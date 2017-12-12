Зачатие московской патриархии

12 грудня 2017, 10:32 | Релігієзнавство-дайджест | 1 |   | Код для блогу |  | 

Дияк. Андрей Кураєв

"ЖЖ", 8 грудня 2017

НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.

Совершенно секретно.

НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.

8-го сентября с.г. В Москве состоялся собор епископов русской православной церкви (тихоновско-сергиевской ориентации), который избрал митрополита Сергия (СТРАГОРОДСКОГО) «патриархом московским и всея Руси» и образовал при нем Священный Синод в составе 6 человек, в который вошли: митрополит Ленинградский Алексий (СИМАНСКИЙ), митрополит Киевский и Галицкий Николай (ЯРУШЕВИЧ), архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий (ГРИШИН), архиепископ Красноярский Лука (ВОЙНО-ЯСИНЕЦКИЙ), архиепископ Ярославский, Иоанн (СОКОЛОВ) и архиепископ Куйбышевский Алексий (ПАЛИЦЫН).
В связи с тем, что в течение 2-х лет Великой Отечественной войны русская православная церковь провела значительную патриотическую работу в СССР и за границей, Правительство нашло целесообразным разрешить;
а) открытие богословских курсов для подготовки кадров священнослужителей;
б) епископам по своей инициативе ставить перед местными органами власти вопрос об открытии церквей и распоряжаться церковно-приходскими деньгами;
в) открытие в епархиях предприятий по изготовлению свечей и других предметов мелкого церковного обихода;
г) издание журнала под названием «Журнал московской патриархии», первый номер которого вышел 12-го сентября 1943 года (журнал прилагается).
Для осуществления связи между правительством СССР и «патриархом московским и всея Руси» по вопросам русской православной церкви, требующим разрешения правительства СССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил организовать при СНК СССР Совет по делам Православной Русской Церкви (постановление СНК № 993 от 14-го сентября 1943 года).
Порядок разрешения вопросов об открытии церквей, создании богословских курсов и других внутрицерковных вопросов, будет определяться Советом по Делам Русской Православной Церкви при СНК СССР и доведен до сведения местных исполнительных органов в ближайшее время.
В соответствии с вышеизложенным, в дальнейшей работе по церковникам органам НКГБ необходимо руководствоваться следующим:
1. Не препятствовать духовенству проводить в жизнь официальные решения Патриарха Сергия и Синода, касающиеся назначений и перемещении священников по епархиям, открытия богословских курсов, свечных заводов, распространения печатных изданий Патриарха и Синода.
2. Наряду с этим обеспечить неослабное агентурное наблюдение за деятельностью епископов и остального духовенства православной церкви, пресекая возможные попытки с их стороны, превышения предоставленных им прав или использования этих прав в антисоветских целях.
3. Каждую вновь открываемую церковь обеспечивать проверенной агентурой из числа духовенства или церковного актива.
4. До особых указаний НКГБ СССР не допускать распада обновленческой церкви и перехода обновленческого духовенства в ведение московской патриархии, путем дачи соответствующих указаний нашей агентуре из числа руководящего состава духовенства.
Не допускать также со стороны обновленцев каких-либо нападок или активных враждебных действий против Сергиевской церкви.
5. Усилить агентурную работу среди других церковных течений и сектантов, особенно по нелегальным церковным, организациям и группам, пресекая возможные провокации и попытки активизировать антисоветскую работу с их стороны в связи с принятыми решениями в отношении сергиевской православной церкви.

С настоящим указанием ознакомить первых секретарей
ЦК компартий Союзных Республик краевых и областных комитетов ВКП(б).

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА
В. МЕРКУЛОВ

***

Совершенно секретНАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.но.

НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ НКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.

В НКГБ СССР поступают сведения о намерении и попытках некоторых обновленческих: епископов и священников перейти из обновленческой церкви в патриаршую сергиевскую церковь.
В дополнение к директиве НКГБ СССР № 84 от 22-го сентября с.г., разъясняется, что в случае желания обновленческого духовенства перейти в патриаршую сергиевскую церковь препятствовать этому переходу не следует.
Также не следует препятствовать переходу групп верующих или в целом приходов по желанию верующих из обновленческой в Сергиевскую церковь.
Условия приема митрополитов, епископов и священников обновленческой ориентации, устанавливает патриарх Сергий и на месте его епископат.
В случае обращения к Вам за советом агентов из обновленческого духовенства, Вам следует рекомендовать подавать заявления на имя патриарха Сергия.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
Комиссар Государственной Безопасности 1 ранга
В. МЕРКУЛОВ

№ 116
25.XI-43 г.

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НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.НАРКОМАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.

Совершенно секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА ССР
Комиссар Госбезопасности 1 ранга
В. МЕРКУЛОВ

НАРКОМАМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНЫХ и АВТОНОМНЫХ
РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УНКГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ.

Во второй половине января месяца 1945 года в Москве состоится поместный собор (съезд) русской православной церкви для избрания «патриарха Московского и всея Руси».
Поместный собор будет состоять из выборных делегатов от духовенства и мирян.
Избирательных собраний в церковных приходах, благочиниях и епархиях проводиться не будет, а делегаты от духовенства и мирян будут определены в епархиях по усмотрению правящего епископа (епархиального архиерея) из числа лиц, рекомендуемых духовенством епархии и положительно зарекомендовавших себя на священнической или церковной работе.
На поместном соборе будут участвовать от епархий, имеющих архиереев: архиерей, один священник и один мирянин; от епархий, не имеющих архиерея только один священник.
Для предварительного обсуждения вопросов, связанных с проведением поместного собора в период с 14 по 20 ноября с.г. в г. Москве будет проведено предсоборное совещание (архиерейский собор).
В связи с изложением НКГБ СССР предлагает:
1. Приступить к подбору кандидатов для участия на соборе из числа духовенства и мирян, наметив с этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе.
Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на соборе нужную нам линию;
2. На всех намеченных кандидатов (за исключением епископов) представить к 1 декабря с.г. справки, в которых, наряду с изложением краткой биографии, деловых качеств и политической характеристики, указать насколько данная кандидатура авторитетна в церковных кругах.
Порядок продвижения кандидатур, намеченных Вами для участия на соборе, будет сообщен Вам после ноябрьского совещания епископов. Для получения дополнительных указаний, вступать в переговоры с агентурой о кандидатурах, намечаемых для участия на соборе и вообще о поместном соборе не следует.
3. Обязать агентов из числа епископов, участников предсоборного ноябрьского совещания, по прибытии в Москву, связаться с работниками 5 Отдела 2 Управления НКГБ СССР по телефонам:
К-4-24-00, спросить Алексея Ивановича, или К-4-59-07, спросить Александра Ивановича. О выезде их заблаговременно телеграфировать.

НАЧАЛЬНИК 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
Комиссар Государств. Безопасности 3 ранга
ФЕДОТОВ.

НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ
Комиссар Государств. Безопасности
КАРПОВ.
№ 122.
28 сентября 1944 года
гор. Москва

публ: https://andber.livejournal.com/

***
Я давно недоумевал - ладно, в России архивы засекречены. Но ведь очень много должно быть на Украине и в других осколках Союза. Вот, наконец, они стали выходить наружу.

Как всегда, русские узнают свою историю от иностранцев...


***
Аргумент, что эти агенты работали с иностранцами, тут не работает. В ту пору контакта с заграницей у внутрисоветского духовенства еще не было. А агентами они уже были. Значит, "агентировали" среди своих сослуживцев или сокамерников и своей паствы. Но пока не опубликованы сами агентурные сообщения - остается сетовать: "Ах, опять эта проклятая неизвестность!".

У сергиан осталась одна отмазка: да, это был агенты. Но не Гестапо же!

***
Еще из украинских архивов

https://allin777.livejournal.com/382325.html

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теги до статті:Історична пам'ять,Історія РПЦ,КГБ,Репресії комуністичного режиму
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1коментарів

Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 11:27
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    Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого - комуно-більшовицького гіперчудовиська Сталіна та його карально-репресивних спецслужб, що їх в тому часі очолював неймовірної жорстокості кат, безбожник і сексзбоченець Берія!!!

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 12:38

    "Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і

  • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 11:27

    Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого

  • Олександр Онисько | 12 грудня 2017, 11:27

    Для кого ця інформація розрахована, яка структура в часи СРСР була не підконтрольна КГБ. Зато заголовк статті показує що вот хто такі МП. Дорогі журналісти будь-те професіоналами а не займайтесь

  • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 11:15

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  • Николай Григорьев_ | 12 грудня 2017, 10:23

    Я Вам не дорогой, приберегите свои фамильярности для других случаев. Меня радует что Вас наконец-то осенило.

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