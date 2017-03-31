Отець Іван Дацько про відносини Патріарха Йосифа із Римським престолом

31 березня 2017, 15:59 | Суспільство-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Що відповідав Патріарх Йосиф коли йому дорікали у недостатній вірності Папському престолу? Хто з Римських архиєреїв найкраще розумів Главу страждальної Церкви? Чи був Блаженніший Йосиф противником діалогу з Московським патріархатом?

Про це ексклюзивно у інтерв'ю о. Івана Дацька - особистого секретаря Патріарха Йосифа Сліпого.

Система Orphus
теги до статті:Іван Дацько,Йосиф Сліпий,Україна-Ватикан
Рейтинг
0
0

Моніторинг ЗМІ

Останні коментарі

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко

Популярні статті місяця