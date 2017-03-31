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Отець Іван Дацько про відносини Патріарха Йосифа із Римським престолом
31 березня 2017, 15:59 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Що відповідав Патріарх Йосиф коли йому дорікали у недостатній вірності Папському престолу? Хто з Римських архиєреїв найкраще розумів Главу страждальної Церкви? Чи був Блаженніший Йосиф противником діалогу з Московським патріархатом?
Про це ексклюзивно у інтерв'ю о. Івана Дацька - особистого секретаря Патріарха Йосифа Сліпого.
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