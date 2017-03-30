Львів: Хресна Дорога на Високому Замку

30 березня 2017, 14:21 | Калейдоскоп-дайджест | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Віта Якубовська

CREDO, 30 березня 2017

Учора, 29 березня, у Львові на Високому Замку пройшла Хресна Дорога. Молодь, сестри та священики з парафій Львівського деканату пройшли у молитовному зосередженні шлях Ісуса від засудження до смерті на хресті.  

Стояння Хресної Дороги розташовані на схилах Замкової гори і шлях від стояння до стояння веде то під гору, то вниз. Крім того, молитва розпочалася у сутінках, відповідно більшу частину шляху довелося долати у темряві, що також становило певний виклик. Проте ці незручності не лише не злякали учасників, але й зібрали їх рекордну кількість – на Хресну дорогу прийшла також люди старшого віку та батьки з дітьми.

Організатор цьогорічної ходи о. Ґжеґож Кіда подякував усім за активну участь та запросив усіх бажаючих зустрітися на Високому Замку після Великодня, щоби пережити радість Воскресіння на молитовному чуванні.

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Останні коментарі

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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