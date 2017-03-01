Позов УПЦ (МП) до Міністерства культури (ВІДЕО)

1 березня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

"5 канал", 28 лютого 2017

Андрій Юраш - директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України — про позов до суду і реєстрацію статутів УПЦ (МП)

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теги до статті:Андрій Юраш,Державно-конфесійні стосунки,Реєстрація релігійних організацій,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

    ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої

  • keleynik | 1 березня 2017, 10:35

    Без сомнения - надо, чтобы батюшки УПЦ окормляли военнослужащих ВСУ, объясняли бы им, что украинского народа нет, что есть единый русский народ, который искусственно разделил враждебный к России

  • Стефан | 28 лютого 2017, 23:28

    «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

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