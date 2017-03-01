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Позов УПЦ (МП) до Міністерства культури (ВІДЕО)
1 березня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
"5 канал", 28 лютого 2017
Андрій Юраш - директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України — про позов до суду і реєстрацію статутів УПЦ (МП)
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Моніторинг ЗМІ
Позов УПЦ (МП) до Міністерства культури (ВІДЕО) | 1 березня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест |
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Останні коментарі
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ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої
Без сомнения - надо, чтобы батюшки УПЦ окормляли военнослужащих ВСУ, объясняли бы им, что украинского народа нет, что есть единый русский народ, который искусственно разделил враждебный к России
«Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы
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