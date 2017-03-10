- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Гусятинские студенты провели толоку в средневековой синагоге
10 березня 2017, 14:33 | Калейдоскоп-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Дмитро Полюхович
Cтуденты Гусятинского колледжа Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя, совместно с сотрудниками отдела культуры и туризма поселкового совета, провели капитальную уборку в оборонной синагоге XVII века - одной из главных достопримечательностей райцентра.
В Гусятине, кроме синагоги, сохранились еще два сакральных памятника истории - храм Св. Онуфрия (XVI век) и комплекс сооружений бернардинского монастыря с костелом Св. Антония (XVII век). Как и синагога, они несут в своем облике ярко выраженные фортификационные черты, что для Подолья - обычное дело. Времена тогда были неспокойные и все культовые сооружения здесь строились с прицелом на оборону. В мирное время в них молились Богу, а в случае войны - находили защиту от врагов.
Из упомянутой троицы только синагога находится в довольно плачевном состоянии. Что вполне объяснимо - за христианскими храмами ухаживают прихожане, а иудейский памятник оказался в роли "сироты". Самое печальное, что "божница" не только в запустении, но и в аварийном состоянии:
"Такое впечатление, что над нашей синагогой висит злой рок, - говорит методист отдела культуры и туризма Гусятинского поссовета Тарас Василик, - В августе 1914 г. ее варварски расстреляли русские артиллеристы. Только восстановили - новая война. Во время боев, за освобождение Гусятина от немецких оккупантов синагоге опять "прилетело". Тогда она лишилась сводов и одной стены. Памятник истории восстановили только в 1974 году..."
После реставрации в здании синагоги разместили местный музей. Увы, ошибки в конструкции кровли привели к ее частичному разрушению, и в 2002 г. служителям Клио пришлось срочно покинуть помещение - крыша текла очень сильно, и вода грозила уничтожить ценные экспонаты.
Сначала все надеялись, что эта эвакуация - временная. Но в Украине давно нет ничего более постоянного временных трудностей и проблем:
"С 1963 г. Гусятинская синагога является памятником истории национального значения, - продолжает свой рассказ Тарас. - Это значит, что в ее стену и гвоздя просто так вбить нельзя, а всю ремонтно-строительную документацию должны готовить специализированные организации. Соответственно только проект реставрации и ремонта будет стоить больше всего "культурного" бюджета поселка".
Все прекрасно осведомлены (или догадываются) насколько "бюджетны" наши поселковые бюджеты. При всем желании местных властей хоть что-то сделать для спасения памятника, нужная на это сумма для Гусятина запредельна. Надежды на государственное финансирование или помощь меценатов пока оказались тщетными.
"Мы делаем всё что в наших силах, - рассказал начальник отдела культуры и туризма поссовета Сергей Рыжевский. - Стараемся поддерживать в порядке прилегающую территорию и само здание, прогоняем, увы безуспешно, местных хулиганов и пьянчужек..."
С последними, по словам Сергея Ивановича, настоящая беда. Синагога стоит на отшибе, да еще в глубине поселкового парка. Место - довольно глухое. Вот местные маргинальные эелементы и облюбовали ее под свой "штаб". Все попытки помешать этому - провалились:
"Прошлой осенью мы провели капитальную уборку и почти грузовик всякого хлама отсюда вывезли, - рассказывает Рыжевский. - Тогда мы и вход перекрыли, и замки крепкие повесили... Даже не знаю, с какой силой нужно было ломиться, чтобы выбить крепкую дверь вместе с коробкой. Но у них это получилось. Опять внутри появились грязь, бутылки мусор... Дверь-то мы восстановим, но, как показывает горький опыт, это ненадолго. Проблему можно решить, только вернув жизнь в эти древние стены".
Пока же разобраться со "свежим" мусором и навести порядок на немаленькой территории вокруг синагоги вызвались студенты местного колледжа:
"Негодяев, превративших дом молитвы в притон и, что греха таить, в отхожее место, - единицы, - говорит председатель студсовета колледжа Андрей Хома. - Но эта горстка варваров позорит весь Гусятин. Приезжают туристы, смотрят на ЭТО и ужасаются, - что же за люди здесь живут!? Вот мы и решили показать, что люди у нас не такие. Хорошие у нас люди. Кроме того, Б-жий дом, не важно к какой религии он относится, не должен выглядеть как свалка..."
То, что студенты привели в порядок синагогу - и правильно, и хорошо, и замечательно! Но проблему сохранности уникального исторического памятника такими толоками, увы, не решить, как бы ни старались, в меру своих сил и ограниченных возможностей, местные власти и неравнодушные энтузиасты.
Спасти уникальное сооружение можно только превратив его в действующий объект. Не важно, что это будет - дом молитвы, музей или концертный зал (в синагоге, кстати, потрясающая акустика). Здесь свое слово должно сказать государство или, если найдутся, - меценаты. И чем быстрее это произойдет - тем лучше. Ведь с каждым годом запустения денег на спасение памятника понадобится все больше.
Фото Тараса Василика и автора
Рейтинг
0
0
Моніторинг ЗМІ
Эпидемия чудес. По ком синхронно мироточат Николай ІІ и Ленин | 10 березня 2017, 15:37 | Суспільство-дайджест
Гусятинские студенты провели толоку в средневековой синагоге | 10 березня 2017, 14:33 | Калейдоскоп-дайджест |
О.Любомир Яворський про службу військового капеланства | 10 березня 2017, 10:51 | Суспільство-дайджест |
Популярні статті місяця
8 лютого 2017, 17:45 | Суспільство-дайджест | | 7 березня 2017, 16:21
Кирилл Фролов: «Митрополит Агафангел ... является наилучшим, для России, вариантом...» (ч.17.)
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки | 13 лютого 2017, 20:08
Останні коментарі
России нет с 1917 года, на её месте территория под управлением христопродавцев, верных ленинцев, совкового быдла, колхозной сволоты, поэтому в кромешной тьме, гниении и зловонии повсеместный бардак,
27. Андрей Деркач в интервью интерфакс Украина, опубликованного 16.11.2016 г., рассказывал о недопустимости вмешательства во внутренние дела религиозных организаций, в т.ч. УПЦ (МП) со стороны
26. О письмах Драбинко направлненных Патриарху Кириллу 31.01.2014 и 18.06.2014 можно сказать, что он был неуправляем и позволял себе, будучи всего лишь помощником Предстоятеля УПЦ на должности
25.В цикле указывается на два указа Предстоятеля от 06.08.2013: 1.об увольнении протоиерея Владимира Коцабы с должности председателя админ.аппарата Киевской митрополии с зачислением за штат до
24. В тоже время, Драбинко, изображая обиженную мину на страдальческом лице, утаил от Управляющего делами то, что к тому времени у него было уже две печати Предстоятеля. А он передал только одну. Как