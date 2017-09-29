«Хочу бути людиною, яка формулює сенси» — прот. Георгій Коваленко

«Реформацію по-українськи» обговорювали ведуча Оксана Горкуша разом з ректором Відкритого Православного Університету прот. Георгієм Коваленком у студії «ТБ 7».

Зустріч з о.Георгієм стала сьомою програмою із циклу філософсько-релігієзнавчих діалогів «Реформація — 500 років для глобального людства — актуальність для сучасної України».

«Коли розмовляєш з філософом, виникає непереборне бажання пофілософствувати», — написав на своїй ФБ-сторінці отець-ректор. — «…якщо в когось вистачить часу і терпіння дослухати до кінця, він/вона зрозуміє, що нам години на розмову не вистачило».

«Я хочу бути людиною, яка формулює сенси, — зауважив о.Георгій. — Для мене важливо якісь свої думки і речі, які є в повітрі, в суспільстві, в релігійному середовищі, доформулювати до зрозумілого сенсу, артикулювати і намагатися це пояснювати. І відповідно до того, що ти артикулюєш і формулюєш, втілювати в реальні проекти в своєму житті».

Отець Георгій та пані Оксана підняли питання щодо нагальності і можливості духовної реформації в сучасних умовах поліконфесійності України. Говорили про єдність не за буквою чи буквальним тлумаченням фрази, а за сенсом висловленого Слова Божого у конкретному культурно-історичному і мовно-національному контексті: значення має бути адекватним сенсу, а не формі.

Духовний зміст християн виражається їхнім сумлінням та життєдіяльністю, що спираються на Божі Заповіді. Християнин діє як відповідальний громадянин, бо ним рухає любов до Бога та рідних, до родини та земної Батьківщини.

Джерелом духовної реформації сучасного суспільства є християнський персоналізм. Усі сучасні суспільні злочини — війна, корупція, неправове судочинство, тощо — породжені порушенням Божих Заповідей.

«Не вбий». Ненависть до іншого, яка не вкладається в межі та кордони засвоєних стереотипів, спонукає до бажання знищити. Але в суспільних відносинах слід діяти, як заповів Господь — з любові, навіть до зовсім іншого, адже його інакшість є запорукою непорушності моєї унікальності.

Зовнішні реформи не приносять нагальних результатів, тому що вони впливають зовнішнім чином. Для того, щоб відбулись справжні суспільні перетворення, потрібно, щоб перемінилось наше суспільство внутрішнім чином — увімкнулась свідомість відповідальних перед Богом, родиною та Батьківщиною персон, що спираються на Божі Заповіді у висловлюваннях та діях.

Гідна людина — вільна людина. Бог створив людину вільною, Бог вивів дітей своїх із Єгипетського полону. Тепер нам слід навчитись діяти як вільні особистості.

Раб Божий не є рабом земним хазяям. Революція Гідності мала ціннісні спонуки. Суспільне невдоволення тотальним порушенням Божих Заповідей спонукало вільних гідних особистостей вийти на Майдан.

Чим більшою буде вага відповідальних, самовизначених, ціннісновмотивованих особистостей, що усвідомлюють свою персональну відповідальність перед Богом та земною Батьківщиною за наслідки слів та дій, тим швидше ми отримаємо гідне суспільство.

Не належність до інституції, а внутрішня якість персони — цілісність її самовизначення, опертя на ціннісні орієнтири, слідування заповідям Божим, духовне натхнення, зрештою, визначає людину і суспільство.