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Жінки на Святій Горі: сучасні історії порушень багатовікової заборони (рос.)
28 червня 2017, 11:33 | Релігієзнавство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Як відомо, жінки не можуть здійснювати паломництво на Святу Гору. У зв'язку з цим у Греції діє закон, відповідно до якого свідоме порушення заборони карається - аж до декількох років тюремного ув'язнення. Однак ця багатовікова заборона - «аватон» все ж іноді порушується. Ми зібрали деякі випадки порушень жінками афонського уставу, які були оприлюднені в ЗМІ.
Как известно, женщины не могут совершать паломничество на Святую Гору. В связи с этим в Греции действует закон, согласно которому осознанное нарушение запрета карается – вплоть до нескольких лет тюремного заключения. Однако этот многовековой запрет - «аватон» все же иногда нарушается. Мы собрали некоторые случаи нарушений женщинами афонского устава, которые были обнародованы в СМИ.
В мае 2008 года четыре женщины, возрастом от 27 до 32 лет, из Республики Молдова пытались незаконно добраться из Турции в Грецию. Женщины рассказали, что нарушили запрет не намеренно – их по ошибке высадили в недозволенном месте – у берегов Афона. Так как это был невольный грех, представители администрации Святой Горы, выслушав объяснения нарушительниц, отпустили их.
В январе 2008 года десять эмансипированных женщин из Греции, среди которых была депутат одной из греческих партий, также нарушили аватон.
До этого, в конце 60-х годов ХХ века 5 туристок из Франции и Италии попали на Афон. Когда их задержали – женщины сказали, что им ничего не известно о запрете.
В 1954 году группа из пяти женщин-ученых на лодке добрались до берегов Святой Горы и направились в один из монастырей. В том же году журналистка из Греции тайком пробралась на Афон.
В 1953 году Мария Поимениду, из Греции, переодевшись в мужскую одежду, в течение трех суток пребывала на Святой Горе. Этот случай стал поводом для принятия официального закона о запрете посещения Афона женщинами. Его нарушение карается до 12 лет тюремного заключения.
Известно, что ранее, во время гражданской войны в Греции 1946-1949 гг. женщины вынуждены были посещать Святую Гору, перегоняя скот, чтобы уберечь его. В то же время 17-летняя партизанка Евгения Пегиу также перешла Афон.
Одним из самых резонансных нарушений афонского запрета является случай с «Мисс Европа – 1930». Тогда победительница конкурса «Мисс Европа» - 18-летняя Алики Диплараку из Греции, дочь успешного адвоката, посетила Афон. Она проникла на Святую Гору на яхте богатого бизнесмена, замаскировавшись под мужчину – переодевшись в одежду своего жениха. В таком виде девушка посетила монастыри Афона, тога никто и не заподозрил, что это женщина. Когда эта история появилась в СМИ – разгорелся скандал. Тогда девушке дали прозвище «Сатана».
После этого Алики тяжело заболела и лечилась в Швейцарии. Болезнь послужила ей во благо – она осмыслила свою жизнь, свой дерзостный поступок и публично раскаялась. Она обратилась к святогорцам, прося, чтобы они простили ее. Сохранился текст этого письма, в котором девушка описала, как она нарушала запрет и свои размышления о том, как ее наказала Божия Матерь.
«Познала я, однако, и твердо убеждена, что это есть наказание Пресвятой Богородицы, к Которой показала я своё неуважение. Не надо было мне, образованной девушке, поступать так, как я поступила. Я теперь несказанно каюсь в содеянном и умоляю Пресвятую Богородицу простить меня. Просите и вы, досточтимые Отцы за мою грешную душу», - написала девушка.
Она также пожертвовала Святой Горе 5000 драхм, прося, помолится о ее здоровье во время литургии.
Раскаяние девушки принял Господь, она получила исцеление и умерла в возрасте 90 лет в Англии в 2002 году.
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.
І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.