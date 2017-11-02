Личаків у вогнях

2 листопада 2017, 16:12 | Калейдоскоп-дайджест | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Павло ПАЛАМАРЧУК

"Збруч", 2 листопада 2017

1 листопада – Задушний день, день поминання тих, хто відійшов у вічність. Приходимо на цвинтарі, кладемо квіти на могили й запалюємо свічки та лампади, які продовжують палахкотіти вже тоді, як на землю опускається темрява. В ніч на сьогодні львівські кладовища – це направду фантастичне видовище, яке навіює спокій і умиротворення. І традиція ця споконвічна. "То якраз сталося на Задушний день. Цілий Личаківський цвинтар був освітлений – світло аж било, так було ясно", - згадував ніч з 1 на 2 листопада 1918 року Микола Колесса у одному зі своїх найкращих інтерв'ю.

Наш фотокореспондент зазняв нинішньої ночі кілька кадрів на Личакові, де люди відвідують не лише свої родинні поховання, а й могили видатних львів'ян: Івана Франка, Євгена Петрушевича, Соломії Крушельницької, Володимира Івасюка... Несуть свічки і до могил героїв Небесної Сотні та воїнів, полеглих на сході України...

Могила Володимира Івасюка (1949-1979) - геніального українського композитора, виконавеця та поета

Могила Михайла Рудницького (1889-1975) українського літературного критика, літературознавця, письменника та поета

Могили учасників українсько-російської війни на Донбасі

Могила Петра Олійника (1957-2011) українського політика, народного депутата України (2002-2005) та голови Львівської ОДА (2005-2008)

Могила Самуеля Стефановича (1755-1858) архієпископа Львівського Вірменсько-Католицької Церкви

Польські військові поховання 1918-1920 рр.

Цієї ночі цвинтар освічують тисячі лампадок та свічок

У ніч проти 2 листопада львівські цвинтарі це направду фантастичне видовище, яке навіює спокій і умиротворення

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теги до статті:День всіх святих,Личаківське кладовище
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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:42

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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:06

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    • velovs@ukr.net | 2 листопада 2017, 17:56

      https://risu.org.ua/ua/index/blog/~slovosvit/68808/

    • enzian | 2 листопада 2017, 17:37

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