Зміни неминучі! Чекаємо резонанс від ІІ Форуму відповідальних людей

Наталія ПАВЛИШИН "ДивенСвіт", 7 листопада 2017

Напевно, не раз доводилося чути цей геніальний вислів — „Чи довго чекати змін? Якщо чекати, то довго“. Так от, ті, хто вирішили, що час діяти зібралися на три дні, з 3 до 5 листопада, у Львові на „ІІ Всеукраїнський Форум відповідальних людей“, який організовувала Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ, щоб обговорити шляхи до змін. Щонайменше сотня учасників зі Східної, Південної, Західної України ділилися власним баченням, того, які інноваційні підходи найоптимальніші для реальних змін сьогодні.

Три дні плідної роботи, дискусій, до яких долучалися не лише спікери, а й загалом учасники Форуму, робота в групах над продукування безлічі ідей, із яких відбирали по п’ять найцікавіших та обдумували хід їхньої реалізації — це те, що дає сподівання на формування людей нового мислення, які готові працювати і запалювати своїми ідеями інших.

Як наголосив директор Центру Митрополита Андрея Шептицького, відповідальні люди повинні працювати по-іншому. Бо відповідальність — це передовсім добре виконана робота. І саме зараз входимо в період, де на першому місці — відповідальність, як до своєї роботи, так і своїх професійних обов’язків.

Про важливість брати на себе відповідальність, розуміючи, що зміни починаються з кожного з нас говорив і заступник мера Львова Андрій Москаленко. Він також наголосив на тому, що з однодумцями можна гори звернути.

— Щоб краще уявити резонанс, який матиме наш Форум, раджу зважити на його географічний — Південь, Схід, Захід, та віковий діапазон учасників — від 11 до понад 60 років, які доповнюють одні одних. Тож є надія, що сформується досить потужна команда людей по всій Україні, яка вже зараз і в довготривалій перспективі працюватиме над творенням нового суспільства, — зазначив співорганізатор та координатор заходу, секретар Патріаршої комісії у справах молоді Орест Гевак.

ІІ Форум відповідальних людей дав змогу учасникам проаналізувати та чітко зрозуміти, що інновації та зміни потрібні на всіх рівнях, починаючи від великих міст, де є багато викликів через масштабність та глобальність, а також більш локально — в містечках, селах, малих спільнотах, де не менше викликів, спричинених фактором — „всіх про всіх все знають“. Та спільним для них є те, щоб виробити певну взаємодії між людьми, план дій, намагатися якомога більше поширювати інформацію про те, що потрібно зробити і заохочувати людей брати на себе відповідальність, тобто — „встати і робити“, а не лише критикувати чи жалітися, як все погано.

— II Форум відповідальних людей. Інновації вже в історії, як подія. Що далі? Десятки чудових і натхненних людей роз’їхались Україною, щоб поширювати “вірус” небайдужості. Більшість із них не будуть погоджуватись на пересічність і неможливість. Вони будуть прагнути творити нові бачення і підходи скрізь, де будуть перебувати. Дякуючи цим людям, наша країна має багато шансів! А ще, чимало наших учасників, відкрили для себе інше обличчя Церкви — глибокої і дуже традиційної, а водночас сучасної та інноваційної. Наша учасниця з Києва (дуже поважна) зізналась мені на прощання, що відкрила для себе постать Митрополита Шептицького. Вона купила дві книжки про нього, і каже, що ми маємо постать значно крутішу ніж Лі Куан Ю, — так підсумував захід його ідейний натхненник, очільник Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ отець Ростислав Пендюк.

Серед головних формул, які можна вивести після ІІ Форуму відповідальних людей і які можуть стати своєрідною рецептурою для подальших дій є:

— Україна — країна, де є все, що потрібно для доброго життя, мусимо навчитися використовувати це;

— ми більше критикуємо себе, ніж цінуємо те, що маємо;

— мусимо навчитися ставити правильні питання на всіх рівнях;

— маємо багато прикладів позитивних змін сьогодні у невеликих містах та селах, які мають стати натхненням для дій;

— ми часто не вміємо і не хочемо бачити позитивних людей і натхненних людей;

— якщо не підходять вам політичні партії? Створюйте свої!

— вважаєте що щось неможливо? Подивіться на це як на доконаний факт і зрозумієте, що це досяжне;

— ми повинні знати позитивні приклади своєї історії;

— важливо демонтувати патерналізм, відновити в людях віру у власні сили та можливості;

— хочете, щоб люди в громадах були заможними — навчіть їх заощаджувати;

— універсальний вихід для більшості громад — творення кооперації.

Чимало цікавих ідей, як казали організатори, „під ключ“, тобто готових до втілення напрацювали три робочі групи в напрямах Церква, суспільство та бізнес.

Отож, група, яка впродовж двох днів працювала над інновацією в Церкві запропонувала кілька цікавих ідей для міст: відкрита церква 24/7, тобто цілодобово впродовж всього тижня; розробку мобільного додатку з інформацією про парафіяльні заходи; створення платформи для добровільних пожертв, а також запровадження традиції соціального підприємництва для парафій. Для змін у селах — цікавою була ідея „священик за обміном“ та створення інноваційних катехитичних шкіл.

Команда, що обдумувала розвиток громади напродукувала аж 102 ідеї. З них для представлення обрали п’ять: вуличне дозвілля; активізація громадськості через рекламу позитивних змін; відкриті дебати між бізнесом, владою, громадою; створення молодіжного центру вільного розвитку та створення можливостей для неформальної освіти.

Ті, хто опрацьовували бізнесову тематику запропонували громадському та церковному сектору бути відкритішими, зрозумілішими і більше розповідати про власні ініціативи, чітко формулювати потреби та бути готовими брати на себе відповідальність, натомість бізнес готовий надавати підтримку і ресурси для реалізацію справді цікавих і суспільно корисних ідей.

І найважливіше — відгуки учасників. Усі охочі мали нагоду через спеціальні анкети поділитися враженнями від Форуму. Більшість відзначили практичність та потрібність напрацьованих ідей. Та найважливіше, на чому наголосили учасники, — втілити ці всі напрацювання в життя. Також серед цікавих пропозицій було проводити такий захід ще й у форматі літнього табору в горах і на довший час.