заявил Рафаил. – Таковыми были митрополит Никодим Ротов (духовный наставник нынешнего главы РПЦ. – «НГР»), митрополит Белорусский Филарет Вахромеев (ныне на покое. – «НГР»), нынешний лжепатриарх Кирилл Гундяев. Мне однажды один паломник рассказал, как они зашли с другом в масонскую ложу, и он, к своему удивлению, увидел там митрополита их города в монашеской форме, в белом клобуке, и с ним стояли два протоиерея». Оратор, ссылаясь на вольно перетолкованное им святоотеческое предание, представил своим слушателям будущее, которое уготовили православному миру иерархи – «экуменисты»: «Через биометрию делают начертания лазером на пальцах и на лбу, через чипизацию, и хотят оболванить и управлять. А потом неугодных людей будут легко убивать через чип и компьютер, лукаво жалеть и хоронить».

Берестов призвал участников антикритского синаксиса созвать в ближайшее время «настоящий» всеправославный Собор. Цели этого Собора – низложение глав Церквей, которые хотя бы официально признали за Критским собором статус «православного» (то есть всех действующих предстоятелей православных Церквей), а также… свержение действующих режимов в России, Турции и ряде других стран. Такой геополитический демонтаж, по словам Берестова, осуществит посланный Богородицей «православный царь», который «освободит Россию от жидовского ига», Константинополь и земли Византии из-под власти Турции, а Косово соответственно вернет Сербии и «возвысит» последнюю в ее противостоянии с Западом. Правофундаменталистский спич Берестова был пронизан реминисценциями из классики марксизма-ленинизма (свое послание он начал призывом «Православные всех стран, соединяйтесь!»).

Участники постановили, что все православные клирики и миряне начиная с апреля с.г. обязаны отказаться почитать патриарха Константинопольского и всех предстоятелей поместных Церквей. Эти архиереи были объявлены экуменистами – врагами православия, равно как и находящийся в литургическом общении с ними епископат. По отношению к почитающим «экуменистов» рядовому духовенству и мирянам была сформулирована более мягкая позиция: «Они остаются нашими братьями». Но с оговоркой: пока «братья» почитают архиерев-«экуменистов», «настоящий» православный верующий не имеет права молиться вместе с ними. Участь «впавшего в экуменизм» священноначалия поместных Церквей и вопрос низложения патриарха Варфоломея, согласно документу, должен решить вселенский антиэкуменический Собор, который должен пройти в первую годовщину Критского собора – с июня по июль с.г.

Черновицкий узел

Местом проведения «антикритского» Собора избран находящийся в Черновицкой области Украины Свято-Вознесенский Банченский монастырь.

Фото со страницы Свято-Вознесенского Банченского монастыря в «ВКонтакте»

Местом проведения «антикритского» собора был избран находящийся в Черновицкой области Украины Свято-Вознесенский Банченский монастырь. Руководители собора с удовлетворением отметили, что настоятель монастыря епископ Лонгин (Жар) послал синаксису приветственное письмо, а в марте прошлого года осудил встречу патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване, обвинил главу РПЦ в ереси и отказался поминать его за богослужением.

Епископ Лонгин (Жар) в прошлом году действительно пополнил список священнослужителей УПЦ МП, которые отказались поминать патриарха Кирилла за богослужением. Кроме Лонгина в этот список входят протоиерей Киевской епархии Алексий Ефимов, настоятель храма Андрея Первозванного в Каменском (Днепродзержинском) районе иеромонах Лонгин (Сущик), запрещенный в служении в январе с.г. иеромонах из Винницкой области Сергий (Жебровский) и др. Все перечисленные священнослужители не приняли Гаванской декларации, считая, что диалог с «еретиком» Франциском – то же самое, что переговоры с террористами, если не хуже. В той же логике рассуждал и епископ Лонгин (Жар). В церковных кругах даже возникло мнение, что архиерей из Буковины таким образом якобы протестует против «соглашательской» позиции УПЦ МП по ситуации в Донбассе.

Дело в том, что священноначалие УПЦ МП призывает к прекращению войны в Украине, но при этом некоторые священники служат военными капелланами в действующих в Донбассе военных и полицейских частях, а в храмах совершают молебны за президента и правительство Украины чином «о властех и воинстве». Епископ Лонгин по этому поводу сказал в своем пастырском послании в 2015 году: «Во время святой литургии я никогда не буду вспоминать этих сатанистов, проклятых руководителей нашей страны, у которых нет страха перед Богом, которые сидят в своих креслах и, указывая пальцем, говорят: «Убивайте». Епископ Лонгин призывает украинских православных мужчин избегать мобилизации в Донбассе, а родителям юных призывников говорит, чтобы те «не отдавали детей на смерть». Украинский медийный мейнстрим вылепил из епископа образ «национал-предателя» и раскольника, которого власти Украины и священноначалие не репрессируют лишь потому что Жар – юродивый или вообще сумасшедший.

В некоторых журналистских кругах России и Украины сложилось мнение, что Лонгин своими действиями… готовит почву для отпадения Буковины под омофор патриарха Румынского Даниила (Чоботя). Предстоятель Румынской православной церкви (бывший глава находящейся в этой Церкви епархии Молдовы и Буковины) действительно воспринимает Черновицкую епархию УПЦ МП как каноническую территорию своей Церкви. Стоит указать, что около 90% православных верующих на Буковине – этнические молдаване и румыны, службы и проповеди в ряде храмов совершаются на румынском языке. Этническим румыном является и Лонгин (Жар). Его цитировавшееся выше послание, где епископ называет власти Украины «сатанинскими», было опубликовано в распространяемой на Буковине румынской газете Libertatea Cuvantului («Свобода слова»).

Но версия о Жаре как инструменте румынской церковной экспансии при проверке фактами оказалась несостоятельной. Как рассказал «НГР» молдавский политолог Виктор Жосу, Лонгин не приемлет экуменистских прозападных взглядов патриарха Даниила, а в окружении румынского предстоятеля, в свою очередь, очень не любят Лонгина. «Для него авторитет – митрополит Киевский Онуфрий, служивший ранее на Буковине. Владыка Лонгин неоднократно обращался к верующим Румынии с критикой Критского собора и участия в нем румынского священноначалия. А последнее почти официально именует Лонгина «инструментом» Московского патриархата для проникновения на чужую каноническую территорию – то есть территорию Румынской церкви, куда Бухарест, в частности, относит территорию Республики Молдова, Одесскую и Черновицкую области Украины», – сказал Виктор Жосу.

Политолог также разъяснил ситуацию с прозвучавшим в прошлом году отказом епископа Лонгина поминать патриарха Кирилла. «Владыка был неправильно информирован насчет итогов Гаванской встречи. Потом ему сообщили, что патриарх Кирилл якобы собирается ехать на Критский собор. Поэтому владыка отказался поминать патриарха за богослужением. Но после того как Русская православная церковь отказалась участвовать в Критском соборе снова благословил поминать Московского патриарха как «великого господина нашего».

Епископ Лонгин известен на всю Украину как пастырь социального служения. При Свято-Вознесенском монастыре в Банченах и в расположенном неподалеку селе Мольница около 20 лет работают открытые епископом семейные детские дома. На попечении епархии более 400 сирот, из которых около 100 больны ВИЧ. Собственно, сам монастырь в Банченах строился под руководством Жара – тогда еще иеромонаха, буквально на пустом месте, в 1990-х годах. За социальное служение президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году наградил будущего епископа-бунтовщика званием Героя Украины, несмотря на то что в то время за Жаром закрепилось прочное реноме креатуры враждебной Ющенко Партии регионов и лично Виктора Януковича. В своей поддержке Януковича Лонгин признался лично во время президентской кампании февраля 2010 года в эфире одного из телешоу на украинском телеканале «Интер», где будущий президент Украины был гостем. Лонгин, обращаясь к Януковичу, назвал его «родным отцом» опекаемых епископом детей-сирот, «уважаемым и очень хорошим человеком». По информации автора статьи, некогда близкие к Януковичу финансовые круги действительно до сих пор оказывают монастырю в Банченах значительную финансовую помощь.

В беседе с «НГР» ныне проживающий в России секретарь Одесской епархии УПЦ МП протоиерей Андрей Новиков сказал: вполне вероятно, что зависимость от спонсоров из украинской большой политики сейчас оказывает Лонгину медвежью услугу. «Если исходить из имеющейся информации, то антиэкуменический Собор, который хотят устроить в Банченах участники фессалоникийского совещания, по церковным канонам будет являться раскольническим, антиправославным сборищем. Владыка Лонгин, если он реально примет у себя в обители это сборище, уничтожит себя канонически. Священноначалие УПЦ МП, конечно, не позволит проведения этого сборища в Украине. Но на владыку Лонгина могут надавить украинские власти. А то, что они надавят, это безусловно». Давление на епископа, по мнению Новикова, может быть оказано через спонсоров Лонгина: «В ряде публикаций говорилось, что главным благотворителем обители и социальных деяний владыки является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Фирташ, спонсор евромайдана, как известно, в президентство Януковича считался «кошельком» Партии регионов». Андрей Новиков упомянул, что проклятия Жара в адрес украинских властей не могли быть незамеченными украинскими спецслужбами: «Его могут использовать против Церкви методами советской госбезопасности в 20-х годах XX века. Вполне вероятно, что и отказ епископа поминать патриарха Кирилла был следствием какой-то провокации спецслужб Украины».

«Смутная информация по поводу якобы намеченного на территории популярной в Украине обители непонятного совещания, где хотят сместить священноначалие Русской православной церкви, – следствие давно плетущихся вокруг Русской церкви в Украине политических интриг, – сказал «НГР» украинский политолог Константин Шуров, лидер общественной организации «Русская община Украины». – То, что это мероприятие (антиэкуменический Собор. – «НГР») будут продавливать в Украине – несомненно. Какие силы именно будут участвовать в этом, покажет время. Но я могу обозначить тех, кто заинтересован в том, чтобы это собрание состоялось, и именно в Банченском монастыре. Это, на мой взгляд, греко-католики и Киевский патриархат. Подключатся также силы внутри и вокруг УПЦ МП, которые выступают против митрополита Онуфрия и патриарха Кирилла».

Переплетение различных политических интересов и версий, связанных с фигурантами будущего антиэкуменического совещания, делают события наступающего лета катализатором развивающейся деструкции в украинском православии.