Украина на серебряном блюде: посол Ватикана назвал лучший подарок для врагов страны

Тетяна Гайжевська "Обозреватель", 9 квітня 2017

Посол Ватикана в Украине (Апостольский Нунций) архиепископ Клаудио Гуджеротти занимает этот пост с ноября 2015 года. Он приехал в страну в самый разгар войны на Донбассе. В качестве посланника Папы Франциска он не раз посещал "серую зону" вблизи линии разграничения, лично общался с обычными людьми по обе стороны "баррикад" (посол многие годы служит в постсоветских странах, говорит по-русски) – не только для того, чтобы передать им слова поддержки Папы, но и способствовать оказанию вполне ощутимой материальной помощи в рамках беспрецедентной акции "Папа для Украины".

8-9 апреля посол впервые побывал в Виннице. Во время пресс-конференции он поделился своими размышлениями о причинах "разрушения мостов" - мостов физических и мостов в отношениях между людьми, а также рассказал об особенностях ватиканской дипломатии, кажущемся молчании и реальных "словах" главы Ватикана в отношении Украины.

Дипломатическое молчание: почему нелегко быть послом

"Этот год был очень сложным. Знаете, что самое сложное в работе Нунция? Не обижать никого. Потому что довольно часто бывает: что бы ты ни сказал, найдется кто-то, кому это не нравится. И, прежде всего, конечно, молчание. Молчание никому не подходит, потому что все пытаются его как-то трактовать.

Самая сложная вещь – я говорю это вам, представителям прессы, - смочь интерпретировать то, что люди чувствуют, а не то, что кто-то хотел бы, чтобы люди чувствовали. Эта проблема – наиболее деликатная, потому что в моменты больших проблем страны именно согласие является фундаментальной вещью".

Война разделения: подарок врагам на серебряном блюде

"Победа тех, кто не любит Украину, состоит в ее разделении. И они располагают огромными средствами для достижения своей цели. Причем, самое важное средство – совсем не оружие, а пропаганда. Она пытается вывести на первый план наиболее скрытые, наиболее примитивные чувства человека.

Для меня это самая трудная вещь, с которой я не встречался раньше, несмотря на то, что я уже переживал сложную ситуацию, например, войну России против Грузии в 2008 году. Тем не менее, я вынужден признать, что в том случае общественное мнение было единым. Здесь же все намного сложнее, потому что это война разделения.

На востоке Украины я посещал как территории, контролируемые правительственными силами, так и территории, неконтролируемые правительственными силами. Но это всегда – Украина. Мы не должны забывать об этом.

Самая сложная вещь – понять, почему люди, которые чувствуют близость, которые чувствуют себя друзьями, братьями – почему их считают врагами? Да, есть люди, которые не любят эту страну. Но большая часть населения все равно ничего не имеет против своей страны. У них – другие идеи, но это не означает непринятия.

Фундаментальная вещь состоит в том, чтобы это чувство разделения не взращивалось искусственно и не превращалось в навязчивую идею – как с одной, так и с другой стороны от линии разграничения. Потому что это было бы наибольшей победой врагов, лучшим подарком на серебряном блюде…

Инициатива Папы преследует именно эту цель: показать, что человек остается тем же человеком, независимо от стороны, на которой он находится. Безусловно, это не означает, что нет виновных и невиновных. Чувство справедливости – очень важное чувство, которое следует осознавать и оценивать критически. Но не все виноваты во всем. Особенно люди не виноваты в том, что они родились в одной местности вместо того, чтобы родиться в другой. Рождение никогда нельзя вменять в вину. Вина предусматривает наличие выбора, а рождение не дает выбора".

Разрушенные мосты: больше никакой коммуникации

"Мои впечатления от пребывания на Донбассе – очень тяжелые. Народ страдает, многие ищут нового пристанища. Символ, который поразил меня больше всего – все мосты разрушены. А когда мосты разрушены, больше нет путей для коммуникации. Это поражает даже физически, вызывает большую печаль. Например, для того чтобы добраться в Луганск ты вынужден ехать через Донецк, проделать большой путь, потому что все мосты разрушены. Есть одна возможность как альтернатива – ехать через Россию. А это означает очень многое.

Нервы у людей на пределе, особенно – у детей. С обеих сторон. Они переживают ситуацию, которую невозможно пережить. Я не знаю, какими они станут, когда вырастут. Так же, как меня беспокоит их боль, точно так же меня беспокоит и их будущее.

Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Но, безусловно, это не зависит от тех людей, которых повстречал я".

Папа Франциск и Украина: слова понтифика – это его дела

"Тот факт, что сейчас Папа меньше говорит об Украине, это также выбор, который был ему предложен его сотрудниками. Честно говоря, я также разделяю это мнение. Слова Папы – это акция для Украины. Слова Папы – это помощь Авдеевке сразу после бомбардировок, в том числе 200 тысяч евро для детей.

Все остальное – очень деликатно, из-за проблемы, о которой я говорил в начале. Если кто-то вложил себе в голову, что Папа – компаньон в игре Московского патриарха, и что они каждый вечер вместе играют в карты… Любое слово, которое произносит Папа, трактуется как защита против того, о чем он думает или что он делает. Но, учитывая, что это не верно, бесполезно вести разговоры, которые вызывают огромное сопротивление в соцсетях и в прессе, потому что он и так говорит, что он ЕСТЬ с Украиной.

Честно говоря, не думаю, что сейчас – время слов. Я уверяю вас, что в международных правительственных структурах ватиканская дипломатия очень активна в отношении Украины. Она основывается на известных вам принципах: уважение территориальной целостности и нерушимости границ. Эти тезисы звучат регулярно.

Но ватиканская дипломатия – особая. Нет необходимости постоянно повторять одно и то же. Но способствовать малым жестам примирения, малым гуманитарным акциям, малым контактам – это в конечном итоге творит большой мир. Мы – дипломатия малых шагов. Даже несмотря на то, что идеалы Святого Престола – чрезвычайно высоки, поскольку их горизонт – не этот мир, но вечность. А с вечностью не шутят".

Воскресение Христово: помните о "запахе Вечности" каждого поступка

"Воскресение Христово в этой части мира – огромный праздник природы. Эта ваша удивительная земля, в которой есть все: от красоты моря до величия гор, невероятное разнообразие в буйстве природы. Сейчас она начинает расцветать. И это происходит, несмотря на войну.

Для нас, христиан, эти цветы – символ Воскресения Иисуса. Нет смерти, которая не знает воскресения. И в этом состоит наша ответственность: если бы все решалось только нашими 70 годами жизни, жить было бы легко. Но осознание того, что каждый наш поступок имеет запах Вечности, возлагает на нас огромную ответственность. Огромную ответственность.

Мои пожелания Украине по случаю Воскресения Господнего – чтобы она наслаждалась теми цветами, которые она рождает. И как можно сильнее осознавала свою ответственность – чтобы осень не пришла слишком быстро".