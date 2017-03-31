Релігійний експерт: суспільство мало би мати претензії до медіа

| Краєзнавство-дайджест | Львів та околиці у давніх записах мандрівника Ульріха фон Вердума «Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670-1672 через Королівство Польське…» – так називаються записки німецького мандрівника Ульріха фон Вердума. У них він навів описи багатьох міст і сіл України, подав цікаві дані про історичну географію Холмщини, Галичини та Поділля, про дипломатію Яна ІІІ Собеського, його відносини з гетьманом Петром Дорошенком і татарами в ході осінньої кампанії 1671 року.

| Краєзнавство-дайджест Тарасова церква Цей Божий храм у Ніжині має дуже давню, важку історію й називається Спасо-Преображенським. Як людина: зі своїм минулим, теперішнім і майбутнім, з тяжкими випробуваннями, які Господь допускає, бо знає, що вистоїть.