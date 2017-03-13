Московський патріархат проводить спецоперацію, яка може зашкодити нацбезпеці України

Сергій Гальченко, Дмитро Святненко ТСН, 12 березня 2017

УПЦ хоче змінити статуту єпархій і забрати в релігійних громад право керувати майном церков.



У скандальному позові Української православної церкви Московського патріархату до держави Україна – несподіваний поворот із цілою спецоперацією, керованою з одного центру – у Москві.



Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.



Українська православна церква Московського патріархату судиться з державою Україна. Прихильники російського патріарха Кирила намагаються змінити статути громад за російським лекалом. Україна ж проти, щоби з парафіян робили приписних кріпаків. Та крім запровадження військової ієрархії, Московський патріархат іще сподівається провести приховану приватизацію майна православних громад.



"Ми не можемо допустити де-факто побудови російської моделі стосовно однієї окремо взятої релігійної організації. І це є головна мета. Саме через статутну діяльність. Коли громади позбавляються будь-якого права навіть на свою власність, на право зробити якесь рішення", - говорить директор департаменту в справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш.



11 статутів єпархій та монастирів УПЦ Московського патріархату вже є предметом судового розгляду, де відповідачем зазначене Міністерство культури України. Вам може здатися, що судитися з державою - марна річ. Але це тільки, якщо не придивитись, хто і як вестиме цей процес. Одіозний окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про проведення так званого письмового провадження. Тобто, засідань, на які можна прийти, не буде.



"Суд буде приймати рішення без участі сторін у письмовому провадженні. Тобто, буде винесено рішення у справі без участі сторін", - говорить юрист управління правозабезпечення Міністерства культури України Дмитро Яцишин.



Звичайно, така практика письмових проваджень є. Але вочевидь, що не в таких резонансних справах. А надто не в ситуації, коли позов Московського патріархату проти держави, розглядають дуже неоднозначні судді. Хто ж ці люди, які вирішать, чи буде Українська православна церква жити за правилами Російської православної церкви?



Суддя Ігор Качур був членом ЦВК під час скандальних виборів президента України 2004 року. Кажуть, він політично наближений до Сергія Ківалова. Суддя Качур намагається, згідно з його дописами у Facebook, видати агресію Росії за громадянську війну:



"Тех, кто захватывал админздания, убивал милиционеров, развязал гражданскую войну, пришёл к власти на крови... в тюрьмы! Без вариантов! Никакой пощады или снисхождения... Во имя памяти наших дедов, которые дошли до Берлина".



Він, м'яко кажучи, упереджено ставиться до греко-католиків:



"Священники Украинской греко-католической церкви призывали к войне на Востоке и проклинали людей просто на службе".



2013 року суддя Качур разом з іншими суддями окружного адміністративного суду літав на Афон. Журналістам "Радіо Свобода" він назвав цю мандрівку богоугодною справою.



"Це богоугодна справа. Ми літали не до Афін, а скоріш за все на Афон літали. Хто оплачував? Ви мене питаєте? Я оплачував за себе...", - сказав тоді суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Ігор Качур.



Другого суддю, який розглядатиме справу Московський патріархат проти України, звати Володимир Келеберда. Подейкують, цей суддя був наближений до адміністрації Януковича. 2015 року, згідно з розслідуванням журналістів, суддя розпочав будівництво маєтку за містом, а для уникнення звинувачень фіктивно розлучився з дружиною, яка є власницею цього маєтку. У власності сім'ї перебувають автомобілі Toyota Venza та Toyota Highlander. Разом із суддею Ігорем Качуром є одним із лідерів з поновлення люстрованих державних службовців на посадах. Практикує заборону відеофіксації його судових засідань.



І третього суддю, який вирішить, чи мають право українські громади на церкви, які самі ж будували, звати Андрій Федорчук. Він є головуючим у цій справі. У власності його та дружини журналісти виявили великий автопарк, чималий будинок площею в 450 квадратних метрів у місті Бучі та кілька земельних ділянок загальною площею в 64 гектари. Федорчук оголошував рішення щодо заборони мирних зібрань громадян.



Журналісти ТСН кілька разів намагалися отримати коментар і в очільників церкви Московського патріархату, але дізналися про заборону давати коментар "1+1". Та раптом на ім'я керівника телеканалу надійшов лист від речника УПЦ МП єпископа Климента, в якому він обурюється неможливістю пояснити позицію церкви, перекручуванням фактів, і пояснює наступне:



"Суть судового позову УПЦ до департаменту у справах релігій та національностей полягає не в тому, що релігійна організація не згідна з якимись положеннями, які пропонується внести до її статуту, а в бездіяльності департаменту".



Детально його вкрай заплутаний юридичний лист ТСН.Тиждень проаналізує наступного разу.



Але цей суд і 11 статутів Московського патріархату - лише верхівка айсберга. Журналісти ТСН виявили масштабну скоординовану спецоперацію представників московського патріарха Кирила - УПЦ МП. І йдеться про тисячі парафій, які планують проштовхнути через лояльних до цієї церкви чиновників в обласних адміністраціях. У Мінкульті візують тільки статути єпархій, монастирів та духовних центрів.



"Ми підозрюємо, що обласними адміністраціями можуть бути зареєстровані статути, які не пройшли експертизи, не мають релігієзнавчого аналізу, правового аналізу, там можуть бути моменти, які містять антизаконну суть", - припускає директор департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш.



І ці підозри не безпідставні. Бо те, що ТСН виявила, свідчить про загрозу національній безпеці України.