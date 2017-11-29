Вскрытая гробница Христа ведет к новым открытиям

Ученым дали всего 60 часов на то, чтобы исследовать самое священное для всех христиан место. И вот что они выяснили.

Ученые продолжают исследование гробницы, которую традиционно считают местом погребения Иисуса Христа. Согласно предварительным выводам исследования, часть гробницы сохранилась до наших дней, пережив на протяжении столетий многочисленные разрушения, повреждения и реконструкции окружающего ее храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.



Гробница, являющаяся самым почитаемым местом в христианском мире, сегодня состоит из погребального ложа, высеченного в известняковой стене пещеры. Как минимум с 1555 года, а может, с еще более раннего времени каменное ложе покрыто мраморной облицовкой — предположительно для того, чтобы паломники не растащили куски известняка на сувениры.



Когда ночью 26 октября плиту сняли, то консервационная команда из Национального технического университета Афин нашла при первичном осмотре только слой заполняющего материала. Исследователи безостановочно работали еще 60 часов, обнаружив вторую мраморную плиту с крестом, вырезанным на ее поверхности. К ночи 28 октября, за считанные часы до закрытия гробницы, их взорам предстало оригинальное погребальное ложе из известняка в неповрежденном состоянии.

«Я в полном потрясении. У меня даже немного дрожат колени, потому что я этого не ожидал, — сказал археолог National Geographic Фредрик Хиберт (Fredrik Hiebert). — Мы не можем сказать на 100%, но это похоже на визуальное доказательство того, что местонахождение гробницы не изменилось с течением времени — о чем ученые и историки думали на протяжении десятилетий».



Кроме того, исследователи подтвердили наличие оригинальных известняковых стен пещеры, находящихся внутри Кувуклии, или часовни, которая закрывает гробницу. В южной внутренней стене часовни прорезали окно, чтобы открыть одну из стен пещеры.



«Это священное ложе, перед которым преклонялись веками, но лишь сейчас его удалось реально увидеть», — заявила Антония Моропулу (Antonia Moropoulou), руководящая работами по консервации и восстановлению Кувуклии.

Действительно ли это гробница Христа?

Археология не может со всей определенностью сказать, что гробница, вскрытая недавно в храме Гроба Господня, это на самом деле место погребения Иисуса из Назарета. Однако косвенные доказательства указывают на то, что представители римского императора Константина спустя 300 лет правильно определили место захоронения.



Первые указания на погребение Иисуса дает Четвероевангелие, или четыре первые книги Нового Завета, которые были составлены примерно в 30 году нашей эры, спустя несколько десятилетий после распятия Христа. В деталях есть разночтения, однако эти книги довольно последовательно и непротиворечиво описывают, как в высеченной из камня гробнице, принадлежавшей богатому иудейскому последователю Иисуса Иосифу Аримафейскому, был погребен Христос.

В районе Иерусалима археологи отыскали более тысячи таких вырезанных в камне гробниц, говорит археолог и получатель гранта National Geographic Джоди Магнесс (Jodi Magness). В каждой из этих семейных усыпальниц была одна или более гробниц с высеченными по бокам в камне длинными нишами, на которые укладывали тела умерших.



«Все это вполне вписывается в наши знания о том, как состоятельные иудеи во времена Иисуса хоронили усопших, — говорит Магнесс. — Конечно, это не является историческим доказательством данного события. Но это говорит о том, что какие бы источники ни легли в основу Четвероевангелия, рассказчики были знакомы с данной традицией и с похоронными обычаями».

За пределами городских стен

Иудейская традиция запрещала хоронить умерших внутри города, и в Новом Завете четко указывается, что Иисуса похоронили за пределами Иерусалима, недалеко от места его распятия на Голгофе. Спустя несколько лет после похорон пределы Иерусалима были расширены, и Голгофа вместе с гробницей оказались внутри города.



Когда примерно в 325 году в Иерусалим на поиски гробницы прибыли представители Константина, им якобы указали на храм, возведенный 200 годами ранее римским императором Адрианом. Исторические источники указывают на то, что Адриан приказал построить над гробницей храм, чтобы утвердить господство римской государственной религии в том месте, которое почитали христиане.



По словам богослова Евсевия Кесарийского, римский храм был снесен, и в ходе раскопок под ним была обнаружена высеченная из камня гробница. Верхнюю часть пещеры срезали, чтобы была видна ее внутренняя часть. А вокруг нее построили храм, чтобы закрыть место погребения. Фатимиды в 1009 году полностью разрушили этот храм, но в середине 11 века он был восстановлен.



В 20-м веке внутри храма Гроба Господня проводились раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки, как считают ученые, храма Адриана и стен первой церкви Константина. Археологи также нашли древний известняковый карьер и как минимум полдюжины других высеченных в камне гробниц, часть которых можно увидеть и сегодня.

© AFP 2016, Gali Tibbon Работы по укреплению Кувуклиии гробницы Иисуса в церкви Гроба Господня в Иерусалиме

Наличие других гробниц того периода является важным археологическим доказательством, отмечает Магнесс. «Они показывают, что во времена Христа этот район действительно был иудейским кладбищем за пределами стен Иерусалима».



Бывший главный археолог Иерусалима Дан Бахат (Dan Bahat) отметил: «Мы не можем быть абсолютно уверены, что каменное ложе под храмом Гроба Господня это действительно место погребения Иисуса, однако у нас совершенно точно нет иного объекта, в отношении которого можно было бы заявить то же самое с теми же основаниями, и у нас нет причин отвергать подлинность этого места».

Месяцы восстановительных работ, десятилетия исследований

Спустя 60 часов погребальное ложе вновь было закрыто мраморной плитой, которая скрыла его на века или даже тысячелетия. «Те архитектурные консервационные работы, которые мы ведем, должны сохранить этот объект навечно», — говорит Моропулу. Но до возвращения плиты на место на поверхности камня были проведены многочисленные исследовательские работы.



Археолог Мартин Бидл (Martin Biddle), опубликовавший в 1999 году важнейший труд по истории гробницы, считает, что единственный способ узнать или понять причины, по которым люди верят, что это именно та гробница, куда согласно Новому Завету положили тело Христа — тщательно изучить данные, собранные за то время, когда погребальное ложе и стены пещеры были открыты.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме

«Надо самым внимательным образом, скрупулезно изучить поверхность камня на предмет наличия надписей», — говорит Бидл. Он ссылается на другие гробницы в этом районе, имеющие большое значение, так как они покрыты крестами и надписями, которые были нарисованы или нацарапаны на поверхности.



«Вопрос о надписях чрезвычайно важен, — говорит Бидл. — Нам известно, что под разными частями храма есть как минимум полдюжины других высеченных в камне гробниц. Так почему же епископ Евсевий назвал могилой Христа именно эту гробницу? Он не говорит, а мы не знаем. Не думаю, что Евсевий ошибался, ведь он был очень хорошим исследователем. Так что доказательства наверняка есть — их надо только найти».



Между тем, консервационная команда из Национального технического университета Афин продолжает реставрационные работы в Кувуклии. Они будут укреплять, очищать и документировать каждый сантиметр храма еще как минимум пять месяцев, собирая ценную информацию, которую ученые будут изучать долгие годы, чтобы лучше понять происхождение и историю одной из самых священных в мире реликвий.