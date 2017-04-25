Митрополит А.Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.)

| Події та люди | У Львові відкрили музей відомого історика Івана Крип’якевича У Національний науковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові виділили дві кімнати, в яких будуть експонувати особисті речі, частину бібліотеки та деякі документи українського історика Івана Крип’якевича, який жив і працював у столиці Галичини.

| Репортажі | Віа Долороса: шлях страждань Ісуса Христа показали в Одесі На одній з головних вулиць міста - Дерибасівській - 15 квітня, напередодні Світлого Воскресіння, зібралося близько 2,5 тис. людей, щоб побачити постановку останніх годин життя Спасителя Ісуса Христа.

| Калейдоскоп | У Львові представили доробок Першого пленеру українського сакрального мистецтва У львівській галереї сучасного сакрального мистецтва «IconArt» триває виставка «Джерела», яка зібрала в своїй експозиції твори львівських іконописців, що взяли участь у Першому іконописному пленері у лютому цього року. Протягом десяти днів митці працювали у санаторії «Карпати» у м. Трускавець