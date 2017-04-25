Митрополит А.Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.)

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Останні новини
Поліція знайшла вкрадений з бібліотеки Вернадського "Апостол" | 25 квітня 2017, 19:08 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Мощі Матері Терези привезуть з Ватикану до Івано-Франківська | 25 квітня 2017, 18:45 | Релігійні церемонії та паломництво
Глава УПЦ (МП) прибув в монастир, в якому планується "всеправославний собор" з анафемою на Патріарха Варфоломія | 25 квітня 2017, 14:00 | УПЦ (МП)
Патріарх УГКЦ назвав чотири кроки до українсько-російського примирення | 25 квітня 2017, 13:24 | Релігія і політика
РКЦ відкрила у Слов’янську центр відновлення для людей з травмою війни “ПРОМИР” | 25 квітня 2017, 10:41 | Благодійність, соціальне служіння
Ексклюзив
24 квітня 2017, 11:44 | Події та люди |
У Львові відкрили музей відомого історика Івана Крип’якевича
У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.
19 квітня 2017, 12:52 | Репортажі |
Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі
На одній з головних вулиць міста - Дерибасівській - 15 квітня, напередодні Світлого Воскресіння, зібралося близько 2,5 тис. людей, щоб побачити постановку останніх годин життя Спасителя Ісуса Христа.
19 квітня 2017, 08:58 | Калейдоскоп |
У Львові представили доробок Першого пленеру українського сакрального мистецтва
У львівській галереї сучасного сакрального мистецтва «IconArt» триває виставка «Джерела», яка зібрала в своїй експозиції твори львівських іконописців, що взяли участь у Першому іконописному пленері у лютому цього року. Протягом десяти днів митці працювали у санаторії «Карпати» у м. Трускавець
17 квітня 2017, 11:35 | Калейдоскоп |
Від доби Пінзеля до сучасності: унікальна виставка сакральної дерев’яної скульптури представлена у Миколаєві
До великодніх свят у Миколаївському обласному художньому музеї ім. Василя Верещагіна представили унікальну виставку сакральної дерев’яної скульптури, яка поєднала твори західноукраїнського церковного мистецтва XVIII–XIX століть та дерев’яну пластику сучасних митців Миколаєва.
14 квітня 2017, 23:28 | Свята і звичаї
Про майстер-клас з писанкарства від отців-василіан з Івано-Франківська
Вже протягом двох років напередодні Великодня на парафії Царя Христа при монастирі отців Василіан в Івано-Франківську відбувається майстер-клас з писанкарства для дітей.
Точка зору
14 квітня 2017, 15:48 | Коментарі
“Паску треба їсти, ковбаску різати і тішитися, що Христос воскрес”, - о. Юрій Щурко про символи великодньої трапези
Нашою Пасхою, нашим Агнцем, який взяв на себе гріхи світу, є Ісус Христос
24 березня 2017, 12:46 | Колонка Михайла Черенкова
Реформація в Україні: від “Мартіна Лютого” до Івана Рябошапки
Відзначаючи цього року великий ювілей Реформацї, слід думати не тільки про їхню Реформацію, але й про Реформацію нашу, про нас самих, про відносини західної та східної християнських традицій, Європи й України.
Релігієзнавчі студії
25 квітня 2017, 11:06 | Релігієзнавчі студії |
Братський рух та його роль у розвитку богословської думки
У кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. в українських та білоруських містах при православних створюються братські організації. Братства виникали як традиційні інституції мирян, що мали на меті допомогти утримувати православні храми.
21 квітня 2017, 14:42 | Релігієзнавчі студії |
Численні і малознані тепер зв’язки із Закарпаттям та закарпатськими українцями підтримував митрополит і Патріарх Йосиф Сліпий, починаючи ще зі своєї молодості, продовжуючи періодом ув’язнення і завершуючи життям на вимушеному вигнанні з рідної землі.
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26 квiтня
Релігійне краєзнавство
19 березня 2017, 16:33 | Релігійне краєзнавство |
Храм єзуїтів, сонячний годинник та «канонічний ряд» на мапі Ужгорода
Старовинні міста дихають часом. І чим давніше місто, тим більше в ньому куточків, будинків і вулиць, які пережили не одне століття... В таких містах перетинаються час, долі, релігії, в таких містах, при певному на них ракурсі, оживає історія.
11 березня 2017, 18:49 | Ніжин | |
Місто пережило багато лихоліть, але жодного разу не було зруйноване повністю. За давніми переказами та легендами, його оберігає велика кількість храмів, які захищають городян та сприяють розквіту їхніх талантів.
Краєзнавство-дайджест
12 березня 2017, 23:22 | Краєзнавство-дайджест |
Львів та околиці у давніх записах мандрівника Ульріха фон Вердума
«Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670-1672 через Королівство Польське…» – так називаються записки німецького мандрівника Ульріха фон Вердума. У них він навів описи багатьох міст і сіл України, подав цікаві дані про історичну географію Холмщини, Галичини та Поділля, про дипломатію Яна ІІІ Собеського, його відносини з гетьманом Петром Дорошенком і татарами в ході осінньої кампанії 1671 року.
8 березня 2017, 23:19 | Краєзнавство-дайджест
Цей Божий храм у Ніжині має дуже давню, важку історію й називається Спасо-Преображенським. Як людина: зі своїм минулим, теперішнім і майбутнім, з тяжкими випробуваннями, які Господь допускає, бо знає, що вистоїть.
23 лютого 2017, 16:13 | Краєзнавство-дайджест | |
Козелець розташований на півшляху від Києва до Чернігова поряд із відомою автотрасою Е95.Зараз Козелець (офіційно селище міського типу) є центром району. В Козельці мешкає трошки менше 9 тисяч чоловік, у Острі - понад 7 тисяч.
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Митрополит А.Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.)
25 квітня 2017, 09:34 | Релігієзнавство-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Оксана СУРМАЧ
У статті проаналізовано вплив Глави УГКЦ на перебіг національно-визвольної боротьби українців. Розкрито роль митрополита А.Шептицького у справі відновлення української державності та закладення підвалин національної християнської політичної культури, вказуючи на їх відповідність християнській етичній традиції.
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Примирення між українцями і росіянами можливе?!! | 25 квітня 2017, 12:28 | Суспільство-дайджест |
Митрополит А.Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) | 25 квітня 2017, 09:34 | Релігієзнавство-дайджест
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,