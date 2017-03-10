Гусятинские студенты провели толоку в средневековой синагоге

Дмитро Полюхович JewishNews, 9 березня 2017

Cтуденты Гусятинского колледжа Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя, совместно с сотрудниками отдела культуры и туризма поселкового совета, провели капитальную уборку в оборонной синагоге XVII века - одной из главных достопримечательностей райцентра.

В Гусятине, кроме синагоги, сохранились еще два сакральных памятника истории - храм Св. Онуфрия (XVI век) и комплекс сооружений бернардинского монастыря с костелом Св. Антония (XVII век). Как и синагога, они несут в своем облике ярко выраженные фортификационные черты, что для Подолья - обычное дело. Времена тогда были неспокойные и все культовые сооружения здесь строились с прицелом на оборону. В мирное время в них молились Богу, а в случае войны - находили защиту от врагов.

Из упомянутой троицы только синагога находится в довольно плачевном состоянии. Что вполне объяснимо - за христианскими храмами ухаживают прихожане, а иудейский памятник оказался в роли "сироты". Самое печальное, что "божница" не только в запустении, но и в аварийном состоянии:

"Такое впечатление, что над нашей синагогой висит злой рок, - говорит методист отдела культуры и туризма Гусятинского поссовета Тарас Василик, - В августе 1914 г. ее варварски расстреляли русские артиллеристы. Только восстановили - новая война. Во время боев, за освобождение Гусятина от немецких оккупантов синагоге опять "прилетело". Тогда она лишилась сводов и одной стены. Памятник истории восстановили только в 1974 году..."

После реставрации в здании синагоги разместили местный музей. Увы, ошибки в конструкции кровли привели к ее частичному разрушению, и в 2002 г. служителям Клио пришлось срочно покинуть помещение - крыша текла очень сильно, и вода грозила уничтожить ценные экспонаты.

Сначала все надеялись, что эта эвакуация - временная. Но в Украине давно нет ничего более постоянного временных трудностей и проблем:

"С 1963 г. Гусятинская синагога является памятником истории национального значения, - продолжает свой рассказ Тарас. - Это значит, что в ее стену и гвоздя просто так вбить нельзя, а всю ремонтно-строительную документацию должны готовить специализированные организации. Соответственно только проект реставрации и ремонта будет стоить больше всего "культурного" бюджета поселка".

Все прекрасно осведомлены (или догадываются) насколько "бюджетны" наши поселковые бюджеты. При всем желании местных властей хоть что-то сделать для спасения памятника, нужная на это сумма для Гусятина запредельна. Надежды на государственное финансирование или помощь меценатов пока оказались тщетными.

"Мы делаем всё что в наших силах, - рассказал начальник отдела культуры и туризма поссовета Сергей Рыжевский. - Стараемся поддерживать в порядке прилегающую территорию и само здание, прогоняем, увы безуспешно, местных хулиганов и пьянчужек..."

С последними, по словам Сергея Ивановича, настоящая беда. Синагога стоит на отшибе, да еще в глубине поселкового парка. Место - довольно глухое. Вот местные маргинальные эелементы и облюбовали ее под свой "штаб". Все попытки помешать этому - провалились:

"Прошлой осенью мы провели капитальную уборку и почти грузовик всякого хлама отсюда вывезли, - рассказывает Рыжевский. - Тогда мы и вход перекрыли, и замки крепкие повесили... Даже не знаю, с какой силой нужно было ломиться, чтобы выбить крепкую дверь вместе с коробкой. Но у них это получилось. Опять внутри появились грязь, бутылки мусор... Дверь-то мы восстановим, но, как показывает горький опыт, это ненадолго. Проблему можно решить, только вернув жизнь в эти древние стены".

Пока же разобраться со "свежим" мусором и навести порядок на немаленькой территории вокруг синагоги вызвались студенты местного колледжа:

"Негодяев, превративших дом молитвы в притон и, что греха таить, в отхожее место, - единицы, - говорит председатель студсовета колледжа Андрей Хома. - Но эта горстка варваров позорит весь Гусятин. Приезжают туристы, смотрят на ЭТО и ужасаются, - что же за люди здесь живут!? Вот мы и решили показать, что люди у нас не такие. Хорошие у нас люди. Кроме того, Б-жий дом, не важно к какой религии он относится, не должен выглядеть как свалка..."

То, что студенты привели в порядок синагогу - и правильно, и хорошо, и замечательно! Но проблему сохранности уникального исторического памятника такими толоками, увы, не решить, как бы ни старались, в меру своих сил и ограниченных возможностей, местные власти и неравнодушные энтузиасты.

Спасти уникальное сооружение можно только превратив его в действующий объект. Не важно, что это будет - дом молитвы, музей или концертный зал (в синагоге, кстати, потрясающая акустика). Здесь свое слово должно сказать государство или, если найдутся, - меценаты. И чем быстрее это произойдет - тем лучше. Ведь с каждым годом запустения денег на спасение памятника понадобится все больше.

Фото Тараса Василика и автора