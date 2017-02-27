«Вражає те, що діти змушені навчатися у практично зруйнованих школах», – інтерв’ю Глави УГКЦ для ватиканського радіо

Що є найбільш терміновим?

Є три категорії людей, які повинні перебувати в центрі уваги міжнародного співтовариства. По-перше, це люди, які опинилися в так званій "сірій зоні": ми говоримо про території, що пролягають вздовж лінії розмежування між окупованою територією і теренами, контрольованими Урядом України, де населення вже три роки поспіль живе під постійними обстрілами. Ідеться про майже 200 тис. осіб: в основному це літні люди та матері з маленькими дітьми. Ці люди не можуть звідти піти, вони не знають, куди йти! Згідно з офіційною статистикою ЮНІСЕФ, у "сірій зоні" проживає 12 тис. дітей. Серед численних випадків, з якими ми зіштовхнулися, багато з цих дітей зазнало не тільки фізичних, а й психологічних травм: є діти, які після обстрілів не розмовляють, втрачають дар мови. Ми, як Церква, докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти таким людям. Державні організації тут не діють – працюють тільки релігійні громади, якими рухає любов до Бога і ближнього, і внутрішня сила, яка веде їх до цих людей. Тепер, коли Святіший Отець ініціював гуманітарну акцію "Папа для України", у розпорядженні цих громад з’явилися кошти на їжу, ліки, речі, необхідні для виживання цих людей.

Ви говорили про три категорії ризику...

Друга категорія стосується людей, які опинилися на окупованій території: туди допомога міжнародної спільноти не доходить. Єдиною можливістю нашої Церкви надати підтримку на цих територіях є наші священики, які там залишилися разом із місцевим населенням. Вони часто повертаються на території, які контролюються Українським урядом, заповнюють свої автомобілі предметами першої необхідності і везуть їх людям. На окупованих територіях люди страждають від голоду. Третю категорію формують переміщені особи, які з окупованих територій і з "сірої зони" переселилися в центрально-західні регіони України. За офіційними даними, їх є 1 млн 700 тис. чоловік, але реальна цифра набагато вища і налічує понад два мільйони. В нашій Церкві працює БФ “Карітас”, що є чи не єдиним "інструментом" пошуку цих людей для надання відповідної допомоги.

Прозвучав новий заклик ЮНІСЕФ: мільйон дітей потребує термінової гуманітарної допомоги на Сході України. Якою є ця ситуація?

Офіційна статистика ЮНІСЕФ нас вразила. Ми знали, що цифри були високими, але з деяких точок зору вони перевершили всі наші побоювання. Страждання одного мільйона дітей – це страждання невинних. У зв’язку з цим я відчув обов’язок звернутися до міжнародної спільноти, щоб зробити все можливе для припинення вогню – неодмінної умови для того, щоб зупинити це насильство. Церква дає голос тим, хто без голосу: глибоко вражає те, як живуть діти, як вони змушені навчатися у практично зруйнованих школах. Крім того, 19 тис. дітей цих територій перебувають у постійній небезпеці через наявність вибухонебезпечних предметів і мін, розкиданих довкола. У кожному шкільному класі є плакат, де маленьким громадянам пояснюють важливість не чіпати невідомих предметів, тим не менше часто якась дитина все ж отримує поранення. Воєнізовані групи залишають на землі іграшки, наповнені вибухівкою: і беруть ці іграшки не солдати, а діти.

У США повідомили, що будуть продовжувати вимагати дотримання мінських домовленостей з боку Росії. Щось змінилося з приходом нової адміністрації Трампа?

Не змінилося нічого. Усі ці домовленості, на жаль, на території не працюють. Ми знаємо, що не існує військового вирішення конфлікту в Україні; тому я закликаю міжнародне співтовариство продовжувати докладати дипломатичних зусиль для припинення вогню.

Ви говорили про особисту допомогу Папи Франциска, про збір пожертв для України. Ви інформуєте Святішого Отця про ситуацію в Україні?

Ми стараємося інформувати Святішого Отця, але я повинен сказати, що й сам Єпископ Рима дуже добре обізнаний: Апостольський нунцій постійно відвідує ці зони. Під час зустрічі з Папою я розповідаю йому історії, події з життя конкретних людей. Я також повідомив Святішому Отцеві, що український народ очікує його візиту, бо щиро вірить (не тільки католики, а й невіруючі), що візит Папи Франциска покладе край війні. Запрошення Святішому Отцеві ми передали від Синоду Єпископів нашої Церкви, Єпископської конференції римо-католицьких єпископів та сам Президент України. Очевидно, рішення, яке ми поважаємо, буде прийняте Святішим Отцем.

Переклад з італійської Секретаріату Глави УГКЦ в Римі