Позов УПЦ (МП) до Міністерства культури (ВІДЕО)

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Пост-протестантизм: сучасна еклезіологія, критична теологія та реформація 500 в контексті «феномену виникаючої Церкви»

З часу виходу в світ української версії книги п’ятидесятницького автора Романа Соловія «Виникаюча церква», маємо оновлену та доопрацьовану версію книги «Феномен виникаючої церкви». Як і два роки тому, так і сьогодні цю працю можна вважати однією з найголовніших книжок не тільки в українському (пост-) протестантському богословському середовищі, але і в церковній сфері євангельських спільнот.