У львівському Гарнізонному храмі відновлюють унікальні фрески

Поки люди в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові моляться за мир та достаток в країні, під куполом святині відбувається справжнє диво реставрації.

Про це йдеться в сюжеті інформаційного проекту «Про головне. Львів» (щобудня о 21:15 на телеканалі ZIK).

Вже три роки поспіль група реставраторів із України та Польщі по вісім годин на день борються із часом, аби врятувати унікальні розписи храму. За красою вони не поступаються святиням у Римі чи Венеції.

«Найважче тут було зняти розписи на авторських роботах. Присвятили цьому дуже багато часу. Під ними відкрилось прекрасне малярство Франциска Екштайна. Це один з найкращих зразків бароко у Львові», – розповідає реставратор Леся Гануляк.

Реставратори розповідають, що коли бралися за роботу, то до кінця не розуміли, з чим їм доведеться зіштовхнутись.

Працюють вони під керівництвом професора Краківської академії мистецтв Павла Болінського. Фахівець розповідає, що у його практиці це перший масштабний об'єкт, що зберігся в такому поганому стані.

«З ким я тільки не розмовляв, нікому ще не траплялися такі знищені фрески. Тож перед нами було дуже важке завдання – консервація та їх порятунок. І нашою метою є збереження їхнього характеру, аби знову можна було побачити роботи Франциска Екштайна такими, якими вони були у 18 столітті», – пояснив Павло Болінський.

Реставрують храм за пожертви та гроші польського міністерства культури. Для того, щоб цілком відновити розписи на стелі храму, потрібно 11 мільйонів гривень.

«Кожному, хто робить пожертву на стінопис, ми даємо відкритку, де є зображення зі стін храму», – розповів військовий капелан отець Степан Сус.

А от імена кожного, хто пожертвує суму більше ста тисяч гривень, обіцяють записати на склепінні храму.