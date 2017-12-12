- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Зачатие московской патриархии
12 грудня 2017, 10:32 | Релігієзнавство-дайджест | 1 | | Код для блогу | |
Дияк. Андрей Кураєв
Совершенно секретно.
НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.
8-го сентября с.г. В Москве состоялся собор епископов русской православной церкви (тихоновско-сергиевской ориентации), который избрал митрополита Сергия (СТРАГОРОДСКОГО) «патриархом московским и всея Руси» и образовал при нем Священный Синод в составе 6 человек, в который вошли: митрополит Ленинградский Алексий (СИМАНСКИЙ), митрополит Киевский и Галицкий Николай (ЯРУШЕВИЧ), архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий (ГРИШИН), архиепископ Красноярский Лука (ВОЙНО-ЯСИНЕЦКИЙ), архиепископ Ярославский, Иоанн (СОКОЛОВ) и архиепископ Куйбышевский Алексий (ПАЛИЦЫН).
В связи с тем, что в течение 2-х лет Великой Отечественной войны русская православная церковь провела значительную патриотическую работу в СССР и за границей, Правительство нашло целесообразным разрешить;
а) открытие богословских курсов для подготовки кадров священнослужителей;
б) епископам по своей инициативе ставить перед местными органами власти вопрос об открытии церквей и распоряжаться церковно-приходскими деньгами;
в) открытие в епархиях предприятий по изготовлению свечей и других предметов мелкого церковного обихода;
г) издание журнала под названием «Журнал московской патриархии», первый номер которого вышел 12-го сентября 1943 года (журнал прилагается).
Для осуществления связи между правительством СССР и «патриархом московским и всея Руси» по вопросам русской православной церкви, требующим разрешения правительства СССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил организовать при СНК СССР Совет по делам Православной Русской Церкви (постановление СНК № 993 от 14-го сентября 1943 года).
Порядок разрешения вопросов об открытии церквей, создании богословских курсов и других внутрицерковных вопросов, будет определяться Советом по Делам Русской Православной Церкви при СНК СССР и доведен до сведения местных исполнительных органов в ближайшее время.
В соответствии с вышеизложенным, в дальнейшей работе по церковникам органам НКГБ необходимо руководствоваться следующим:
1. Не препятствовать духовенству проводить в жизнь официальные решения Патриарха Сергия и Синода, касающиеся назначений и перемещении священников по епархиям, открытия богословских курсов, свечных заводов, распространения печатных изданий Патриарха и Синода.
2. Наряду с этим обеспечить неослабное агентурное наблюдение за деятельностью епископов и остального духовенства православной церкви, пресекая возможные попытки с их стороны, превышения предоставленных им прав или использования этих прав в антисоветских целях.
3. Каждую вновь открываемую церковь обеспечивать проверенной агентурой из числа духовенства или церковного актива.
4. До особых указаний НКГБ СССР не допускать распада обновленческой церкви и перехода обновленческого духовенства в ведение московской патриархии, путем дачи соответствующих указаний нашей агентуре из числа руководящего состава духовенства.
Не допускать также со стороны обновленцев каких-либо нападок или активных враждебных действий против Сергиевской церкви.
5. Усилить агентурную работу среди других церковных течений и сектантов, особенно по нелегальным церковным, организациям и группам, пресекая возможные провокации и попытки активизировать антисоветскую работу с их стороны в связи с принятыми решениями в отношении сергиевской православной церкви.
С настоящим указанием ознакомить первых секретарей
ЦК компартий Союзных Республик краевых и областных комитетов ВКП(б).
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА
В. МЕРКУЛОВ
***
НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ НКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.
В НКГБ СССР поступают сведения о намерении и попытках некоторых обновленческих: епископов и священников перейти из обновленческой церкви в патриаршую сергиевскую церковь.
В дополнение к директиве НКГБ СССР № 84 от 22-го сентября с.г., разъясняется, что в случае желания обновленческого духовенства перейти в патриаршую сергиевскую церковь препятствовать этому переходу не следует.
Также не следует препятствовать переходу групп верующих или в целом приходов по желанию верующих из обновленческой в Сергиевскую церковь.
Условия приема митрополитов, епископов и священников обновленческой ориентации, устанавливает патриарх Сергий и на месте его епископат.
В случае обращения к Вам за советом агентов из обновленческого духовенства, Вам следует рекомендовать подавать заявления на имя патриарха Сергия.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
Комиссар Государственной Безопасности 1 ранга
В. МЕРКУЛОВ
№ 116
25.XI-43 г.
***
Совершенно секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР
Комиссар Госбезопасности 1 ранга
В. МЕРКУЛОВ
НАРКОМАМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ и АВТОНОМНЫХ
РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.
Во второй половине января месяца 1945 года в Москве состоится поместный собор (съезд) русской православной церкви для избрания «патриарха Московского и всея Руси».
Поместный собор будет состоять из выборных делегатов от духовенства и мирян.
Избирательных собраний в церковных приходах, благочиниях и епархиях проводиться не будет, а делегаты от духовенства и мирян будут определены в епархиях по усмотрению правящего епископа (епархиального архиерея) из числа лиц, рекомендуемых духовенством епархии и положительно зарекомендовавших себя на священнической или церковной работе.
На поместном соборе будут участвовать от епархий, имеющих архиереев: архиерей, один священник и один мирянин; от епархий, не имеющих архиерея только один священник.
Для предварительного обсуждения вопросов, связанных с проведением поместного собора в период с 14 по 20 ноября с.г. в г. Москве будет проведено предсоборное совещание (архиерейский собор).
В связи с изложением НКГБ СССР предлагает:
1. Приступить к подбору кандидатов для участия на соборе из числа духовенства и мирян, наметив с этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе.
Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на соборе нужную нам линию;
2. На всех намеченных кандидатов (за исключением епископов) представить к 1 декабря с.г. справки, в которых, наряду с изложением краткой биографии, деловых качеств и политической характеристики, указать насколько данная кандидатура авторитетна в церковных кругах.
Порядок продвижения кандидатур, намеченных Вами для участия на соборе, будет сообщен Вам после ноябрьского совещания епископов. Для получения дополнительных указаний, вступать в переговоры с агентурой о кандидатурах, намечаемых для участия на соборе и вообще о поместном соборе не следует.
3. Обязать агентов из числа епископов, участников предсоборного ноябрьского совещания, по прибытии в Москву, связаться с работниками 5 Отдела 2 Управления НКГБ СССР по телефонам:
К-4-24-00, спросить Алексея Ивановича, или К-4-59-07, спросить Александра Ивановича. О выезде их заблаговременно телеграфировать.
НАЧАЛЬНИК 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
Комиссар Государств. Безопасности 3 ранга
ФЕДОТОВ.
НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ
Комиссар Государств. Безопасности
КАРПОВ.
№ 122.
28 сентября 1944 года
гор. Москва
публ: https://andber.livejournal.com/
***
Я давно недоумевал - ладно, в России архивы засекречены. Но ведь очень много должно быть на Украине и в других осколках Союза. Вот, наконец, они стали выходить наружу.
Как всегда, русские узнают свою историю от иностранцев...
***
Аргумент, что эти агенты работали с иностранцами, тут не работает. В ту пору контакта с заграницей у внутрисоветского духовенства еще не было. А агентами они уже были. Значит, "агентировали" среди своих сослуживцев или сокамерников и своей паствы. Но пока не опубликованы сами агентурные сообщения - остается сетовать: "Ах, опять эта проклятая неизвестность!".
У сергиан осталась одна отмазка: да, это был агенты. Но не Гестапо же!
***
Еще из украинских архивов
https://allin777.livejournal.com/382325.html
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 12 грудня 2017, 11:27| Коментувати коментар
Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого - комуно-більшовицького гіперчудовиська Сталіна та його карально-репресивних спецслужб, що їх в тому часі очолював неймовірної жорстокості кат, безбожник і сексзбоченець Берія!!!
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Моніторинг ЗМІ
Зачатие московской патриархии | 12 грудня 2017, 10:32 | Релігієзнавство-дайджест |
Письмо Филарета в российских информволнах | 11 грудня 2017, 14:32 | Суспільство-дайджест |
До питання Мироваріння та освячення Святого Мира в Києві | 10 грудня 2017, 22:44 | Суспільство-дайджест |
Останні коментарі
- 12 грудня 2017, 12:38
"Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і |
- 12 грудня 2017, 11:27
Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого |
- 12 грудня 2017, 11:27
Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь |
- 12 грудня 2017, 11:15
І тут, напевно, слід дещо зауважити й наголосити. Й, зокрема, те, що досить символічно і знаково, що святкуванню Христового Різдва і якраз 25 грудня безпосередньо передує (а за Новим стилем іноді |
- 12 грудня 2017, 10:23
Я Вам не дорогой, приберегите свои фамильярности для других случаев. Меня радует что Вас наконец-то осенило. |
Популярні статті місяця
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 11 грудня 2017, 23:03
Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 29 листопада 2017, 21:37
8 грудня 2017, 10:08 | Інтерв'ю | | 12 грудня 2017, 10:23
Архиєпископ Євстратій (Зоря): “Ми залишаємося відкриті до діалогу, предмет якого – єдина Помісна Церква” (част. 1)
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
18 листопада 2017, 07:51 | УГКЦ | 23 листопада 2017, 12:18
Патріарх УГКЦ освятив меморіал жертвам псевдособору 1946 року
Коментарі