Митрополит А.Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.)

25 квітня 2017, 09:34 | Релігієзнавство-дайджест | 0 |   | Код для блогу |  | 

Оксана СУРМАЧ

У статті проаналізовано вплив Глави УГКЦ на перебіг національно-визвольної боротьби українців. Розкрито роль митрополита А.Шептицького у  справі  відновлення  української  державності  та  закладення  підвалин національної  християнської  політичної  культури,  вказуючи  на  їх  відповідність  християнській  етичній  традиції.

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теги до статті:Андрей Шептицький
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

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  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

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  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

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