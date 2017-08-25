Бог віддячить за репост: франківський священик про віру та соцмережі

Олександра РИНК "Курс", 24 серпня 2017

Настоятель церкви Святого Йоана Хрестителя в Івано-Франківську отець Володимир Вінтонів переконаний, що соціальні мережі можна і потрібно використовувати для добра.

Проповіді отця Володимира можна дивитися в прямих трансляціях на Facebook.

Хоча дехто вважає віру та Інтернет не надто сумісними, отець Володимир впевнений, що не варто боятись нових технологій, і каже, що за ними майбутнє. Отець створив у Facebook офіційну сторінку Чудотворного образу Матері Божої Ласкавої Станіславівської, яка швидко набирає підписників. Настоятель веде прямі трансляції богослужінь, повідомляє про події, публікує цікаві матеріали про діяльність церкви і не тільки, спілкується з вірними. Пости на сторінці збирають десятки й сотні лайків і шерів.

"Люди часто бояться усього нового. Ще двісті років тому боялись, що на початку двадцять першого століття в Лондоні буде стільки коней, що місто буквально затоне у гною. Як бачимо, людей стало більше, світ змінився, а коней у Лондоні майже нема. Так і з соціальними мережами, когось це лякає, але майбутнє вже тут, треба до нього пристосовуватись", – каже отець Володимир. За його словами, роль священика – не ізолюватись від людей, а нести віру туди, де вона потрібна, зокрема й у соціальні мережі.

"Мережі – це лише спілкування, все, як у реальному світі. Чим більше добра буде у Facebook, тим краще буде для користувачів. Думаю, з часом користувачі мережі Instagram теж подорослішають, і ця мережа стане більш глибокою".

Сторінку отець Володимир веде й просуває самостійно. Самотужки розібрався з інструментарієм соцмережі, опанував навички SMM (маркетинг у соціальних мережах). Планував також створити сайт, але дійшов до висновку, що саме за соцмережами майбутнє. Показники сторінки переконливі: лише за останній тиждень додалася майже тисяча нових підписників. Прямі трансляції церковних служб і проповідей наживо переглядає близько двох тисяч людей, за добу відео дивляться майже десять тисяч. Звісно, відповідати усім вірянам-фоловерам та адмініструвати сторінку – непросте завдання, яке вимагає чимало часу. Але священик впевнений, що справа того варта.

Коли отець Володимир тільки почав вести он-лайн трансляції церковнослужінь, на буденній службі нерідко бувало по п’ять людей. Але віртуальна популярність дала реальні результати: тепер на службу приходять сотні вірян, більшість з них – молоді люди. А кількість підписників на сторінці ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської у Facebook вже більша за чотирнадцять тисяч.

За словами отця Володимира, нема нічого поганого в тому, що хтось із вірян не приходить до храму, а дивиться трансляцію богослужіння в мережі, адже не всі охочі завжди мають нагоду долучитись фізично. Багато фоловерів ікони Матері Божої – переселенці та емігранти. Часом буває, що люди місяцями дивляться інтернет-трансляції, переписуються зі священиком у мережі, а потім їдуть за сотні кілометрів, щоб відчути атмосферу храму. Більшість з них – іноземці з різних куточків світу.

Головним, на думку отця Володимира, є навіть не можливість подивитись службу онлайн, а те, що віряни завжди можуть написати йому, порадитись щодо духовного життя. Утім, нагадує священик, технології мають свої обмеження: сповідь та причастя можуть відбуватись лише у храмі.