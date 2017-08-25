- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Бог віддячить за репост: франківський священик про віру та соцмережі
25 серпня 2017, 11:52 | Калейдоскоп-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Олександра РИНК
Настоятель церкви Святого Йоана Хрестителя в Івано-Франківську отець Володимир Вінтонів переконаний, що соціальні мережі можна і потрібно використовувати для добра.
Проповіді отця Володимира можна дивитися в прямих трансляціях на Facebook.
Хоча дехто вважає віру та Інтернет не надто сумісними, отець Володимир впевнений, що не варто боятись нових технологій, і каже, що за ними майбутнє. Отець створив у Facebook офіційну сторінку Чудотворного образу Матері Божої Ласкавої Станіславівської, яка швидко набирає підписників. Настоятель веде прямі трансляції богослужінь, повідомляє про події, публікує цікаві матеріали про діяльність церкви і не тільки, спілкується з вірними. Пости на сторінці збирають десятки й сотні лайків і шерів.
"Люди часто бояться усього нового. Ще двісті років тому боялись, що на початку двадцять першого століття в Лондоні буде стільки коней, що місто буквально затоне у гною. Як бачимо, людей стало більше, світ змінився, а коней у Лондоні майже нема. Так і з соціальними мережами, когось це лякає, але майбутнє вже тут, треба до нього пристосовуватись", – каже отець Володимир. За його словами, роль священика – не ізолюватись від людей, а нести віру туди, де вона потрібна, зокрема й у соціальні мережі.
"Мережі – це лише спілкування, все, як у реальному світі. Чим більше добра буде у Facebook, тим краще буде для користувачів. Думаю, з часом користувачі мережі Instagram теж подорослішають, і ця мережа стане більш глибокою".
Сторінку отець Володимир веде й просуває самостійно. Самотужки розібрався з інструментарієм соцмережі, опанував навички SMM (маркетинг у соціальних мережах). Планував також створити сайт, але дійшов до висновку, що саме за соцмережами майбутнє. Показники сторінки переконливі: лише за останній тиждень додалася майже тисяча нових підписників. Прямі трансляції церковних служб і проповідей наживо переглядає близько двох тисяч людей, за добу відео дивляться майже десять тисяч. Звісно, відповідати усім вірянам-фоловерам та адмініструвати сторінку – непросте завдання, яке вимагає чимало часу. Але священик впевнений, що справа того варта.
Коли отець Володимир тільки почав вести он-лайн трансляції церковнослужінь, на буденній службі нерідко бувало по п’ять людей. Але віртуальна популярність дала реальні результати: тепер на службу приходять сотні вірян, більшість з них – молоді люди. А кількість підписників на сторінці ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської у Facebook вже більша за чотирнадцять тисяч.
За словами отця Володимира, нема нічого поганого в тому, що хтось із вірян не приходить до храму, а дивиться трансляцію богослужіння в мережі, адже не всі охочі завжди мають нагоду долучитись фізично. Багато фоловерів ікони Матері Божої – переселенці та емігранти. Часом буває, що люди місяцями дивляться інтернет-трансляції, переписуються зі священиком у мережі, а потім їдуть за сотні кілометрів, щоб відчути атмосферу храму. Більшість з них – іноземці з різних куточків світу.
Головним, на думку отця Володимира, є навіть не можливість подивитись службу онлайн, а те, що віряни завжди можуть написати йому, порадитись щодо духовного життя. Утім, нагадує священик, технології мають свої обмеження: сповідь та причастя можуть відбуватись лише у храмі.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Моніторинг ЗМІ
“Патріарх Йосиф думав пророчо, а ми були замолоді, щоб йому не вірити…” | 25 серпня 2017, 13:29 | Калейдоскоп-дайджест |
“За межами України Йосиф Сліпий розбудовував те, що ми сьогодні назвали б українським світом…” | 25 серпня 2017, 12:59 | Калейдоскоп-дайджест |
Бог віддячить за репост: франківський священик про віру та соцмережі | 25 серпня 2017, 11:52 | Калейдоскоп-дайджест |
Останні коментарі
- 25 серпня 2017, 14:13
Як гарно датується коли перший камінь був закладений,чому роблять ремонт,хто допомогає,а дозвольте запитати чому ніраз незгадаєте про те що владика Євгеній Гакман добився у Австрійській владі,службу |
- 25 серпня 2017, 11:53
Тобто, кремльовскій уродєц не буде забирати свої мільярди євро з Ватиканського банку? |
- 24 серпня 2017, 17:19
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6. |
- 24 серпня 2017, 15:44
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево |
- 24 серпня 2017, 11:10
"культ разных «потаенных святых», вплоть до Сталина, которые не имеют шансов быть признанными официальной церковью" - Звідки така впевненість? |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 22 серпня 2017, 17:23
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
26 липня 2017, 12:00 | Релігія і політика | 4 серпня 2017, 16:57
Заяви про «утиски» УПЦ (МП) – кремлівські фантазії, - Віктор Єленський
Коментарі