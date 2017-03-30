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Львів: Хресна Дорога на Високому Замку
30 березня 2017, 14:21 | Калейдоскоп-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Віта Якубовська
Учора, 29 березня, у Львові на Високому Замку пройшла Хресна Дорога. Молодь, сестри та священики з парафій Львівського деканату пройшли у молитовному зосередженні шлях Ісуса від засудження до смерті на хресті.
Стояння Хресної Дороги розташовані на схилах Замкової гори і шлях від стояння до стояння веде то під гору, то вниз. Крім того, молитва розпочалася у сутінках, відповідно більшу частину шляху довелося долати у темряві, що також становило певний виклик. Проте ці незручності не лише не злякали учасників, але й зібрали їх рекордну кількість – на Хресну дорогу прийшла також люди старшого віку та батьки з дітьми.
Організатор цьогорічної ходи о. Ґжеґож Кіда подякував усім за активну участь та запросив усіх бажаючих зустрітися на Високому Замку після Великодня, щоби пережити радість Воскресіння на молитовному чуванні.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.