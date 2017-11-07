За Російською православною церквою стоїть Кремль і Путін – експерт

7 листопада 2017, 17:37 | Релігієзнавство-дайджест | 0 |   | Код для блогу |  | 

Денис Тимошенко

"Радіо Свобода", 6 листопада 2017

«Свята Русь», «Третій Рим», «вічна Росія», «останній оплот православ’я» – такою сучасна Росія підносить себе Заходу. Кажуть «свята Русь», але не кажуть «святий Люксембург» або «свята Франція», – пише Ален Безансон у своїй книжці «Свята Русь». На чому базуються російські міфи? Чому західні країни у це вірили та вірять? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповіли кандидат економічних наук, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Олекса Підлуцький та перекладач книги французького історика Алена Безансона «Свята Русь» Тарас Марусик.

Святая Русь

– Звідки взявся міф про найдуховнішу, найправильнішу країну у світі – Росію?

Тарас Марусик: Про це книга Алена Безансона «Свята Русь» і не лише ця. Більшість його робіт присвячена Росії та Радянському Союзу.

Тарас Марусик

Тарас Марусик

Коли Безансону було 19 років, він вступив у французьку компартію, тому що у післявоєнні роки, 1951 рік, вона була чи не найвпливовішою силою у французькому і не тільки політикумі. А через п’ять років відбувся 20-й з’їзд компартії, де було розвінчано культ особи Сталіна. Після того Безансон вийшов з компартії із питанням: «Як мене могли так надурити?» Тому він почав вивчати історію Росії та Радянського Союзу.

На початку книжки Безансон пише, що кажуть «свята Русь», але не кажуть «святий Люксембург», «свята Німеччина» і так далі. Як так сталося?

– Це навіть кумедно звучить, а свята Русь – ні.

Олекса Підлуцький: А якщо вдуматися, то свята Русь звучить не менш кумедно, просто ми звикли.

Тарас Марусик: Свята Русь – це подвійний бренд.

– Як він виник і чому став вже звичним?

Олекса Підлуцький: Спершу цей термін мав суто релігійне значення. На початку існування Московської держави, вона була єдиною незалежною православною державою у світі. Якщо не брати до уваги Молдову та Волощину, які були васалами турецького султана.

Позаяк у Московщині вважалося, що православ’я є чимось принципово кращим від католицизму чи лютеранства, тож єдина православна держава автоматично ставала святою.

Хоча на той час, практично кожне віровизнання вважало себе єдиновірним християнським. Але відмінність у тому, що таке ставлення до інших християнських віровизнань не як до братів у Христі, а як до другосортних чи навіть єретиків, зараз зберегла тільки російська православна церква Московського патріархату.

Тарас Марусик: Свята Русь не завжди була таким брендом, як зараз. Тоді більше було поширено інший бренд – Третій Рим. І десятиліттями втовкмачувалося у голови росіян про винятковість і обраність російського народу та Росії.

Цей бренд не просто реанімовано зараз, він набув більшого поширення. Після розпаду Радянського Союзу треба було придумати нову ідеологію, яку витягнули з глибин століть. Патріарх Кирило особливо її запускав у обіг.

П’ять-шість років тому був організований православний пробіг територіями трьох держав: Росії, Білорусі та України. Тоді були сформовані основні тези, які звучать зараз. Наприклад, що свята Русь – це не держава, не територія, а об’єднання трьох братніх народів. А Путін говорить прямо, що це єдиний народ.

Цей бренд дуже сильно увійшов в інформаційний простір і не сприймається кумедно. Але виконує одну з ключових ролей у спотворенні світу Росією.

– Ален Безансон каже у книжці, що «Росія була побудована як секта». Чому він так сказав і що мав на увазі?

Олекса Підлуцький: Окрім ірраціональності, як у сектантів, їхні вірування доходить до абсурду, росіяни стверджують і намагаються нав’язати світові міф про якусь особливу духовність і моральність російського народу.

– Зараз під час конфлікту на Донбасі з проросійського боку люди гинули зі словами «за Русь», ця ідея жива.

Олекса Підлуцький: З якого боку росіяни моральніші за українців, поляків, мексиканців, нікарагуанців, наприклад? Країна, де один з найвищих рівнів корупції у світі, де найвищий в Європі рівень вбивств, де величезна кількість абортів і так далі.

Це твердження про особливу моральність росіян і факти вступають між собою у кричущу суперечність. Вести дискусію на рівні раціональних аргументів росіяни не здатні.

– Пане Підлуцький, ви написали статтю про книгу Безансона «Свята Русь» і назвали її «Про країну-імітатора». Що імітує Росія?

Олекса Підлуцький
Олекса Підлуцький

Олекса Підлуцький: Святість, перш за все. В російській масовій свідомості існує абсолютно хибне цинічне переконання, що Росія має не тільки право, але й обов’язок, заради правди, нав’язувати свою волю і владу сусіднім народам.

Російське поневолення, багатосотрічна російська агресія, – ця держава збільшила свої території у десятки разів протягом свого існування. І це подається як велике благо для цих народів.

Для будь-якого народу, країни здобуття державної незалежності є благо, крім тих, які були захопленні Російською імперію чи Радянським Союзом. Виходять, загальні закони історії, які діють у всього світі, на території Росії не діють.

Слухач, Донецька область: Якщо православна церква Московського патріархату є такою злісною та агресивною, чому її не заборонять на законному рівні?

Олекса Підлуцький: Якщо ми подивимось на ідеологічну практику Московського патріархату сьогодні, то видається, що у них «русский мир» важливіший за Христа. Який може бути «русский мир» для християнина?

Можна тільки здогадуватися, чому наша влада не вживає адміністративних заходів. Варто було б обмежити діяльність цієї церкви, яка у багатьох випадках виступає як антидержавна, антиукраїнська організація.

– Але також є свобода совісті.

Олекса Підлуцький: Так, з одного боку, свобода совісті. А з іншого, потрібно розділяти свободу совісті, релігійну свободу та антидержавну пропаганду.

Тарас Марусик: Немає у цьому питанні простих рішень. По-перше, в Україні Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом. По-друге, за Російською православною церквою – політика, «Газпром», ядерна зброя, Кремль і Путін. Патріарх Константинопольський через ці фактори не може адміністративно прийняти цих рішень, тож усі потуги, щоб автономізувати Українську православну церкву, зробити автокефальною і суверенною, були марними.

– Чому Захід вірив і продовжує вірити у цю виключність, духовність, моральність Росії?

Олекса Підлуцький: Звичайно, є особлива російська душа і характер. Але так само є особлива іспанська душа, угорська, італійська. Тобто кожна нація є унікальною. Сказати, що росіяни унікальніші за інших, не можна.

На мою думку, переважна більшість думаючих людей на Заході, у байку про святу Русь не вірять.

Тарас Марусик: Це наслідок багатосотлітньої пропаганди. У це вкладалися величезні кошти. Представлення Росії як абсолютно цивілізованої держави.

– Коли це закінчиться?

Тарас Марусик: Коли Росія розпадеться.

Олекса Підлуцький: Закінчиться не скоро, але як на мене, боротьбу за розум людей Росія програє протягом останніх років.

– Але ці всі міфологеми тримаються на свідомості та вірі самих росіян у свою виключність.

Олекса Підлуцький: До одужання російської нації може привести деімпералізація російської свідомості, яка може проводитися примусово і ззовні. За модель має служити денацифікація, яка проводилася в Німеччині після Другої світової війни. Німці були хворі на імперський синдром не менше за росіян.

Тарас Марусик: Для цього підходить нове покоління росіян. Ми бачимо навіть у протестах, що з’являються молоді люди. При зміні поколінь і обставин це буде валитися.

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теги до статті:"Русский мир",Історична пам'ять
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