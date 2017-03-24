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Обнародованы подробности сотрудничества PR-технолога из Отдела по делам молодежи УПЦ с командой помощника Президента РФ
24 березня 2017, 15:17 | Суспільство-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Открываются новые детали сотрудничества журналистов-религиоведов и церковных активистов с командой помощника Президента России Владислава Суркова по продвижению российских интересов в Украине в 2014-м и последующих годах.
С неожиданной откровенностью рассказал 16 марта о своих жизненных ценностях и смысле своей деятельности заведующий отделом религии российского издания "Life" Владислав Мальцев, в течение нескольких лет работавший обозревателем "Независимой газеты-Религии", сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Рortal-credo.ru и Realist.online.
О работе Владислава Мальцева в команде помощника Президента России Владислава Суркова стало известно, благодаря публикации украинского издания "Реалист", проанализировавшего взломанную электронную почту Владислава Суркова.
По данным "Реалиста", Мальцева познакомил с Сурковым первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, помощник депутата Госдумы РФ от «Единой России» Александра Карелина. Настоящая фамилия Мальцева — Носков, в течение длительного времени он участвовал в московском неонацистском движении, входил в организацию "White Patriot". С 2010 года работал в штате "Независимой газеты", освещая тематику религиозных организаций и нацменьшинств. В 2016-м перешел на работу редактором отдела "Религи" на LIFE.Ru (ранее этот портал назывался LifeNews).
В почте Суркова сохранилось одно из предложений Мальцева: «Создание интернет-портала для обращения Владимира Путина к народу Украины». Также — открытие оригинальных аккаунтов Путина в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», через которые транслировались бы выступления российского Президента.
Мальцев привлек в команду Суркова ряд беглых украинских PR-технологов и активистов. Первым Мальцев посоветовал выходца из Запорожья Павла Бройде, известного в качестве координатора Всеукраинского апологетического центра (ВАЦ) во имя свт. Иоанна Златоуста при Синодальном отделе по делам молодежи УПЦ (МП).
В автобиографии, присланной в приемную Суркова, Бройде откровенно рассказывает о том, чем именно занимался в Украине. Начинал он карьеру референтом архиепископа Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Василия (Златолинского). Параллельно становится активным участником местных запорожских организаций «Пересвет» и «Славянская Гвардия». Ездит в Россию обучать «противодействию попыткам цветной революции» членов движений «Наши» и «Молодая Россия»...
С приходом к власти Виктора Януковича Бройде перебрался в Киев на работу в Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ (МП). В 2013 году Бройде вместе с епископом Ионой (Черепановым), настоятелем Ионинского монастыря и главой Отдела по делам молодежи УПЦ (МП), учил на семинарах священников PR-технологиям.
В 2012 году он принял «предложение руководителя так называемой „теневой вертикали власти“ в Запорожской области возглавить теневой технологический центр Партии регионов». Местная пресса писала в те годы, что Бройде был PR-технологом бизнесмена Евгения Анисимова, которого также называли «смотрящим» за Запорожьем и областью по прозвищу «Анисим». После его ареста в октябре 2013-го Бройде оказывается в Москве.
Самым интересным его предложением для Суркова, которое имеется во взломанной почте, касается «Украинского медиа-холдинга» (UMH). Бройде позитивно оценивает охват аудитории всеми изданиями и радиостанциями холдинга и советует россиянам его приобрести.
Через некоторое время Павел Бройде просит к себе в помощники давнего знакомого по Запорожью (в частности, по вышеупомянутому «Пересвету») Александра Слабиева, который в марте-апреле 2014-го являлся одним из лидеров запорожских сепаратистов, входя в так называемый «Запорожский юго-восточный фронт». В начале мая Слабиев бежал в Крым и позже объявился в «Луганской Народной Республике» в качестве бойца батальона «Заря».
В качестве одного из главнейших козырей своего знакомого Павел Бройде называет его многолетние связи с пророссийскими правоохранителями в Запорожье: «У него (…) контакты с пророссийски настроенными сотрудниками МВД (он вел у нас линию МВД 10 лет)».
Неизвестно, какова была оплата работы Бройде на команду Суркова. Зато 16 марта 2017 года его коллега Владислав Мальцев рассказал в своем блоге, как "за годик" "без особого надрыва" заработал на двухкомнатную квартиру в Москве, сделал там современный ремонт, а также покупает "курточки по стоимости... зарплаты" и получает "восторги баб "какой ты красавчик"".
"Как же прекрасно, — пишет Владислав Мальцев своему собеседнику Александру Черных, — плюнуть на тебя с высоты не только интеллектуального, но и социальной высоты, ибо сие отлично взаимосвязано".
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.