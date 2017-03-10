Эпидемия чудес. По ком синхронно мироточат Николай ІІ и Ленин

Парад российских чудес только начинается. Страшно себе представить, где польется следующий раз и каким местом верующие российские чиновники будут ощущать благодать

"Умом Россию не понять, в Россию можно только верить", - сказал классик. Почему так? Все очень просто. Разум требует доказательств, научных теорий и материалов исследований. Вера же не нуждается в доказательствах. Она алогична.

Но и вере доказательства не чужды. Доказательства в виде чудес. Когда мы говорим о современной России, захапавшей чужие территории без какого-либо экономического базиса для их удержания, осознанно идущую на самоизоляцию при 100%-ной зависимой от внешних рынков, угрожающую новой мировой войной и радиоактивным пеплом без союзников, без денег, без научно-технического потенциала, - нужна очень сильная вера, чтобы не обращать внимания на факты.

Откуда у такой страны возьмется светлое будущее? О каких победах "русского мира" они бредят? Чем сильнее укрепляется путинизм, тем чаще у россиян возникает вопрос: "Что будет с Родиной и с нами?". Если что-то противоречит логике, не имеет видимых причин и непонятно откуда возьмется - это прямое доказательство, что господь пошлет чудо. Потому что по-другому уже никак. Сложно? Еще бы! А как вы хотели? Мы ведь о судьбе страны третьего мира, нацелившейся на мировое господство, говорим.

На днях в вечернем эфире "Царьград ТВ" бывшая "Няш-мяш" Крыма Наталья Поклонская принесла российской публике благую весть. В Симферополе в прокурорской часовне Святых Царственных страстотерпцев замироточил бюст последнего российского императора Николая II. "Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней, и говорят, что утром бюст Николая II, Государя нашего, который мы установили возле часовни, замироточил. Это чудо, которое не объяснят ученые и никто", - рассказала она.

Не знаю, как ученые, но журналисты "Новой газеты" тут же прибыли к месту событий. Оказалось, что в часовне, которая была открыта у здания прокуратуры Крыма лично Натальей Поклонской и деньги на строительство которой крымские прокуроры собирали сами, замироточило все.

Алексей, смотритель часовни утверждает, что с 22 февраля мироточит икона Казанской Божией Матери. Ее примеру последовала икона царской семьи. А с 24 февраля - "сам Государь наш", - хвастается смотритель, показывая на икону Николая II. С третьего марта миро полилось с бюста, расположенного возле часовни. Смотритель предлагает всем желающим поковыряться в бронзовом ухе почившего императора для того, чтобы лично удостовериться в случившемся.

Но это не все чудеса, происходящие в крымской часовне. По словам смотрителя, мироточащий с вечера 3 марта бюст Николая, "Наталья Владимировна первая заметила". На вопрос журналистов, а как же она могла заметить, если все это время была в Москве и даже выступала на телеканале, Алексей делает блаженное лицо и поясняет: "Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать". Другими словами, чуду подверглись не только прокурорская часовня с прилагающимся к ней бюстом, но сама мадам прокурорша, которая удивительным образом способна оказываться в двух местах одновременно.

Блаженная "Няш-мяш" проповедует, что к изваянию уже несут заболевших людей, а мироточащий бюст Николая II их лечит от всех болезней, а эпидемия чудес уже накрывает медным тазом всю Россию. В Выборге вслед за Крымом замироточил памятник Ленину. Об этом удивительном событии миру поведал глава администрации города Светогорск Выборгского района Ленобласти Сергей Давыдов.

Чиновник рассказал, что, проходя мимо площади, на которой стоит памятник, он заметил, что Ленин "изменился в лице". При ближайшем рассмотрении памятника господину Давыдову стало понятно, что на вождя пролетариата снизошло благословение. "Я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьезнее", - констатировал он. Давыдов посоветовал соседней Финляндии подготовиться и принять все необходимые меры. "Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся", - сказал Давыдов.

Глава Светогорска Давыдов, как и госпожа Поклонская, чудесную благодать чувствует издалека. Не так давно он поразил россиян своими удивительными высказываниями о том, что на вверенной ему территории нет ни одного гомосексуалиста.

Как бы там ни было, парад российских чудес только начинается. Страшно себе даже представить где польется следующий раз и каким местом истинно верующие российские чиновники будут ощущать пришествие благодати. Чудо - оно иногда штука коварная и непредсказуемая. И судьба Ленина, и судьба Николая Второго была незавидна и ужасна. Один сошел с ума, другой был отрешен от власти и убит "благодарными подданными". Если уже такие истуканы льют слезы по России, то лучше бы приготовится не финской, а российской власти.